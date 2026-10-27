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„Случи се нещо лошо с детето“: Разказът на родителите, загубили 10-годишния си син в „Пирогов“

„Случи се нещо лошо с детето“: Разказът на родителите, загубили 10-годишния си син в „Пирогов“

27 Октомври, 2026 23:24 363 2

  • пирогов-
  • софийска градска прокуратура-
  • здравеопазване-
  • починало дете-
  • медицинска помощ

Родителите твърдят, че 10-годишното момче е чакало близо два часа за преглед. От болницата заявяват, че са приложили всички спешни мерки

„Случи се нещо лошо с детето“: Разказът на родителите, загубили 10-годишния си син в „Пирогов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура разследва смъртта на 10-годишно дете, починало в „Пирогов“ след падане от трактор край Етрополе. Досъдебното производство е за причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност. Към момента няма публично съобщение за повдигнато обвинение или установена вина.

Инцидентът е станал на 24 октомври. Детето е било откарано във Филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе около 12:30 часа. Според информацията, представена от БТА, момчето е било в съзнание и контактно, с оплаквания от болки в гърба и корема. След преглед, консултация със специалист и оказана спешна помощ състоянието му е стабилизирано.

В 12:53 часа детето е транспортирано с линейка към „Пирогов“, придружено от дежурен лекар и майка си. Според БТА линейката е пристигнала в столичната болница в 13:55 часа, където момчето е било регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

Родителите обаче твърдят, че детето е чакало близо два часа пред кабинет 204, макар да е било на носилка. Те разказват, че не е имало лекар, който да го поеме веднага, и че дори след това е възникнала неяснота къде трябва да бъде прегледано.

„Нямаше доктор, който да ни поеме. Пред 204-ти кабинет чакахме два часа“, разказва майката.

По думите на семейството след преглед в травматологията детето е било насочено към шокова зала, а след това към операционната. Родителите твърдят, че по-късно са научили за тежка кръвозагуба и разкъсана артерия. Те поставят въпроса дали в операционната е имало съдов хирург и дали медицинската помощ е била оказана своевременно.

„Пирогов“ отрича да е бездействал по случая. В позиция от болницата заявяват, че медицинският екип е приложил утвърдените стандарти и спешни протоколи, както и всички допустими от съвременната медицина мерки за спасяването на детето. Според лечебното заведение при постъпването му са били установени тежки травми, несъвместими с живота. Болницата е посочила още, че на 24 октомври е уведомила дежурния следовател и е поискала да бъде сезирана Софийската градска прокуратура.

Паралелно с разследването на прокуратурата Министерството на здравеопазването извършва проверка на всички обстоятелства около случая. Родителите очакват резултатите от назначената аутопсия, които трябва да изяснят причината за смъртта и последователността на медицинските действия.

Източници: darik.bg, bntnews.bg, bta.bg


София / България
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  • 1 Овчар

    3 1 Отговор
    В България има 1.139 професори и около 8.000 доценти или кандидат професори..! Това са официални данни..! Една част от тези измамници са с купени или откраднати титли , преподават медицина и създават убийци..!

    23:28 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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