ЦИК не установи нарушение в изказването на Румен Радев

Централната избирателна комисия не установи административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев, разпространено впоследствие и от правителствената пресслужба. Решението беше прието с осем гласа „за“ и седем „против“ след двучасова работна почивка и разногласия между членовете на комисията.

Сигналът е подаден от Константин Вълков, представляващ инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В него се твърди, че изказването на Радев след участието му в Софийския икономически форум представлява предизборна агитация в нарушение на чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс. По случая са постъпили сигнали и от неправителствени организации, регистрирани като наблюдатели.

Мотивите на комисията

ЦИК е приела, че изказването е направено извън държавно или общинско учреждение, институция, предприятие или дружество с повече от 50 процента държавно или общинско участие. Комисията е взела предвид и че изказването е направено на 26 октомври, преди началото на предизборната кампания и преди приемането на решение № 417 от 27 октомври за резултатите от първия тур на изборите за президент и вицепрезидент.

По сигналите за нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс комисията е приела, че изказването не представлява агитационен материал. Частта от сигналите, която попада в компетентността на Сметната палата, е изпратена на одитния орган.

Възраженията в ЦИК

Алина Добрева и Вяра Тодева са възразили срещу решението. Тодева е заявила, че според нея нарушението не е в самото изказване, а в разпространението му чрез комуникационните канали на Министерския съвет, включително интернет страницата и профилите му в социалните мрежи.

„Никой не твърди, че самото изявление на Радев е нарушение на Изборния кодекс, а твърдяното нарушение е разпространението на изявлението чрез каналите на Министерския съвет“, е посочила Вяра Тодева.

Добрева е посочила, че ако изказването не се вписва в определението за предизборна агитация, може да се обсъжда приложението на чл. 185 от Изборния кодекс, който забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Тя и Тодева са призовали видеото да бъде свалено от официалната страница на Министерския съвет.

Йордан Василев е заявил, че при установено нарушение трябва да бъде посочено и лицето, което го е извършило, а Иван Кърчев е направил разграничение между нарушенията, по които ЦИК може да се произнася, и тези, за които компетентност има Сметната палата.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg