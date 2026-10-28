Еврокомисарят по бюджета идва у нас за два дни

Европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин ще бъде на посещение в България на 29 и 30 октомври. Основна тема на разговорите му ще бъде следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.
В първия ден от визитата Серафин ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и с вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските средства, Атанас Пеканов.
В 10:00 ч. комисарят ще открие в София конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“. Организатори са Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Полша и софийският офис на Европейския съвет за външна политика.
Разговори за регионалното и технологичното финансиране
На 30 октомври Серафин ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините. Фокусът ще бъде върху регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващата финансова рамка.
По-късно комисарят и Атанас Пеканов ще разговарят с представители на български технологични компании. В програмата е включено и посещение на проекти, реализирани с инвестиции от бюджета на ЕС.
Посещението е част от европейската обиколка на Серафин, в рамките на която той провежда консултации с държавите членки за приоритетите на бюджета след 2027 г. До момента комисарят е посетил 22 държави от ЕС. Сред основните теми в разговорите са опростяването на сложните процедури за финансиране, намаляването на административната тежест и подобряването на прозрачността.
Европейската комисия е предложила бюджетът на ЕС за 2028–2034 г. да бъде на стойност почти 2 трилиона евро. Сред обсъжданите въпроси са и намаляването на припокриващите се правила и улесняването на достъпа до европейско финансиране.„Искаме да премахнем ненужната сложност, да подобрим сътрудничеството и да създадем работна среда, в която хората да се развиват“, заяви Пьотър Серафин по повод работата си за модернизиране на европейската публична администрация.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
/но иначе акълни.... 😭/
18:09 28.10.2026
2 От клуба на богатите в клуба на бедните
18:16 28.10.2026
3 ЕЦБ трябваше да приеме България в
И европа щеше да е по богата и на българите доходите щяха да се запазят
Сега заплатите са хикс въеху две
Коментиран от #4, #9
18:24 28.10.2026
4 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "ЕЦБ трябваше да приеме България в":Комунягите те докараха до тук, а ти виниш някакви несъществуващи виртуални демократи...
Имаме един единствен мин.председател от 1944г до сега, който не е член на БКП, или свързан с ДС.
Има Интернет - чети, или партийният ти секретар ти е забранил да "влизаш" там ???
18:30 28.10.2026
5 Сандо
18:48 28.10.2026
6 000
18:49 28.10.2026
7 Дани
Да с а немците? Няма да са немците, че там зрее бунт. Да са португалците и испанците? Няма да са и те, щото там бунтът вече дими. И френците няма да са, щото па там вече гори.
Най ше сме ние, оти имаме п оговорка, дека преклОнена глАва, сабя е не сече.
18:54 28.10.2026
8 Сатана Z
18:55 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.