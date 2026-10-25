Отстраненият председател на СИК продължи с бира пред секцията

Отстраненият председател на секционната избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е останал пред изборното помещение с почти изпита двулитрова бутилка бира. Пред него е била разположена импровизирана маса с кафе, грозде и десерт, съобщиха очевидци пред „Флагман“.
Станислав Ганчев беше освободен от РИК-Бургас след сигнал, че се е явил в секцията след употреба на алкохол. При проверката комисията е установила неадекватно поведение, завален говор и липса на интерес към работата на СИК. Установено е и че в изборното помещение е внесен алкохол.
„Лично разговарях с председателя на секционната комисия, който проявяваше известна симптоматика, че е употребил алкохол. Един от членовете на секционната комисия потвърди, че в багажа му се съдържа двулитрова бутилка бира. Самият той призна, че в действителност е употребил алкохол“, каза председателят на РИК-Бургас Георги Михов.
РИК-Бургас е обезсилила удостоверението на Ганчев и е назначила Георги Михайлов за председател на СИК №021300009. Лилия Добрева е определена за заместник-председател.
След освобождаването си Ганчев не е напуснал района на секцията. По данни на „Флагман“ той е продължил да стои пред сградата, докато на място е имало полицейски служител. РИК-Бургас по-рано е поискала съдействие от МВР.
Не е съобщено за задържане или за образувано наказателно производство срещу отстранения член на комисията.
Източници: flagman.bg, meduzata.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И сам
16:09 25.10.2026
2 ДАСКАЛ
16:10 25.10.2026
3 На гол тумбак
16:10 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трала ла ла
16:14 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Човекът се кефи за последно
16:18 25.10.2026
8 Сполучлива метафора на събитията
16:20 25.10.2026
9 Митьо джибрата
Коментиран от #11
16:24 25.10.2026
10 АБВ
Други казват, че нормалните хора пият до сутринта, но никога от сутринта !
16:27 25.10.2026
11 ДААА ГРОЗДЕ С КАФЕ И БИРА
До коментар #9 от "Митьо джибрата":........ ТОА има яаааак български СТОМАХ....
16:33 25.10.2026
12 РЕАЛИСТ
16:33 25.10.2026
13 Цвете
16:35 25.10.2026
14 бай Ставри
Коментиран от #21
16:36 25.10.2026
15 батвесо
16:39 25.10.2026
16 Хоп троп
16:43 25.10.2026
17 Йоца с белото
16:43 25.10.2026
18 Пискате кога бг щяло да са оправи🤣🤣🤣
17:02 25.10.2026
19 Ха,ха
17:03 25.10.2026
20 Вичо
17:35 25.10.2026
21 Вичо
До коментар #14 от "бай Ставри":Ставри-и-и.И Господ не може да ни помогне.
17:37 25.10.2026