Тежка хуманитарна криза в окупирани украински райони: десетки населени места са засегнати

Изключително тежка хуманитарна ситуация има не само в окупираните Олешки, но и в десетки други населени места близо до фронтовата линия. Това заяви началникът на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин пред Укринформ в Страсбург.
По думите му хиляди хора са останали без електричество, газ, отопление, хуманитарна помощ и достъп до медицински услуги. Прокудин посочи, че населените места са минирани и се контролират от руските сили, които извършват паспортизация и мобилизация на местни жители в руската армия.
Режимът на тишина промени обстановката в Херсон
Договореният режим на тишина за хуманитарната мисия в Олешки е дал на жителите на Херсон възможност да се придвижват по-спокойно и да посетят домовете и вилите си край Днепър. До тези райони, определяни като червени зони, цивилни не са имали достъп от години.
Военни подпомагат придвижването, като разминират маршрутите. В самия Херсон живеят около 60 000 души. Прокудин заяви, че през последното денонощие няма нови пострадали от обстрели, а четирима души са потърсили медицинска помощ заради рани, получени в предходни дни.
„В Херсон почти е празник. Отдавна не сме имали такава тишина“, каза началникът на областната администрация.
Много жители на Олешки искат да бъдат евакуирани
Според Прокудин много жители на окупираните Олешки искат да напуснат града и да преминат на територия, контролирана от Украйна. Той обаче очаква руската страна да се опита да възпрепятства това и да не показва реалния брой на хората, които ще изберат този маршрут.„Там има много хора, които искат да преминат на наша страна, но руснаците ще направят всичко възможно да намалят тази бройка и изобщо да не покажат колко души ще дойдат при нас“, заяви Прокудин.
Режимът на тишина в района на Олешки започна на 27 октомври в 03:00 часа по киевско време и по обявените договорености трябва да продължи до 22:59 часа на 1 ноември. Омбудсманът Дмитро Лубинец съобщи, че към 12:00 часа на 28 октомври украинската и руската страна продължават да изпълняват договореностите.
Подготовка за зимата в контролираната от Украйна част
В контролираната от Украйна част на Херсонска област се разпределят топлогенериращи мощности, развива се когенерация и се укрепва енергийната инфраструктура. По думите на Прокудин трансформатори се защитават, а електропреносните линии се обезопасяват.
„Зимата със сигурност ще бъде трудна, но разбираме как да я посрещнем“, каза той. По данни на началника на областната администрация енергийната система на Херсонска област е била атакувана около 2000 пъти от началото на годината.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:20 28.10.2026
2 Робот
19:22 28.10.2026
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