Над 30 български кораба са блокирани по Дунав край Унгария

Над 30 български кораба са блокирани по река Дунав край Унгария, съобщиха от Българската дунавска камара. Сигналът е изпратен до Министерството на транспорта и до NOVA.

В района на унгарска атомна централа се извършват хидротехнически работи, свързани с осигуряването на вода за съоръжението. От Българската дунавска камара посочват, че заради предприетите мерки не са осигурени алтернативни безопасни маршрути. Според организацията това води до фактическо затваряне на международния плавателен път.

„Около атомната централа се извършват хидротехнически работи, които в момента са затворили корабоплаването“, заяви Веселин Рупчев.

По думите му в участъка се намират повече от 30 български кораба. Той посочи, че компанията му няма приходи от 26 юли, докато разходите за поддръжка на корабите, персонала и офиса продължават.

България иска коридори за изтегляне на корабите

„Коридор номер 7 в момента е затворен и около него витаят само празни приказки“, каза Рупчев.

Българската дунавска камара настоява българските власти да започнат преговори с Унгария и да информират Европейската комисия. От организацията твърдят, че в съответния участък реката е плавателна и че основната причина за блокирането са ограниченията, въведени заради дейности по удълбочаване.

Министерството на транспорта подготвя официална кореспонденция до унгарските власти. В нея ще бъде изразена загриженост за отражението на мерките върху международното корабоплаване и ще бъде поискана информация за хода на строителните дейности и възможностите за безопасно преминаване.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е настоял пред унгарския си колега Давид Витези да бъдат осигурени плавателни коридори, през които блокираните български кораби да могат да се изтеглят. Обсъдено е и предоставянето на времеви прозорци за движение на плавателните съдове, които от седмици не могат да продължат по маршрута си.

Следващо обсъждане на 9 ноември

„За нас е важно да бъде намерено практическо решение, което да позволи на българските превозвачи да продължат работата си. Необходимо е да има ясна координация между институциите и да бъдат предприети действия, които да осигурят възможност за безопасно преминаване и изтегляне на блокираните кораби“, заяви Георги Пеев.

На 9 ноември е насрочено заседание на Дунавската комисия с участието на хидротехнически експерти. Очаква се унгарската страна да представи информация за напредъка на строителните дейности и за възможностите за осигуряване на коридор за корабоплаване.

Георги Пеев заяви, че българското правителство следи ситуацията и е готово да постави въпроса пред европейските институции, ако не бъде намерено своевременно решение.

Източници: nova.bg