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ОББ е първа в класирането за заем до 183,5 млн. евро на Столична община
  Тема: Икономика

ОББ е първа в класирането за заем до 183,5 млн. евро на Столична община

28 Октомври, 2026 18:53 405 1

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Банката ще получи покана за преговори. Окончателният договор трябва да бъде одобрен от общинския съвет

ОББ е първа в класирането за заем до 183,5 млн. евро на Столична община - 1
Снимка: СО
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

„Обединена българска банка“ АД е класирана на първо място в процедурата на Столичната община за предоставяне на инвестиционен заем до 183,5 млн. евро. Офертата на банката е получила максималните 100 точки.

ОББ ще получи покана за провеждане на преговори и сключване на договор. Преди окончателното подписване договорените условия трябва да бъдат одобрени от Столичния общински съвет, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Пощенска банка е втора, „УниКредит Булбанк“ – трета

На второ място е класирана „Юробанк България“ АД, позната като Пощенска банка, с 94,2 точки. Третата позиция е за „УниКредит Булбанк“ АД, която е получила 92,5 точки.

Всички участници са изпълнили условията за допустимост и задължителните изисквания в процедурата. И трите банки са предложили пълния размер на търсеното финансиране – 183,5 млн. евро, при минимално допустима оферта от 91,75 млн. евро.

„Столичната община изразява удовлетворението си от атрактивните условия, предложени от кандидатите в процедурата“,

се посочва в съобщението на общината.

Предстои одобрение от общинския съвет

Класирането не означава окончателно сключване на договора. След поканата до ОББ предстоят преговори между банката и Столичната община, а договорените параметри ще трябва да бъдат внесени за одобрение в Столичния общински съвет.

Процедурата е част от плановете на общината за поемане на дълг до 367 млн. евро за модернизация на транспорта и градската инфраструктура. В началото на август беше проведено обществено обсъждане по темата.

Източници: bta.bg


София / България
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