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Йотова води на балотажа с 51,1% според „Мяра“
  Тема: Избори

Йотова води на балотажа с 51,1% според „Мяра“

1 Ноември, 2026 19:24 509 6

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • екзитпол-
  • мяра

Двойката Илияна Йотова–Кирил Вълчев е пред Андрей Гюров и Георги Кандев, сочат данните към 19.00 часа. Избирателната активност е 25,5%

Йотова води на балотажа с 51,1% според „Мяра“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на втория тур на президентските избори с 51,1% подкрепа. Това показват данните от екзитпола на агенция „Мяра“, представени от БНТ към 19.00 часа.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 44,6% от гласовете. Разликата между двете кандидат-президентски двойки според екзитпола е 6,5 процентни пункта.

Вотът „Не подкрепям никого“ е посочен от 4,3% от избирателите. Според агенция „Мяра“ избирателната активност към 19.00 часа е 25,5%.

Екзитполът не е официален резултат

Данните от екзитпола дават предварителна картина на вота, но не заменят резултатите от преброяването на бюлетините и официалното обявяване на изборните резултати от Централната избирателна комисия.

Президентът и вицепрезидентът се избират в обща кандидатска двойка. Крайният резултат ще бъде определен след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии.

Източници: bntnews.bg


София / България
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