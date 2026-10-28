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България, Румъния и Турция предприемат действия за гарантиране на корабоплаването в Черноморския регион

България, Румъния и Турция предприемат действия за гарантиране на корабоплаването в Черноморския регион

28 Октомври, 2026 19:32 343 9

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  • черно море

Министър Стоянов отбеляза, че тристранната среща е ясен знак за споделената отговорност

България, Румъния и Турция предприемат действия за гарантиране на корабоплаването в Черноморския регион - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция Димитър Стоянов, Щефан-Раду Опреа и Яшар Гюлер днес обсъдиха предизвикателствата пред сигурността в Черно море и договориха стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение.

Тристранната министерска среща за сигурността в Черноморския регион, в която участваха и началниците на отбраната на България и Турция адмирал Емил Ефтимов и генерал Селчук Байрактароглу и заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош Димитру Якуб, се проведе днес в София.

„Нашата обща позиция е, че предизвикателствата пред регионалната сигурност изискват координирани действия, своевременен обмен на информация и ефективно сътрудничество“, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов в изявление след срещата.

Министърът на отбраната заяви, че трите черноморски държави ще продължат активното сътрудничество както в тристранен формат, така и в рамките на НАТО, в тясна координация със страните - членки и партньори на Алианса. „Нашето разбиране е, че сигурността в Черно море е обща отговорност, която изисква общи действия. Ще работим съвместно на политическо и военно ниво за деескалация на напрежението, укрепване на регионалната стабилност и гарантиране на свободата на корабоплаване“, заяви той.

Министър Стоянов отбеляза, че тристранната среща е ясен знак за споделената отговорност на България, Румъния и Турция към сигурността в Черно море и готовността да действат заедно в условията на усложнена регионална обстановка.

Трите черноморски държави категорично осъждат атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море и призовават за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности. Те изразяват съпричастност към близките на загиналите моряци и пълна солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали и настояват за стриктно спазване на международното право.

„Ще продължим нашите тристранни консултации с оглед прилагането на конкретни мерки, насочени към предотвратяване на ескалацията, запазване на човешкия живот и гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море“, заяви министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опреа. Той посочи, че атаките срещу търговски кораби изискват координиран отговор във въздушния и морския домейн.

„Възприемаме интензивните атаки срещу търговски кораби в Черно море с безпокойство и призоваваме страните да проявяват благоразумие в обхвата на принципа за свобода на корабоплаването в открити води“, заяви министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер. „Не ни липсват способности относно мерките, които могат да бъдат предприети — въоръжените сили на Турция, заедно с българските и румънските въоръжени сили, притежават необходимите способности за предприемане на мерки“, посочи той и заяви, че за Турция поддържането на стабилността и сигурността в региона е от жизненоважно значение.

Тримата министри на отбраната изразиха единна позиция за продължаване на диалога по въпросите на сигурността в Черноморския регион със срещи на политическо ниво в Букурещ, Румъния, и на ниво военна експертиза – в Анкара, Турция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    2 5 Отговор
    Смешници. В Черно море Мечокът взема решенията.

    Коментиран от #3

    19:33 28.10.2026

  • 2 Турция и Румъния ясно

    2 3 Отговор
    обаче мишока Радев какво ще гарантира, освен пълно подчинение на Пу.тин

    19:39 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не му обръщай внимание

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Това е милионерът Костадинов от Възраждане. Играе игрички и който му даде повечко валута, за него танцува.

    19:45 28.10.2026

  • 6 Гошо

    0 0 Отговор
    абе ко стана с ония самолет на НАТО, дето обхождаше териториалните ни води в Черно море, за да следи за дронове? След 2 кръгчета и се прибра във Франция, щото файда - йок.

    19:46 28.10.2026

  • 7 слабо театро

    0 0 Отговор
    безмислено пиене на кайве

    19:47 28.10.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    И кави действия предприемат когато не могат да назоват категорично виновника? Меморандуми или забрани не вършат никаква работа, освен харчене на пари.Забраната може да важи докато има кой да се съобразява с нея и да я спазва. Той и сега Путин е осъден и издирван от Международния наказателен съд на ООН, но какво от това?

    19:48 28.10.2026

  • 9 Стенли

    0 0 Отговор
    Трябва да взимаме пример от турците, колко кораби им потопиха но си мълчат ,а само да отбележим , че Турция има втората по сила армия в нато ,а доколкото знаем нито един кораб плаващ под български флаг не е атакуван ,така че в случая Радев постъпва много мъдро

    19:48 28.10.2026

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