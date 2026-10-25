Петър Волгин: Националният интерес трябва да е на първо място

България се нуждае от президент и вицепрезидент, които са достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин, след като гласува.

Той определи сключването на мир в Украйна като един от най-важните въпроси пред страната.

„Задължително трябва да сме категорични и задължително трябва да сме за това да се сключи мир в Украйна колкото се може по-бързо“, каза Волгин.

По думите му постигането на тази цел изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от позициите им по други въпроси.

Волгин подчерта, че е важно правителството и президентската институция да работят в взаимодействие, особено по ключови за страната теми.

Изказването му е направено в изборния ден, в който българските граждани гласуват за президент и вицепрезидент. NOVA съобщава, че кандидатът е отправил посланието след упражняването на правото си на глас.