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България и Швейцария дават старт на три екологични мерки

България и Швейцария дават старт на три екологични мерки

28 Октомври, 2026 06:17, обновена 28 Октомври, 2026 06:20 538 3

  • росица карамфилова-
  • пиер хагман-
  • околна среда-
  • швейцарско-българска програма-
  • национален парк рила

Инициативите са част от съвместна програма за сътрудничество и обхващат въздуха, остарелите пестициди и Национален парк „Рила“

България и Швейцария дават старт на три екологични мерки - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и посланикът на Швейцария в България Пиер Хагман ще дадат начало на три мерки за опазване на околната среда и климата. Откриващото събитие ще се проведе от 9:00 ч. в Гранд хотел „София“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

На срещата ще бъдат представени основните цели и планираните дейности по мерките, както и очакваният им принос към опазването на околната среда и климата в България. Очаква се да присъстват представители на институции, партньорски организации и заинтересовани страни.

Три направления за подкрепа

Съвместната работа се реализира в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, а мерките се управляват от Министерството на околната среда и водите.

Мярката ModAIRn е насочена към подобряване на качеството на въздуха. Втората обхваща мониторинг, контрол и обезвреждане на остарели пестициди. Третата мярка, ProPark, предвижда развитие на посетителската инфраструктура на Национален парк „Рила“.

Предвидени са 15 млн. швейцарски франка

В началото на февруари България е подписала споразумение по Швейцарско-българската програма за сътрудничество на стойност 15 млн. швейцарски франка. Средствата са предвидени за изпълнението на мярката „Посетителска инфраструктура и устойчиво ползване на национален парк (ProPark)“.

С откриващото събитие започва съвместната работа по трите мерки, които обхващат качеството на въздуха, обезвреждането на остарели пестициди и инфраструктурата за посетители в Национален парк „Рила“.

Източници: bta.bg


София / България
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  • 1 архитектурен визуализатор

    1 0 Отговор
    Тая вече не е фактор.

    06:21 28.10.2026

  • 2 С тоя

    2 0 Отговор
    здравословен и позитивен вид , само е за екологията и пестицидите на Рила !

    06:28 28.10.2026

  • 3 Хаха

    3 0 Отговор
    Ще забранят ли изсичането на гора и унищожаването на земеделска земя от алчни олигарски ! Ще забранят ли перките и фотоволтаиците? 6865

    06:56 28.10.2026

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