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Неофициални данни: Гюров с около 60% в Турция
  Тема: Избори

Неофициални данни: Гюров с около 60% в Турция

1 Ноември, 2026 22:27 626 15

  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • турция-
  • избирателна активност

Около 9500 българи са гласували на балотажа в страната. Гюров и Кандев са получили над 6000 гласа

Неофициални данни: Гюров с около 60% в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 9500 души са гласували в Турция на втория тур на президентските избори, сочат неофициални данни, цитирани от Българското национално радио. Андрей Гюров и Георги Кандев получават подкрепата на около 60% от гласувалите, или над 6000 души.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са подкрепени от приблизително 3800 избиратели. Гюров и Кандев са предпочетени от мнозинството гласували в Истанбул, Бурса и Измир. В Чорлу и Ергене резултатът е в полза на Йотова и Вълчев.

В района на Тракия са гласували 2613 души. На първия тур вотът в Турция е бил около 7800 души, което означава увеличение на активността с близо 20%. Предварителните очаквания са били за ръст между 25% и 30%.

„Активността в Истанбул на втория тур за 22-те секции, за които отговаря генералното ни консулство там, е била 2980 души. В 17-те секции в Бурса са гласували 2528 души“, съобщава БНР.

Посочените резултати са предварителни и неофициални. Окончателното разпределение на гласовете ще бъде обявено след обработването на изборните протоколи.

Източници: novini.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смятай

    4 28 Отговор
    Даже българските турци са по умни от нашите русофили.

    Коментиран от #4, #7, #8, #10

    22:28 01.11.2026

  • 2 ставка

    20 0 Отговор
    Ми то там им е демократичната общност.
    Ха!
    Сглобени вечно в пеевския.

    22:29 01.11.2026

  • 3 Жица

    17 0 Отговор
    Шиши помага

    22:30 01.11.2026

  • 4 Гост

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Смятай":

    Просто си падат по друго, Баце! А и Кандев си е мъжага!
    ПС
    Да кажеш че куйрука който не може да говори български шъ ми определя президента, си е розово от всекъде!!!

    22:31 01.11.2026

  • 5 Сглобка

    15 0 Отговор
    Седели са в скута на пеевски все пак.

    22:32 01.11.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    18 0 Отговор
    Пеевски в мобилизирал електората си да подкрепят Гюров. Бойко направи същото и пак загубиха. Народът показа червен картон на петроханци, на Пеевски , на Бойко и на Урсула. Всичките им усилия и гнусната им кампания си отидоха бадева.

    22:33 01.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смятай":

    Цяла България ли са русофили🤔❓
    И как установи кои са тъпи🤔❓
    Всички които не са на твоето мнение ли🤔❗

    22:33 01.11.2026

  • 8 Като теб са

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смятай":

    Ползват ги за някой цент. Я не знам що за хора се мразят толкова да се продават.

    22:33 01.11.2026

  • 9 Гост

    10 0 Отговор
    Падат си по нежни души! Представи си свирепия Кандев облян в сълзи и сополи? Безценно...

    22:34 01.11.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смятай":

    Смяташ, като ония дето едно време наричали НЕвежи всички които твърдели , че Земята е кръгла❗

    22:36 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Запомнете добре

    8 0 Отговор
    лицата от снимката на еничарите продали род и Родина ...

    22:38 01.11.2026

  • 13 Зделка.Зделка

    1 0 Отговор
    Йотова е сключила зделка с Шиши да го помилва в края на втория си мандат

    22:56 01.11.2026

  • 14 Вуте

    1 0 Отговор
    Еми малко са, там поне 200 му требат, Свинчо го е излъгал :)

    22:57 01.11.2026

  • 15 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Йотова 🤪 ей така само за майтапа 😆 както когато гласувам за Волен 😂 иначе ми е абсолютно все тая 🤣

    22:58 01.11.2026

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