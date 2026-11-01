Новини
България »
Опашки пред българското посолство в Лондон за балотажа
  Тема: Избори

Опашки пред българското посолство в Лондон за балотажа

1 Ноември, 2026 10:52 828 31

  • избори-
  • великобритания-
  • българско посолство-
  • гласуване в чужбина-
  • опашки

Част от чакащите са се върнали от нощна смяна, а други са дошли преди работа. На предходния тур във Великобритания са гласували 12 161 души

Опашки пред българското посолство в Лондон за балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Опашки от чакащи се образуваха пред българското посолство във Великобритания още преди началото на изборния ден. Част от българите са пристигнали след нощна смяна, а други са дошли преди работните си ангажименти.

Секцията в посолството е сред местата във Великобритания, където се гласува най-активно. На предходния тур там са упражнили правото си на глас 415 души.

На 25 октомври силна буря затрудни гласуването на българите на Острова. В Шотландия и Северна Ирландия хората бяха призовани да не излизат заради опасното време.

Общо 12 161 български граждани са гласували във Великобритания на предходния тур. Това е приблизително наполовина спрямо броя на гласувалите през април.

При балотажа метеорологичните условия не се очаква да създадат подобни затруднения. На предишни избори българите във Великобритания са чакали с часове, включително когато са били разкрити по-малко секции.

Междувременно машина е отказала в столична секция за втора поредна седмица.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така ще е

    15 13 Отговор
    И пред пунктовете за набиране на месце за фронта, ще има много желаещи.

    Коментиран от #14, #19

    10:53 01.11.2026

  • 2 ама

    19 5 Отговор
    Само да не вземат да се сбият кой да гласува пръв...🤣

    10:54 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 блажени

    4 3 Отговор
    са
    Браво за ентусиазма

    10:56 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българо-мохамеданин турско самосъзнание

    12 7 Отговор
    Хвърлих за Гюркан, щото така ми каза моя лидер феноменалния господин Пеевски

    10:59 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Предателите много мобилизирани

    13 10 Отговор
    Как имат очи да отидат да гласуват, след като са предали България.

    Коментиран от #18, #20

    11:06 01.11.2026

  • 13 Стига с тези смешни избори

    9 5 Отговор
    Честит Ден на будителите. Да си пожелаем да се родят будители и по нашите земи отново.

    11:10 01.11.2026

  • 14 Напълно споделяме коментар №1

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Така ще е":

    "Така ще е
    И пред пунктовете за набиране
    на месце за фронта,
    ще има много желаещи."

    Точно така смятаме и ние,
    с допълнението, че ВСИЧКИ, които
    са подкрепили кандидат-президента,
    желаещ (предизборно) включване на България
    в т.нар. "Коалиция на желаещите"
    да отиват в "пунктовете
    за набиране на месце за фронта"!
    Кой каквото си е избрал, да му се подчинява
    и да изпълнява разпорежданията на "желаещите"!
    Долу войната...

    11:11 01.11.2026

  • 15 !!!?

    13 2 Отговор
    Наркобаронесата: Ех, да може сега да угасне тока на Лондон...!!!?

    11:18 01.11.2026

  • 16 Джонито

    4 9 Отговор
    Щом има опашки в Лондов означава само едно-плаща се на ръка.Никой бачкатор блъскал цяла седмица на работа няма да си загуби почивния ден и пари за гориво и паркиране,заради избор.Плаща се.Тук не гласуват обаче в Лондон гласуват.Тук шофират като луди и изтървани,в Лондон обаче са примерни и спазват законите.

    Коментиран от #27

    11:18 01.11.2026

  • 17 !!!?

    10 3 Отговор
    Лондон ще спаси България от Наркобаронесата...!!!?

    11:21 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Я недей

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Предателите много мобилизирани":

    Така, като се напият всички стават българи юнаци и най патриоти. Ще те е срам.

    11:29 01.11.2026

  • 21 завистта

    0 2 Отговор
    Днес който и да се избере с около десетина % ,му се дават огромни привилегии до края на живота Му.Досущ като цар,княз или крал.Това разбира ли се от публиката?И това е закон приет в най-бедната и обрулена държава в ЕС.Кой знае още колко години ще гледаме нахилената физиономия на Плевналиев и на Коня.Първонов поне живее кротко и не се натрапва.Той беше най-големия печеливш от т.н. промени.

    Коментиран от #26

    11:31 01.11.2026

  • 22 Читател

    3 2 Отговор
    Опашка има поне 50 м. всеки ден там и определено не е за гласуване,само пред нашето посолство има такава опашки междудругото айде кажете защо

    Коментиран от #29

    11:36 01.11.2026

  • 23 Много гастарбайтер

    0 0 Отговор
    Много нещо

    11:39 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "завистта":

    Я ВИЖ .РАДЕВ ЦЯЛ ЖИВОТ НА ХРАНИЛКАТА А СЕГА ДИКТАТОРСТВА И Е НЕДОСЕГАЕМ ЗАЩО

    11:41 01.11.2026

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Джонито":

    А ЛАБАЛАТА РАДЕВА ИСКА ДА НАЗНАЧИ ЙОТОВИЦА И ДА СИ ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ НАЛИ СА БЕЗНАКАЗАНИ

    11:42 01.11.2026

  • 28 Михайлов

    1 2 Отговор
    А защо след като са напуснали родината си имат право да гласуват как да живеем ние?

    Коментиран от #31

    11:43 01.11.2026

  • 29 456

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Читател":

    В Берлин е същото. Всеки ден - опашки. И само пред българското посолство е така. Пред друго такова няма да видиш.

    11:50 01.11.2026

  • 30 Неанонимен

    0 0 Отговор
    Здравейте на всички трудещи се от съветската тр0л-фабрика, мобилизирани тази сутрин в коментарите да помагат на др. Йотова! Виждам, че всички дезинформационни похвати са в действие.

    11:53 01.11.2026

  • 31 456

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Михайлов":

    Защото са българи ,явно си имат и имоти в България ,за които имоти без да са ги ползвали през годината отново плащат данъци с пари които са спечелени в странство ,отделно кото се приберат в България ,отново харчат тези в странство спечелини пари в България и тези пари остават в България следователно отиват и в българският бюджет като данъци. Е затова.

    11:54 01.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове