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Ива Петрова: Токът и парното без поскъпване до юли 2027 г
  Тема: Икономика

Ива Петрова: Токът и парното без поскъпване до юли 2027 г

28 Октомври, 2026 17:58 580 20

  • ива петрова-
  • цени на тока-
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  • булгаргаз-
  • топлофикация софия

Министърът на енергетиката заяви, че домакинствата ще бъдат защитени въпреки по-високите цени на природния газ. Засегнати от евентуално увеличение могат да бъдат потребителите, които се отопляват директно на газ

Ива Петрова: Токът и парното без поскъпване до юли 2027 г - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цените на електроенергията и топлинната енергия за битовите потребители няма да се повишават до юли 2027 г. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова пред bTV. По думите ѝ държавата разполага с необходимите регулаторни и компенсаторни механизми, за да предпази домакинствата от поскъпването на енергийните пазари.

„Към момента имаме абсолютен ангажимент, че въпреки повишаващите се борсови цени няма да има ефект върху цените на топлинната енергия и електроенергията за гражданите“, заяви Петрова.

Според министъра защитата на потребителите ще бъде осигурена и чрез средствата във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. В него постъпват средства от производителите на електроенергия, включително допълнителни приходи, реализирани при високи борсови цени.

„Има достатъчно приходи“, каза Петрова в отговор на въпрос дали фондът може да покрие необходимите компенсации. Тя отхвърли предположенията, че обещанието за запазване на цените е свързано с президентския балотаж. „Не е предизборно, това е реалността“, заяви министърът.

„Булгаргаз“ поиска 34% по-висока цена на газа

На този фон „Булгаргаз“ първоначално е поискал увеличение на цената на природния газ с 34%. По думите на Петрова дружеството е поело ангажимент да потърси резерви и възможности за ограничаване на поскъпването. Сред обсъжданите варианти е използването на допълнителни количества от газохранилището в Чирен.

Петрова посочи, че въпреки поисканото увеличение цената на „Булгаргаз“ остава с около 40% под котировките на европейския газов хъб TTF, които според нея са около 100 евро. Тя обаче уточни, че поскъпването на природния газ не може да бъде избегнато напълно.

Евентуалното увеличение няма да засегне еднакво всички потребители. „Хората, които се отопляват на газ, да, ще бъдат засегнати през евентуално повишаване на регулираната цена“, заяви министърът.

Задълженията на „Топлофикация София“ надхвърлят 1,3 млрд. евро

Петрова коментира и финансовото състояние на „Топлофикация София“. По думите ѝ дружеството дължи около 900 млн. евро на „Булгаргаз“, а общите му задължения към компаниите от групата на Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро.

Въпреки това министърът увери, че София няма да остане без парно заради натрупаните задължения. „Общественият доставчик ще изпълни и този сезон задълженията си“, заяви тя.

Като по-непосредствен риск за топлоснабдяването Петрова посочи техническото състояние на мрежата и изпълнението на ремонтите. Към септември са изпълнени около 19% от инвестиционната и 31% от ремонтната програма на дружеството.

В район „София-изток“ има голям брой аварийни спирания, като продължителността на част от тях е повече от два месеца. Според Петрова за отстраняването на стотиците аварии се поддържат само пет екипа. Сред възможните дългосрочни решения за финансовото и техническото състояние на дружеството тя посочи и концесията.

Решението за АЕЦ „Белене“ ще бъде част от стратегия до 2050 г.

Енергийният министър не изключи възможността АЕЦ „Белене“ да бъде построена в България, вместо оборудването за централата да бъде продадено. Сред обсъжданите варианти е реализация на проекта с украинско участие и европейско финансиране.

По думите на Петрова окончателното решение трябва да бъде включено в новата енергийна стратегия на страната до 2050 г. Проектът на стратегията се очаква до края на годината.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    9 0 Отговор
    Заглавието звучи хубаво, ама после какво правим.... Хайде пак да сме спокойни, защото ще има пак избори и няма да смеят да вдигат....

    18:01 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    А ПОСЛЕ ДА СА ВИ ЗДРАВИ ЗАДНИТЕ ЧАСТИ!

    18:02 28.10.2026

  • 4 Дървоотопляващ

    9 0 Отговор
    Това е в полза на богатите с джакузита!

    18:02 28.10.2026

  • 5 Баба Гица

    11 0 Отговор
    Значи с моята пенсия ще плащам за басейните на олигарсите!

    18:04 28.10.2026

  • 6 Може Би

    8 1 Отговор
    Но затова пък мобилните оператори имат клауза .Вдигане на сметките всяка година ,ама кой да я чете

    18:05 28.10.2026

  • 7 Юли

    7 0 Отговор
    месец, кой пуска парно.

    Коментиран от #10

    18:05 28.10.2026

  • 8 Радев

    9 0 Отговор
    Плащайте и не мрънкайте

    18:06 28.10.2026

  • 9 Индиецът с мръсните крака

    7 0 Отговор
    А след юли троен и голям

    18:10 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оставка!

    6 0 Отговор
    Оставка! Оставка!

    18:18 28.10.2026

  • 12 Държавата поема разликата

    4 0 Отговор
    За беден евро,за богат 100!

    18:20 28.10.2026

  • 13 Хмм

    6 0 Отговор
    за тока благодарим, а за парното не мога да разбера хората си плащат, а дружеството във фалит

    18:25 28.10.2026

  • 14 бравус

    3 0 Отговор
    И от юли х2! Задържането на цените е пълна глупост! Плановата икономика свърши преди 35 години!

    18:28 28.10.2026

  • 15 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    "Токът и парното без поскъпване до юли 2027 г"

    След това обаче си вържете здраво гащите, че ще наваксаме за години напред отведнъж.

    18:31 28.10.2026

  • 16 чужденец

    1 0 Отговор
    Голяма глупост . Фирмите ще калкулират високи цени в стоки и услуги . Кой ще плаща ? Всички потребители , разбира се . Танто за кукуриго .

    18:47 28.10.2026

  • 17 пери

    1 0 Отговор
    Таквиз обещания сме чували вече, предизборно е лесно да обещаваш, но опитът е показателен за обещанията на Радев и сие. И при него, като при Бою, трябва да следиш промяната на нагласите и настроенията, че не им секат брадвите на едно място.

    18:50 28.10.2026

  • 18 Ще Видиш Ти !

    1 0 Отговор
    Нормален Живот !

    На Куково Лято !

    18:56 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    0 0 Отговор
    След юли 2027 увеличението ще е накуп от всички, дето са пропуснали

    19:23 28.10.2026

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