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14 браншови организации настояват за подкрепа за премахване на клетките за телета и по-хуманно отглеждане

14 браншови организации настояват за подкрепа за премахване на клетките за телета и по-хуманно отглеждане

29 Октомври, 2026 10:17 470 3

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Инвестиционна помощ и ежегодни плащания за стопаните са сред предложенията за бюджета за 2027 г. и за ОСП

14 браншови организации настояват за подкрепа за премахване на клетките за телета и по-хуманно отглеждане - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тринадесет браншови и развъдни организации се обединиха с организацията за защита на животните „Невидими животни“ около общ призив за финансово подпомагане на говедовъдните стопанства у нас при преминаване от единични изолационни клетки към свободно-групово отглеждане на телетата.

В писмо до земеделското и финансовото министерство и ресорните парламентарни комисии, с копие до премиера, организациите настояват да бъдат предвидени средства в държавния бюджет за 2027 г. за нотифицирана държавна помощ за инвестиции.

Сред подписалите писмото са Националният съюз на говедовъдите в България, „Обединени български животновъди“, Българският фермерски съюз и др.

Две форми на подкрепа за стопаните

Първото предложение е за нова държавна помощ за закупуване и внедряване на оборудване. Второто е за ежегодно плащане за всяко теле, което се отглежда без клетки. Предлага се то да бъде включено в интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“, съответно нейния наследник в следващата ОСП. Предвидено е изключение при необходима изолация за лечение, удостоверена от ветеринарен лекар.

Модернизация с ползи за фермите и животните

Според цитираните в писмото анализи при спазване на добрите практики модерните и хуманни системи създават добавена стойност за стопанствата, намаляват тежестта от липсата на работна ръка и подобряват хуманното отношение към телетата. Това потвърждава и практиката на все повече животновъди у нас.

Организациите призовават за своевременна среща с институциите за обсъждане на конкретните мерки и финансирането им.

Пълен списък на подписалите:

• Сдружение „Невидими животни“ - инж. Стефан Димитров, Председател

• Национален съюз на говедовъдите в България - инж. Димитър Зоров, Председател

• Обединени български животновъди - Бойко Синапов, Председател

• Български фермерски съюз - Георги Стоянов, Председател

• Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - Добрич - инж. Галин Тодоров, Изпълнителен директор

• Фондация „Биоселена“ - д-р Стоилко Апостолов, Управител

• Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея - проф. д-р Васил Николов, Председател

• Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско - д-р Иван Механджийски, Председател

• Сдружение „Земеделски стопани“ - Юлия Коюнджийска, Председател

• Българска асоциация Биопродукти - Албена Симеонова, Председател

• Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни - Бойко Синапов, Председател

• Сдружение „Агролинк“ - д-р инж. Светла Николова, Председател

• Национална асоциация на младите фермери в България - Даниел Йорданов, Председател

• Организация на развъдчиците на българско кафяво говедо - Румен Стоянов, Председател


България
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  • 1 нннн

    1 0 Отговор
    Искам пържоли от щастливи телета! Да се усмихват в чиниите

    10:24 29.10.2026

  • 2 Колко много организациики

    1 0 Отговор
    С председатели на бюджетна хранилка. Да си направят списък , какво са произвели?

    10:55 29.10.2026

  • 3 Таман

    0 0 Отговор
    телетата си свикнаха с клетките.... пуснете ги навънка, да ви се изясни що е то.... гледа като тЕле.

    11:19 29.10.2026

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