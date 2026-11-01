Опашки пред българското посолство в Лондон за балотажа

Опашки от чакащи се образуваха пред българското посолство във Великобритания още преди началото на изборния ден. Част от българите са пристигнали след нощна смяна, а други са дошли преди работните си ангажименти.
Секцията в посолството е сред местата във Великобритания, където се гласува най-активно. На предходния тур там са упражнили правото си на глас 415 души.
На 25 октомври силна буря затрудни гласуването на българите на Острова. В Шотландия и Северна Ирландия хората бяха призовани да не излизат заради опасното време.
Общо 12 161 български граждани са гласували във Великобритания на предходния тур. Това е приблизително наполовина спрямо броя на гласувалите през април.
При балотажа метеорологичните условия не се очаква да създадат подобни затруднения. На предишни избори българите във Великобритания са чакали с часове, включително когато са били разкрити по-малко секции.
Междувременно машина е отказала в столична секция за втора поредна седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така ще е
Коментиран от #14, #19
10:53 01.11.2026
2 ама
10:54 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 блажени
Браво за ентусиазма
10:56 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българо-мохамеданин турско самосъзнание
10:59 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Предателите много мобилизирани
Коментиран от #18, #20
11:06 01.11.2026
13 Стига с тези смешни избори
11:10 01.11.2026
14 Напълно споделяме коментар №1
До коментар #1 от "Така ще е":"Така ще е
И пред пунктовете за набиране
на месце за фронта,
ще има много желаещи."
Точно така смятаме и ние,
с допълнението, че ВСИЧКИ, които
са подкрепили кандидат-президента,
желаещ (предизборно) включване на България
в т.нар. "Коалиция на желаещите"
да отиват в "пунктовете
за набиране на месце за фронта"!
Кой каквото си е избрал, да му се подчинява
и да изпълнява разпорежданията на "желаещите"!
Долу войната...
11:11 01.11.2026
15 !!!?
11:18 01.11.2026
16 Джонито
Коментиран от #27
11:18 01.11.2026
17 !!!?
11:21 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Я недей
До коментар #12 от "Предателите много мобилизирани":Така, като се напият всички стават българи юнаци и най патриоти. Ще те е срам.
11:29 01.11.2026
21 завистта
Коментиран от #26
11:31 01.11.2026
22 Читател
Коментиран от #29
11:36 01.11.2026
23 Много гастарбайтер
11:39 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Анонимен
До коментар #21 от "завистта":Я ВИЖ .РАДЕВ ЦЯЛ ЖИВОТ НА ХРАНИЛКАТА А СЕГА ДИКТАТОРСТВА И Е НЕДОСЕГАЕМ ЗАЩО
11:41 01.11.2026
27 Анонимен
До коментар #16 от "Джонито":А ЛАБАЛАТА РАДЕВА ИСКА ДА НАЗНАЧИ ЙОТОВИЦА И ДА СИ ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ НАЛИ СА БЕЗНАКАЗАНИ
11:42 01.11.2026
28 Михайлов
Коментиран от #31
11:43 01.11.2026
29 456
До коментар #22 от "Читател":В Берлин е същото. Всеки ден - опашки. И само пред българското посолство е така. Пред друго такова няма да видиш.
11:50 01.11.2026
30 Неанонимен
11:53 01.11.2026
31 456
До коментар #28 от "Михайлов":Защото са българи ,явно си имат и имоти в България ,за които имоти без да са ги ползвали през годината отново плащат данъци с пари които са спечелени в странство ,отделно кото се приберат в България ,отново харчат тези в странство спечелини пари в България и тези пари остават в България следователно отиват и в българският бюджет като данъци. Е затова.
11:54 01.11.2026