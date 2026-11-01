Премиерът Румен Радев: Президентската институция трябва да продължава да чертае европейския път на България (ОБЗОР)

Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост. Гласувах за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура и най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с убеденост. Това заяви министър-председателят Румен Радев, след като гласува на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.
Премиерът Радев изрази надежда, че въпреки лошото време днес, българските граждани ще излязат и ще гласуват. В отговор на журналистически въпрос относно избирателната активност Радев припомни изключително недостойната и кална компроматна кампания, която се състоя.
„Надявам се за следващите избори всички ние като общество да го преосмислим и да не бъдем толерантни към политици, към сайтове, към партии, които непрекъснато бълват компромати. Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите, било то за президент, било то партия – идват и местни избори, да изложат своите виждания. Тези кални борби не са добри за обществото ни“, отбеляза Румен Радев.
По отношение на държавния бюджет, министър-председателят заяви, че предстои да бъде внесен през следващите дни. „Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев. Повярвайте ми – не е лесно“, добави премиерът Румен Радев.
Министър-председателят поздрави също така всички български граждани по случай днешния празник – 1 ноември, Ден на народните будители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кмета на Симитли
Коментиран от #12, #24
14:53 01.11.2026
2 123
14:54 01.11.2026
3 Чий Крим
Коментиран от #17
14:55 01.11.2026
4 Благой от СОФстрой
14:55 01.11.2026
5 АГАТ а Кристи
14:56 01.11.2026
6 Тоя оуиг
14:56 01.11.2026
7 Пак
Коментиран от #13
14:56 01.11.2026
8 Анонимен
14:57 01.11.2026
9 Вучката
14:57 01.11.2026
10 боташ крадев
14:57 01.11.2026
11 Без майтап
14:57 01.11.2026
12 Анонимен
До коментар #1 от "Кмета на Симитли":ДРАГОЙЧЕВА МАДУРОСКА АЛАБАЛАТА РАДЕВАТА СЕКРЕТАРКА НИКАКВА ДРУГА НЕ Е
Коментиран от #16
14:57 01.11.2026
13 Готов
До коментар #7 от "Пак":ама не е за показване!
14:58 01.11.2026
14 Д.Донев
15:00 01.11.2026
15 Радев
15:01 01.11.2026
16 Ловец
До коментар #12 от "Анонимен":Дума дупка не прави. Между другото, боку нали няма кандидат, та не виждам теб какво те бърка?
15:01 01.11.2026
17 Ай ай
До коментар #3 от "Чий Крим":Накрая да не стане турски. На този Ердоган и наш Радев вяра да нямаш.
15:02 01.11.2026
18 Европейски център
15:03 01.11.2026
19 Мдаа
15:04 01.11.2026
20 Откровен
След,като го опознах и останах разочарован...
Никога повече!
Пътят на България е натам от където Слънцето и Светлината се ражда...
А не натам където замира...носещо МРАК!
Коментиран от #28, #38
15:05 01.11.2026
21 Да слага
15:05 01.11.2026
22 Ер Доган
15:06 01.11.2026
23 Не се жалвай шапка
15:07 01.11.2026
24 Откровен
До коментар #1 от "Кмета на Симитли":Който и да е...този път ще ИМА МЕТЛИ !
15:08 01.11.2026
25 Тогава у лево
15:08 01.11.2026
26 Никой
15:08 01.11.2026
27 Стенли
Коментиран от #35
15:08 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Колко петилетки
15:09 01.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тогава у лево
15:09 01.11.2026
32 Алоооо Радефффф
15:09 01.11.2026
33 хе хе
15:09 01.11.2026
34 Феникс
15:09 01.11.2026
35 Джугашвили
До коментар #27 от "Стенли":Да не броиш бюлетините?
15:10 01.11.2026
36 Всички сте предатели
15:11 01.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Стенли
До коментар #20 от "Откровен":Е ти мислиш ли че , с това управление на този така наречен ЕС , ни чака светли бъдеще 🤔,щото аз не мисля , така , както и милиони граждани на този ЕС , които въстанаха срещу това пагубно управление , на Урсула и компания 🤨
Коментиран от #42, #46
15:12 01.11.2026
39 може ли
15:13 01.11.2026
40 ИВАН ТОДОРОВ
СЕГА ПОВЕЧЕТО ХОРА В БЪЛГАРИЯ СТАНАХА ЕВРО МИЗЕРНИЦИ С ТИЯ ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ НА ПОЛВИНА В ЕВРО А ЦЕНИТЕ НЕ СА НА ПОЛВИНА В ЕВРО .ГОЛЯМ ПРОГРЕС.
15:15 01.11.2026
41 чужденец
15:15 01.11.2026
42 Къде
До коментар #38 от "Стенли":е светлото бъдеще,а не си заминал?
15:15 01.11.2026
43 тц, тц, тц
15:15 01.11.2026
44 Будител
15:17 01.11.2026
45 Всички сте предатели
15:17 01.11.2026
46 Откровен
До коментар #38 от "Стенли":Аз мисля...но ти не четеш!
15:18 01.11.2026
47 Всички сте предатели
15:18 01.11.2026
48 Всички сте предатели
15:20 01.11.2026