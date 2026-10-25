Денят на вота: Избираме държавен глава от 27 кандидати в над 12 680 секции

Изборите за президент и вицепрезидент на България започнаха с 27 кандидат-президентски двойки и 6 590 000 пълнолетни граждани в избирателните списъци. Над 12 680 са секциите в страната и чужбина, като 613 от тях са разкрити в 50 държави.

Изборният ден в България продължава от 7:00 до 20:00 часа. Ако пред изборното помещение има чакащи граждани, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа. За упражняване на вот е необходима валидна лична карта, а в чужбина се допуска и международен паспорт.

Новите правила за машинното гласуване

По правилата, въведени през август, в секциите с 300 и повече избиратели се гласува само с машина. Хартиени бюлетини се използват в подвижните секции за хора, които не могат да напуснат домовете си, както и в секции в домове за възрастни хора, социални услуги, болници, затвори и места за задържане.

Машинната бюлетина е разположена на три последователни екрана. След отпечатването на контролната разписка върху нея се поставя един печат, докато върху хартиената бюлетина се поставят два.

Вотът зад граница започна в Китай

Заради часовата разлика изборният ден за българите в Китай започна по-рано. Секции са разкрити в посолството в Пекин и в Генералното консулство в Шанхай. Там се гласува само с хартиени бюлетини до 20:00 часа местно време, а при чакащи избиратели работата на секциите може да бъде удължена с един час.

В Италия българите могат да гласуват в 29 секции, с две повече спрямо последния парламентарен вот. За първи път има секция и в Палермо на остров Сицилия. Три секции са разкрити в българското училище в Милано, две - в посолството в Рим, а общо четири има в областите Лацио и Тоскана. Предварително заявления са подали 1002 българи.

18 секции във Франция на фона на безредици

Във Франция са разкрити 18 секции, три от които са в посолството в Париж. Българите ще гласуват на фона на протести и безредици в няколко града, сред които Париж, Бордо, Лион и Марсилия. Пред секциите, които са близо до зоните на размирици, е осигурена допълнителна охрана.

„Нивото на насилие е извънредно високо“, заяви френският вътрешен министър Лоран Нунес.

След безредиците са арестувани над 1000 души, съобщава БНР. Предварително заявления за гласуване във Франция са подали 678 българи, като останалите могат да бъдат дописани в списъците след подаване на декларация на място.

МВР е получило 168 сигнала за нарушения по време на предизборната кампания. Преобладават сигналите за съмнения за купуване на гласове. По данни на ведомството са образувани осем производства и са проведени 180 полицейски операции.

Източници: bnrnews.bg