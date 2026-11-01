Премиерът Румен Радев: Президентската институция трябва да продължава да чертае европейския път на България (ОБЗОР)

Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост. Гласувах за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура и най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с убеденост. Това заяви министър-председателят Румен Радев, след като гласува на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Премиерът Радев изрази надежда, че въпреки лошото време днес, българските граждани ще излязат и ще гласуват. В отговор на журналистически въпрос относно избирателната активност Радев припомни изключително недостойната и кална компроматна кампания, която се състоя.

„Надявам се за следващите избори всички ние като общество да го преосмислим и да не бъдем толерантни към политици, към сайтове, към партии, които непрекъснато бълват компромати. Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите, било то за президент, било то партия – идват и местни избори, да изложат своите виждания. Тези кални борби не са добри за обществото ни“, отбеляза Румен Радев.

По отношение на държавния бюджет, министър-председателят заяви, че предстои да бъде внесен през следващите дни. „Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев. Повярвайте ми – не е лесно“, добави премиерът Румен Радев.

Министър-председателят поздрави също така всички български граждани по случай днешния празник – 1 ноември, Ден на народните будители.