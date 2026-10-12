България купува спасителен катер за Черно море с пари от ЕС

България ще придобие нов спасителен катер за търсене и спасяване в Черно море с финансиране от Европейския съюз. Очаква се плавателният съд да бъде приет през 2027 г., а строителството му да бъде възложено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ до средата на същата година. Информацията е съобщена от Maritime.bg, цитирана от „Фокус“.

Катерът ще бъде с дължина до около 30 метра и ще бъде част от състава на „Морска администрация“. По информация на Maritime.bg европейското финансиране ще бъде насочено към по-малък плавателен съд от предвидения в предишен проект голям мултифункционален кораб, предназначен за операции при различни хидрометеорологични условия в Черно море.

Решението идва след инцидента с KAIROS

Необходимостта от нови спасителни средства стана особено видима при инцидента с танкера KAIROS. След украинска атака плавателният съд беше изоставен от турски влекач в териториалното море на България.

При операцията беше извършена частична немедицинска евакуация на моряци с хеликоптер. Причината беше, че наличните служби не разполагаха с плавателен съд, който да достигне до танкера при вълни с височина 1,5 метра, посочиха тогава представители на институциите.

Премиерът Румен Радев обяви във Варна спешната нужда от нови спасителни средства. Военният министър Димитър Стоянов също заяви във Варна, че придобиването на специализирани SAR съдове е наложително.

Предишният проект е отпаднал през 2023 г.

През 2023 г. е отпаднал проектът за спасителен мултифункционален кораб, обявен след аварията с моторния кораб VERA SU край Яйлата. Междувременно от държавния бюджет са били разходвани над 14 милиона лева за 40-годишен кораб за полярни изследвания.

В момента операциите по търсене и спасяване в българския отговорен район се извършват с наличните средства на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Военноморските сили и Главна дирекция „Гранична полиция“. Министерството на транспорта е предвиждало и средства за специализиран многофункционален спасителен кораб в бюджетните планове за периода 2025–2028 г.

Гранична полиция и Военноморските сили са били активирани и при прехвърлянето на спасения екипаж на кораба ABLE, както и при последвалите огледи в района на инцидента. Новият катер трябва да увеличи възможностите за реакция при аварии и операции по спасяване на хора в българската морска зона.

Източници: focus-news.net