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ЦИК: Вотът по постоянен адрес не се сменя за балотажа
  Тема: Избори

ЦИК: Вотът по постоянен адрес не се сменя за балотажа

28 Октомври, 2026 18:28 415 2

  • цик-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • постоянен адрес-
  • настоящ адрес

Гласувалите на първия тур по настоящ адрес могат да гласуват на втория тур по постоянен адрес с декларация

ЦИК: Вотът по постоянен адрес не се сменя за балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирател, който е гласувал на първия тур на президентските избори по постоянен адрес, не може да гласува на балотажа по настоящ адрес. Това съобщиха от Централната избирателна комисия след множество запитвания по темата.

Причината е, че за гласуване по настоящ адрес е трябвало да бъде подадено заявление до 10 октомври 2026 г. Срокът е бил 14 дни преди изборния ден. След изтичането му избирател не може да бъде дописан в списъка по настоящ адрес.

„Не съществува законова или административна възможност да бъдете включен в избирателния списък по настоящия си адрес извън срока, посочен в Изборния кодекс“, обясни членът на ЦИК Иван Кърчев.

Обратната хипотеза е възможна. Ако на първия тур избирателят е гласувал по настоящ адрес, на балотажа може да упражни правото си на глас по постоянен адрес.

В този случай той трябва да попълни декларация на място, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. След това избирателят трябва да поиска от секционната избирателна комисия да бъде вписан в допълнителната страница на избирателния списък.

„Като на място попълните и декларация, че не сте гласували и че няма да гласувате на друго място, и да поискате СИК да ви впише в допълнителната страница на избирателния списък“, посочи Кърчев.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 даже

    0 0 Отговор
    Правото на вот по постоянен адрес не се сменя с право на вот по настоящ адрес при балотажа.
    Но вота при балотажа може да се повтори или да се смени или да не се упражни..

    18:39 28.10.2026

  • 2 Що за

    0 0 Отговор
    Глупост( (постоянен и настоящ адрес) . Има адресна регистраци- може да се сменява многократно и има месторождение, което не може да се сменя. Постоянният адрес е когато се преселилиш в Орландовци, Обеля или където и да другаде от където мърда не няма.

    19:11 28.10.2026

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