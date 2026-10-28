Еврокомисарят по бюджета идва у нас за два дни

Европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин ще бъде на посещение в България на 29 и 30 октомври. Основна тема на разговорите му ще бъде следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

В първия ден от визитата Серафин ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и с вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските средства, Атанас Пеканов.

В 10:00 ч. комисарят ще открие в София конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“. Организатори са Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Полша и софийският офис на Европейския съвет за външна политика.

Разговори за регионалното и технологичното финансиране

На 30 октомври Серафин ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините. Фокусът ще бъде върху регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващата финансова рамка.

По-късно комисарят и Атанас Пеканов ще разговарят с представители на български технологични компании. В програмата е включено и посещение на проекти, реализирани с инвестиции от бюджета на ЕС.

Посещението е част от европейската обиколка на Серафин, в рамките на която той провежда консултации с държавите членки за приоритетите на бюджета след 2027 г. До момента комисарят е посетил 22 държави от ЕС. Сред основните теми в разговорите са опростяването на сложните процедури за финансиране, намаляването на административната тежест и подобряването на прозрачността.

Европейската комисия е предложила бюджетът на ЕС за 2028–2034 г. да бъде на стойност почти 2 трилиона евро. Сред обсъжданите въпроси са и намаляването на припокриващите се правила и улесняването на достъпа до европейско финансиране.

„Искаме да премахнем ненужната сложност, да подобрим сътрудничеството и да създадем работна среда, в която хората да се развиват“, заяви Пьотър Серафин по повод работата си за модернизиране на европейската публична администрация.

Източници: btvnovinite.bg