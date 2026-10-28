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БАБХ затвори кухня заради мръсотия и храни с неясен произход
  Тема: Икономика

БАБХ затвори кухня заради мръсотия и храни с неясен произход

28 Октомври, 2026 09:02 828 9

  • бабх-
  • търговски вериги-
  • храни с изтекъл срок-
  • пловдив-
  • надценки

Проверки в София и Пазарджик са установили и храни с изтекъл срок, съхранявани до годни продукти. Николай Вълканов коментира и надценките в търговията

БАБХ затвори кухня заради мръсотия и храни с неясен произход - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централна кухня в Пловдив е затворена след проверка на Българската агенция по безопасност на храните, при която са установени мръсотия и храни с неясен произход. Продуктите са били приготвени за продажба в т.нар. топли точки в магазини в София и Пазарджик.

Проверката е извършена вечерта на 27 октомври. В склад на друга търговска верига инспекторите са открили храни с изтекъл срок на годност, подредени до годните продукти. Не са посочени имената на двете вериги.

На въпрос дали затворената кухня принадлежи на член на Сдружението за модерна търговия, Николай Вълканов заяви, че няма такава информация.

„Нека да разделим нещата на две части. Първата е, че от 10 000 артикула или от 6000, с колкото един голям супермаркет работи, ако извадите 5 продукта, или 10, или 50 с такъв тип разходи между покупна и продажна цена, но си затворите очите за останалите 9000 или 5000, които са със съвсем различна, много по-ниска разлика между доставна и продажна цена, изкривявате картината“, каза Вълканов.

Вълканов: Промоциите променят крайната сметка

По думите му при оценката на цените трябва да се отчита какъв дял от стоките се продава по време на промоции. Той даде пример с масло, при което един от 10 броя може да бъде продаден при надценка от 140%, докато останалите са предложени по време на акция на цена, която е три или четири пъти по-ниска.

„Дори да приема, че стоят на 140% надценките, което дълбоко ме съмнява, ако от 10 броя масло един е продаден на тази надценка, всички останали са продадени в рамките на промоция или акция с три или четири пъти по-ниска цена“, обясни той.

Вълканов посочи като сравнение цените на млечните продукти в държавната компания „Ел Би Булгарикум“ и във фирмените магазини на производителите. Той спомена и млекомат в София, където по думите му прясното мляко се продава за 2 евро на литър.

Около 3% нетна печалба според представените данни

В предаването беше представена графика с усреднени данни за приходите и разходите в търговията на дребно. Според числата, изложени от Вълканов, от всеки 100 евро приходи около 75–76 евро са доставната стойност на стоките.

Останалата част покрива транспорт, заплати, осигуровки, амортизации и други разходи, а нетната печалба е около 3%. „Тези данни не се променят драстично във времето. Те стоят долу-горе константни“, заяви Вълканов.

Той уточни, че става дума за усреднени резултати и че отделни продукти могат да се продават на по-високи цени, докато други са с по-ниски цени заради промоционални кампании.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам

    11 1 Отговор
    А останалите на кауфланд ще ги затварят ли?

    09:03 28.10.2026

  • 2 фалшиви мухлясали храни

    10 1 Отговор
    плъхове, хлебарки и мръсотия

    09:10 28.10.2026

  • 3 Магазинера

    13 0 Отговор
    И що крием кой е магазина? да не би да е от "пратньорска" страна?

    09:14 28.10.2026

  • 4 Юрист

    10 0 Отговор
    Става въпрос за кухнята майка на кауфланд в Пловдив

    Коментиран от #5

    09:18 28.10.2026

  • 5 Магазинера

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Юрист":

    Дали, те почти нямат топли точки. всичко е зад касите и си има кухня на място... Повече мяза на била

    09:21 28.10.2026

  • 6 Факт

    4 0 Отговор
    Била и Кауфланд?

    09:29 28.10.2026

  • 7 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    А Ганчо с трите търбуха,тъпче ли тъпче.От топлата витрина.Онези- от веригите са му хванали цаката.Всичко с изтичащ или изтекъл срок, го овъргалят здравата с подправки.Да не надуши,и заповядайте на топлата витрина! Не само,че не го пускат на" промоция( изтичащ срок) ,но реално го продават с огромна печалба.Три бутчета,в тарелка примерно 3,8 евро.На " топлата" - бутче 1,8евро.Този номер,само при търбух Ганчо минава.Изобщо пропускам фактора,къде и кой го приготвя.Нито знае,нито го интересува.Тук трябва държавата да пипа със желязна ръкавица и камшика на закона.Не само да " затвори" неизвестния" кетъринг" кухня- майка,но жестока санкция.И на веригата и на " готвача" .Това,ако се случи в западна Европа,ще ги побъркат с жестоки санкции.

    09:44 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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