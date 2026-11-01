Неофициални данни: Гюров с около 60% в Турция

Около 9500 души са гласували в Турция на втория тур на президентските избори, сочат неофициални данни, цитирани от Българското национално радио. Андрей Гюров и Георги Кандев получават подкрепата на около 60% от гласувалите, или над 6000 души.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са подкрепени от приблизително 3800 избиратели. Гюров и Кандев са предпочетени от мнозинството гласували в Истанбул, Бурса и Измир. В Чорлу и Ергене резултатът е в полза на Йотова и Вълчев.
В района на Тракия са гласували 2613 души. На първия тур вотът в Турция е бил около 7800 души, което означава увеличение на активността с близо 20%. Предварителните очаквания са били за ръст между 25% и 30%.
„Активността в Истанбул на втория тур за 22-те секции, за които отговаря генералното ни консулство там, е била 2980 души. В 17-те секции в Бурса са гласували 2528 души“, съобщава БНР.
Посочените резултати са предварителни и неофициални. Окончателното разпределение на гласовете ще бъде обявено след обработването на изборните протоколи.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смятай
Коментиран от #4, #7, #8, #10
22:28 01.11.2026
2 ставка
Ха!
Сглобени вечно в пеевския.
22:29 01.11.2026
3 Жица
22:30 01.11.2026
4 Гост
До коментар #1 от "Смятай":Просто си падат по друго, Баце! А и Кандев си е мъжага!
ПС
Да кажеш че куйрука който не може да говори български шъ ми определя президента, си е розово от всекъде!!!
22:31 01.11.2026
5 Сглобка
22:32 01.11.2026
6 РЕАЛИСТ
22:33 01.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Смятай":Цяла България ли са русофили🤔❓
И как установи кои са тъпи🤔❓
Всички които не са на твоето мнение ли🤔❗
22:33 01.11.2026
8 Като теб са
До коментар #1 от "Смятай":Ползват ги за някой цент. Я не знам що за хора се мразят толкова да се продават.
22:33 01.11.2026
9 Гост
22:34 01.11.2026
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Смятай":Смяташ, като ония дето едно време наричали НЕвежи всички които твърдели , че Земята е кръгла❗
22:36 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Запомнете добре
22:38 01.11.2026
13 Зделка.Зделка
22:56 01.11.2026
14 Вуте
22:57 01.11.2026
15 Веселяка
22:58 01.11.2026