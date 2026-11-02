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Министър Ефремова: За пет години хората в бедност в България са намалели с 455 000

Министър Ефремова: За пет години хората в бедност в България са намалели с 455 000

2 Ноември, 2026 14:10 520 26

  • наталия ефремова-
  • бедност-
  • световна банка-
  • здравеопазване

Министърът на труда и социалната политика акцентира, че в проекта на Бюджет 2027 г. са предвидени допълнително и 300 млн. евро за директна подкрепа на семействата с деца

Министър Ефремова: За пет години хората в бедност в България са намалели с 455 000 - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България си е поставила за национална цел до 2030 г. да изведе 787 000 български граждани от риск от бедност или социално изключване спрямо базовата 2019 г. За пет години техният брой се е понижил с 455 000 и това е доказателство, че числата не остават само на хартия. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на представянето на доклада на Световната банка „Оценка на бедността и равнопоставеността в България“.

Министърът определи доклада като ключов за разработването на бъдещите национални политики за справяне с бедността и социалното изключване. „Основното послание на доклада е ясно и за нас не е изненада: паричните плащания сами по себе си не са достатъчни. Нуждаем се от все по-задълбочен и интегриран подход, който съчетава подкрепата за доходите с достъп до качествено образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване“, обясни Ефремова.

Тя благодари на Световната банка за устойчивото партньорство и съвместната работа с българските институции, благодарение на които документът е факт. „Този доклад ни дава както самочувствие за постигнатия напредък, така и трезва преценка за предизвикателствата, които стоят пред нас. Той показва, от една страна, явен напредък – спад на абсолютната бедност с над 40 процентни пункта от 2007 г. насам, но от друга – откроява трайните предизвикателства, които стоят пред нас, а именно справяне с детската бедност, регионалните диспропорции и енергийната уязвимост“, каза Наталия Ефремова.

Тя отбеляза, че философията на политиките на национално ниво са разписани в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2030 г. Въпреки постигнатото, ситуацията продължава да бъде притеснителна, тъй като всеки пети българин все още живее в бедност. За преодоляване на предизвикателствата са необходими съвместни действия на всички ангажирани с проблема институции и организации. „Социалното подпомагане не трябва да се разглежда изолирано от заетостта, образованието, здравеопазването и регионалното развитие“, подчерта Наталия Ефремова.

Министърът отбеляза, че националните приоритети за борба с бедността са в пълен синхрон с новата стратегия на Европейския съюз, тъй като обхващат подкрепата през всички етапи на живота – от ранното детско развитие, включително чрез мерките по Европейската гаранция за детето, през активната трудова възраст чрез интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда и адекватната подготовка за дигиталния и зеления преход, до осигуряване на достойни старини с реформата в дългосрочната грижа.

Ефремова открои направеното до момента, като отбеляза на първо място включването в националните стратегически документи специфична подцел за намаляване на броя на децата в риск от бедност със 197 000, което е приблизително 25% от общата ни национална цел. „Дълбоко сме убедени, че само чрез работа, която започва още в ранна детска възраст, можем да променим ситуацията с бедността в страната“, заяви министър Ефремова. Като постижение в тази насока тя отбеляза намаляването на децата в риск, увеличения брой имунизации, понижаването на детската смъртност, разширения достъп до образование.

Министърът на труда и социалната политика акцентира, че в проекта на Бюджет 2027 г. са предвидени допълнително и 300 млн. евро за директна подкрепа на семействата с деца. По отношение на Европейската гаранция за детето по програмите „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и „Образование“ са заделени и насочени 146 милиона евро за седемгодишен период. „С тези средства се подкрепят и към момента приблизително 200 000 деца“, заяви Наталия Ефремова.

Социалният министър отбеляза, че за последните пет години размерът на линията на бедност се е увеличил със 101%, а за следващата година ще достигне 443 евро, което е ръст с 13,4%. Благодарение на това през 2027 г. близо 770 000 хора с увреждания ще получат с 13% по-висока месечна подкрепа. В бюджета за това са предвидени над 114 млн. евро допълнително. Планира се и голяма реформа в подкрепата за хората с увреждания, която ще оценява конкретните им потребности. „Целта е тези хора да имат по-добри възможности за социално включване и за работа“, обясни министър Ефремова.

По отношение на борбата с енергийната бедност и подкрепа за зеления преход Министерството на труда и социалната политика разработи една реформа и шест инвестиции на обща стойност приблизително 700 млн. евро по Социалния план за климата, които се обсъждат с Европейската комисия. Те са в отговор на констатация, че в България 19% от гражданите изпитват затруднения с отоплението. Чрез ваучери 30 000 уязвими семейства ще могат да подменят старите си електроуреди с нови от високоенергиен клас. Работи се за осигуряване на енергийна независимост и екологичен транспорт за социалните услуги, спестените средства от които ще бъдат инвестирани в по-добра грижа. Предвидени са средства и за директна доходна подкрепа за най-бедните при настъпване на негативен ценови ефект от общоевропейските зелени политики.

„Нашата задача е да създаваме устойчиви пътища към икономическа самостоятелност, качествена заетост и достъп до съвременни публични услуги“, каза в заключение министър Наталия Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 6 Отговор
    Защото просто са се пренесли физически и духовно в някой по-добър свят.

    14:12 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 16-та Заддунайская

    4 12 Отговор
    Товаришчи,
    Ние се грижим за стадото. За да дава млеко, трябва да ПАСЕ !

    14:14 02.11.2026

  • 4 хаха

    15 0 Отговор
    Сигурно сигурно ... Освен да са се пренесли на някое "по-добро място"?

    14:15 02.11.2026

  • 5 Пич

    7 10 Отговор
    И сега дъртите комунисти искат да ги върнете към предишната бедност ли?!

    Коментиран от #11

    14:17 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 До 1 и 4 -

    6 12 Отговор
    За вас, комунягите по-добро място и по-добър свят е единствено при Господ Ленин - в тучните сибирски полета

    Коментиран от #12

    14:19 02.11.2026

  • 9 Николай Бареков пиар Радев

    5 2 Отговор
    От нашите избиратели на ПБ са гласували за Йотова 1/3 ,останалите са от всички областни градове с кметове на ГЕРБ. Да ви информирам: Във всички тези области Йотова има между 55 и 65% . Мощна е нашата скрита коалиция ПБ - ГЕРБ ДПС която е управляваща-
    🚨🅱️В любимия град на Бойко Стара Загора Илияна Йотова удари рекордните 67%‼️

    В градовете с кметове на ГЕРБ, особено най-знаковите, Илияна Йотова печели с голяма разлика срещу Гюров и Кандев и ги бие с двоен и троен резултат! В Стара Загора и близкия Хасково резултатът е фрапиращ. Подкрепата на гражданина Борисов за кандидата Гюров вероятно не е мотивирала партия ГЕРБ, която вече слуша повече кметовете си и ги приема за истински лидери, а не формалния си председател. Според социолозите - ГЕРБ са дали 30К гласа на Гюров за първия тур и 70 К за втория. Колко ли тогава са гласували за Йотова от досегашните гласоподаватели на ГЕРБ?

    14:21 02.11.2026

  • 10 Гост

    14 0 Отговор
    Горе-долу с толкова е намаляло и населението на територията.

    14:21 02.11.2026

  • 11 555

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Сега с пролетарския тандем Кака и Чичо, всички ще станат заможни щастливи… И ще заживеят в Райските градини…

    14:21 02.11.2026

  • 12 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "До 1 и 4 -":

    Г-жа Эфроимович ще ви заведе отвъд сибирската степ.

    14:24 02.11.2026

  • 13 Гост

    9 0 Отговор
    Тая от коя планета идва

    Коментиран от #16

    14:24 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блазе ни!

    1 0 Отговор
    Радевият боташов бюджет ще ни вкара в пътя.

    14:25 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Намалели са

    4 2 Отговор
    Да, ама благодарение на Асен Василев, Кирил Петков и ДБ. А сега заради Радев рязко ще се увеличат....

    14:27 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 1 Отговор
    БОГ ДА ГИ ПРОСТИ...

    14:29 02.11.2026

  • 20 Моля?

    3 0 Отговор
    Ко?Не!Какъв дълъг нос имаш,другарко Ефремова...

    14:32 02.11.2026

  • 21 Ми намалели са

    2 0 Отговор
    Защото повечето хора са умрели. Сори.

    14:33 02.11.2026

  • 22 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Ама как намалели, забогатели ули умрели!?!?!?

    14:36 02.11.2026

  • 23 Иван

    0 1 Отговор
    Ко, не. Живи ли са?

    14:36 02.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 С.Д..С -Кра..де.Каба

    1 0 Отговор
    Но затова пък кме..тове..те милио...нери сме се уве...личили....двойно,да е жив и здрав Меси от Банкя,..и новият месия...К.О.ПР..Инка..та..

    14:41 02.11.2026

  • 26 С.Д..С -Кра..де.Каба

    1 0 Отговор
    Как се става много мил..ион-ник от запла..та....въпрос с повишена трудност.

    14:43 02.11.2026

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