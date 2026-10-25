Отстраненият председател на СИК продължи с бира пред секцията

Отстраненият председател на секционната избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е останал пред изборното помещение с почти изпита двулитрова бутилка бира. Пред него е била разположена импровизирана маса с кафе, грозде и десерт, съобщиха очевидци пред „Флагман“.

Станислав Ганчев беше освободен от РИК-Бургас след сигнал, че се е явил в секцията след употреба на алкохол. При проверката комисията е установила неадекватно поведение, завален говор и липса на интерес към работата на СИК. Установено е и че в изборното помещение е внесен алкохол.

„Лично разговарях с председателя на секционната комисия, който проявяваше известна симптоматика, че е употребил алкохол. Един от членовете на секционната комисия потвърди, че в багажа му се съдържа двулитрова бутилка бира. Самият той призна, че в действителност е употребил алкохол“, каза председателят на РИК-Бургас Георги Михов.

РИК-Бургас е обезсилила удостоверението на Ганчев и е назначила Георги Михайлов за председател на СИК №021300009. Лилия Добрева е определена за заместник-председател.

След освобождаването си Ганчев не е напуснал района на секцията. По данни на „Флагман“ той е продължил да стои пред сградата, докато на място е имало полицейски служител. РИК-Бургас по-рано е поискала съдействие от МВР.

Не е съобщено за задържане или за образувано наказателно производство срещу отстранения член на комисията.

Източници: flagman.bg, meduzata.com