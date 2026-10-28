Тежка хуманитарна криза в окупирани украински райони: десетки населени места са засегнати

Изключително тежка хуманитарна ситуация има не само в окупираните Олешки, но и в десетки други населени места близо до фронтовата линия. Това заяви началникът на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин пред Укринформ в Страсбург.

По думите му хиляди хора са останали без електричество, газ, отопление, хуманитарна помощ и достъп до медицински услуги. Прокудин посочи, че населените места са минирани и се контролират от руските сили, които извършват паспортизация и мобилизация на местни жители в руската армия.

Режимът на тишина промени обстановката в Херсон

Договореният режим на тишина за хуманитарната мисия в Олешки е дал на жителите на Херсон възможност да се придвижват по-спокойно и да посетят домовете и вилите си край Днепър. До тези райони, определяни като червени зони, цивилни не са имали достъп от години.

„Много хора отново могат да се върнат у дома, да видят в какво състояние са имотите им, а при възможност да вземат и да изнесат свои вещи“, каза Прокудин.

Военни подпомагат придвижването, като разминират маршрутите. В самия Херсон живеят около 60 000 души. Прокудин заяви, че през последното денонощие няма нови пострадали от обстрели, а четирима души са потърсили медицинска помощ заради рани, получени в предходни дни.

„В Херсон почти е празник. Отдавна не сме имали такава тишина“, каза началникът на областната администрация.

Много жители на Олешки искат да бъдат евакуирани

Според Прокудин много жители на окупираните Олешки искат да напуснат града и да преминат на територия, контролирана от Украйна. Той обаче очаква руската страна да се опита да възпрепятства това и да не показва реалния брой на хората, които ще изберат този маршрут.

„Там има много хора, които искат да преминат на наша страна, но руснаците ще направят всичко възможно да намалят тази бройка и изобщо да не покажат колко души ще дойдат при нас“, заяви Прокудин.

Режимът на тишина в района на Олешки започна на 27 октомври в 03:00 часа по киевско време и по обявените договорености трябва да продължи до 22:59 часа на 1 ноември. Омбудсманът Дмитро Лубинец съобщи, че към 12:00 часа на 28 октомври украинската и руската страна продължават да изпълняват договореностите.

Подготовка за зимата в контролираната от Украйна част

В контролираната от Украйна част на Херсонска област се разпределят топлогенериращи мощности, развива се когенерация и се укрепва енергийната инфраструктура. По думите на Прокудин трансформатори се защитават, а електропреносните линии се обезопасяват.

„Зимата със сигурност ще бъде трудна, но разбираме как да я посрещнем“, каза той. По данни на началника на областната администрация енергийната система на Херсонска област е била атакувана около 2000 пъти от началото на годината.

Източници: ukrinform.ua