МС: Няма да режем обещаните мерки в Бюджет 2027

В Бюджет 2027 няма да бъдат отменяни или намалявани вече обявените увеличения на средствата за семействата и децата, майките, учениците, студентите и пенсионерите. Това заяви Министерският съвет в отговор на медийни въпроси, свързани с изказвания на политически лидери за параметрите на финансовата рамка.

От правителството посочват, че ще изпълнят поетите ангажименти и по отношение на доходите, както и мерките в подкрепа на българския бизнес. Увеличенията бяха обявени от премиера Румен Радев на заседанието на Министерския съвет на 14 октомври.

Кабинетът отхвърля твърденията за съкращения

В позицията си Министерският съвет посочва, че обещаните средства няма да бъдат орязвани въпреки наследените, по думите на правителството, прекомерен дефицит, празна хазна и необезпечени ангажименти за следващи години.

„Недостойно е лидери на политически партии, носещи пряка отговорност за тежкото състояние на държавните финанси, системно да манипулират обществото с предизборна цел“, посочват от Министерския съвет.

Така кабинетът отговаря на политически твърдения, че при подготовката на бюджета може да се стигне до отказ или намаляване на вече обявените мерки. От правителството не съобщават за промяна в поетите ангажименти.

Бюджетът още се обсъжда с Европейската комисия

Параметрите на Бюджет 2027 продължават да се обсъждат с Европейската комисия. Премиерът Румен Радев заяви, че кабинетът е решен да запази социалната програма, въпреки препоръките на Комисията.

Окончателният бюджетен план ще бъде внесен, след като приключат разговорите по него. До тогава потвърдената позиция на правителството е, че обещаните увеличения за семействата, майките, учениците, студентите, пенсионерите и доходите остават в сила.

Източници: btvnovinite.bg