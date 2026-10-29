Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО

Започна дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров.
България трябва да отстоява категорична, ясна и аргументирана външна политика, която да бъде подчинена преди всичко на националния интерес. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова по време на дебата с Андрей Гюров, в частта, посветена на външната политика и войната в Украйна.
Йотова съобщи, че предстои среща, посветена на сигурността в Черно море, и излезе с конкретно предложение за ограничаване на военните действия в региона.
„Предлагам да има мораториум върху бойните действия между всички шест черноморски държави“, заяви тя.
"Бих разговаряла с руския президент Владимир Путин, ако за това има мандат от българската държава и национален консенсус", заяви още кандидатът за президент Илияна Йотова по време на телевизионния дебат с Андрей Гюров.
Тя защити тезата, че мирът в Украйна може да бъде постигнат единствено чрез преговори, а предоставянето на още оръжия и финансови средства води до нови разрушения и човешки жертви.
„Дълги години след 2022 година се смяташе, че мирът може да дойде чрез сила. Слава Богу, че всички се убедиха, че това не е възможно“, заяви Йотова.
По думите ѝ позицията на президентската институция от началото на пълномащабната война в Украйна остава непроменена – конфликтът трябва да бъде разрешен чрез дипломация.
„Мир може да дойде само чрез преговори. Наливането на повече средства в Украйна, наливането на повече възможности за все нови и по-съвършени оръжия всъщност води единствено и само до нови разрушения, до гибелта на много млади хора, на много невинни хора, на хора и от двете страни“, подчерта кандидатът за държавен глава.
Йотова изрази убеждението, че Русия трябва да участва в преговорите за прекратяване на войната, като посочи, че подобен процес не може да започне единствено с ултиматуми и декларации, без конкретни предложения за съдържанието на бъдещото мирно споразумение.
Тя припомни предишните дипломатически опити за уреждане на конфликта, сред които споразуменията „Минск 1“ и „Минск 2“, Нормандския формат и разговорите в Истанбул.
Йотова започна изказването си с отговор на реплика на своя опонент, като категорично отхвърли разбирането, че България не може да има достатъчно тежест на международната сцена, защото не е велика сила.
Тя определи директния диалог като необходим път към прекратяване на войната и разкритикува идеята за продължителен конфликт на изтощение, която свърза с позициите на Андрей Гюров и подкрепящите го политически сили.
В хода на дебата Гюров я попита дали самата тя е предприела действия, за да се свърже с Путин, и дали му се е обаждала по телефона.
Йотова отговори, че подобна стъпка трябва да бъде предприета с мандат от българската държава, а не като еднолична инициатива.
„Аз никога няма да се обадя на който и да е президент без съгласуване с останалите институции, без да попитам гражданите на България, без да знам, че зад мен стои един голям национален консенсус“, заяви тя.
На въпроса дали все пак би разговаряла с Путин, ако тези условия са изпълнени, Йотова отговори утвърдително.
Кандидатът за президент отправи и критики към Гюров за посещението му в Киев по време на мандата му като служебен министър-председател. Тя го обвини, че без мандат от Народното събрание е подписал десетгодишно споразумение, с което според нея България е поела дългосрочни ангажименти.
„Това е разликата между мен и вас“, обърна се Йотова към своя опонент, като настоя, че решенията във външната политика трябва да бъдат съгласувани между институциите и да се ползват с широка обществена подкрепа.
"Нито преди, нито по време, нито след войната български войници ще бъдат в Украйна", подчерта още Йотова.
„Ние сме равнопоставен член на Европейския съюз. Нашият глас е точно толкова равен, колкото на всички останали държави в Европейския съюз, както впрочем като суверенна държава и на международната сцена“, подчерта тя.
По думите ѝ Конституцията ясно определя ролята на президента като представител на България в международните отношения. Затова според нея е от съществено значение държавният глава да притежава самочувствието на лидер на суверенна държава и да отстоява последователни позиции.
Йотова постави акцент върху необходимостта българската външна политика да се ръководи от интересите на страната, а не от тези на други държави или международни съюзи.
Тя подчерта, че успешната дипломация изисква задълбочено познаване на международните отношения, реалистична оценка на съотношението на силите и умение за изграждане на съюзничества в рамките на стратегическите организации, в които България членува.
„Ако на всичко казваш „да“, както десетилетия наред се случваше в България, тогава ти си просто безгласен“, заяви Йотова.
Според нея подобно поведение води до пренебрегване на българската позиция в международните отношения.
Кандидатът за президент отбеляза още, че обстановката в Европейския съюз се е променила и държавите имат възможност да влияят върху общите политики, когато разполагат с добре аргументирани позиции и успяват да намерят съмишленици.
„Когато ти си достатъчно добре подготвен, можеш много лесно да намериш съюзници и да промениш политики“, посочи тя.
Йотова отхвърли внушението, че защитата на националните интереси в рамките на европейските институции може да се разглежда като противопоставяне на Европейския съюз.
„Това не е антиевропейска политика. Напротив“, категорична бе тя, като подчерта, че подобен подход може да направи европейската политика още по-силна.
Ниската избирателна активност е следствие от това, че през цялата предизборна кампания хората биваха плашени с война, с измислени врагове и нормалната реакция е да се приберат вкъщи. Аз обаче няма да ги плаша, искам да кажа, че България може и заслужава много повече. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в телевизионния дебат по БНТ срещу настоящия президент Илияна Йотова.
Президентската институция в момента е като едно пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него, а президентът може да направи много – да събере около една маса талантът на нацията, младите хора, предприемачите, учените и да ги обедини около проблемите, които са по-големи от един мандат и от ежедневните политически борби.
Президентът може да е противотежест на една власт, когато се самозабравя. Това е изключително важно в момента, когато имаме една партия, която държи мнозинство в парламента и изпълнителната власт, затова е много важно да излезете и да гласувате, призова той.
От самото начало, аз и г-н Кандев решихме тази кандидатура да бъде на граждански принцип. изградихме един много широк инициативен комитет, в който няма хора, които са обвързани политически, няма политически лидери, за разлика от инициативния комитет на г-жа Йотова, няма и представители на Държавна сигурност. Мисля, че това се припозна от българските граждани. А доколко пияното е било добре акордирано, ние видаме в загубата на огромна маса от гласове от парламентарните избори до сега. Ние се обръщаме към българските граждани и очакваме тяхната подкрепа, подчерта Гюров.
Тогава, когато ние не сме една голяма сила, естествено трябва да разчитаме на това, че правилата важат за всички и най-основният принцип в международното право е , че границите не се променят със сила - това е основният принцип и ние трябва да го следваме, независимо от това за кй конфликт става дума, защото това е нашата застраховка, категоричен бе той по повод ескалацията на военните действия в Черно море.
По думите му, ако се съгласим в един конфликт да бъдат преместени границите, така както са установени, това ще означава, че нито една друга държава, независимо на кой континент е след това няма да е сигурна за своята териториална цялост. Вторият принцип е, че ние трябва да работим със съюзници. Когато сме на масата в Европейския съвет там има 27 души, когато сме един срещу 26, нашият глас не е силен. Ние трябва да работим за това да изграждаме коалиции, да имаме съющзници преди да имаме нужда от тяхната подкрепа.
Ниската избирателна активност е следствие от това, че хората бяха плашени с война. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата по БНТ.
„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той.
Гюров сравни президентската институция с „пияно в хола, всички го заобикалят“ и посочи, че президентът може да бъде тежест за една власт, когато тя се самозабравя.
„Много е важно – излезте, гласувайте“, призова кандидатът.
Йотова: Очаквам следващата седмица хората отново да гласуват
„Очаквам следващата седмица отново да гласуват“, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. Тя изрази благодарност към гражданите, участвали в изборите.
„Огромна благодарност към хората, които гласуваха“, заяви Йотова. По думите ѝ президентската институция е „едно много добре координирано пияно“.
Двамата пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.
Те бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.
Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.
Двамата бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.
Двамата ще участват в единствения си дебат преди балотажа на 1 ноември.
Дискусията ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) от 21:00 ч. днес.
Дебатът ще даде възможност на двамата кандидати да представят позициите си по важни за обществото теми, свързани с президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.
ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ
Коментиран от #122
21:07 29.10.2026
4 Анонимен
Коментиран от #115
21:08 29.10.2026
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6 Европеец
21:08 29.10.2026
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11 Яшар
Коментиран от #14
21:09 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Калоян Методиев бивш шеф на радев
📉 Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!
‼️Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!
🇪🇺 Преди малко Асен
Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.
👎 За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин - с оставка! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.
Коментиран от #64
21:11 29.10.2026
14 Гробар
До коментар #11 от "Яшар":Айде стига толко фашизъм.
Коментиран от #19
21:11 29.10.2026
15 Николова , София
21:11 29.10.2026
16 Сатана Z
Коментиран от #44
21:11 29.10.2026
17 Красимир Петров
Коментиран от #38, #42
21:12 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Яшар
До коментар #14 от "Гробар":Дано осъзнаваш кого избираш
21:13 29.10.2026
20 Какво обединение
21:13 29.10.2026
21 Дебатът е без значение
Коментиран от #32, #33
21:13 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
21:14 29.10.2026
25 Красимир Петров
21:14 29.10.2026
26 Пръц
До коментар #10 от "Артилерист":Гюров даде на зеления в Киев 20 милиона евро за да се снима с него ,а български деца умират без детска болница
Коментиран от #67
21:14 29.10.2026
27 Сорос
21:14 29.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Напалапа
21:15 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Толко ли си глупав
До коментар #21 от "Дебатът е без значение":Русия вас ще ви вкара във войната! Стига сте плашили с война. Това тук е България! И има масова корупция и бандити! Каква война, какво евро? Всеки краде, КРАДЕ!
21:15 29.10.2026
33 Анонимен
До коментар #21 от "Дебатът е без значение":ВОЙНА ТА Е ТУК ОТ ГОДИНИ А Е ПОЗОР И СРАМ ЗА ТАЗИ РАДЕНА СЕКРЕТАРКА ДА ЗАЩИТАВА РУСИЯ А НЕ БЪРГАРИЯ ПОЗОР УУУУУУУУУУЬ
21:15 29.10.2026
34 Циркът започна
А колко ще я поздравят за помилването на най- общественоопасни престъпници!
21:16 29.10.2026
35 КГБ в действие
21:16 29.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
До коментар #17 от "Красимир Петров":ПЕЕВСКИ И КОГАТО ПОДКРЕПИ РАДЕВ БЕШЕ СУПЕР А РУСКИТЕ ВЪН
21:16 29.10.2026
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42 Циркът започна
До коментар #17 от "Красимир Петров":И двамата са за арест!
В момента!
И целиятнарод да види справедливостта!
21:18 29.10.2026
43 Един от русенско
21:18 29.10.2026
44 Анонимен
До коментар #16 от "Сатана Z":А ЙОТОВА Е СЕКРЕТАРКА НА РАДЕВ И ЕДИНСТВЕНОТО И ЖЕЛАЕ ДА ЛЕЖИ ПОЖИЗНЕНО Н ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЕГАТИ НАГЛОСТТА НА ЙОТОВА
21:18 29.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Красимир Петров
21:20 29.10.2026
48 Настана евроатлантичен вой
21:22 29.10.2026
49 Красимир Петров
Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
Схемата е една и съща. Репресии.
Овладява прокуратурата по места.
Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.
Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
А и за съжаление вече няма полезен ход.
21:22 29.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Партийни шарлатани
21:23 29.10.2026
52 Делян Славчев Пеевски
21:23 29.10.2026
53 идЙотова
21:24 29.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ХиХи
21:25 29.10.2026
56 хмммм
21:25 29.10.2026
57 Красимир Петров
21:26 29.10.2026
58 Анонимен
21:26 29.10.2026
59 Джихади Йово
21:26 29.10.2026
60 Руски опорки и реплики
21:26 29.10.2026
61 Ух ! Ха ! а а а а !
Е Играл !
21:27 29.10.2026
62 Анонимен
21:27 29.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Лама Ивей мирчев
До коментар #13 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Кольо, спокойно бе...ша спукаш хемороид.
21:27 29.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Анонимен
21:28 29.10.2026
67 Болницата !
До коментар #26 от "Пръц":Няма Да ги Спаси !
А Лекарите !
Къде Са Лекарите ?
Коментиран от #73, #100
21:29 29.10.2026
68 Красимир Петров
Чакам отговор
Коментиран от #92
21:29 29.10.2026
69 хихихи
21:29 29.10.2026
70 избирател
21:30 29.10.2026
71 ТИР
21:30 29.10.2026
72 Двойно НЕ за Гюров
Коментиран от #74
21:31 29.10.2026
73 Кичо лайк мъни
До коментар #67 от "Болницата !":В юкей са
21:31 29.10.2026
74 И аз и аз
До коментар #72 от "Двойно НЕ за Гюров":Ще гласувам за Член 4!
Коментиран от #118
21:33 29.10.2026
75 така ли
21:33 29.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Към кандидатите
21:34 29.10.2026
78 Реалист
21:35 29.10.2026
79 Йотова
21:37 29.10.2026
80 Йотова
21:38 29.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ний ша Ва упрайм
21:39 29.10.2026
84 А ТРЯБВА ДА Е ДЕБАТЪТ
ЙОТОВА Е ПРОСТО ЕДНА МАРИОНЕТКА
НА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.
ТАЗИ ФУСТА НЯМА ДА Е НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ.
НАЙ ВЕРОЯТНО
ПАК ЩЕ НЯКОЯ КОПРИНКА
ОТЗАДЕ.
21:39 29.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 КГБ
21:41 29.10.2026
87 Гост
21:41 29.10.2026
88 За какво е подготвена?
Коментиран от #98
21:43 29.10.2026
89 Лама Гюру
21:43 29.10.2026
90 Няма нужда от бялото
До коментар #85 от "Йоцата":Те са си нашмъркани с партийна идеология високо качество.
21:43 29.10.2026
91 Хвания единия и с него удари другия
21:43 29.10.2026
92 ЕСКОБАР
До коментар #68 от "Красимир Петров":АМИ НАС ЕДНА
ЖЕНА ОБИЧА ДА НИ
ПУСКА ОТ ЗАТВОРИТЕ .
А ОТ 5 ГОДИНИ НИТО ЕДИН
БЪЛГАРИН НЕ Е ПРАТЕН НА ФРОНТА
ДАЖЕ И РУСОФИЛКИТЕ СИ СЕДЯТ
В БЪЛГАРИЯ
А ПУТИН ГИ ЧАКА ДА ГО ПОДКРЕПЯТ
СРЕШУ УКРАЙНА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:44 29.10.2026
93 Петроханците са превъзбудени
Коментиран от #94, #103
21:45 29.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 В МОМЕНТА
21:47 29.10.2026
96 хмммм
Коментиран от #105
21:48 29.10.2026
97 Изглежда, че
Коментиран от #117
21:48 29.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Само тъпeйките говоря
До коментар #94 от "Само копейките говорят":Явно искате да си дадете децата и внуците на петроханци.
Коментиран от #101
21:48 29.10.2026
100 Пръц
До коментар #67 от "Болницата !":Как да има лекари ,като няма болница в която да работят ?
С 20 милиона евро щяха да се спасят много деца дори и в чужбина, но Гюров ги даде на Зеления.Наши пари,за нашите деца!
21:49 29.10.2026
101 По добре в Петрохан
До коментар #99 от "Само тъпeйките говоря":Отколкото в Мацква
21:50 29.10.2026
102 Иванич
21:51 29.10.2026
103 И двамата са за война срещу Русия?
До коментар #93 от "Петроханците са превъзбудени":В неделя ще гласуват мах 15 %! Т.е. само урсуланите и русофобите! Честито !
21:51 29.10.2026
104 В дебата
21:51 29.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Дон Антонио Ел Патронос
Направо ми се н@дървих@ розовите дантелени европейски гащички.
Само мохабеди по телеФизоро правят.
21:54 29.10.2026
107 стоян георгиев
21:56 29.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Двете рунди
21:56 29.10.2026
110 Йотова
21:58 29.10.2026
111 Йоцка
21:58 29.10.2026
112 Анонимен
Коментиран от #123
22:00 29.10.2026
113 Гласувайте
Коментиран от #132
22:01 29.10.2026
114 В МОМЕНТА
22:01 29.10.2026
115 КАЗВАМ
До коментар #4 от "Анонимен":БЪРКАШ БЪРКАШ ЙОТОВА С ПЕВИЦАТА МАРИЯНА, А ТОВА Е НАКАЗУЕМО!
22:02 29.10.2026
116 Анонимен
22:02 29.10.2026
117 Я по-сериозно
До коментар #97 от "Изглежда, че":за важни неща става дума
ГЮРОВ - Президент на България и за доброто на България
22:02 29.10.2026
118 да да
До коментар #74 от "И аз и аз":На 2ката.....
22:04 29.10.2026
119 Йотова лъже
Коментиран от #129
22:04 29.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Ха,ха
22:06 29.10.2026
122 нито единия
До коментар #3 от "РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ":нито другия заслужава глас
22:06 29.10.2026
123 А кой ще избере
До коментар #112 от "Анонимен":Секретарка за президент.
22:07 29.10.2026
124 Стадото
22:07 29.10.2026
125 604
22:07 29.10.2026
126 Абе, дали пък все още не е късно
22:08 29.10.2026
127 избирател
Явно няма да ходя за есенни гъби в неделя.
22:09 29.10.2026
128 "На източния фронт нищо ново"
22:11 29.10.2026
129 не е така
До коментар #119 от "Йотова лъже":Цените скочиха много сериозно от февруари 2026 г., когато Гюров беше служебен премиер. Ясно е, че цените започнаха да скачат от август 2025, когато малко преди това стана ясно, че щем, не щем, ще влезем в еврозоната. Въпросът, който постави Йотова, е какво направи Гюро за озаптяване на цените. И защо вместо да се занимава с проблема с поскъпналия за българите живот, той отиде да обещава помощ на Украйна за следващите 10 години. За кого се грижеше тогава Гюро - за българите или за Зеленски? Това беше поантата.
Коментиран от #136
22:11 29.10.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Излагация
22:11 29.10.2026
132 забавно
До коментар #113 от "Гласувайте":Слагам плюс заради очевидния сарказъм!
22:11 29.10.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Лама Гуру
22:15 29.10.2026
135 Излишно
22:15 29.10.2026
136 Лъжци
До коментар #129 от "не е така":Цените наскачаха още преди това. Лъжци, партийни лъжци.
22:16 29.10.2026
137 Наблюдател
22:16 29.10.2026
138 Абе, дали пък все още не е късно
22:17 29.10.2026
139 ГУНДЯЕВ
ДА ЗВЪНИ НА ПУТИН.
ХАХА ХАХАХАХАХА
ПЪРВО ПАК ЩЕ ТРЯБВА
ДА МИ ЦЕЛУВА КРАКАТА.
22:19 29.10.2026
140 Ние за български президент или
Йотова ще е президент на наркотрафикантите и на на ОПГ- тата.
Изключително нагло животно
22:19 29.10.2026
141 Иляна се барнала като ученичка
22:21 29.10.2026
142 избирател
22:21 29.10.2026