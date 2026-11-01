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Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив
  Тема: Украйна

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив

1 Ноември, 2026 15:21 1 111 21

  • контейнери-
  • бургаски залив-
  • contship jet-
  • черно море-
  • морски течения

Плаващите съдове вероятно са част от товара на потъналия контейнеровоз CONTSHIP JET. Мореплавателите са предупредени да спазват безопасна дистанция

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив - 1
Снимка: vesselfinder.com
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Четири контейнера са забелязани да дрейфуват източно от Бургаския залив. Те са засечени в 10:55 часа българско време, а позициите им се променят под въздействието на морските течения. Мореплавателите са предупредени да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция.

По информация на Maritime.bg най-вероятно става дума за част от товара на контейнеровоза CONTSHIP JET, който потъна югоизточно от Варна след удар от морски дронове. Корабът е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера. При инцидента във водата са попаднали около 20 контейнера, като други публикувани данни посочват 21.

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Сред товарите на борда са били литиево-йонни батерии, киселини, корозивни течности, запалими течности, етанолови разтвори, битова химия, пластмаси, строителни материали и промишлени компоненти. Maritime.bg съобщава още, че част от контейнерите са съдържали товари на български юридически лица.

Няма установено замърсяване

Морските течения в района насочват плаващите предмети от север на юг, но това не означава, че контейнерите непременно ще достигнат българския бряг. Специалисти предупреждават, че при потъване металните стени могат постепенно да бъдат разрушени от морската вода, което би създало риск от изтичане на опасни вещества.

Проверките на морската вода продължават. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров заяви: „Към момента от началото на този мониторинг не отчитаме превишения по нито един от показателите“. Изследванията обхващат нефтопродукти, тежки метали и други физикохимични показатели. При предишните проби е отчетено отклонение по амониев азот край Созопол, но специалистите не го свързват с потъналия кораб.

Наблюдението на района и на състоянието на морската среда ще продължи, докато контейнерите не бъдат локализирани или потънат.

Източници: maritime.bg, flagman.bg, 24chasa.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скачам

    9 0 Отговор
    с дюшека!

    15:23 01.11.2026

  • 2 Съгласен

    7 0 Отговор
    А къде другаде, западно ли? Във "Вая"?

    15:23 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    16 3 Отговор
    ЯВНО ВЪТРЕ Е ГЮРО, КОЙТО БЯГА ОТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ

    Коментиран от #9

    15:25 01.11.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    12 0 Отговор
    "Драйфат". Нали вече не се "ползува" остарялата форма...😂

    15:25 01.11.2026

  • 6 моряка

    12 1 Отговор
    и как така 20 плуват а останалите потънаха?

    Коментиран от #16

    15:28 01.11.2026

  • 7 Сигурно

    12 0 Отговор
    са пълни с мушмули !

    15:28 01.11.2026

  • 8 Спиро

    8 0 Отговор
    Дрейфуват?

    15:29 01.11.2026

  • 9 А бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Крайбрежен, чете ли "3" ???

    15:33 01.11.2026

  • 10 Пълни са с литиево-ионни батерии

    11 0 Отговор
    Ще изтровят рибата в Бургас!
    За Бангаранга ще ядат отровена цаца!

    15:33 01.11.2026

  • 11 И нямаме с какво

    6 0 Отговор
    Да ги извадим от водата, че ще чакаме да потънат? Защо бягат от авантата щом са безопасни?

    15:37 01.11.2026

  • 12 Мотю Барбата

    6 0 Отговор
    Е тй е ГОЛЯМА РИБА !
    Утре съм там с лодката .

    15:38 01.11.2026

  • 13 След седмица

    13 2 Отговор
    По плажа пак ще намират плочки кока с надпис ББ

    Коментиран от #14

    15:39 01.11.2026

  • 14 Боко Банкянски

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "След седмица":

    Не са мои! Аз вече ползвам въздушна поща! Защо на Летище София постоянно кацат американски транспортни самолети? 😇

    15:41 01.11.2026

  • 15 Динко от Ямбол

    2 0 Отговор
    Докарайте ги при мен. Плащам добре.

    Коментиран от #18

    15:50 01.11.2026

  • 16 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "моряка":

    Химическото оръжие е леко.

    Коментиран от #19, #21

    15:51 01.11.2026

  • 17 Здравко Бигбрадъра

    5 3 Отговор
    Няма нищо в тия контейнери, аз вече ги проверих. Празни са. Укрите да не са глупави, ако има оръжие, да си потапят кораба. Потопиха кораб с празни контейнери и казаха – руснаците са.

    15:52 01.11.2026

  • 18 Старата гемия

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Динко от Ямбол":

    Е па ела да си ги дръпнеш на буксир с БТР-а.

    15:53 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пламен

    2 3 Отговор
    Абе нашите ,,Гранични" толкова не могат ли да ги буксироват или да ги потопят , след като са опасни за трафика?
    За къв... им плащаме тлъсти заплати?

    Между другото , и гърците вече са ни бесни заради бездействието на Мунчо.

    16:12 01.11.2026

  • 21 А биологическото

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Е меко 🤣

    16:14 01.11.2026

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