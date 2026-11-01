Неофициални данни: Гюров с около 60% в Турция

Около 9500 души са гласували в Турция на втория тур на президентските избори, сочат неофициални данни, цитирани от Българското национално радио. Андрей Гюров и Георги Кандев получават подкрепата на около 60% от гласувалите, или над 6000 души.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са подкрепени от приблизително 3800 избиратели. Гюров и Кандев са предпочетени от мнозинството гласували в Истанбул, Бурса и Измир. В Чорлу и Ергене резултатът е в полза на Йотова и Вълчев.

В района на Тракия са гласували 2613 души. На първия тур вотът в Турция е бил около 7800 души, което означава увеличение на активността с близо 20%. Предварителните очаквания са били за ръст между 25% и 30%.

„Активността в Истанбул на втория тур за 22-те секции, за които отговаря генералното ни консулство там, е била 2980 души. В 17-те секции в Бурса са гласували 2528 души“, съобщава БНР.

Посочените резултати са предварителни и неофициални. Окончателното разпределение на гласовете ще бъде обявено след обработването на изборните протоколи.

Източници: novini.bg