ЦИК не установи нарушение в изказването на Румен Радев

Централната избирателна комисия не установи административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев, разпространено впоследствие и от правителствената пресслужба. Решението беше прието с осем гласа „за“ и седем „против“ след двучасова работна почивка и разногласия между членовете на комисията.
Сигналът е подаден от Константин Вълков, представляващ инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В него се твърди, че изказването на Радев след участието му в Софийския икономически форум представлява предизборна агитация в нарушение на чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс. По случая са постъпили сигнали и от неправителствени организации, регистрирани като наблюдатели.
Мотивите на комисията
ЦИК е приела, че изказването е направено извън държавно или общинско учреждение, институция, предприятие или дружество с повече от 50 процента държавно или общинско участие. Комисията е взела предвид и че изказването е направено на 26 октомври, преди началото на предизборната кампания и преди приемането на решение № 417 от 27 октомври за резултатите от първия тур на изборите за президент и вицепрезидент.
По сигналите за нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс комисията е приела, че изказването не представлява агитационен материал. Частта от сигналите, която попада в компетентността на Сметната палата, е изпратена на одитния орган.
Възраженията в ЦИК
Алина Добрева и Вяра Тодева са възразили срещу решението. Тодева е заявила, че според нея нарушението не е в самото изказване, а в разпространението му чрез комуникационните канали на Министерския съвет, включително интернет страницата и профилите му в социалните мрежи.„Никой не твърди, че самото изявление на Радев е нарушение на Изборния кодекс, а твърдяното нарушение е разпространението на изявлението чрез каналите на Министерския съвет“, е посочила Вяра Тодева.
Добрева е посочила, че ако изказването не се вписва в определението за предизборна агитация, може да се обсъжда приложението на чл. 185 от Изборния кодекс, който забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Тя и Тодева са призовали видеото да бъде свалено от официалната страница на Министерския съвет.
Йордан Василев е заявил, че при установено нарушение трябва да бъде посочено и лицето, което го е извършило, а Иван Кърчев е направил разграничение между нарушенията, по които ЦИК може да се произнася, и тези, за които компетентност има Сметната палата.
Източници: bta.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой да е очаквал противното????
Те вече и протоколите са изготвени, преди балотажа! Йотова печели с малко, но ще се друсне на президентското кресло и после….Бог да пази България!
Коментиран от #3
02:15 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Стенли
До коментар #1 от "Някой да е очаквал противното????":Аз пък бог да пази България , от петроханската секта и мислех да не ходя да гласувам , но заради ей такива индивиди , като Мирчев , Денков и сие ,ще отида , макар , че йотовица хич не ми допада , но не ми се мисли какво ще стане , ако петроханците завладеят президенството ,затова ще отида да гласувам за по малкото зло в случая йотовица
02:55 29.10.2026