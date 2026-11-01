Оранжев и жълт код за дъжд в 18 области

Оранжев код за проливни валежи е обявен в 7 области, а жълт код – в още 11 области за понеделник, 2 ноември. Така предупрежденията за значителни валежи обхващат общо 18 области в страната. Най-съществени количества се очакват в Източна България.

Времето ще остане облачно, с валежи на много места. През деня валежите в Южна България временно ще намалеят и спрат. В Дунавската равнина и източните райони ще духа умерен вятър от изток-североизток, а в останалата част от страната ще бъде слаб.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, като по Черноморието ще са малко по-високи. Максималните стойности ще са между 9 и 14 градуса. В Югоизточна България и по морския бряг температурите ще достигнат 17-18 градуса, а в София ще бъдат около 9-10 градуса.

В планините ще бъде облачно и ще вали дъжд. Над 1800-2000 метра валежите ще преминават в сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието се очаква облачно и дъждовно време. По централното и северното крайбрежие валежите ще бъдат значителни. Ще духа умерен източен вятър, а температурите на въздуха ще достигнат 16-18 градуса. Морската вода ще бъде със сходна температура.

Вълнението на морето ще бъде между 3 и 5 бала. НИМХ прогнозира значителни валежи през целия ден в Източна България, особено в североизточните райони. Институтът е публикувал и предупреждение за опасност от поройни наводнения от следобедните часове на 1 ноември до сутринта на 2 ноември в части от няколко речни басейна.