Манолова: Веригите дискриминират производители с надценки

Търговски вериги дискриминират производители, като поставят различни надценки на сходни продукти от една и съща категория. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в ефира на NOVA.

По думите ѝ разликите в надценките не трябва да надхвърлят 10% съгласно Закона за защита на конкуренцията.

„В проверките, които направихме, установихме, че търговци системно нарушават закона, като слагат различни надценки на сходни продукти. А това е и дискриминация по отношение на самите производители“, каза Манолова.

Председателят на КЗП заяви, че проверките са дали основание за действия срещу практики, които според комисията поставят доставчиците в неравностойно положение. Тя посочи, че държавата за първи път дава ясен знак, че иска да защити едновременно българските потребители и производители.

Надценки до 141% при основни храни

КЗП е установила надценки между 99% и 141% при определени хранителни продукти. Сред посочените стойности са 141% при кравето масло, 133% при сиренето, 127% при доматите, 106% при кашкавала, 102% при кромид лука и 99% при киселото мляко.

Манолова заяви, че цените на рафтовете са отговорност на самите търговски вериги, независимо от опитите им да се дистанцират от тях. „Те се правят, че не знаят какви са им цените, а самите те ги слагат“, каза тя.

Председателят на КЗП обяви, че при необосновано поскъпване на храните санкцията може да бъде между 10 000 и 50 000 евро за артикул. Това е заявено като възможна мярка при предстоящото прилагане на законодателни промени.

Затворени кухни и топли витрини

Манолова съобщи още, че до 30 октомври са затворени кухни на два магазина, една кухня майка и три топли витрини. Проверките са свързани с контрола върху предлаганите готови храни и условията, при които те се приготвят и продават.

По думите ѝ през тази година голяма част от българската продукция е останала неприбрана или е била унищожена. Тя свърза това с условията, поставяни от големите търговци на производителите на плодове и зеленчуци, които според нея могат да доведат до сериозни загуби за земеделците.

Манолова заяви, че следващата задача, с която ще се ангажира КЗП, са цените на лекарствата. Тя посочи и че комисията е наложила санкции на туристически оператори и частни училища за еднодневни екскурзии.

Източници: nova.bg