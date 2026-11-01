Новини
България »
Премиерът Румен Радев: Президентската институция трябва да продължава да чертае европейския път на България (ОБЗОР)

Премиерът Румен Радев: Президентската институция трябва да продължава да чертае европейския път на България (ОБЗОР)

1 Ноември, 2026 14:50 531 48

  • румен радев-
  • президентска институция-
  • лозунги

По отношение на държавния бюджет, министър-председателят заяви, че предстои да бъде внесен през следващите дни

Премиерът Румен Радев: Президентската институция трябва да продължава да чертае европейския път на България (ОБЗОР) - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост. Гласувах за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура и най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с убеденост. Това заяви министър-председателят Румен Радев, след като гласува на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Премиерът Радев изрази надежда, че въпреки лошото време днес, българските граждани ще излязат и ще гласуват. В отговор на журналистически въпрос относно избирателната активност Радев припомни изключително недостойната и кална компроматна кампания, която се състоя.

„Надявам се за следващите избори всички ние като общество да го преосмислим и да не бъдем толерантни към политици, към сайтове, към партии, които непрекъснато бълват компромати. Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите, било то за президент, било то партия – идват и местни избори, да изложат своите виждания. Тези кални борби не са добри за обществото ни“, отбеляза Румен Радев.

По отношение на държавния бюджет, министър-председателят заяви, че предстои да бъде внесен през следващите дни. „Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев. Повярвайте ми – не е лесно“, добави премиерът Румен Радев.

Министър-председателят поздрави също така всички български граждани по случай днешния празник – 1 ноември, Ден на народните будители.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кмета на Симитли

    5 17 Отговор
    Честито на Йотова, българският президент 🤗🍾

    Коментиран от #12, #24

    14:53 01.11.2026

  • 2 123

    17 6 Отговор
    Разединител номер 1

    14:54 01.11.2026

  • 3 Чий Крим

    10 4 Отговор
    Пътя минава през чамадан Магадан!

    Коментиран от #17

    14:55 01.11.2026

  • 4 Благой от СОФстрой

    11 6 Отговор
    Това го каза зеленочорапника с идентичната си биогpафия с тази на Путин!

    14:55 01.11.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    8 3 Отговор
    За обре.зария пътят на България минаваше през Босфора, а за наш Гуня - през Москва - най-късия и най-правилен път.... А сега де - кой е прав ???

    14:56 01.11.2026

  • 6 Тоя оуиг

    7 2 Отговор
    Офуен е объркал - на Азия казва,че е Европа.

    14:56 01.11.2026

  • 7 Пак

    16 2 Отговор
    акъл сипе , а бюджета още не е готов ! Какъв прогрес и перспективи ? От самото начало само лъжи и регрес .

    Коментиран от #13

    14:56 01.11.2026

  • 8 Анонимен

    9 3 Отговор
    ОСТАВКА НА РАДЕВИТЕ ПРОКРЕМЪЛСКИТЕ РУМЪНИЯ ВИ РАЗБРА ЛИЧНИТЕ МЕРАЦИ РАДЕВ МОЛЯ НЕ СИ САМО ТИ ТУК ОСТАВКА МАДУПОВКИТЕ ВЕЧЕ НАЗНАЧИХА ДРАГОЙЧЕВА ПОЖИЗНЕНО Е ЗА ВАС ДВАМАТА ЗАКОНИТЕ НЕ ВАЖАТ

    14:57 01.11.2026

  • 9 Вучката

    4 1 Отговор
    така се завъртя...

    14:57 01.11.2026

  • 10 боташ крадев

    2 1 Отговор
    европа като във варшавския договор обаче!!

    14:57 01.11.2026

  • 11 Без майтап

    7 2 Отговор
    На Радев му трябва враг който да бъде виновен за всичко. Гюров като президент е идеален за тази работа. Сега виновен за всичко е само Асен Василев.

    14:57 01.11.2026

  • 12 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кмета на Симитли":

    ДРАГОЙЧЕВА МАДУРОСКА АЛАБАЛАТА РАДЕВАТА СЕКРЕТАРКА НИКАКВА ДРУГА НЕ Е

    Коментиран от #16

    14:57 01.11.2026

  • 13 Готов

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пак":

    ама не е за показване!

    14:58 01.11.2026

  • 14 Д.Донев

    8 1 Отговор
    Орбан ,Вучич...един липсва....

    15:00 01.11.2026

  • 15 Радев

    3 2 Отговор
    заслужава да е генсек на ООН!

    15:01 01.11.2026

  • 16 Ловец

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Дума дупка не прави. Между другото, боку нали няма кандидат, та не виждам теб какво те бърка?

    15:01 01.11.2026

  • 17 Ай ай

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чий Крим":

    Накрая да не стане турски. На този Ердоган и наш Радев вяра да нямаш.

    15:02 01.11.2026

  • 18 Европейски център

    6 0 Отговор
    Европейският път се гарантира с вкарване на Корупцията и членовете на корумпираните политически и олигархически кланове в затвора! Европейският път се гарантира с работещи прокуратура и съдебна система, каквито няма! Европейският път се гарантира с работещи институции, в които хората да вярват, че имат сигурност за развитие в държавата!

    15:03 01.11.2026

  • 19 Мдаа

    2 3 Отговор
    Европейския път в посока Москва !

    15:04 01.11.2026

  • 20 Откровен

    1 5 Отговор
    Само веднъж подкрепих Радев...първият път,кога се появи...
    След,като го опознах и останах разочарован...
    Никога повече!
    Пътят на България е натам от където Слънцето и Светлината се ражда...
    А не натам където замира...носещо МРАК!

    Коментиран от #28, #38

    15:05 01.11.2026

  • 21 Да слага

    5 2 Отговор
    войнишко кепе с петолъчка , тип пилотка у да остави развитието на Държавата на можещите , достойни , уверени и истински Българи ,! Не на думи ! Народът не иска повече лъжи , а сигурност !

    15:05 01.11.2026

  • 22 Ер Доган

    2 2 Отговор
    Пътя минава през Боташ!

    15:06 01.11.2026

  • 23 Не се жалвай шапка

    3 1 Отговор
    Ти също хвърляше кал и тиня от президентския дворец и после от министерския дворец. Както излиза Радев Зарков и Йотова имат отношение към помилването на наркопласьори.

    15:07 01.11.2026

  • 24 Откровен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кмета на Симитли":

    Който и да е...този път ще ИМА МЕТЛИ !

    15:08 01.11.2026

  • 25 Тогава у лево

    1 0 Отговор
    Ти си чертай тоя "европейски път на България"

    15:08 01.11.2026

  • 26 Никой

    4 1 Отговор
    Жалко е когато продажни чичаци определят пътят в живота на младите хора .

    15:08 01.11.2026

  • 27 Стенли

    5 3 Отговор
    Абе колкото и да се пените , Гюро президент няма да стане 😁😜

    Коментиран от #35

    15:08 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Колко петилетки

    2 1 Отговор
    ще чертае?Като Шишков магистрали!

    15:09 01.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тогава у лево

    1 2 Отговор
    И днес 1 ноември НЕ е Ден на народните будители ! 24 май е !

    15:09 01.11.2026

  • 32 Алоооо Радефффф

    2 3 Отговор
    Ти ли говориш за Европа бе.Тебе те влече Русията не ми се прави на Лили Иваноффф

    15:09 01.11.2026

  • 33 хе хе

    2 1 Отговор
    Да се снишим, пък европейския ни път може да мине през Масква.

    15:09 01.11.2026

  • 34 Феникс

    1 1 Отговор
    А такичка онази още не е спечелила и русофилите отиват веднага в кофата за боклук!

    15:09 01.11.2026

  • 35 Джугашвили

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    Да не броиш бюлетините?

    15:10 01.11.2026

  • 36 Всички сте предатели

    4 3 Отговор
    Всички сте атлантическа токсична смет

    15:11 01.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Откровен":

    Е ти мислиш ли че , с това управление на този така наречен ЕС , ни чака светли бъдеще 🤔,щото аз не мисля , така , както и милиони граждани на този ЕС , които въстанаха срещу това пагубно управление , на Урсула и компания 🤨

    Коментиран от #42, #46

    15:12 01.11.2026

  • 39 може ли

    1 1 Отговор
    някой да ми обясни какво означава това "европейският път на България"? Доколкото знам, от създаването си през 7 век до момента България е в Европа. В известен смисъл именно България създава Европа, давайки своя принос към религията, културата и историята на континента. Колко повече в Европа трябва да бъдем? Що за нищонезначещи клишета са това? Апропо, и Русия е в Европа. Соросоидите ще ме накарат да намразя континента в който живея и в който са живели предците ми.

    15:13 01.11.2026

  • 40 ИВАН ТОДОРОВ

    0 2 Отговор
    КАКВО ЕВРОП.ПЪТИЩА КАКВИ ГЛУПОСТИ.
    СЕГА ПОВЕЧЕТО ХОРА В БЪЛГАРИЯ СТАНАХА ЕВРО МИЗЕРНИЦИ С ТИЯ ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ НА ПОЛВИНА В ЕВРО А ЦЕНИТЕ НЕ СА НА ПОЛВИНА В ЕВРО .ГОЛЯМ ПРОГРЕС.

    15:15 01.11.2026

  • 41 чужденец

    3 0 Отговор
    Да, то 4 но затова гласувах . 21 години живея в ЕС . Не искам предишните строеве .

    15:15 01.11.2026

  • 42 Къде

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Стенли":

    е светлото бъдеще,а не си заминал?

    15:15 01.11.2026

  • 43 тц, тц, тц

    0 0 Отговор
    Аз пък да бързам взех, че прочетох "еврейския път" на България, и леко стреснах.

    15:15 01.11.2026

  • 44 Будител

    0 0 Отговор
    Дзън,дзън!Събудете се!

    15:17 01.11.2026

  • 45 Всички сте предатели

    1 1 Отговор
    Атлантизма няма бъдеще и не е темата кой ще набутаме в танка който така или иначе ще бъде взривен Радев.. Ей това не разбирате

    15:17 01.11.2026

  • 46 Откровен

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Стенли":

    Аз мисля...но ти не четеш!

    15:18 01.11.2026

  • 47 Всички сте предатели

    1 0 Отговор
    Трябва да се гласува за този който повече мразите. Така после ще имате възможност по често да го псувате. Държавата не я мислете тя ще си е същата кочина за съжаление

    15:18 01.11.2026

  • 48 Всички сте предатели

    1 0 Отговор
    И с тоя "европейски път на България" съвсем загуби гласовете на русофилите. Честито мунчо

    15:20 01.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове