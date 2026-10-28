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Еврокомисарят по бюджета идва у нас за два дни
  Тема: Икономика

Еврокомисарят по бюджета идва у нас за два дни

28 Октомври, 2026 18:04, обновена 28 Октомври, 2026 18:06 670 9

  • европейска комисия-
  • пьотър серафин-
  • бюджет на ес-
  • многогодишна финансова рамка-
  • европейско финансиране

Пьотър Серафин ще обсъди с българските власти бюджета на ЕС за 2028–2034 г. и финансирането на регионални и технологични проекти

Еврокомисарят по бюджета идва у нас за два дни - 1
Снимка: Европейска комисия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин ще бъде на посещение в България на 29 и 30 октомври. Основна тема на разговорите му ще бъде следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

В първия ден от визитата Серафин ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и с вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските средства, Атанас Пеканов.

В 10:00 ч. комисарят ще открие в София конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“. Организатори са Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Полша и софийският офис на Европейския съвет за външна политика.

Разговори за регионалното и технологичното финансиране

На 30 октомври Серафин ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините. Фокусът ще бъде върху регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващата финансова рамка.

По-късно комисарят и Атанас Пеканов ще разговарят с представители на български технологични компании. В програмата е включено и посещение на проекти, реализирани с инвестиции от бюджета на ЕС.

Посещението е част от европейската обиколка на Серафин, в рамките на която той провежда консултации с държавите членки за приоритетите на бюджета след 2027 г. До момента комисарят е посетил 22 държави от ЕС. Сред основните теми в разговорите са опростяването на сложните процедури за финансиране, намаляването на административната тежест и подобряването на прозрачността.

Европейската комисия е предложила бюджетът на ЕС за 2028–2034 г. да бъде на стойност почти 2 трилиона евро. Сред обсъжданите въпроси са и намаляването на припокриващите се правила и улесняването на достъпа до европейско финансиране.

„Искаме да премахнем ненужната сложност, да подобрим сътрудничеството и да създадем работна среда, в която хората да се развиват“, заяви Пьотър Серафин по повод работата си за модернизиране на европейската публична администрация.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    5 3 Отговор
    Бюджет....... Рундьо....... Позор !!!
    /но иначе акълни.... 😭/

    18:09 28.10.2026

  • 2 От клуба на богатите в клуба на бедните

    13 3 Отговор
    На тема "Ще ядете бахура 2028г-2034г." Вдигане на вноските към ЕС и огладняване на населението, че няма да има евраци.

    18:16 28.10.2026

  • 3 ЕЦБ трябваше да приеме България в

    10 1 Отговор
    Еврозоната при курс едно евро един лев
    И европа щеше да е по богата и на българите доходите щяха да се запазят
    Сега заплатите са хикс въеху две

    Коментиран от #4, #9

    18:24 28.10.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "ЕЦБ трябваше да приеме България в":

    Комунягите те докараха до тук, а ти виниш някакви несъществуващи виртуални демократи...
    Имаме един единствен мин.председател от 1944г до сега, който не е член на БКП, или свързан с ДС.
    Има Интернет - чети, или партийният ти секретар ти е забранил да "влизаш" там ???

    18:30 28.10.2026

  • 5 Сандо

    3 0 Отговор
    Дотам ни докараха нашите политици,че вече нашия бюджет други да ни заповядват как да си правим.И ни убеждават,че сме били независими!А би трябвало да ни информират кое е това нещо,което сами можем да направим - може би да мрем поединично и колективно?

    18:48 28.10.2026

  • 6 000

    3 0 Отговор
    До края на 2027 г. дълга на ес ще тадвиши 1 трилион евро. Идва края на ес, но цената ще я поемем и ние.

    18:49 28.10.2026

  • 7 Дани

    2 0 Отговор
    Ще дерат кожи отново. ЕС нема пари, а Украина иска още. Познайте кой ще ги плати тия пари?
    Да с а немците? Няма да са немците, че там зрее бунт. Да са португалците и испанците? Няма да са и те, щото там бунтът вече дими. И френците няма да са, щото па там вече гори.
    Най ше сме ние, оти имаме п оговорка, дека преклОнена глАва, сабя е не сече.

    18:54 28.10.2026

  • 8 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Другарят Пьотър ще отреже парите за пенсионерите и децата заделени в бюджета и ще ги пренасочи към Зеления просяк в Кyiв.Затова идва псето европейско,ама няма да го посрещне Андрешко на летището в Гълъба на Донев

    18:55 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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