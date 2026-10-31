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Няма спрени доставки на петрол за България, заяви Пулев

Няма спрени доставки на петрол за България, заяви Пулев

31 Октомври, 2026 11:11 547 5

  • петрол-
  • рафинерията в бургас-
  • александър пулев-
  • горива-
  • енергетика

Нито един танкер за рафинерията в Бургас не е отказан, каза вицепремиерът. Държавата има планове при пълно спиране на корабоплаването в региона

Няма спрени доставки на петрол за България, заяви Пулев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма отказана доставка на суров петрол към България и нито един танкер, насочен към рафинерията в Бургас, не е спрян или отказан. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в предаването на БНТ „Денят започва с Георги Любенов“.

„Към настоящия момент имах разговори и с особения търговски управител - нямаме нито една отказана доставка на суров петрол. Нямаме нито един отказан танкер, който да бъде застрахован, за да може да дойде до рафинерията, за да може да бъде обработен в рафинирани продукти“, каза Пулев.

Доставките и застраховките на танкерите

По думите на вицепремиера ключово значение за продължаването на доставките има получената дерогация от Обединеното кралство. Над 90 процента от танкерите, които превозват суров петрол, се застраховат от британски компании.

Пулев заяви, че без изключението би била блокирана възможността за застраховане на плавателните съдове, а това би могло да спре доставките към България. Към момента такава блокада няма, а рафинерията работи на висок капацитет и трупа буфери за реакция при евентуална негативна ескалация на пазара на суров петрол.

Министърът посочи, че държавата има подготвени планове за действие при пълно спиране на корабоплаването в региона. Той допълни, че целта не е изнасяне на свръхпечалби към чуждестранни собственици.

Мерки за горивата и индустрията

По отношение на цените на горивата Пулев заяви, че България продължава да поддържа едни от най-ниските равнища в Европейския съюз. Според него това се дължи на предприетите мерки и на местната преработка.

Компенсациите ще бъдат насочвани целево към най-уязвимите групи и работещите бедни, за да не се създава допълнителен фискален дефицит и инфлационен натиск чрез раздаване на средства „на калпак“. Намаляването на ДДС върху горивата министърът определи като „червения бутон“ на бюджета. По думите му рязък спад на ставката би довел до сериозен спад на приходите, затова мярката може да бъде използвана само селективно и като краен инструмент при ескалация на цените.

Пулев заяви още, че няма да има поскъпване на парното за гражданите през предстоящия отоплителен сезон. Предвижда се и запазване и подобряване на компенсаторните механизми за енергоемката индустрия, която формира около 25 процента от брутната добавена стойност и осигурява над 280 000 работни места.

Предвижда се рекапитализация на Фонда за капиталови инвестиции към Българската банка за развитие. Вместо безвъзмездно раздаване на субсидии държавата ще може да подкрепя предприятия в ликвидна криза чрез придобиване на миноритарен дял. След преодоляване на затрудненията компаниите ще имат право да изкупят обратно дела на държавата.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сульо,

    2 0 Отговор
    прилича на притеснено пионерче, рапорт даден и се ослушва за рапорт приет

    11:14 31.10.2026

  • 2 даже още трябва да вдигнат цените

    2 0 Отговор
    Никой прекупвач не би спрял доставката при такъв марш на руския петро към колонията.

    11:26 31.10.2026

  • 3 Питане

    3 0 Отговор
    Пульооо, нещо за цените на колонките да мецнеш ???

    11:27 31.10.2026

  • 4 Овчар

    4 0 Отговор
    От къде ще влезе петрола...? Основно България внася през черно море.

    11:44 31.10.2026

  • 5 То ако има , ще се разбере бързо.

    0 0 Отговор
    Пулев да си дава оставката , нищоправец.

    12:06 31.10.2026

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