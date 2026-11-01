Йотова води на балотажа с 51,1% според „Мяра“

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на втория тур на президентските избори с 51,1% подкрепа. Това показват данните от екзитпола на агенция „Мяра“, представени от БНТ към 19.00 часа.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 44,6% от гласовете. Разликата между двете кандидат-президентски двойки според екзитпола е 6,5 процентни пункта.

Вотът „Не подкрепям никого“ е посочен от 4,3% от избирателите. Според агенция „Мяра“ избирателната активност към 19.00 часа е 25,5%.

Екзитполът не е официален резултат

Данните от екзитпола дават предварителна картина на вота, но не заменят резултатите от преброяването на бюлетините и официалното обявяване на изборните резултати от Централната избирателна комисия.

Президентът и вицепрезидентът се избират в обща кандидатска двойка. Крайният резултат ще бъде определен след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии.

Източници: bntnews.bg