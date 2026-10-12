Новини
България »
София »
България купува спасителен катер за Черно море с пари от ЕС

България купува спасителен катер за Черно море с пари от ЕС

12 Октомври, 2026 05:25 710 10

  • спасителен катер-
  • черно море-
  • kairos-
  • морска администрация-
  • европейско финансиране

Плавателният съд ще бъде дълъг до около 30 метра и се очаква да бъде приет през 2027 г. Строителството трябва да бъде възложено от „Морска администрация“ до средата на следващата година

България купува спасителен катер за Черно море с пари от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България ще придобие нов спасителен катер за търсене и спасяване в Черно море с финансиране от Европейския съюз. Очаква се плавателният съд да бъде приет през 2027 г., а строителството му да бъде възложено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ до средата на същата година. Информацията е съобщена от Maritime.bg, цитирана от „Фокус“.

Катерът ще бъде с дължина до около 30 метра и ще бъде част от състава на „Морска администрация“. По информация на Maritime.bg европейското финансиране ще бъде насочено към по-малък плавателен съд от предвидения в предишен проект голям мултифункционален кораб, предназначен за операции при различни хидрометеорологични условия в Черно море.

Решението идва след инцидента с KAIROS

Необходимостта от нови спасителни средства стана особено видима при инцидента с танкера KAIROS. След украинска атака плавателният съд беше изоставен от турски влекач в териториалното море на България.

При операцията беше извършена частична немедицинска евакуация на моряци с хеликоптер. Причината беше, че наличните служби не разполагаха с плавателен съд, който да достигне до танкера при вълни с височина 1,5 метра, посочиха тогава представители на институциите.

Премиерът Румен Радев обяви във Варна спешната нужда от нови спасителни средства. Военният министър Димитър Стоянов също заяви във Варна, че придобиването на специализирани SAR съдове е наложително.

Предишният проект е отпаднал през 2023 г.

През 2023 г. е отпаднал проектът за спасителен мултифункционален кораб, обявен след аварията с моторния кораб VERA SU край Яйлата. Междувременно от държавния бюджет са били разходвани над 14 милиона лева за 40-годишен кораб за полярни изследвания.

В момента операциите по търсене и спасяване в българския отговорен район се извършват с наличните средства на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Военноморските сили и Главна дирекция „Гранична полиция“. Министерството на транспорта е предвиждало и средства за специализиран многофункционален спасителен кораб в бюджетните планове за периода 2025–2028 г.

Гранична полиция и Военноморските сили са били активирани и при прехвърлянето на спасения екипаж на кораба ABLE, както и при последвалите огледи в района на инцидента. Новият катер трябва да увеличи възможностите за реакция при аварии и операции по спасяване на хора в българската морска зона.

Източници: focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    9 0 Отговор
    Ега ти резила, брат ми! Ена лодка не моеме да напраиме като ората и требва да ни е плащат други! Скъсаняци отсекъде, ма у "клуба на богатите".

    05:58 12.10.2026

  • 2 Факти

    3 0 Отговор
    България купува спасителен катер за Черно море с пари от ЕССР

    06:10 12.10.2026

  • 3 Биско Чекмеджето

    7 0 Отговор
    Къде са "Тангра" и "Перун" - малкият и големият спасителни кораби. И тях ли засрахме. ВМФ също имаше спасител, май се казваше "Нептун", но не съм сигурен.

    06:11 12.10.2026

  • 4 Тц тц

    4 1 Отговор
    Мунчо и един катер няма та чака от лошия ЕС 🙉

    06:13 12.10.2026

  • 5 Торпедото

    2 1 Отговор
    А дълбочинни бомби кога?

    06:16 12.10.2026

  • 6 Беро

    2 2 Отговор
    Този спасителен катер с пари от ЕК може ли да плува подвода и от какво ще ни спасява в Черно море? Просто питам?

    Коментиран от #7

    06:19 12.10.2026

  • 7 А ми

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Беро":

    От руските асвабадители.

    06:32 12.10.2026

  • 8 Факт !!!

    2 0 Отговор
    Пак Радев и ЙОТОВИЦА ще се облажат !!! Ще изкрадат парите и толкоз !!! СРАМОТА !!!

    06:44 12.10.2026

  • 9 ЗАЕМ АГЕЙЙЙН....СЯ ОТ ЕССР

    2 0 Отговор
    САМО ОТ АРМЕНСКИЯ ПОП НЕ СМЕ ДРЪПНАЛИ ЗАЕМЧЕ.......

    06:47 12.10.2026

  • 10 Дернев

    1 0 Отговор
    " В момента операциите по търсене и спасяване в българския отговорен район се извършват с наличните средства на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Военноморските сили и Главна дирекция „Гранична полиция“."
    Това трябва да се промени. Една инстанция трябва да отговаря и осъществява всички дейности в морската зона на БГ. Необходимите средства се насочват на едно място и отговорността се носи само от едно място. Иначе е колективна безотговорност удобна за някого, но не и за държавата. Но е станало и става с помоща на държавата, защото е неин често използван подход.

    07:05 12.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове