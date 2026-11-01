Кирил Петков: „Прогресивна България“ вече няма оправдания

Кирил Петков заяви, че след победата на Илияна Йотова на президентския балотаж „Прогресивна България“ вече носи цялата отговорност за управлението. Коментарът си бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“ публикува във Facebook.

Повод са първите резултати от паралелното преброяване, според които Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент. Данните към този момент са предварителни.

Какви очаквания постави Петков

„Цялата власт сега е в „Прогресивна България“ и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат“, написа Петков.

В публикацията си той иронично заяви, че очаква бърз край на войната между Русия и Украйна, след като българите са избрали „президента на мира“. Петков определи Илияна Йотова като човек с голям политически опит.

Бившият премиер заяви още, че очаква благоденствие от правителството на Румен Радев. Сред посочените от него задачи са бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, значително повишаване на доходите и „пълно справяне с олигархията“.

Победата на Йотова беше обявена първоначално от социологически агенции и медии на базата на екзитпол и паралелни преброявания. Окончателният резултат от балотажа се очаква да бъде потвърден от Централната избирателна комисия.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bnrnews.bg