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Манолова: Веригите дискриминират производители с надценки

Манолова: Веригите дискриминират производители с надценки

30 Октомври, 2026 13:39 666 29

  • мая манолова-
  • кзп-
  • търговски вериги-
  • надценки-
  • цени на храните

Председателят на КЗП заяви, че при сходни продукти разликите в надценките не трябва да надхвърлят 10%. Комисията е установила надценки до 141% при някои храни

Манолова: Веригите дискриминират производители с надценки - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Търговски вериги дискриминират производители, като поставят различни надценки на сходни продукти от една и съща категория. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в ефира на NOVA.

По думите ѝ разликите в надценките не трябва да надхвърлят 10% съгласно Закона за защита на конкуренцията.

„В проверките, които направихме, установихме, че търговци системно нарушават закона, като слагат различни надценки на сходни продукти. А това е и дискриминация по отношение на самите производители“, каза Манолова.

Председателят на КЗП заяви, че проверките са дали основание за действия срещу практики, които според комисията поставят доставчиците в неравностойно положение. Тя посочи, че държавата за първи път дава ясен знак, че иска да защити едновременно българските потребители и производители.

Надценки до 141% при основни храни

КЗП е установила надценки между 99% и 141% при определени хранителни продукти. Сред посочените стойности са 141% при кравето масло, 133% при сиренето, 127% при доматите, 106% при кашкавала, 102% при кромид лука и 99% при киселото мляко.

Манолова заяви, че цените на рафтовете са отговорност на самите търговски вериги, независимо от опитите им да се дистанцират от тях. „Те се правят, че не знаят какви са им цените, а самите те ги слагат“, каза тя.

Председателят на КЗП обяви, че при необосновано поскъпване на храните санкцията може да бъде между 10 000 и 50 000 евро за артикул. Това е заявено като възможна мярка при предстоящото прилагане на законодателни промени.

Затворени кухни и топли витрини

Манолова съобщи още, че до 30 октомври са затворени кухни на два магазина, една кухня майка и три топли витрини. Проверките са свързани с контрола върху предлаганите готови храни и условията, при които те се приготвят и продават.

По думите ѝ през тази година голяма част от българската продукция е останала неприбрана или е била унищожена. Тя свърза това с условията, поставяни от големите търговци на производителите на плодове и зеленчуци, които според нея могат да доведат до сериозни загуби за земеделците.

Манолова заяви, че следващата задача, с която ще се ангажира КЗП, са цените на лекарствата. Тя посочи и че комисията е наложила санкции на туристически оператори и частни училища за еднодневни екскурзии.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отвори

    12 6 Отговор
    си магазин и продавай без надценка ! Ама все до кокала !

    13:42 30.10.2026

  • 2 А Държавата !

    7 2 Отговор
    Съдебната Система !

    И Прокуратурата !

    Гражданите !

    С погазването !

    На Гражданските Им Права !

    13:44 30.10.2026

  • 3 Разделяй и владей

    8 9 Отговор
    Манолова взема огромна заплата, като единствената и функция е да изнедва и разделя обществото и да настройва търговци срещу производители, бизнес срещу граждани, предприемачи срещу държавни служители... Пазарът сам определя кое колко да струва, щом някой го купува, значи цената е справедлива. Изкривяването идва от огромните доходи на хрантутниците като Манолова. За колко да ви продават сиренето, при положение, че тя без нищо да прави взема над 5000 евро заплата?

    Коментиран от #28

    13:46 30.10.2026

  • 4 Защо

    7 1 Отговор
    В малките магазинчета тогава, защо някой неща са по-скъпи??! Стига с тези вериги!!! Кой ги позволи навсякъде в града????

    13:47 30.10.2026

  • 5 Просто човек

    7 1 Отговор
    Мая, омръзна ми от твоите глупости…

    13:49 30.10.2026

  • 6 Пенсионерка

    5 0 Отговор
    на Лидъл Варна рекламираните намаления от 50% са лъжа и измама, намалени нагнили и омекнали грейпфрути, мънички но омекнали лимончета, малки ябълки събирани от земята и пр. боклуци !!!

    13:50 30.10.2026

  • 7 РАДЕТЕЛ НА БГ

    9 0 Отговор
    КАЗВАЙТЕ ИМЕНАТА ИМ НА ВЕРИГИТЕ И ФИРМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА ГИ ЗНАЕМ И БОЙКОТИРАМЕ !!!!!!!!! ГЛОБЯВАЙТЕ ГИ В СТОТИЦИ ХИЛЯДИ , ИНАЧЕ МУХА ГИ ХАПЕ :(

    Коментиран от #22

    13:51 30.10.2026

  • 8 Мая Ма,

    6 1 Отговор
    Както какъв е ефектът от твоите констатации? Само думи през плет казани, нали?

    13:51 30.10.2026

  • 9 666

    8 0 Отговор
    Първо производителя в България си вдига 100% надценка и после търговеца.Най е... е купувача

    13:53 30.10.2026

  • 10 дрън,дрън

    8 0 Отговор
    Звеното "прекупвачи"трябва да изчезне.Те печелят по-вече от производителя.Говорим за малкия и среден производител.Точно те няма къде да си предлагат стоката.На пазарите цените за сергия са убийствени.Друг важен фактор-нашенеца не желае да се здружава.Няма кооперативи и кооперации.Те вирееха дори при Живково време.Днес ги няма.Всеки работи сам.Така не издържат на прекупвачите и фалират.

    Коментиран от #15, #24

    13:55 30.10.2026

  • 11 Оня с коня

    5 3 Отговор
    И да уточни Мая:Веригите ли търсят Производителите,или е обратното?

    13:56 30.10.2026

  • 12 Перо

    7 0 Отговор
    Такива смешни глоби се избиват за няколко часа от веригите!

    13:57 30.10.2026

  • 13 Бахурчо

    8 0 Отговор
    А защо не се споменават имената на крадците?

    Коментиран от #26

    13:59 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Некой

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "дрън,дрън":

    Ако изчезнат прекупвачите, крайната цена няма да бъде по-ниска. Просто производителя или продавача ще печели повече.

    Коментиран от #17

    14:07 30.10.2026

  • 16 Георги

    2 4 Отговор
    а защо държавата се меси в надценките? Това не беше ли работа на свободния пазар? По тая логика може да каже "намалете заплатите за да ви паднат разходите, а от там и цените".

    Коментиран от #20, #25

    14:08 30.10.2026

  • 17 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Некой":

    производителя няма да може. Сега прекупвачите комбинират различни стоки от различни места и са оптимизирали разходите, ако всеки производител тръгне сам да обикаля държавата и да доставя няма да стане по-евтино. От друга страна продавача, може да оптимизира, но само за себеси и тогава и хляба и ножа ще са в него, а малките магазинчета, които не могат да си позволят да обикалят и изкупуват ще трябва да затворят.

    14:14 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Браво на Галева

    3 2 Отговор
    Гулю гулю по цял ден по медиите като омбудсманката и дебелата заплатка си върви

    14:21 30.10.2026

  • 20 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    А що се меси да въвежда равноправно заплащане между мъже и жени? Нали е пазар с десетки хиляди работодатели? И тука така, ако производителят е жена - по-висока надценка за магазина.

    14:27 30.10.2026

  • 21 Някой

    2 2 Отговор
    Манолова е некомпетентна, хвърля фалшиви сензации.

    Според мен, когато се смята надценката/маржа/ на търговските вериги трябна да се изключва ДДС-то.

    Манолова да каже на 80% невежи хората, че след като търговската верига си сложи търговската надценка. Идва дъпжавата и слага допълнително 20% надценка, това е ДДС-то.
    Манолова да каже на хората, че всеки път, когато хората пращат на касат храна, лекарства... държавата им църка в джоба и взима 20% ДДС. Същото прави държавага, когато човека отива при лекар, при адвокат ...

    Коментиран от #23

    14:29 30.10.2026

  • 22 Ама как

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "РАДЕТЕЛ НА БГ":

    да стане, като печелят от тях? Всички са вързани на хранилката на веригите!

    14:29 30.10.2026

  • 23 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    ДДС-то е 20% за всички. Голям зор да спасим луксозните лодки на собствениците на веригите.

    Коментиран от #29

    14:31 30.10.2026

  • 24 Това беше така

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "дрън,дрън":

    единствено през соца! Сега, решете какво искате - капитализъм, или социализъм! И душа в рай и т. н. не става! Обаче, нали имаме банани?!

    14:31 30.10.2026

  • 25 Няма свободен пазар!

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    това е капиталистическа лъжа! Всичко е трупане на капитал от големите производители и ограбване на народонаселението.

    14:34 30.10.2026

  • 26 Споменаването на имената

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бахурчо":

    е абсолютно табу! Сещай се защо!

    14:35 30.10.2026

  • 27 Защо няма

    2 0 Отговор
    български хранителни вериги на запад, а и тук също? Какво стана, та и това затриха?

    14:37 30.10.2026

  • 28 Мемо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Разделяй и владей":

    Изкупната цена на млякото е 0.42 евро. Един килограм сирене се получава от 8 литра мляко. Излиза, че производствена цена на 1кг сирене е не повече от 5 евро (с включени разходи за заплати, ток и т.н). По магазините има ли сирене под 12 евро???

    14:38 30.10.2026

  • 29 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    ДДС-то не е за всички, фирмаджиите ползват данъчен кредит.

    Най-голямата осигурително-данъчна тежест у нас е за бедните, за богатите има ЗАКОННИ ВРАТИЧКИ.

    Осигуровките не са за всички, пращат ги тези с месечен доход под 2200 евро. Крум Зарков и Нинова говорят за това, но не и Манорова, не и Радев.

    14:43 30.10.2026

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