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Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО

Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО

29 Октомври, 2026 21:00, обновена 29 Октомври, 2026 22:15 2 043 142

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • избори

Дискусията ще се проведе на живо в ефира на БНТ

Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Започна дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров.

България трябва да отстоява категорична, ясна и аргументирана външна политика, която да бъде подчинена преди всичко на националния интерес. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова по време на дебата с Андрей Гюров, в частта, посветена на външната политика и войната в Украйна.

Йотова съобщи, че предстои среща, посветена на сигурността в Черно море, и излезе с конкретно предложение за ограничаване на военните действия в региона.

„Предлагам да има мораториум върху бойните действия между всички шест черноморски държави“, заяви тя.

"Бих разговаряла с руския президент Владимир Путин, ако за това има мандат от българската държава и национален консенсус", заяви още кандидатът за президент Илияна Йотова по време на телевизионния дебат с Андрей Гюров.

Тя защити тезата, че мирът в Украйна може да бъде постигнат единствено чрез преговори, а предоставянето на още оръжия и финансови средства води до нови разрушения и човешки жертви.

„Дълги години след 2022 година се смяташе, че мирът може да дойде чрез сила. Слава Богу, че всички се убедиха, че това не е възможно“, заяви Йотова.

По думите ѝ позицията на президентската институция от началото на пълномащабната война в Украйна остава непроменена – конфликтът трябва да бъде разрешен чрез дипломация.

„Мир може да дойде само чрез преговори. Наливането на повече средства в Украйна, наливането на повече възможности за все нови и по-съвършени оръжия всъщност води единствено и само до нови разрушения, до гибелта на много млади хора, на много невинни хора, на хора и от двете страни“, подчерта кандидатът за държавен глава.

Йотова изрази убеждението, че Русия трябва да участва в преговорите за прекратяване на войната, като посочи, че подобен процес не може да започне единствено с ултиматуми и декларации, без конкретни предложения за съдържанието на бъдещото мирно споразумение.

Тя припомни предишните дипломатически опити за уреждане на конфликта, сред които споразуменията „Минск 1“ и „Минск 2“, Нормандския формат и разговорите в Истанбул.

Йотова започна изказването си с отговор на реплика на своя опонент, като категорично отхвърли разбирането, че България не може да има достатъчно тежест на международната сцена, защото не е велика сила.

Тя определи директния диалог като необходим път към прекратяване на войната и разкритикува идеята за продължителен конфликт на изтощение, която свърза с позициите на Андрей Гюров и подкрепящите го политически сили.

В хода на дебата Гюров я попита дали самата тя е предприела действия, за да се свърже с Путин, и дали му се е обаждала по телефона.

Йотова отговори, че подобна стъпка трябва да бъде предприета с мандат от българската държава, а не като еднолична инициатива.

„Аз никога няма да се обадя на който и да е президент без съгласуване с останалите институции, без да попитам гражданите на България, без да знам, че зад мен стои един голям национален консенсус“, заяви тя.

На въпроса дали все пак би разговаряла с Путин, ако тези условия са изпълнени, Йотова отговори утвърдително.

Кандидатът за президент отправи и критики към Гюров за посещението му в Киев по време на мандата му като служебен министър-председател. Тя го обвини, че без мандат от Народното събрание е подписал десетгодишно споразумение, с което според нея България е поела дългосрочни ангажименти.

„Това е разликата между мен и вас“, обърна се Йотова към своя опонент, като настоя, че решенията във външната политика трябва да бъдат съгласувани между институциите и да се ползват с широка обществена подкрепа.

"Нито преди, нито по време, нито след войната български войници ще бъдат в Украйна", подчерта още Йотова.

„Ние сме равнопоставен член на Европейския съюз. Нашият глас е точно толкова равен, колкото на всички останали държави в Европейския съюз, както впрочем като суверенна държава и на международната сцена“, подчерта тя.

По думите ѝ Конституцията ясно определя ролята на президента като представител на България в международните отношения. Затова според нея е от съществено значение държавният глава да притежава самочувствието на лидер на суверенна държава и да отстоява последователни позиции.

Йотова постави акцент върху необходимостта българската външна политика да се ръководи от интересите на страната, а не от тези на други държави или международни съюзи.

Тя подчерта, че успешната дипломация изисква задълбочено познаване на международните отношения, реалистична оценка на съотношението на силите и умение за изграждане на съюзничества в рамките на стратегическите организации, в които България членува.

„Ако на всичко казваш „да“, както десетилетия наред се случваше в България, тогава ти си просто безгласен“, заяви Йотова.

Според нея подобно поведение води до пренебрегване на българската позиция в международните отношения.

Кандидатът за президент отбеляза още, че обстановката в Европейския съюз се е променила и държавите имат възможност да влияят върху общите политики, когато разполагат с добре аргументирани позиции и успяват да намерят съмишленици.

„Когато ти си достатъчно добре подготвен, можеш много лесно да намериш съюзници и да промениш политики“, посочи тя.

Йотова отхвърли внушението, че защитата на националните интереси в рамките на европейските институции може да се разглежда като противопоставяне на Европейския съюз.

„Това не е антиевропейска политика. Напротив“, категорична бе тя, като подчерта, че подобен подход може да направи европейската политика още по-силна.

Ниската избирателна активност е следствие от това, че през цялата предизборна кампания хората биваха плашени с война, с измислени врагове и нормалната реакция е да се приберат вкъщи. Аз обаче няма да ги плаша, искам да кажа, че България може и заслужава много повече. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в телевизионния дебат по БНТ срещу настоящия президент Илияна Йотова.

Президентската институция в момента е като едно пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него, а президентът може да направи много – да събере около една маса талантът на нацията, младите хора, предприемачите, учените и да ги обедини около проблемите, които са по-големи от един мандат и от ежедневните политически борби.

Президентът може да е противотежест на една власт, когато се самозабравя. Това е изключително важно в момента, когато имаме една партия, която държи мнозинство в парламента и изпълнителната власт, затова е много важно да излезете и да гласувате, призова той.

От самото начало, аз и г-н Кандев решихме тази кандидатура да бъде на граждански принцип. изградихме един много широк инициативен комитет, в който няма хора, които са обвързани политически, няма политически лидери, за разлика от инициативния комитет на г-жа Йотова, няма и представители на Държавна сигурност. Мисля, че това се припозна от българските граждани. А доколко пияното е било добре акордирано, ние видаме в загубата на огромна маса от гласове от парламентарните избори до сега. Ние се обръщаме към българските граждани и очакваме тяхната подкрепа, подчерта Гюров.

Тогава, когато ние не сме една голяма сила, естествено трябва да разчитаме на това, че правилата важат за всички и най-основният принцип в международното право е , че границите не се променят със сила - това е основният принцип и ние трябва да го следваме, независимо от това за кй конфликт става дума, защото това е нашата застраховка, категоричен бе той по повод ескалацията на военните действия в Черно море.

По думите му, ако се съгласим в един конфликт да бъдат преместени границите, така както са установени, това ще означава, че нито една друга държава, независимо на кой континент е след това няма да е сигурна за своята териториална цялост. Вторият принцип е, че ние трябва да работим със съюзници. Когато сме на масата в Европейския съвет там има 27 души, когато сме един срещу 26, нашият глас не е силен. Ние трябва да работим за това да изграждаме коалиции, да имаме съющзници преди да имаме нужда от тяхната подкрепа.

Ниската избирателна активност е следствие от това, че хората бяха плашени с война. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата по БНТ.

„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той.

Гюров сравни президентската институция с „пияно в хола, всички го заобикалят“ и посочи, че президентът може да бъде тежест за една власт, когато тя се самозабравя.

„Много е важно – излезте, гласувайте“, призова кандидатът.

Йотова: Очаквам следващата седмица хората отново да гласуват

„Очаквам следващата седмица отново да гласуват“, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. Тя изрази благодарност към гражданите, участвали в изборите.

„Огромна благодарност към хората, които гласуваха“, заяви Йотова. По думите ѝ президентската институция е „едно много добре координирано пияно“.

Двамата пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Те бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Двамата бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

Двамата ще участват в единствения си дебат преди балотажа на 1 ноември.

Дискусията ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) от 21:00 ч. днес.

Дебатът ще даде възможност на двамата кандидати да представят позициите си по важни за обществото теми, свързани с президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ

    17 9 Отговор
    ИЗБИРАЙТЕ!

    Коментиран от #122

    21:07 29.10.2026

  • 4 Анонимен

    25 24 Отговор
    Бивша любовница на Първанов. Не беше добра журналистка или известна, но я намърдаха в БСП.

    Коментиран от #115

    21:08 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    23 20 Отговор
    Аз няма как да се обединя с петроханци и с червени кариеристи с петрохански оттенък...

    21:08 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Яшар

    32 39 Отговор
    Не ,че Гюров е цвете ,но Ако Йотова спечели България назад с 30 г ...виждаме какво прави румката ...разруха ,всеки си прави каквото поиска от неговите министри ,огромна престъпност , неспазване на законите

    Коментиран от #14

    21:09 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    20 19 Отговор
    Премиерът доказано лъже. Румен Радев лъже. Патологично. Постоянно. За всичко.

    📉 Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!

    ‼️Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!

    🇪🇺 Преди малко Асен
    Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.

    👎 За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин - с оставка! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.

    Коментиран от #64

    21:11 29.10.2026

  • 14 Гробар

    10 8 Отговор

    До коментар #11 от "Яшар":

    Айде стига толко фашизъм.

    Коментиран от #19

    21:11 29.10.2026

  • 15 Николова , София

    17 19 Отговор
    Българи ,зимата идва ...вие си Я избрахте ! ..гледайте я по БНТ сега ...каква тотал промяна с прическа кат на шнт.рка...

    21:11 29.10.2026

  • 16 Сатана Z

    43 25 Отговор
    Гюров е момче за поръчки на Цветелина Бориславова.Гласувам за Йотова по дефиниция щото Петроханеца ще вкара България във войната с Русия

    Коментиран от #44

    21:11 29.10.2026

  • 17 Красимир Петров

    33 16 Отговор
    Петроханските сектанти са активирани десетки тронове.Обзалагам се,че Йотова ще спечели изборите с голяма преднина.Независимо,че Пеевски ще подкрепи Гюров,те ще загубят.

    Коментиран от #38, #42

    21:12 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Яшар

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    Дано осъзнаваш кого избираш

    21:13 29.10.2026

  • 20 Какво обединение

    7 1 Отговор
    Първо потърсете отговорност от корумпираните мафиоти и олигарси и всички, които укриват пари, данъци и осигуровки. Всички, които извършват финансови престъпления в огромни размери. Изхвърлете ги от политиката и властта, защото отново виждам мутри да бъдат вкарвани не само през идната врата, Ами направо през централната врата в политика и им се дава достъп до европейските и българските финансови инструменти. Докога?

    21:13 29.10.2026

  • 21 Дебатът е без значение

    37 14 Отговор
    Не само няма да гласувам за маронетката на ЕС Гюров, защото ЕС упорито ни тласка към война, ами даже ще гласувам за Йотова, защото не е такава безумна марионетка на ЕС. Така ще гласувам двойно срещу Гюров. Не може да ме спрете с "няма смисъл", "те са еднакви", "всичко е предрешено" и т.н. Все пак мога да мисля за себе и виждам че Йотова не е ходила да подписва неоторизирани договори с Украйна като Гюров.

    Коментиран от #32, #33

    21:13 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    19 28 Отговор
    ЙОТОВА Е ПОЗОР ТАЗИ Е ЧИСТА РАДЕВА СЛУГИНЯ И ПРОКРЕМЪРСКА УУУУУУУУ

    21:14 29.10.2026

  • 25 Красимир Петров

    18 19 Отговор
    мунчо каунов кРадев боташов е изпаднал в зловеща паника,нервен срив и чудовищен страх че е масово мразен и ненавиждан както показаха изборите в неделя и го очаква чудовищен край както каза и Слави Трифонов. Само днес има 6 нервни излияния че в неделя се решавало всичко ,ако Гюров спечелел сглобката се завръщала. Неговите министри и депутати цял ден публикуват кадри и видеа от офисите на Йотова в цялата страна. Ето това е кошмарен мунчов страх от предстоящия провал и изритването му и на олигарсите му от държавната ясла. Днес Гюров е сезирал ЦИК за нерегламентирана кампания от целия министерски съвет начело с премиера по всички медии и телевизии. В неделя всички масово пред урните да приключим с мунчо и крадливата му олигархия завинаги.

    21:14 29.10.2026

  • 26 Пръц

    28 12 Отговор

    До коментар #10 от "Артилерист":

    Гюров даде на зеления в Киев 20 милиона евро за да се снима с него ,а български деца умират без детска болница

    Коментиран от #67

    21:14 29.10.2026

  • 27 Сорос

    18 9 Отговор
    За съжаление моето момче ще загуби

    21:14 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Напалапа

    7 11 Отговор
    Само Йотовица !!!!!

    21:15 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Толко ли си глупав

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Дебатът е без значение":

    Русия вас ще ви вкара във войната! Стига сте плашили с война. Това тук е България! И има масова корупция и бандити! Каква война, какво евро? Всеки краде, КРАДЕ!

    21:15 29.10.2026

  • 33 Анонимен

    10 14 Отговор

    До коментар #21 от "Дебатът е без значение":

    ВОЙНА ТА Е ТУК ОТ ГОДИНИ А Е ПОЗОР И СРАМ ЗА ТАЗИ РАДЕНА СЕКРЕТАРКА ДА ЗАЩИТАВА РУСИЯ А НЕ БЪРГАРИЯ ПОЗОР УУУУУУУУУУЬ

    21:15 29.10.2026

  • 34 Циркът започна

    15 12 Отговор
    Йотова се саморекламира! Говори несъдържателно! Но не пропуска да се изтъкне итнай- вече да се удари в гърдите, колко я били поздравили в ООН!
    А колко ще я поздравят за помилването на най- общественоопасни престъпници!

    21:16 29.10.2026

  • 35 КГБ в действие

    7 8 Отговор
    Главнокомандващ говорителка на БНТ или оня кандев картофа

    21:16 29.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Красимир Петров":

    ПЕЕВСКИ И КОГАТО ПОДКРЕПИ РАДЕВ БЕШЕ СУПЕР А РУСКИТЕ ВЪН

    21:16 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Циркът започна

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Красимир Петров":

    И двамата са за арест!
    В момента!
    И целиятнарод да види справедливостта!

    21:18 29.10.2026

  • 43 Един от русенско

    8 3 Отговор
    Тази подп.хнлта Ен.о пр.се е по нагла и от тиквата

    21:18 29.10.2026

  • 44 Анонимен

    12 12 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    А ЙОТОВА Е СЕКРЕТАРКА НА РАДЕВ И ЕДИНСТВЕНОТО И ЖЕЛАЕ ДА ЛЕЖИ ПОЖИЗНЕНО Н ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЕГАТИ НАГЛОСТТА НА ЙОТОВА

    21:18 29.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Красимир Петров

    9 12 Отговор
    Не съм вярвал, че може да се появят управници, които да са по големи крадци и лъжци от Борисов и Пеевски, но кРадев-Копринков и извадените скелети на БКП-ДС-КГБ от гардероба ги надминаха в пъти.

    21:20 29.10.2026

  • 48 Настана евроатлантичен вой

    16 5 Отговор
    Евроатлантиците много са се активиризирали в интернет. Явно има смисъл да се гласува срещу кандидатът им Гюров. Ма то не бяха лъжи че "няма смисъл да се гласува" (като няма смисъл що виете?), Йотова била незнам какво си. Въобще обичайните евроатлантично номера, вятър и мъгла да заблудят избирателите. А в същото време, същите евроатлантици ни вкараха насила еврото, цените скочиха двойно още в края на 2025, за да кажат "ето виждате ли че не скочиха от еврото" което се прие Януари 2026, същите сега си търсят повод да активират член 5 на НАТО чрез Украински постановки та барем ни вкарат във войната, че даже самото НАТО ги вразумява, а лицето Гюров тичаше да подписва тайни договори с Украйна. Е как да не гласувам против този, като гласувам за Йотова!

    21:22 29.10.2026

  • 49 Красимир Петров

    7 9 Отговор
    Румен Радев се радикализира. Защо?
    Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
    Схемата е една и съща. Репресии.
    Овладява прокуратурата по места.
    Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
    Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.

    Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
    Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
    А и за съжаление вече няма полезен ход.

    21:22 29.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Партийни шарлатани

    6 1 Отговор
    Това са най-наглите демагози, учени с години да лъжат и да ораторстват от най-висше ниво. Фанатици вярващи на всяка дума произлизаща от устата им.

    21:23 29.10.2026

  • 52 Делян Славчев Пеевски

    6 6 Отговор
    В градчето Белица - "Аз може да съм откраднал от държавата и Българския народ 1.7 млрд.- Булгартабак ,КТБ ,Лафка , но лицето Румен Георгиев Радев с 4 негови служебни правителства и настоящето ощети народа с 18 млрд. (10 пъти повече). Скоро пускам записите и документите в публичното пространство"

    21:23 29.10.2026

  • 53 идЙотова

    14 10 Отговор
    Гледа и се държи като селска пощаджийка 😂😂😂

    21:24 29.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ХиХи

    9 7 Отговор
    Барнал се точно като асистента по политикономика в МЕИ, приватизатора от 97 ма но с едно меко гласче

    21:25 29.10.2026

  • 56 хмммм

    7 8 Отговор
    Никакъв смисъл от този дебат! Йотова печели служебно така или иначе.

    21:25 29.10.2026

  • 57 Красимир Петров

    6 6 Отговор
    Горива сметки ток данъци на имоти винетки всичко вдигна тази измeт радев! за да имат какво да си пълнят банковите сметки по пътя на копринката от тежка гранд корупция! Радев не му ли беше ясно че като вдигне всичко ще му запари на зaдникa! Ей сега ще види нагледно какво значе протест и как ще бъде свален! Номера някакви хулигани олигарси и мафия ме сваля няма да минат че самия радев си е престъпен синдикат това е много повече от мафия и олигархия взети заедно! Заминаваш си мрььььшоо дoлна!

    21:26 29.10.2026

  • 58 Анонимен

    11 11 Отговор
    ЙОТОВА ЛЪЖЕ УЖАСНО НЕПРИЯТНО ГЛЕДА ЛОШО ЙОТОВАААА СРАМ СИ

    21:26 29.10.2026

  • 59 Джихади Йово

    10 3 Отговор
    "„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той." - ха-ха-ха-ха, мушмурокът му с мушмурок.. :)))))))

    21:26 29.10.2026

  • 60 Руски опорки и реплики

    11 7 Отговор
    От Йотова, едно към едно все едно слушаш Песков или Захарова

    21:26 29.10.2026

  • 61 Ух ! Ха ! а а а а !

    3 2 Отговор
    Какъв ФотоШоп !

    Е Играл !

    21:27 29.10.2026

  • 62 Анонимен

    7 8 Отговор
    ЕГАТИЭЛЪЖКИНЯТА НЯМА КАК ЛИЧНО ДА И ГО КАЖА ЗАЩО НЕ ОТИДЕШ ТИ ДА ПРЕГОВАРЯШ С ПУТИН

    21:27 29.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Лама Ивей мирчев

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Кольо, спокойно бе...ша спукаш хемороид.

    21:27 29.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Анонимен

    10 7 Отговор
    ТАЗИ Е НЕВИЖДАНА ЛЪЖКИНЯ ВЪРВИ ПРИ ПУТИН НЯМАШ МЯСТО ТУК В НАШАТА ДЪРЖАВА

    21:28 29.10.2026

  • 67 Болницата !

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пръц":

    Няма Да ги Спаси !

    А Лекарите !

    Къде Са Лекарите ?

    Коментиран от #73, #100

    21:29 29.10.2026

  • 68 Красимир Петров

    13 2 Отговор
    Колко Български войници загинаха в Украйна и колко Български деца от наркотици?
    Чакам отговор

    Коментиран от #92

    21:29 29.10.2026

  • 69 хихихи

    13 5 Отговор
    Йотова се форсира като Балкан-че на трупчета. Цирк.

    21:29 29.10.2026

  • 70 избирател

    5 4 Отговор
    До тук (вж.часа на коментара) чувам декларации в защита на руската позиция, но няма да споменавам кой от дебатиращите я демонстрира.

    21:30 29.10.2026

  • 71 ТИР

    4 3 Отговор
    Дебат трябваше да има преди първият вот,,,

    21:30 29.10.2026

  • 72 Двойно НЕ за Гюров

    10 15 Отговор
    Едвам чакам неделята да сложа едно двойно не за манекена Гюров, като гласувам за Йотова. Манекенът няма една собствена мисъл в главата, всичко е опорки на ЕС и как работела държавата - явно го е чел наскоро в някоя брошура. Не можем да паднем толкова ниско, този нагаждач да стане президент. Това е по долу и от Плевнелиев.

    Коментиран от #74

    21:31 29.10.2026

  • 73 Кичо лайк мъни

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Болницата !":

    В юкей са

    21:31 29.10.2026

  • 74 И аз и аз

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Двойно НЕ за Гюров":

    Ще гласувам за Член 4!

    Коментиран от #118

    21:33 29.10.2026

  • 75 така ли

    2 8 Отговор
    Тръткова и Гюро михалов се дрънкат и се пръскат с мазни с локуми за фасон......Гъди,гъди....

    21:33 29.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Към кандидатите

    8 3 Отговор
    Защо Русия е за ранила българския език в окупираните земи?

    21:34 29.10.2026

  • 78 Реалист

    1 9 Отговор
    Дебатът е Бузлуджа срещу Петрохан, и двамцата не стават.

    21:35 29.10.2026

  • 79 Йотова

    8 7 Отговор
    къде са ти буклите? След подигравките за прическата, тя ги е махнала.

    21:37 29.10.2026

  • 80 Йотова

    10 10 Отговор
    Йотова е много подготвена . Гюров няма шанс . Никакъв

    21:38 29.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ний ша Ва упрайм

    7 8 Отговор
    наща мома го мачка!

    21:39 29.10.2026

  • 84 А ТРЯБВА ДА Е ДЕБАТЪТ

    10 8 Отговор
    РАДЕВ - ГЮРОВ.

    ЙОТОВА Е ПРОСТО ЕДНА МАРИОНЕТКА

    НА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.

    ТАЗИ ФУСТА НЯМА ДА Е НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ.

    НАЙ ВЕРОЯТНО
    ПАК ЩЕ НЯКОЯ КОПРИНКА
    ОТЗАДЕ.

    21:39 29.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 КГБ

    5 6 Отговор
    Петолъчки избирайте говорителка на БНТ или оня кандев картофа

    21:41 29.10.2026

  • 87 Гост

    2 5 Отговор
    Това не означава да гласувам за назначения с номенклатурен или дс произход. Нямам намерение да гледам дебати. Лично мен, тези две двойки не ме представляват и нямат авторитет.

    21:41 29.10.2026

  • 88 За какво е подготвена?

    9 8 Отговор
    Девет години едни и същи кухи речи. Женката не става!

    Коментиран от #98

    21:43 29.10.2026

  • 89 Лама Гюру

    8 7 Отговор
    Две думи не мобе да каже без да заседне по средата. Питат го за коалиция на желаещите. Вика щело да отвори путя на български фирми. Кой път да пращат войници ли? Щото на коалицията друго и ме требва

    21:43 29.10.2026

  • 90 Няма нужда от бялото

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "Йоцата":

    Те са си нашмъркани с партийна идеология високо качество.

    21:43 29.10.2026

  • 91 Хвания единия и с него удари другия

    3 10 Отговор
    Тези двамата са като 2 капки вода! По добре да са бяха явили заедно като президент и вице! И двамата са желаните кандидати на Урсула и Зеленски! Жалко че, българите пропуснаха шанса да гласуват на първи тур за мира! Сега вече нямат избор! И двата избора са пътят на войната, омразата към братска Русия и всичко руско!!!!!

    21:43 29.10.2026

  • 92 ЕСКОБАР

    8 4 Отговор

    До коментар #68 от "Красимир Петров":

    АМИ НАС ЕДНА
    ЖЕНА ОБИЧА ДА НИ
    ПУСКА ОТ ЗАТВОРИТЕ .

    А ОТ 5 ГОДИНИ НИТО ЕДИН
    БЪЛГАРИН НЕ Е ПРАТЕН НА ФРОНТА

    ДАЖЕ И РУСОФИЛКИТЕ СИ СЕДЯТ
    В БЪЛГАРИЯ
    А ПУТИН ГИ ЧАКА ДА ГО ПОДКРЕПЯТ
    СРЕШУ УКРАЙНА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:44 29.10.2026

  • 93 Петроханците са превъзбудени

    10 9 Отговор
    В неделя няма да има гъбари и ГюрКан ще загубят с повече от 10% защото никой не иска да ходи на фронта в Украйна.

    Коментиран от #94, #103

    21:45 29.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 В МОМЕНТА

    14 10 Отговор
    ЙОТОВА ГО УНИЩОЖАВА

    21:47 29.10.2026

  • 96 хмммм

    10 9 Отговор
    Петроханците са толкова зле, че не разбраха, че Гюро беше назначен лично от Йотова. Той никога нямаше да се появи по телевизора, ако не беше тя! Сега скача срещу нея.

    Коментиран от #105

    21:48 29.10.2026

  • 97 Изглежда, че

    13 12 Отговор
    Йотова е по-добрия избор. Факт.

    Коментиран от #117

    21:48 29.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Само тъпeйките говоря

    11 9 Отговор

    До коментар #94 от "Само копейките говорят":

    Явно искате да си дадете децата и внуците на петроханци.

    Коментиран от #101

    21:48 29.10.2026

  • 100 Пръц

    9 4 Отговор

    До коментар #67 от "Болницата !":

    Как да има лекари ,като няма болница в която да работят ?
    С 20 милиона евро щяха да се спасят много деца дори и в чужбина, но Гюров ги даде на Зеления.Наши пари,за нашите деца!

    21:49 29.10.2026

  • 101 По добре в Петрохан

    6 9 Отговор

    До коментар #99 от "Само тъпeйките говоря":

    Отколкото в Мацква

    21:50 29.10.2026

  • 102 Иванич

    9 6 Отговор
    Струва ми се, че все на Гюров се дава думата, водещата е доста семпла.

    21:51 29.10.2026

  • 103 И двамата са за война срещу Русия?

    2 10 Отговор

    До коментар #93 от "Петроханците са превъзбудени":

    В неделя ще гласуват мах 15 %! Т.е. само урсуланите и русофобите! Честито !

    21:51 29.10.2026

  • 104 В дебата

    9 8 Отговор
    Гюров казва, че Радев използвал президентството за трамплин. Нагъл неблагодарник. Той е на това място заради Радев. Гледаме игри на тронове. Неблагодарни, хищни и продажни. В допълнение Гюров не може да говори с българска дикция, говори като робот.

    21:51 29.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Дон Антонио Ел Патронос

    2 5 Отговор
    И от двамата нищо не става.

    Направо ми се н@дървих@ розовите дантелени европейски гащички.
    Само мохабеди по телеФизоро правят.

    21:54 29.10.2026

  • 107 стоян георгиев

    10 8 Отговор
    Е какъв дебат?Той Гюро само лъже

    21:56 29.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Двете рунди

    5 3 Отговор
    омаскариха президентската институция!

    21:56 29.10.2026

  • 110 Йотова

    10 7 Отговор
    е зло бар ка и неподготвена и ЗАГУБИ ДЕБАТА катастрофално

    21:58 29.10.2026

  • 111 Йоцка

    8 4 Отговор
    е страхотна секретарка! Ако изборът е за секретарка, вашият човек е йоцка

    21:58 29.10.2026

  • 112 Анонимен

    9 10 Отговор
    Кой пък луд ще избере банкер за президент?

    Коментиран от #123

    22:00 29.10.2026

  • 113 Гласувайте

    4 6 Отговор
    за Копринков Узунов.Радев

    Коментиран от #132

    22:01 29.10.2026

  • 114 В МОМЕНТА

    10 3 Отговор
    ГЮРАТА ДОВЪРШВА ЙОТОВИЦА С ФАКТИ ЗА ЦЕНИТЕ ПО НЕГОВО ВРЕМЕ И СЕГА БАРЕЛ ПЕТРОЛ ТОГАВА ПО СКЪП А ГОРИВА В БЪЛГАРИЯ ПО ЕВТИНИ ИНФЛАЦИЯ ПРИ МУНЧО ГАЛОПИРАЩА

    22:01 29.10.2026

  • 115 КАЗВАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    БЪРКАШ БЪРКАШ ЙОТОВА С ПЕВИЦАТА МАРИЯНА, А ТОВА Е НАКАЗУЕМО!

    22:02 29.10.2026

  • 116 Анонимен

    1 2 Отговор
    Нямам нерви повече да гледам блещенето на тази позорници и сили да и слушам наглите лъжи

    22:02 29.10.2026

  • 117 Я по-сериозно

    9 6 Отговор

    До коментар #97 от "Изглежда, че":

    за важни неща става дума
    ГЮРОВ - Президент на България и за доброто на България

    22:02 29.10.2026

  • 118 да да

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "И аз и аз":

    На 2ката.....

    22:04 29.10.2026

  • 119 Йотова лъже

    7 2 Отговор
    Цените при служебното правителство на Гюров не се вдигнаха.Те започнаха да се вдигат през лятото на 2025г.,когато излезе доклада на ЕК ,че от 2026г.ще влезем в Еврозоната.Това беше при Правителството на Желязков-ГЕРБ, БСП и ИТН.

    Коментиран от #129

    22:04 29.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ха,ха

    4 3 Отговор
    Гледаме две лелки и един президент.

    22:06 29.10.2026

  • 122 нито единия

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ":

    нито другия заслужава глас

    22:06 29.10.2026

  • 123 А кой ще избере

    6 4 Отговор

    До коментар #112 от "Анонимен":

    Секретарка за президент.

    22:07 29.10.2026

  • 124 Стадото

    3 0 Отговор
    си има водач - най-личната овца

    22:07 29.10.2026

  • 125 604

    8 6 Отговор
    гяуро се омаза яко!!!! типично за педроханец!

    22:07 29.10.2026

  • 126 Абе, дали пък все още не е късно

    6 0 Отговор
    да подадем прошение да станем автономна республика в състава на РФ? Два пъти вече сме го правили, трети път - за късмет.

    22:08 29.10.2026

  • 127 избирател

    4 1 Отговор
    Единия говори пространно и се обяснява многословно (защото е убеден в тезата си), другия дори не се възползва изцяло от времето си (защото е убеден в тезата си).
    Явно няма да ходя за есенни гъби в неделя.

    22:09 29.10.2026

  • 128 "На източния фронт нищо ново"

    5 2 Отговор
    Руска пляска!

    22:11 29.10.2026

  • 129 не е така

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "Йотова лъже":

    Цените скочиха много сериозно от февруари 2026 г., когато Гюров беше служебен премиер. Ясно е, че цените започнаха да скачат от август 2025, когато малко преди това стана ясно, че щем, не щем, ще влезем в еврозоната. Въпросът, който постави Йотова, е какво направи Гюро за озаптяване на цените. И защо вместо да се занимава с проблема с поскъпналия за българите живот, той отиде да обещава помощ на Украйна за следващите 10 години. За кого се грижеше тогава Гюро - за българите или за Зеленски? Това беше поантата.

    Коментиран от #136

    22:11 29.10.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Излагация

    7 4 Отговор
    Йотова го сдъвка. Един фалшив и неискрен човек, се опитва да стане Президент.

    22:11 29.10.2026

  • 132 забавно

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Гласувайте":

    Слагам плюс заради очевидния сарказъм!

    22:11 29.10.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Лама Гуру

    4 2 Отговор
    Ся кът нема нужда от програматори ши ва пращаме в Украйна

    22:15 29.10.2026

  • 135 Излишно

    3 5 Отговор
    мероприятие! Който си харесва йоцка ще си я харесва безусловно. Който не понася рундаците, йоцка в нищо не може да го убеди. С йоцка ири без йоцка рундаците са пътници

    22:15 29.10.2026

  • 136 Лъжци

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "не е така":

    Цените наскачаха още преди това. Лъжци, партийни лъжци.

    22:16 29.10.2026

  • 137 Наблюдател

    3 3 Отговор
    Йотова направо размаза лекенцето Гюров и на него вече гласчето му трепери.

    22:16 29.10.2026

  • 138 Абе, дали пък все още не е късно

    1 0 Отговор
    да подадем прошение да станем автономна республика в състава на РФ? Два пъти вече сме го правили, трети път - за късмет.

    22:17 29.10.2026

  • 139 ГУНДЯЕВ

    0 1 Отговор
    ФУСТАТА ЩЯЛА
    ДА ЗВЪНИ НА ПУТИН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    ПЪРВО ПАК ЩЕ ТРЯБВА
    ДА МИ ЦЕЛУВА КРАКАТА.

    22:19 29.10.2026

  • 140 Ние за български президент или

    0 1 Отговор
    За украински президент ще гласуваме!
    Йотова ще е президент на наркотрафикантите и на на ОПГ- тата.
    Изключително нагло животно

    22:19 29.10.2026

  • 141 Иляна се барнала като ученичка

    0 1 Отговор
    Ама след тридневен запой.

    22:21 29.10.2026

  • 142 избирател

    0 0 Отговор
    Единия върти лисичи очи (спори дори с водещата) и затрупва с обещания за сметка на увеличен дефицит (т.е. харчове на заеми), другия стегнато отговаря.

    22:21 29.10.2026

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