Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив

Четири контейнера са забелязани да дрейфуват източно от Бургаския залив. Те са засечени в 10:55 часа българско време, а позициите им се променят под въздействието на морските течения. Мореплавателите са предупредени да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция.

По информация на Maritime.bg най-вероятно става дума за част от товара на контейнеровоза CONTSHIP JET, който потъна югоизточно от Варна след удар от морски дронове. Корабът е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера. При инцидента във водата са попаднали около 20 контейнера, като други публикувани данни посочват 21.

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Сред товарите на борда са били литиево-йонни батерии, киселини, корозивни течности, запалими течности, етанолови разтвори, битова химия, пластмаси, строителни материали и промишлени компоненти. Maritime.bg съобщава още, че част от контейнерите са съдържали товари на български юридически лица.

Няма установено замърсяване

Морските течения в района насочват плаващите предмети от север на юг, но това не означава, че контейнерите непременно ще достигнат българския бряг. Специалисти предупреждават, че при потъване металните стени могат постепенно да бъдат разрушени от морската вода, което би създало риск от изтичане на опасни вещества.

Проверките на морската вода продължават. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров заяви: „Към момента от началото на този мониторинг не отчитаме превишения по нито един от показателите“. Изследванията обхващат нефтопродукти, тежки метали и други физикохимични показатели. При предишните проби е отчетено отклонение по амониев азот край Созопол, но специалистите не го свързват с потъналия кораб.

Наблюдението на района и на състоянието на морската среда ще продължи, докато контейнерите не бъдат локализирани или потънат.

Източници: maritime.bg, flagman.bg, 24chasa.bg