Изборът за прокурорската квота във ВСС отива на балотаж

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите отива на балотаж, след като нито един от 25-те кандидати не е получил необходимия брой гласове. Новото гласуване ще се проведе на 25 октомври, съобщи Изборната комисия.

„На 25 октомври ще се проведе балотаж“, обяви комисията след приключването на избора. Решението за проведения вот подлежи на обжалване.

Активност от близо 87 процента

Право на глас са имали 1567 прокурори, а бюлетина са пуснали 1363. Това представлява избирателна активност от 86,97 процента. Гласуването се е провело с хартиени бюлетини в 29 секции в страната, разположени според броя и местоположението на окръжните съдилища.

При балотажа представителите на държавното обвинение ще гласуват отново за кандидатите, които участват в процедурата съгласно правилата за избора. Към този момент не е обявен избран член от прокурорската квота.

Преброяването е извършено под видеонаблюдение

Отварянето на избирателните кутии, преброяването на бюлетините, проверката на тяхната действителност и съставянето на протоколите са извършвани при видеозаснемане и видеонаблюдение. Процесът е излъчван в реално време чрез интернет страниците на ВСС и БТА.

Източници: bta.bg