БАБХ затвори кухня заради мръсотия и храни с неясен произход

Централна кухня в Пловдив е затворена след проверка на Българската агенция по безопасност на храните, при която са установени мръсотия и храни с неясен произход. Продуктите са били приготвени за продажба в т.нар. топли точки в магазини в София и Пазарджик.

Проверката е извършена вечерта на 27 октомври. В склад на друга търговска верига инспекторите са открили храни с изтекъл срок на годност, подредени до годните продукти. Не са посочени имената на двете вериги.

На въпрос дали затворената кухня принадлежи на член на Сдружението за модерна търговия, Николай Вълканов заяви, че няма такава информация.

Вълканов: Промоциите променят крайната сметка

„Нека да разделим нещата на две части. Първата е, че от 10 000 артикула или от 6000, с колкото един голям супермаркет работи, ако извадите 5 продукта, или 10, или 50 с такъв тип разходи между покупна и продажна цена, но си затворите очите за останалите 9000 или 5000, които са със съвсем различна, много по-ниска разлика между доставна и продажна цена, изкривявате картината“, каза Вълканов.

По думите му при оценката на цените трябва да се отчита какъв дял от стоките се продава по време на промоции. Той даде пример с масло, при което един от 10 броя може да бъде продаден при надценка от 140%, докато останалите са предложени по време на акция на цена, която е три или четири пъти по-ниска.

„Дори да приема, че стоят на 140% надценките, което дълбоко ме съмнява, ако от 10 броя масло един е продаден на тази надценка, всички останали са продадени в рамките на промоция или акция с три или четири пъти по-ниска цена“, обясни той.

Вълканов посочи като сравнение цените на млечните продукти в държавната компания „Ел Би Булгарикум“ и във фирмените магазини на производителите. Той спомена и млекомат в София, където по думите му прясното мляко се продава за 2 евро на литър.

Около 3% нетна печалба според представените данни

В предаването беше представена графика с усреднени данни за приходите и разходите в търговията на дребно. Според числата, изложени от Вълканов, от всеки 100 евро приходи около 75–76 евро са доставната стойност на стоките.

Останалата част покрива транспорт, заплати, осигуровки, амортизации и други разходи, а нетната печалба е около 3%. „Тези данни не се променят драстично във времето. Те стоят долу-горе константни“, заяви Вълканов.

Той уточни, че става дума за усреднени резултати и че отделни продукти могат да се продават на по-високи цени, докато други са с по-ниски цени заради промоционални кампании.

Източници: btvnovinite.bg