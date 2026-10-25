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Изборът за прокурорската квота във ВСС отива на балотаж

Изборът за прокурорската квота във ВСС отива на балотаж

25 Октомври, 2026 03:31 805 4

  • всс-
  • прокурорска квота-
  • балотаж-
  • съдебна власт

Нито един от 25-те кандидати не събра необходимия брой гласове. На 25 октомври прокурорите ще гласуват отново

Изборът за прокурорската квота във ВСС отива на балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите отива на балотаж, след като нито един от 25-те кандидати не е получил необходимия брой гласове. Новото гласуване ще се проведе на 25 октомври, съобщи Изборната комисия.

„На 25 октомври ще се проведе балотаж“, обяви комисията след приключването на избора. Решението за проведения вот подлежи на обжалване.

Активност от близо 87 процента

Право на глас са имали 1567 прокурори, а бюлетина са пуснали 1363. Това представлява избирателна активност от 86,97 процента. Гласуването се е провело с хартиени бюлетини в 29 секции в страната, разположени според броя и местоположението на окръжните съдилища.

При балотажа представителите на държавното обвинение ще гласуват отново за кандидатите, които участват в процедурата съгласно правилата за избора. Към този момент не е обявен избран член от прокурорската квота.

Преброяването е извършено под видеонаблюдение

Отварянето на избирателните кутии, преброяването на бюлетините, проверката на тяхната действителност и съставянето на протоколите са извършвани при видеозаснемане и видеонаблюдение. Процесът е излъчван в реално време чрез интернет страниците на ВСС и БТА.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е никакъв балотаж.

    0 0 Отговор
    Направо си е голотаж

    03:34 25.10.2026

  • 2 Театър.

    4 0 Отговор
    Всички от правосъдната ни система са престъпници-рецидивисти. Ако искаме читави ще трябва да си внесем отвън.

    03:35 25.10.2026

  • 3 мда

    5 0 Отговор
    Прокурорите пазят мафията.

    03:50 25.10.2026

  • 4 СТИГА

    0 0 Отговор
    ВЕЧЕ С ТОЯ ЦИРК !

    06:11 25.10.2026

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