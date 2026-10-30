Манолова: Веригите дискриминират производители с надценки

Търговски вериги дискриминират производители, като поставят различни надценки на сходни продукти от една и съща категория. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в ефира на NOVA.
По думите ѝ разликите в надценките не трябва да надхвърлят 10% съгласно Закона за защита на конкуренцията.„В проверките, които направихме, установихме, че търговци системно нарушават закона, като слагат различни надценки на сходни продукти. А това е и дискриминация по отношение на самите производители“, каза Манолова.
Председателят на КЗП заяви, че проверките са дали основание за действия срещу практики, които според комисията поставят доставчиците в неравностойно положение. Тя посочи, че държавата за първи път дава ясен знак, че иска да защити едновременно българските потребители и производители.
Надценки до 141% при основни храни
КЗП е установила надценки между 99% и 141% при определени хранителни продукти. Сред посочените стойности са 141% при кравето масло, 133% при сиренето, 127% при доматите, 106% при кашкавала, 102% при кромид лука и 99% при киселото мляко.
Манолова заяви, че цените на рафтовете са отговорност на самите търговски вериги, независимо от опитите им да се дистанцират от тях. „Те се правят, че не знаят какви са им цените, а самите те ги слагат“, каза тя.
Председателят на КЗП обяви, че при необосновано поскъпване на храните санкцията може да бъде между 10 000 и 50 000 евро за артикул. Това е заявено като възможна мярка при предстоящото прилагане на законодателни промени.
Затворени кухни и топли витрини
Манолова съобщи още, че до 30 октомври са затворени кухни на два магазина, една кухня майка и три топли витрини. Проверките са свързани с контрола върху предлаганите готови храни и условията, при които те се приготвят и продават.
По думите ѝ през тази година голяма част от българската продукция е останала неприбрана или е била унищожена. Тя свърза това с условията, поставяни от големите търговци на производителите на плодове и зеленчуци, които според нея могат да доведат до сериозни загуби за земеделците.
Манолова заяви, че следващата задача, с която ще се ангажира КЗП, са цените на лекарствата. Тя посочи и че комисията е наложила санкции на туристически оператори и частни училища за еднодневни екскурзии.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отвори
13:42 30.10.2026
2 А Държавата !
И Прокуратурата !
Гражданите !
С погазването !
На Гражданските Им Права !
13:44 30.10.2026
3 Разделяй и владей
Коментиран от #28
13:46 30.10.2026
4 Защо
13:47 30.10.2026
5 Просто човек
13:49 30.10.2026
6 Пенсионерка
13:50 30.10.2026
7 РАДЕТЕЛ НА БГ
Коментиран от #22
13:51 30.10.2026
8 Мая Ма,
13:51 30.10.2026
9 666
13:53 30.10.2026
10 дрън,дрън
Коментиран от #15, #24
13:55 30.10.2026
11 Оня с коня
13:56 30.10.2026
12 Перо
13:57 30.10.2026
13 Бахурчо
Коментиран от #26
13:59 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Некой
До коментар #10 от "дрън,дрън":Ако изчезнат прекупвачите, крайната цена няма да бъде по-ниска. Просто производителя или продавача ще печели повече.
Коментиран от #17
14:07 30.10.2026
16 Георги
Коментиран от #20, #25
14:08 30.10.2026
17 Георги
До коментар #15 от "Некой":производителя няма да може. Сега прекупвачите комбинират различни стоки от различни места и са оптимизирали разходите, ако всеки производител тръгне сам да обикаля държавата и да доставя няма да стане по-евтино. От друга страна продавача, може да оптимизира, но само за себеси и тогава и хляба и ножа ще са в него, а малките магазинчета, които не могат да си позволят да обикалят и изкупуват ще трябва да затворят.
14:14 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Браво на Галева
14:21 30.10.2026
20 Някой
До коментар #16 от "Георги":А що се меси да въвежда равноправно заплащане между мъже и жени? Нали е пазар с десетки хиляди работодатели? И тука така, ако производителят е жена - по-висока надценка за магазина.
14:27 30.10.2026
21 Някой
Според мен, когато се смята надценката/маржа/ на търговските вериги трябна да се изключва ДДС-то.
Манолова да каже на 80% невежи хората, че след като търговската верига си сложи търговската надценка. Идва дъпжавата и слага допълнително 20% надценка, това е ДДС-то.
Манолова да каже на хората, че всеки път, когато хората пращат на касат храна, лекарства... държавата им църка в джоба и взима 20% ДДС. Същото прави държавага, когато човека отива при лекар, при адвокат ...
Коментиран от #23
14:29 30.10.2026
22 Ама как
До коментар #7 от "РАДЕТЕЛ НА БГ":да стане, като печелят от тях? Всички са вързани на хранилката на веригите!
14:29 30.10.2026
23 Анонимен
До коментар #21 от "Някой":ДДС-то е 20% за всички. Голям зор да спасим луксозните лодки на собствениците на веригите.
Коментиран от #29
14:31 30.10.2026
24 Това беше така
До коментар #10 от "дрън,дрън":единствено през соца! Сега, решете какво искате - капитализъм, или социализъм! И душа в рай и т. н. не става! Обаче, нали имаме банани?!
14:31 30.10.2026
25 Няма свободен пазар!
До коментар #16 от "Георги":това е капиталистическа лъжа! Всичко е трупане на капитал от големите производители и ограбване на народонаселението.
14:34 30.10.2026
26 Споменаването на имената
До коментар #13 от "Бахурчо":е абсолютно табу! Сещай се защо!
14:35 30.10.2026
27 Защо няма
14:37 30.10.2026
28 Мемо
До коментар #3 от "Разделяй и владей":Изкупната цена на млякото е 0.42 евро. Един килограм сирене се получава от 8 литра мляко. Излиза, че производствена цена на 1кг сирене е не повече от 5 евро (с включени разходи за заплати, ток и т.н). По магазините има ли сирене под 12 евро???
14:38 30.10.2026
29 Някой
До коментар #23 от "Анонимен":ДДС-то не е за всички, фирмаджиите ползват данъчен кредит.
Най-голямата осигурително-данъчна тежест у нас е за бедните, за богатите има ЗАКОННИ ВРАТИЧКИ.
Осигуровките не са за всички, пращат ги тези с месечен доход под 2200 евро. Крум Зарков и Нинова говорят за това, но не и Манорова, не и Радев.
14:43 30.10.2026