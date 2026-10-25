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Отстраненият председател на СИК продължи с бира пред секцията
  Тема: Избори

Отстраненият председател на СИК продължи с бира пред секцията

25 Октомври, 2026 16:07 1 620 21

  • избори-
  • сик-
  • царево-
  • село изгрев-
  • рик-бургас

Мъжът беше освободен от РИК-Бургас заради употреба на алкохол, но остана пред изборното помещение в село Изгрев

Отстраненият председател на СИК продължи с бира пред секцията - 1
Снимка: Флагман
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отстраненият председател на секционната избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е останал пред изборното помещение с почти изпита двулитрова бутилка бира. Пред него е била разположена импровизирана маса с кафе, грозде и десерт, съобщиха очевидци пред „Флагман“.

Станислав Ганчев беше освободен от РИК-Бургас след сигнал, че се е явил в секцията след употреба на алкохол. При проверката комисията е установила неадекватно поведение, завален говор и липса на интерес към работата на СИК. Установено е и че в изборното помещение е внесен алкохол.

„Лично разговарях с председателя на секционната комисия, който проявяваше известна симптоматика, че е употребил алкохол. Един от членовете на секционната комисия потвърди, че в багажа му се съдържа двулитрова бутилка бира. Самият той призна, че в действителност е употребил алкохол“, каза председателят на РИК-Бургас Георги Михов.

РИК-Бургас е обезсилила удостоверението на Ганчев и е назначила Георги Михайлов за председател на СИК №021300009. Лилия Добрева е определена за заместник-председател.

След освобождаването си Ганчев не е напуснал района на секцията. По данни на „Флагман“ той е продължил да стои пред сградата, докато на място е имало полицейски служител. РИК-Бургас по-рано е поискала съдействие от МВР.

Не е съобщено за задържане или за образувано наказателно производство срещу отстранения член на комисията.

Източници: flagman.bg, meduzata.com


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И сам

    21 1 Отговор
    Воинът е воин

    16:09 25.10.2026

  • 2 ДАСКАЛ

    13 1 Отговор
    Обичам такива председатели

    16:10 25.10.2026

  • 3 На гол тумбак

    9 1 Отговор
    чифте пищови.

    16:10 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трала ла ла

    16 1 Отговор
    На това му казвам истински ИЗБОРИ Трябва да протичат весело и безгрижно Така ша са опраим

    16:14 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Човекът се кефи за последно

    8 5 Отговор
    Утре радевчетата мога да решат, че бирата им пречи на подема...

    16:18 25.10.2026

  • 8 Сполучлива метафора на събитията

    14 1 Отговор
    Пиянството на един народ.

    16:20 25.10.2026

  • 9 Митьо джибрата

    7 1 Отговор
    Мааллеейй...гроздето е таман мезе за бирата...

    Коментиран от #11

    16:24 25.10.2026

  • 10 АБВ

    5 2 Отговор
    Човек, който си обича работата, я почва овреме !
    Други казват, че нормалните хора пият до сутринта, но никога от сутринта !

    16:27 25.10.2026

  • 11 ДААА ГРОЗДЕ С КАФЕ И БИРА

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Митьо джибрата":

    ........ ТОА има яаааак български СТОМАХ....

    16:33 25.10.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Добре де, нали днес не се продава алкохол.

    16:33 25.10.2026

  • 13 Цвете

    2 2 Отговор
    И ТОВА Е СЕКЦИОНЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПИЯНИЦА.КОЛКО БЕЗОТГОВОРНО И КОЙ Е НАЗНАЧИЛ ТОЗИ ТИП НА ТАЗИ " ДЛЪЖНОСТ "? ПОВИКАНА ЛИ Е ПОЛИЦИЯТА ДА ГО ПРИБЕРЕ ? 😠🇧🇬🚔🇧🇬👮🇧🇬🤔🤦‍♂️👎

    16:35 25.10.2026

  • 14 бай Ставри

    4 2 Отговор
    Боже пази България!

    Коментиран от #21

    16:36 25.10.2026

  • 15 батвесо

    6 0 Отговор
    При тия кандидати за президент как да не се напие човек от мъка!

    16:39 25.10.2026

  • 16 Хоп троп

    1 1 Отговор
    Напива се защото не са го вземали в ЦИК67522

    16:43 25.10.2026

  • 17 Йоца с белото

    4 0 Отговор
    тоя с бирата, жална ни майка!

    16:43 25.10.2026

  • 18 Пискате кога бг щяло да са оправи🤣🤣🤣

    3 0 Отговор
    Ми то си е оправено всичко си е по местата и е чудесно🤣🤣🤣🤣какво се възмущавате не знам

    17:02 25.10.2026

  • 19 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Пиянството на един народ🤣😂🍻🍺

    17:03 25.10.2026

  • 20 Вичо

    1 0 Отговор
    Този е от новите.Родените около промените и след тях.Ще им сърбате попарата.Най-голямата държавна грешка беше спирането на военната служба.Е,това са част от последствията.

    17:35 25.10.2026

  • 21 Вичо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "бай Ставри":

    Ставри-и-и.И Господ не може да ни помогне.

    17:37 25.10.2026

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