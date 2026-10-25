Петър Волгин: Националният интерес трябва да е на първо място

България се нуждае от президент и вицепрезидент, които са достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин, след като гласува.
Той определи сключването на мир в Украйна като един от най-важните въпроси пред страната.„Задължително трябва да сме категорични и задължително трябва да сме за това да се сключи мир в Украйна колкото се може по-бързо“, каза Волгин.
По думите му постигането на тази цел изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от позициите им по други въпроси.
Волгин подчерта, че е важно правителството и президентската институция да работят в взаимодействие, особено по ключови за страната теми.
Изказването му е направено в изборния ден, в който българските граждани гласуват за президент и вицепрезидент. NOVA съобщава, че кандидатът е отправил посланието след упражняването на правото си на глас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласоподавател
Коментиран от #20
10:00 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 !!!?
10:04 25.10.2026
8 Съветско МПС
10:04 25.10.2026
9 Хахааа!
До коментар #4 от "правилно!":Днес копейските коментатори са почти липсващи. Всички к. са в изборните комисии за някой лев. Смяаааатай.
10:05 25.10.2026
10 ПО КОФИТЕ ЛИ ГИ ТЪРСИТЕ?
10:05 25.10.2026
11 Вицето
Коментиран от #15
10:05 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хххх
10:07 25.10.2026
14 Връщай
10:08 25.10.2026
15 Да, ще трябва да си смени професиятата
До коментар #11 от "Вицето":Политическата му кариера свършва днес
10:09 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Махнете измамника!
10:13 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Русия
10:14 25.10.2026
20 Прав си
До коментар #1 от "Гласоподавател":"Националният интерес" в и ЕС е оксиморон.
Трябва ни верен и праволинеен политик на европейският интернационализъм. Тоя Волгин и Костадинов не са такива.
10:14 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Коментар
10:15 25.10.2026
23 Депутатин
10:16 25.10.2026
24 Волгин алкохолика
10:19 25.10.2026
25 по истински случай
10:20 25.10.2026
26 Нексус
Само че българският интерес.
Не руслямистанският.
10:21 25.10.2026
27 Ладин
Коментиран от #31
10:22 25.10.2026
28 Българският национален интерес е
Има ли поне един кандидат за президент, който да се занимава с българските проблеми, вместо да го интересува Украйна и да ми пелтечи, как Зеленски трябвало да се предаде?
10:23 25.10.2026
29 Вие,русофили
Коментиран от #37
10:25 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Коментар 20
До коментар #27 от "Ладин":но коя го е описал, брилянтно!
10:26 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Демократ
10:31 25.10.2026
35 Фори
10:31 25.10.2026
36 Азе
Да погледнем обаче отвъд очевидното господин Копейка, ааа пардон - Волгин. Хоризонта от национални интереси на една държава принипно е много по-широк от приключването на война в Европа.
Та господин Волгин, разкажете за останалите си виждания - какви са другите национални интереси на българския народ в днешния ден. Нека чуем всички?
10:32 25.10.2026
37 Ти да видиш
До коментар #29 от "Вие,русофили":А вие, султанските агенти, за чии интереси сте зинали от сабахлем?
10:33 25.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 нннн
10:36 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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