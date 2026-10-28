ЦИК: Вотът по постоянен адрес не се сменя за балотажа

Избирател, който е гласувал на първия тур на президентските избори по постоянен адрес, не може да гласува на балотажа по настоящ адрес. Това съобщиха от Централната избирателна комисия след множество запитвания по темата.

Причината е, че за гласуване по настоящ адрес е трябвало да бъде подадено заявление до 10 октомври 2026 г. Срокът е бил 14 дни преди изборния ден. След изтичането му избирател не може да бъде дописан в списъка по настоящ адрес.

„Не съществува законова или административна възможност да бъдете включен в избирателния списък по настоящия си адрес извън срока, посочен в Изборния кодекс“, обясни членът на ЦИК Иван Кърчев.

Обратната хипотеза е възможна. Ако на първия тур избирателят е гласувал по настоящ адрес, на балотажа може да упражни правото си на глас по постоянен адрес.

В този случай той трябва да попълни декларация на място, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. След това избирателят трябва да поиска от секционната избирателна комисия да бъде вписан в допълнителната страница на избирателния списък.

„Като на място попълните и декларация, че не сте гласували и че няма да гласувате на друго място, и да поискате СИК да ви впише в допълнителната страница на избирателния списък“, посочи Кърчев.

Източници: bnrnews.bg