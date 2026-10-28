АПИ ще отчита всяка седмица ремонта на тунел „Топли дол“

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще публикува всяка седмица актуална информация за напредъка на ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Данните ще бъдат достъпни в специална тематична секция на агенцията, съобщи DarikNews.bg.

Ремонтните дейности в тръбата в посока София бяха възобновени на 12 октомври. В този етап трябва да приключи монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по свода и стените на тунела.

Монтират системи за безопасност и управление

Предстои работа по евакуационните галерии и изграждане на тротоарни блокове. В списъка на планираните дейности са включени още осветлението, електрозахранването и вентилационната система.

Ще бъдат монтирани светофарна система, управляеми пътни знаци, видеонаблюдение, аудиодиспечерска и пожароизвестителна система. Планирано е и укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.

Призив към шофьорите

От АПИ посочват, че ремонтът и променената организация на движение са „необходими за осигуряване на безопасното преминаване през съоръжението“. Агенцията координира действията си с „Пътна полиция“ за подобряване на движението в района.

Шофьорите са призовани да се движат със съобразена скорост, да спазват пътната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания.

АПИ заявява, че ще продължи да предоставя актуална информация за извършваните дейности и напредъка по ремонта на тунел „Топли дол“.

Източници: dariknews.bg