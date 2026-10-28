Ива Петрова: Токът и парното без поскъпване до юли 2027 г

Цените на електроенергията и топлинната енергия за битовите потребители няма да се повишават до юли 2027 г. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова пред bTV. По думите ѝ държавата разполага с необходимите регулаторни и компенсаторни механизми, за да предпази домакинствата от поскъпването на енергийните пазари.

„Към момента имаме абсолютен ангажимент, че въпреки повишаващите се борсови цени няма да има ефект върху цените на топлинната енергия и електроенергията за гражданите“, заяви Петрова.

Според министъра защитата на потребителите ще бъде осигурена и чрез средствата във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. В него постъпват средства от производителите на електроенергия, включително допълнителни приходи, реализирани при високи борсови цени.

„Има достатъчно приходи“, каза Петрова в отговор на въпрос дали фондът може да покрие необходимите компенсации. Тя отхвърли предположенията, че обещанието за запазване на цените е свързано с президентския балотаж. „Не е предизборно, това е реалността“, заяви министърът.

„Булгаргаз“ поиска 34% по-висока цена на газа

На този фон „Булгаргаз“ първоначално е поискал увеличение на цената на природния газ с 34%. По думите на Петрова дружеството е поело ангажимент да потърси резерви и възможности за ограничаване на поскъпването. Сред обсъжданите варианти е използването на допълнителни количества от газохранилището в Чирен.

Петрова посочи, че въпреки поисканото увеличение цената на „Булгаргаз“ остава с около 40% под котировките на европейския газов хъб TTF, които според нея са около 100 евро. Тя обаче уточни, че поскъпването на природния газ не може да бъде избегнато напълно.

Евентуалното увеличение няма да засегне еднакво всички потребители. „Хората, които се отопляват на газ, да, ще бъдат засегнати през евентуално повишаване на регулираната цена“, заяви министърът.

Задълженията на „Топлофикация София“ надхвърлят 1,3 млрд. евро

Петрова коментира и финансовото състояние на „Топлофикация София“. По думите ѝ дружеството дължи около 900 млн. евро на „Булгаргаз“, а общите му задължения към компаниите от групата на Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро.

Въпреки това министърът увери, че София няма да остане без парно заради натрупаните задължения. „Общественият доставчик ще изпълни и този сезон задълженията си“, заяви тя.

Като по-непосредствен риск за топлоснабдяването Петрова посочи техническото състояние на мрежата и изпълнението на ремонтите. Към септември са изпълнени около 19% от инвестиционната и 31% от ремонтната програма на дружеството.

В район „София-изток“ има голям брой аварийни спирания, като продължителността на част от тях е повече от два месеца. Според Петрова за отстраняването на стотиците аварии се поддържат само пет екипа. Сред възможните дългосрочни решения за финансовото и техническото състояние на дружеството тя посочи и концесията.

Решението за АЕЦ „Белене“ ще бъде част от стратегия до 2050 г.

Енергийният министър не изключи възможността АЕЦ „Белене“ да бъде построена в България, вместо оборудването за централата да бъде продадено. Сред обсъжданите варианти е реализация на проекта с украинско участие и европейско финансиране.

По думите на Петрова окончателното решение трябва да бъде включено в новата енергийна стратегия на страната до 2050 г. Проектът на стратегията се очаква до края на годината.

Източници: btvnovinite.bg