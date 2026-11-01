Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив

Четири контейнера са забелязани да дрейфуват източно от Бургаския залив. Те са засечени в 10:55 часа българско време, а позициите им се променят под въздействието на морските течения. Мореплавателите са предупредени да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция.
По информация на Maritime.bg най-вероятно става дума за част от товара на контейнеровоза CONTSHIP JET, който потъна югоизточно от Варна след удар от морски дронове. Корабът е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера. При инцидента във водата са попаднали около 20 контейнера, като други публикувани данни посочват 21.
Сред товарите на борда са били литиево-йонни батерии, киселини, корозивни течности, запалими течности, етанолови разтвори, битова химия, пластмаси, строителни материали и промишлени компоненти. Maritime.bg съобщава още, че част от контейнерите са съдържали товари на български юридически лица.
Няма установено замърсяване
Морските течения в района насочват плаващите предмети от север на юг, но това не означава, че контейнерите непременно ще достигнат българския бряг. Специалисти предупреждават, че при потъване металните стени могат постепенно да бъдат разрушени от морската вода, което би създало риск от изтичане на опасни вещества.
Проверките на морската вода продължават. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров заяви: „Към момента от началото на този мониторинг не отчитаме превишения по нито един от показателите“. Изследванията обхващат нефтопродукти, тежки метали и други физикохимични показатели. При предишните проби е отчетено отклонение по амониев азот край Созопол, но специалистите не го свързват с потъналия кораб.
Наблюдението на района и на състоянието на морската среда ще продължи, докато контейнерите не бъдат локализирани или потънат.
Източници: maritime.bg, flagman.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скачам
15:23 01.11.2026
2 Съгласен
15:23 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боруна Лом
Коментиран от #9
15:25 01.11.2026
5 Евгени от Алфапласт
15:25 01.11.2026
6 моряка
Коментиран от #16
15:28 01.11.2026
7 Сигурно
15:28 01.11.2026
8 Спиро
15:29 01.11.2026
9 А бе,
До коментар #4 от "Боруна Лом":Крайбрежен, чете ли "3" ???
15:33 01.11.2026
10 Пълни са с литиево-ионни батерии
За Бангаранга ще ядат отровена цаца!
15:33 01.11.2026
11 И нямаме с какво
15:37 01.11.2026
12 Мотю Барбата
Утре съм там с лодката .
15:38 01.11.2026
13 След седмица
Коментиран от #14
15:39 01.11.2026
14 Боко Банкянски
До коментар #13 от "След седмица":Не са мои! Аз вече ползвам въздушна поща! Защо на Летище София постоянно кацат американски транспортни самолети? 😇
15:41 01.11.2026
15 Динко от Ямбол
Коментиран от #18
15:50 01.11.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #6 от "моряка":Химическото оръжие е леко.
Коментиран от #19, #21
15:51 01.11.2026
17 Здравко Бигбрадъра
15:52 01.11.2026
18 Старата гемия
До коментар #15 от "Динко от Ямбол":Е па ела да си ги дръпнеш на буксир с БТР-а.
15:53 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пламен
За къв... им плащаме тлъсти заплати?
Между другото , и гърците вече са ни бесни заради бездействието на Мунчо.
16:12 01.11.2026
21 А биологическото
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Е меко 🤣
16:14 01.11.2026