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МРРБ предлага дигитализация на контрола по републиканските пътища и структурни промени в АПИ

МРРБ предлага дигитализация на контрола по републиканските пътища и структурни промени в АПИ

2 Ноември, 2026 13:51 657 10

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  • пътища-
  • мостове

Реформа ще има и в Института за пътища и мостове

МРРБ предлага дигитализация на контрола по републиканските пътища и структурни промени в АПИ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Устойчивост на годишните приходи от тол такси и винетки чрез широкомащабно въвеждане на автоматизирани системи за контрол над превозните средства. Това предвижда проект за промяна в Устройствения правилник на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), публикуван от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обществено обсъждане. Проектът предвижда още оптимизация на организационната структура на АПИ и функционалните характеристики на структурните звена на ведомството чрез прецизиране на техните функции. Целта е повишаване на ефективността при осъществяването на държавната политика в областта на развитието и управлението на републиканската пътна мрежа. Приемането на нов Устройствен правилник на агенцията е необходимо и за подобряване на координацията между административните звена във ведомството, повишаване на ефективността и засилване на фокуса върху обезпечаването на ключовите функции на АПИ. Констатирана е необходимост от оптимизиране на структурата и числеността на административните звена в АПИ, прецизиране на техните функционални характеристики, както и преодоляване на дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани, а новата им регламентация съответства на функционалната компетентност на АПИ, избягвайки редица припокривания и потенциални дублирания на функции, взаимозависимости и „тесни места“.

Направеният анализ на Устройствения правилник на АПИ показва, че структурата на агенцията е силно раздробена. До 2025 г. централната администрация е била организирана в 12 дирекции – 5 общи и 7 специализирани. След това е увеличен до 16 – 6 общи и 10 специализирани. Същевременно функциите и задачите на АПИ, посочени в закона, не са променени съществено, така че увеличаването на дирекциите да е обосновано от възложени нови задачи. В новата структура се предлага да има 4 дирекции в общата администрация и 8 в специализираната.

Оптимизират се и областните пътни управления. Запазват се всички 27 областни структури с настоящите им функции, като щатните бройки се редуцират с 89 – от 1080 на 991 души.

Предлага се преструктуриране на Националното тол управление (НТУ) чрез съкращаване на общо 505 щатни бройки, като 105 от тях са вакантни позиции. В отдел „Контрол и правоприлагане“ се предлага по-мащабна редукция с намаляване на 470 щатни бройки. Тя е пряк резултат от технологичния и икономически скок на системата. Технологичната обезпеченост напълно премахва необходимостта от поддържане на стотици служители за ръчен, физически контрол на терен, превръщайки административния правоприлагащ процес в ефективен дигитален модел. След прилагане на редукцията базовата структура на НТУ ще възлиза на 377 щатни бройки, които са напълно достатъчни с оглед на обхвата и спецификата на дейността. Предложената оптимизация цели повишаване качеството на контрола и обслужването. Преминаването от субективен човешки контрол към обективен машинен контрол повишава събираемостта и елиминира корупционния риск. Въпреки общото намаляване на патрулите физическият контрол остава целево фокусиран върху най-невралгичните точки.

Реформа ще има и в Института за пътища и мостове, като се дава възможност да си партнира за изпълнение на дейностите с организации от академичната общност – български и чуждестранни университети, институти на БАН, да участва в проекти и да привлича чужди специалисти. Идеята е да развие своя капацитет като център за компетентност, нови технологии и обучение на кадри за нуждите на АПИ, проектантските и строителните фирми.

С проекта на постановление се предвижда намаляване на общата численост на персонала на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2411 на 1798 щатни бройки, т.е. с общо 613 щатни бройки. Увеличаването на щатните бройки в някои от дирекциите ще бъде за сметка на числеността на други дирекции, като щатните бройки от преструктурираните дирекции ще преминат в новосъздадените или преобразуваните звена на Агенцията. Финансовият ефект от приемането на проекта на акта е намаление на разходите за персонал с 10 на сто по бюджета на МРРБ (респективно АПИ).

Проектът може да бъде намерен в Портала за обществени консултации и на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    13:53 02.11.2026

  • 2 Гост

    3 3 Отговор
    Едно време КАТ си контролираше пътищата с патрулиращи милиционери и вършеха работа.

    13:56 02.11.2026

  • 3 АПИ се от......д !!!

    5 0 Отговор
    И кво ???
    Съкратените на магистралата...
    /улицата/

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  • 4 Всичко,

    3 1 Отговор
    Всичко да се закрие, и да остане само "онзи" от европейския център - Русинов

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  • 5 На първия ред

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    14:02 02.11.2026

  • 6 Много

    2 0 Отговор
    контрольори и хрантутници , само огромни разходи , а грабенето на милиарди едно на ръка .

    14:05 02.11.2026

  • 7 Даниел

    2 0 Отговор
    МРРБ и АПИ да бъдат така добри и да осведомят народа в кой фирми пратиха почти 7млрд лв обществени пари???

    14:08 02.11.2026

  • 8 голяма бъркотия

    3 0 Отговор
    Ужким съкращават от 2411 на 1798 щатни бройки, т.е. с общо 613 щатни бройки, но като крайно само 10 %, защото щатните бройки от преструктурираните дирекции ще преминат в новосъздадените или преобразуваните звена на Агенцията.

    14:08 02.11.2026

  • 9 Стеф

    3 0 Отговор
    Хубаво, се МВР кога?

    14:22 02.11.2026

  • 10 Здрасти

    3 0 Отговор
    Какво стана с вкопаните кантари под тол рамките? Защо всичко заглъхна? Някой си плати ли?

    14:29 02.11.2026

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