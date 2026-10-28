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ЦИК определи реда на обръщенията преди балотажа
  Тема: Избори

ЦИК определи реда на обръщенията преди балотажа

28 Октомври, 2026 11:52 290 2

  • цик-
  • президентски избори-
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  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Първи пред зрителите и слушателите ще се обърнат Андрей Гюров и Георги Кандев, а след тях Илияна Йотова и Кирил Вълчев

ЦИК определи реда на обръщенията преди балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия определи чрез публичен жребий реда на обръщенията на двете кандидатпрезидентски двойки преди балотажа на 1 ноември. Първи по Българската национална телевизия и Българското национално радио ще се обърнат Андрей Гюров и Георги Кандев. След тях ще бъдат Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Обръщенията ще бъдат излъчени на 30 октомври – последния ден от предизборната кампания между двата тура. Всяка от кандидатските двойки има право на изява с продължителност до 10 минути.

Редът е определен с жребий

Жребият е проведен в сградата на Народното събрание. ЦИК посочва, че „поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата“ на кандидатите в обръщенията по БНТ и БНР.

Правото на обръщение е предвидено в Изборния кодекс за новия избор за президент и вицепрезидент. Изявите между двата тура не се заплащат.

Балотажът е на 1 ноември

До втория тур достигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха 528 951 действителни гласа, а Гюров и Кандев – 486 232.

ЦИК обяви, че след гласуването на 25 октомври няма избрани президент и вицепрезидент, тъй като в изборите не са участвали повече от половината избиратели и нито една кандидатска двойка не е получила повече от половината действителни гласове. Новият избор ще се проведе в неделя, 1 ноември.

Източници: novini.bg


София / България
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