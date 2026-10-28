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МС: Няма да режем обещаните мерки в Бюджет 2027
  Тема: Икономика

МС: Няма да режем обещаните мерки в Бюджет 2027

28 Октомври, 2026 16:45 605 33

  • бюджет 2027-
  • министерски съвет-
  • социални мерки-
  • пенсии-
  • семейства

Правителството уверява, че подкрепата за семействата, майките, учениците, студентите и пенсионерите ще бъде запазена

МС: Няма да режем обещаните мерки в Бюджет 2027 - 1
Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Бюджет 2027 няма да бъдат отменяни или намалявани вече обявените увеличения на средствата за семействата и децата, майките, учениците, студентите и пенсионерите. Това заяви Министерският съвет в отговор на медийни въпроси, свързани с изказвания на политически лидери за параметрите на финансовата рамка.

От правителството посочват, че ще изпълнят поетите ангажименти и по отношение на доходите, както и мерките в подкрепа на българския бизнес. Увеличенията бяха обявени от премиера Румен Радев на заседанието на Министерския съвет на 14 октомври.

Кабинетът отхвърля твърденията за съкращения

В позицията си Министерският съвет посочва, че обещаните средства няма да бъдат орязвани въпреки наследените, по думите на правителството, прекомерен дефицит, празна хазна и необезпечени ангажименти за следващи години.

„Недостойно е лидери на политически партии, носещи пряка отговорност за тежкото състояние на държавните финанси, системно да манипулират обществото с предизборна цел“, посочват от Министерския съвет.

Така кабинетът отговаря на политически твърдения, че при подготовката на бюджета може да се стигне до отказ или намаляване на вече обявените мерки. От правителството не съобщават за промяна в поетите ангажименти.

Бюджетът още се обсъжда с Европейската комисия

Параметрите на Бюджет 2027 продължават да се обсъждат с Европейската комисия. Премиерът Румен Радев заяви, че кабинетът е решен да запази социалната програма, въпреки препоръките на Комисията.

Окончателният бюджетен план ще бъде внесен, след като приключат разговорите по него. До тогава потвърдената позиция на правителството е, че обещаните увеличения за семействата, майките, учениците, студентите, пенсионерите и доходите остават в сила.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо гатю

    6 0 Отговор
    траи коньо за зелена трева които оцелее до 27 ще оцелее и ще живее богато

    Коментиран от #7

    16:48 28.10.2026

  • 2 Дондьо

    8 0 Отговор
    некадърен! Оставка!

    16:49 28.10.2026

  • 3 Анонимен

    8 2 Отговор
    ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА ТАКАВА ГАВРА ТАКИВА ГРАБЕЖИ ТАКИВА НАГЛЕЕЩИ НЕ Е ИМАЛО 10 ХИЛЯДИЕВРО ВСЕКИ МЕСЕЦ ПО.ЛУЧАВАТЕ БЕ ДОЦАТА НАРКОБАРОНЕСА С ДВА АВТОМОБИЛА СЕДВИЖИ ЗАЩООООО МУТРАТА ПРЕБИ ЕДНА ЖЕНА ЗАЩООООО

    Коментиран от #9

    16:51 28.10.2026

  • 4 Лъжливото

    11 0 Отговор
    овчарче .

    Коментиран от #16

    16:51 28.10.2026

  • 5 Защо те е страх

    10 1 Отговор
    да го представиш преди балотажа. Като е толкова ok ще даде крила на ескобарица

    16:53 28.10.2026

  • 6 Някой си

    11 0 Отговор
    Мерките ви са само рязане и дране от гърба на работещите!
    Отлитай гугутко!

    16:54 28.10.2026

  • 7 Дядо ми Гатьо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "дядо гатю":

    Иска пенсията му да бъде увеличена от 1-ви януари. Министърът да ореже депутатските и министерски заплати и да даде увеличени пенсии на възрастните хора.

    16:54 28.10.2026

  • 8 достатъчно орязахте и до сега

    11 1 Отговор
    Пенсиите от април до май паднаха с шейсет евра и повече защо така точно на най бедните и най болничните хора !?!

    16:55 28.10.2026

  • 9 Прав си!

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Всичко дойде от кражбите на простата Тиква Борисов. Време да го тикнат в затвора.

    Коментиран от #13, #23

    16:56 28.10.2026

  • 10 Демек

    5 1 Отговор
    налози,само нагоре...

    16:57 28.10.2026

  • 11 Без майтап

    4 1 Отговор
    Нама да бъдат намаляване паричните потоци към офшорните сметки.

    16:57 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нали

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прав си!":

    откраднали парите от догодина!

    16:58 28.10.2026

  • 14 Къде Са Помощните Средства ?

    4 3 Отговор
    За Хората Със Зрителни Увреждания ?

    За що За Всички инвалиди Има ?

    А Само За тези !

    Вече 30 Години !

    Няма ?

    16:58 28.10.2026

  • 15 обещаните мерки а?

    3 4 Отговор
    Ей хора събудете се....
    Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? 

    16:58 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 обещаните мерки а?

    2 3 Отговор
    Но Вие не го слушайте а гледайте по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата ни смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца ..

    Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?

    17:00 28.10.2026

  • 18 Никакво орязване

    2 1 Отговор
    на данъци!

    17:01 28.10.2026

  • 19 Жан

    3 0 Отговор
    Руменрадева зима....

    17:02 28.10.2026

  • 20 обещаните мерки а?

    1 0 Отговор
    А иначе това което беше 1 лев сега е 1 евро и 50 евроцента поне !

    17:03 28.10.2026

  • 21 обещаните мерки а?

    1 1 Отговор
    Плюя ви на атлантизма, плуя ви на европеизма, плюя ви на милитаризма, плюя ви на цялата евтозонска кочина. И на турскста армия във Варна, и на Евровизията педофилска, и на социалният терор и медицина

    17:08 28.10.2026

  • 22 Вие не сте по различни

    2 1 Отговор
    Същите атлантически боклуци сте за съжаление

    17:10 28.10.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Прав си!":

    да тиквите сега истинските грабят лъжат клеветят безделничат рушат да тикви
    Червени сега грабят а ти като какъв се явяваш тук постоянен хахахахаха

    Коментиран от #26

    17:16 28.10.2026

  • 24 Абе

    2 0 Отговор
    Вие достатъчно изрязахте и до сега вашата ...

    17:17 28.10.2026

  • 25 Виждам връзка

    0 0 Отговор
    между бюджета и ударените кораби!

    17:23 28.10.2026

  • 26 Така е, но

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Тиквата Борисов окраде парите на народа и си напълни банковите сметки.

    17:24 28.10.2026

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Асен Василев: Правителството крие бюджета, значи готви тесла за гражданите. Ама как няма да го крие с финансов министър,който няма нищо общо с финансите(заместник командир по политическата част в армията преди 1989 г.).Има и две зам министърки(бих ги нарекъл две лели) ,които го съветват. Предполагам,че накрая и самият финансов министър ще се скрие. Нали вие опоскахте авансово всичко миналата година за тази година, само и само да ни набутата в еврозоната! Щастлив ли се сега? Виж как знаеш, че бюджета, който заради вашата измама да се откажем от лева, трябва да се утвърди от ес, го прави тотална тесла! Знам че това са неща които никой не му се иска да чуе, но реалността е че предните 3-4 години всички правителства бяха доста разточителни и щедри. Включително тези в които Василев участваше. Дали ще е рязане на програми и заплати, персонал или ще е увеличаване на данъци, няма от къде да зная, но действително гответе се за 1-2 лоши години. . Вариант 2 е да се изтегли милиарди дълг и да прехвърли проблемите си на следващия след него.

    17:25 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Двайсет

    0 0 Отговор
    и осем,девет!Един шомпул ..

    17:28 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ПРЕВЪРНАХА ХРАТА В ЕВРОМИЗЕРНИЦИ

    0 0 Отговор
    ПЕНСИИКИ ЗАПЛАТИ НАПОЛВИНА В ЕВРО.
    ЦЕНИТЕ ОСТАВАТ ТЯХ ЩО НЕ ГИ НАМАЛИХА НАПОЛВИНА В ЕВРО ?
    ОСТАВКА НА ВСИЧКИ БИЛЕ ДО СЕГА НА ВЛАСТ.

    17:35 28.10.2026

  • 33 Грозев е еничарин

    0 0 Отговор
    Абре Гълъбе,гласувах и агитирах за вас,а сега ви псувам.В Гърция отпускат ваучери за храна за всяко семейство до 1000 Евро.На ВСИЧКИ пенсионери по 800 Евро за Коледа и Великден,а на вас по 50 Евро ви се свидят.Англия премахва ДДС-то на 100 продукта,за да паднат цените.Ти само си драпаш перушината и нищо не правиш !

    17:50 28.10.2026

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