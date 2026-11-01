Опашки пред българското посолство в Лондон за балотажа

Опашки от чакащи се образуваха пред българското посолство във Великобритания още преди началото на изборния ден. Част от българите са пристигнали след нощна смяна, а други са дошли преди работните си ангажименти.

Секцията в посолството е сред местата във Великобритания, където се гласува най-активно. На предходния тур там са упражнили правото си на глас 415 души.

На 25 октомври силна буря затрудни гласуването на българите на Острова. В Шотландия и Северна Ирландия хората бяха призовани да не излизат заради опасното време.

Общо 12 161 български граждани са гласували във Великобритания на предходния тур. Това е приблизително наполовина спрямо броя на гласувалите през април.

При балотажа метеорологичните условия не се очаква да създадат подобни затруднения. На предишни избори българите във Великобритания са чакали с часове, включително когато са били разкрити по-малко секции.

Междувременно машина е отказала в столична секция за втора поредна седмица.