14 браншови организации настояват за подкрепа за премахване на клетките за телета и по-хуманно отглеждане

Тринадесет браншови и развъдни организации се обединиха с организацията за защита на животните „Невидими животни“ около общ призив за финансово подпомагане на говедовъдните стопанства у нас при преминаване от единични изолационни клетки към свободно-групово отглеждане на телетата.
В писмо до земеделското и финансовото министерство и ресорните парламентарни комисии, с копие до премиера, организациите настояват да бъдат предвидени средства в държавния бюджет за 2027 г. за нотифицирана държавна помощ за инвестиции.
Сред подписалите писмото са Националният съюз на говедовъдите в България, „Обединени български животновъди“, Българският фермерски съюз и др.
Две форми на подкрепа за стопаните
Първото предложение е за нова държавна помощ за закупуване и внедряване на оборудване. Второто е за ежегодно плащане за всяко теле, което се отглежда без клетки. Предлага се то да бъде включено в интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“, съответно нейния наследник в следващата ОСП. Предвидено е изключение при необходима изолация за лечение, удостоверена от ветеринарен лекар.
Модернизация с ползи за фермите и животните
Според цитираните в писмото анализи при спазване на добрите практики модерните и хуманни системи създават добавена стойност за стопанствата, намаляват тежестта от липсата на работна ръка и подобряват хуманното отношение към телетата. Това потвърждава и практиката на все повече животновъди у нас.
Организациите призовават за своевременна среща с институциите за обсъждане на конкретните мерки и финансирането им.
Пълен списък на подписалите:
• Сдружение „Невидими животни“ - инж. Стефан Димитров, Председател
• Национален съюз на говедовъдите в България - инж. Димитър Зоров, Председател
• Обединени български животновъди - Бойко Синапов, Председател
• Български фермерски съюз - Георги Стоянов, Председател
• Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - Добрич - инж. Галин Тодоров, Изпълнителен директор
• Фондация „Биоселена“ - д-р Стоилко Апостолов, Управител
• Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея - проф. д-р Васил Николов, Председател
• Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско - д-р Иван Механджийски, Председател
• Сдружение „Земеделски стопани“ - Юлия Коюнджийска, Председател
• Българска асоциация Биопродукти - Албена Симеонова, Председател
• Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни - Бойко Синапов, Председател
• Сдружение „Агролинк“ - д-р инж. Светла Николова, Председател
• Национална асоциация на младите фермери в България - Даниел Йорданов, Председател
• Организация на развъдчиците на българско кафяво говедо - Румен Стоянов, Председател
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нннн
10:24 29.10.2026
2 Колко много организациики
10:55 29.10.2026
3 Таман
11:19 29.10.2026