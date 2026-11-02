Министър Ефремова: За пет години хората в бедност в България са намалели с 455 000

България си е поставила за национална цел до 2030 г. да изведе 787 000 български граждани от риск от бедност или социално изключване спрямо базовата 2019 г. За пет години техният брой се е понижил с 455 000 и това е доказателство, че числата не остават само на хартия. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на представянето на доклада на Световната банка „Оценка на бедността и равнопоставеността в България“.

Министърът определи доклада като ключов за разработването на бъдещите национални политики за справяне с бедността и социалното изключване. „Основното послание на доклада е ясно и за нас не е изненада: паричните плащания сами по себе си не са достатъчни. Нуждаем се от все по-задълбочен и интегриран подход, който съчетава подкрепата за доходите с достъп до качествено образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване“, обясни Ефремова.

Тя благодари на Световната банка за устойчивото партньорство и съвместната работа с българските институции, благодарение на които документът е факт. „Този доклад ни дава както самочувствие за постигнатия напредък, така и трезва преценка за предизвикателствата, които стоят пред нас. Той показва, от една страна, явен напредък – спад на абсолютната бедност с над 40 процентни пункта от 2007 г. насам, но от друга – откроява трайните предизвикателства, които стоят пред нас, а именно справяне с детската бедност, регионалните диспропорции и енергийната уязвимост“, каза Наталия Ефремова.

Тя отбеляза, че философията на политиките на национално ниво са разписани в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2030 г. Въпреки постигнатото, ситуацията продължава да бъде притеснителна, тъй като всеки пети българин все още живее в бедност. За преодоляване на предизвикателствата са необходими съвместни действия на всички ангажирани с проблема институции и организации. „Социалното подпомагане не трябва да се разглежда изолирано от заетостта, образованието, здравеопазването и регионалното развитие“, подчерта Наталия Ефремова.

Министърът отбеляза, че националните приоритети за борба с бедността са в пълен синхрон с новата стратегия на Европейския съюз, тъй като обхващат подкрепата през всички етапи на живота – от ранното детско развитие, включително чрез мерките по Европейската гаранция за детето, през активната трудова възраст чрез интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда и адекватната подготовка за дигиталния и зеления преход, до осигуряване на достойни старини с реформата в дългосрочната грижа.

Ефремова открои направеното до момента, като отбеляза на първо място включването в националните стратегически документи специфична подцел за намаляване на броя на децата в риск от бедност със 197 000, което е приблизително 25% от общата ни национална цел. „Дълбоко сме убедени, че само чрез работа, която започва още в ранна детска възраст, можем да променим ситуацията с бедността в страната“, заяви министър Ефремова. Като постижение в тази насока тя отбеляза намаляването на децата в риск, увеличения брой имунизации, понижаването на детската смъртност, разширения достъп до образование.

Министърът на труда и социалната политика акцентира, че в проекта на Бюджет 2027 г. са предвидени допълнително и 300 млн. евро за директна подкрепа на семействата с деца. По отношение на Европейската гаранция за детето по програмите „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и „Образование“ са заделени и насочени 146 милиона евро за седемгодишен период. „С тези средства се подкрепят и към момента приблизително 200 000 деца“, заяви Наталия Ефремова.

Социалният министър отбеляза, че за последните пет години размерът на линията на бедност се е увеличил със 101%, а за следващата година ще достигне 443 евро, което е ръст с 13,4%. Благодарение на това през 2027 г. близо 770 000 хора с увреждания ще получат с 13% по-висока месечна подкрепа. В бюджета за това са предвидени над 114 млн. евро допълнително. Планира се и голяма реформа в подкрепата за хората с увреждания, която ще оценява конкретните им потребности. „Целта е тези хора да имат по-добри възможности за социално включване и за работа“, обясни министър Ефремова.

По отношение на борбата с енергийната бедност и подкрепа за зеления преход Министерството на труда и социалната политика разработи една реформа и шест инвестиции на обща стойност приблизително 700 млн. евро по Социалния план за климата, които се обсъждат с Европейската комисия. Те са в отговор на констатация, че в България 19% от гражданите изпитват затруднения с отоплението. Чрез ваучери 30 000 уязвими семейства ще могат да подменят старите си електроуреди с нови от високоенергиен клас. Работи се за осигуряване на енергийна независимост и екологичен транспорт за социалните услуги, спестените средства от които ще бъдат инвестирани в по-добра грижа. Предвидени са средства и за директна доходна подкрепа за най-бедните при настъпване на негативен ценови ефект от общоевропейските зелени политики.

„Нашата задача е да създаваме устойчиви пътища към икономическа самостоятелност, качествена заетост и достъп до съвременни публични услуги“, каза в заключение министър Наталия Ефремова.