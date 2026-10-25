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Петър Волгин: Националният интерес трябва да е на първо място
  Тема: Избори

Петър Волгин: Националният интерес трябва да е на първо място

25 Октомври, 2026 09:58 658 46

  • петър волгин-
  • президентски избори-
  • вицепрезидент-
  • мир в украйна-
  • национален интерес

Кандидатът за вицепрезидент определи мира в Украйна като един от най-важните въпроси и настоя за последователна държавна политика

Петър Волгин: Националният интерес трябва да е на първо място - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България се нуждае от президент и вицепрезидент, които са достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин, след като гласува.

Той определи сключването на мир в Украйна като един от най-важните въпроси пред страната.

„Задължително трябва да сме категорични и задължително трябва да сме за това да се сключи мир в Украйна колкото се може по-бързо“, каза Волгин.

По думите му постигането на тази цел изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от позициите им по други въпроси.

Волгин подчерта, че е важно правителството и президентската институция да работят в взаимодействие, особено по ключови за страната теми.

Изказването му е направено в изборния ден, в който българските граждани гласуват за президент и вицепрезидент. NOVA съобщава, че кандидатът е отправил посланието след упражняването на правото си на глас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласоподавател

    19 15 Отговор
    Представете си този да е нашата българска гордост.

    Коментиран от #20

    10:00 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 !!!?

    23 12 Отговор
    И Копейкин каза от Москва: Нанационалния интерес трябва да е на първо място !!!?

    10:04 25.10.2026

  • 8 Съветско МПС

    12 11 Отговор
    будещо недоумение.

    10:04 25.10.2026

  • 9 Хахааа!

    18 16 Отговор

    До коментар #4 от "правилно!":

    Днес копейските коментатори са почти липсващи. Всички к. са в изборните комисии за някой лев. Смяаааатай.

    10:05 25.10.2026

  • 10 ПО КОФИТЕ ЛИ ГИ ТЪРСИТЕ?

    21 10 Отговор
    ОТ КЪДЕ ГИ НАМИРАТЕ ТЕ ЗИ ПОЛИТИЦИ БЕ?

    10:05 25.10.2026

  • 11 Вицето

    17 9 Отговор
    Волгин ще организира кроизни пътешествия по река Волга. Плащането е в евро и долари.

    Коментиран от #15

    10:05 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хххх

    10 2 Отговор
    Човешкият интерес трябва да е на първо място, не националния! Интересът на личността е над всеки друг.

    10:07 25.10.2026

  • 14 Връщай

    13 7 Отговор
    Парите !

    10:08 25.10.2026

  • 15 Да, ще трябва да си смени професиятата

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "Вицето":

    Политическата му кариера свършва днес

    10:09 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Махнете измамника!

    9 7 Отговор
    Ням място на първа страница.

    10:13 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Русия

    7 9 Отговор
    Капут

    10:14 25.10.2026

  • 20 Прав си

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гласоподавател":

    "Националният интерес" в и ЕС е оксиморон.
    Трябва ни верен и праволинеен политик на европейският интернационализъм. Тоя Волгин и Костадинов не са такива.

    10:14 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Коментар

    21 12 Отговор
    Само напълно изветрели дегенерати биха гласували за поддръжници на кремълския режим.

    10:15 25.10.2026

  • 23 Депутатин

    8 1 Отговор
    Не дават рушвети за национален интерес.

    10:16 25.10.2026

  • 24 Волгин алкохолика

    9 6 Отговор
    Личният ми интерес е да трупам рубли в отчаян опит да държа родните русозомбита на страната на поробителите от Рузия

    10:19 25.10.2026

  • 25 по истински случай

    10 5 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    10:20 25.10.2026

  • 26 Нексус

    7 7 Отговор
    Прав си, Пьотр Волгине.
    Само че българският интерес.
    Не руслямистанският.

    10:21 25.10.2026

  • 27 Ладин

    7 1 Отговор
    Националният интерес , но на коя държава?

    Коментиран от #31

    10:22 25.10.2026

  • 28 Българският национален интерес е

    2 3 Отговор
    КРИМ ДА Е БЪЛГАРСКИ

    Има ли поне един кандидат за президент, който да се занимава с българските проблеми, вместо да го интересува Украйна и да ми пелтечи, как Зеленски трябвало да се предаде?

    10:23 25.10.2026

  • 29 Вие,русофили

    13 6 Отговор
    Тиците,представяте личния ви интерес за национален.

    Коментиран от #37

    10:25 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Коментар 20

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ладин":

    но коя го е описал, брилянтно!

    10:26 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Демократ

    4 5 Отговор
    Много набързо скрихте убйиството на Бинев. Влиза турчин с турско разрешително за КНО и го убива. Турция нее е в ЕС Това значи че българската граница е абсолютно разграден двор. Как може тая държава да е в ЕС.

    10:31 25.10.2026

  • 35 Фори

    5 7 Отговор
    Волгин от толкова любов към Путин е заприличал на Чебурашка!

    10:31 25.10.2026

  • 36 Азе

    3 6 Отговор
    национален интерес на всички европейски държави е руската война в Украйна да приключи с примирие. Единственото изключение е Русия, чиито политически интерес е войната да продължава, за да не изпуснат власста позорно и смъртоносно вова и приятелите му.

    Да погледнем обаче отвъд очевидното господин Копейка, ааа пардон - Волгин. Хоризонта от национални интереси на една държава принипно е много по-широк от приключването на война в Европа.

    Та господин Волгин, разкажете за останалите си виждания - какви са другите национални интереси на българския народ в днешния ден. Нека чуем всички?

    10:32 25.10.2026

  • 37 Ти да видиш

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "Вие,русофили":

    А вие, султанските агенти, за чии интереси сте зинали от сабахлем?

    10:33 25.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 нннн

    4 7 Отговор
    Петpoxанскитe тpoловe се пpeвъзбудиxa и атакуват свирепо, та чак смешно.

    10:36 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 мача е свирен

    2 3 Отговор
    щом дори Борисов се отказа да гласува, значи изборите са фалшифицирани.

    10:38 25.10.2026

  • 44 За политиците

    2 2 Отговор
    Е най-важен националния интерес, понеже остават безработни, ако не им е важен.

    10:38 25.10.2026

  • 45 Радио Ереван

    1 1 Отговор
    Голям шегаджия е тоя Волгин. Притежава онова чувство за хумор, което възпрепятства средно интелигентния човек да се смее с него и го принуждава да се смее на него. С една дума шегоубиец. Те с Радевич и Йотовна изглежда от един такова са правени. От едно дърво имам предвид…

    10:44 25.10.2026

  • 46 Фен

    0 0 Отговор
    Важно е да се гласува! Не е важно за кого, важното е да е срещу либералната Секта!

    10:46 25.10.2026

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