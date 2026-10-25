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Денят на вота: Избираме държавен глава от 27 кандидати в над 12 680 секции
  Тема: Избори

Денят на вота: Избираме държавен глава от 27 кандидати в над 12 680 секции

25 Октомври, 2026 03:33 789 31

  • президентски избори-
  • избори 2026-
  • гласуване в чужбина-
  • машинно гласуване-
  • мвр

Българите зад граница гласуват за президент и вицепрезидент в 613 секции. В Италия са 29, във Франция - 18, а в Китай - две

Денят на вота: Избираме държавен глава от 27 кандидати в над 12 680 секции - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборите за президент и вицепрезидент на България започнаха с 27 кандидат-президентски двойки и 6 590 000 пълнолетни граждани в избирателните списъци. Над 12 680 са секциите в страната и чужбина, като 613 от тях са разкрити в 50 държави.

Изборният ден в България продължава от 7:00 до 20:00 часа. Ако пред изборното помещение има чакащи граждани, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа. За упражняване на вот е необходима валидна лична карта, а в чужбина се допуска и международен паспорт.

Новите правила за машинното гласуване

По правилата, въведени през август, в секциите с 300 и повече избиратели се гласува само с машина. Хартиени бюлетини се използват в подвижните секции за хора, които не могат да напуснат домовете си, както и в секции в домове за възрастни хора, социални услуги, болници, затвори и места за задържане.

Машинната бюлетина е разположена на три последователни екрана. След отпечатването на контролната разписка върху нея се поставя един печат, докато върху хартиената бюлетина се поставят два.

Вотът зад граница започна в Китай

Заради часовата разлика изборният ден за българите в Китай започна по-рано. Секции са разкрити в посолството в Пекин и в Генералното консулство в Шанхай. Там се гласува само с хартиени бюлетини до 20:00 часа местно време, а при чакащи избиратели работата на секциите може да бъде удължена с един час.

В Италия българите могат да гласуват в 29 секции, с две повече спрямо последния парламентарен вот. За първи път има секция и в Палермо на остров Сицилия. Три секции са разкрити в българското училище в Милано, две - в посолството в Рим, а общо четири има в областите Лацио и Тоскана. Предварително заявления са подали 1002 българи.

18 секции във Франция на фона на безредици

Във Франция са разкрити 18 секции, три от които са в посолството в Париж. Българите ще гласуват на фона на протести и безредици в няколко града, сред които Париж, Бордо, Лион и Марсилия. Пред секциите, които са близо до зоните на размирици, е осигурена допълнителна охрана.

„Нивото на насилие е извънредно високо“, заяви френският вътрешен министър Лоран Нунес.

След безредиците са арестувани над 1000 души, съобщава БНР. Предварително заявления за гласуване във Франция са подали 678 българи, като останалите могат да бъдат дописани в списъците след подаване на декларация на място.

МВР е получило 168 сигнала за нарушения по време на предизборната кампания. Преобладават сигналите за съмнения за купуване на гласове. По данни на ведомството са образувани осем производства и са проведени 180 полицейски операции.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен и Йотова

    6 9 Отговор
    треперят от страх.

    03:43 25.10.2026

  • 2 Тошко

    10 5 Отговор
    За какво ни президент, една педя земя, една шепа народ, само разходи е това президентство

    03:48 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха, ха, ха

    13 0 Отговор
    Много вожд, малко индианец

    03:53 25.10.2026

  • 5 оня с коня

    7 4 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #28

    04:16 25.10.2026

  • 6 оня с коня

    6 11 Отговор
    ще гласувам и с двете ръце за да не стане отново България Руска подлога ,каквато бяхме 45г.

    Коментиран от #31

    04:24 25.10.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор
    Всеки сам си избира приятелите!

    04:24 25.10.2026

  • 8 бибитков

    7 3 Отговор
    Зад граница не трябва да се гласува

    04:30 25.10.2026

  • 9 БГ ГАНЮ

    2 4 Отговор
    ТИЯ БЪЛГАРИ ЧАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦАКАНИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПОЛИТИЦИ.ЗАБЛУЖДАВТ ГИ И ГИ БАЛАМОСВАТ И МЕДИЙТЕ.
    ОЩЕ НЕ СА ВДЯНАЛИ ЧЕ НЕ ГИ ЗАЧИТАТ ЗА ЖИВОТ МНЕНИЕ ЖЕЛАНИЕ ИЗБОР. РЕФЕРЕНДУМ ЩЕ ВИДЯТ НА 32-ри.НА КУКОВО ЛЯТО.

    Коментиран от #11

    04:33 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 До Чикаго и назад

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "БГ ГАНЮ":

    Така така. Като не гласуваш, накрая ти вкараха еврото без вазелин. И сега като не гласуваш понеже "няма смисъл", после да не се чудиш като те бусифицират за фронта.

    04:43 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 НЕМА ЛАБАВО

    3 1 Отговор
    ГЛАСУЙ НАРОДЕ !!!!

    05:54 25.10.2026

  • 26 Гъбарков

    1 0 Отговор
    Пак ще се ходи за гъби!

    06:03 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да живее еврото

    1 1 Отговор
    Какво му е на Еврото? България е на марка от 1997ма година и автоматично на евро след въвеждането му. Кажи го България е от 30 години на евро.

    Защо се правите, че не сте го разбрали това? Жан Виденов разстреля лева.

    А и исторически левът винаги е бил вързан за френски франк, за райхсмарка, за рублата.

    06:09 25.10.2026

  • 30 А така още един

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "казах":

    Наркотрафикант избирате си дилър днес!

    06:10 25.10.2026

  • 31 Бълга.ия си е руска колония

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    И винаги е била.

    06:21 25.10.2026

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