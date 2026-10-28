България и Швейцария дават старт на три екологични мерки

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и посланикът на Швейцария в България Пиер Хагман ще дадат начало на три мерки за опазване на околната среда и климата. Откриващото събитие ще се проведе от 9:00 ч. в Гранд хотел „София“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

На срещата ще бъдат представени основните цели и планираните дейности по мерките, както и очакваният им принос към опазването на околната среда и климата в България. Очаква се да присъстват представители на институции, партньорски организации и заинтересовани страни.

Три направления за подкрепа

Съвместната работа се реализира в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, а мерките се управляват от Министерството на околната среда и водите.

Мярката ModAIRn е насочена към подобряване на качеството на въздуха. Втората обхваща мониторинг, контрол и обезвреждане на остарели пестициди. Третата мярка, ProPark, предвижда развитие на посетителската инфраструктура на Национален парк „Рила“.

Предвидени са 15 млн. швейцарски франка

В началото на февруари България е подписала споразумение по Швейцарско-българската програма за сътрудничество на стойност 15 млн. швейцарски франка. Средствата са предвидени за изпълнението на мярката „Посетителска инфраструктура и устойчиво ползване на национален парк (ProPark)“.

С откриващото събитие започва съвместната работа по трите мерки, които обхващат качеството на въздуха, обезвреждането на остарели пестициди и инфраструктурата за посетители в Национален парк „Рила“.

Източници: bta.bg