МС: Няма да режем обещаните мерки в Бюджет 2027

В Бюджет 2027 няма да бъдат отменяни или намалявани вече обявените увеличения на средствата за семействата и децата, майките, учениците, студентите и пенсионерите. Това заяви Министерският съвет в отговор на медийни въпроси, свързани с изказвания на политически лидери за параметрите на финансовата рамка.
От правителството посочват, че ще изпълнят поетите ангажименти и по отношение на доходите, както и мерките в подкрепа на българския бизнес. Увеличенията бяха обявени от премиера Румен Радев на заседанието на Министерския съвет на 14 октомври.
Кабинетът отхвърля твърденията за съкращения
В позицията си Министерският съвет посочва, че обещаните средства няма да бъдат орязвани въпреки наследените, по думите на правителството, прекомерен дефицит, празна хазна и необезпечени ангажименти за следващи години.
Така кабинетът отговаря на политически твърдения, че при подготовката на бюджета може да се стигне до отказ или намаляване на вече обявените мерки. От правителството не съобщават за промяна в поетите ангажименти.
Бюджетът още се обсъжда с Европейската комисия
Параметрите на Бюджет 2027 продължават да се обсъждат с Европейската комисия. Премиерът Румен Радев заяви, че кабинетът е решен да запази социалната програма, въпреки препоръките на Комисията.
Окончателният бюджетен план ще бъде внесен, след като приключат разговорите по него. До тогава потвърдената позиция на правителството е, че обещаните увеличения за семействата, майките, учениците, студентите, пенсионерите и доходите остават в сила.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядо гатю
Коментиран от #7
16:48 28.10.2026
2 Дондьо
16:49 28.10.2026
3 Анонимен
Коментиран от #9
16:51 28.10.2026
4 Лъжливото
Коментиран от #16
16:51 28.10.2026
5 Защо те е страх
16:53 28.10.2026
6 Някой си
Отлитай гугутко!
16:54 28.10.2026
7 Дядо ми Гатьо
До коментар #1 от "дядо гатю":Иска пенсията му да бъде увеличена от 1-ви януари. Министърът да ореже депутатските и министерски заплати и да даде увеличени пенсии на възрастните хора.
16:54 28.10.2026
8 достатъчно орязахте и до сега
16:55 28.10.2026
9 Прав си!
До коментар #3 от "Анонимен":Всичко дойде от кражбите на простата Тиква Борисов. Време да го тикнат в затвора.
Коментиран от #13, #23
16:56 28.10.2026
10 Демек
16:57 28.10.2026
11 Без майтап
16:57 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нали
До коментар #9 от "Прав си!":откраднали парите от догодина!
16:58 28.10.2026
14 Къде Са Помощните Средства ?
За що За Всички инвалиди Има ?
А Само За тези !
Вече 30 Години !
Няма ?
16:58 28.10.2026
15 обещаните мерки а?
Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите?
16:58 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 обещаните мерки а?
Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?
17:00 28.10.2026
18 Никакво орязване
17:01 28.10.2026
19 Жан
17:02 28.10.2026
20 обещаните мерки а?
17:03 28.10.2026
21 обещаните мерки а?
17:08 28.10.2026
22 Вие не сте по различни
17:10 28.10.2026
23 Анонимен
До коментар #9 от "Прав си!":да тиквите сега истинските грабят лъжат клеветят безделничат рушат да тикви
Червени сега грабят а ти като какъв се явяваш тук постоянен хахахахаха
Коментиран от #26
17:16 28.10.2026
24 Абе
17:17 28.10.2026
25 Виждам връзка
17:23 28.10.2026
26 Така е, но
До коментар #23 от "Анонимен":Тиквата Борисов окраде парите на народа и си напълни банковите сметки.
17:24 28.10.2026
27 Горски
17:25 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Двайсет
17:28 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ПРЕВЪРНАХА ХРАТА В ЕВРОМИЗЕРНИЦИ
ЦЕНИТЕ ОСТАВАТ ТЯХ ЩО НЕ ГИ НАМАЛИХА НАПОЛВИНА В ЕВРО ?
ОСТАВКА НА ВСИЧКИ БИЛЕ ДО СЕГА НА ВЛАСТ.
17:35 28.10.2026
33 Грозев е еничарин
17:50 28.10.2026