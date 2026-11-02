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Стефан Антонов: Сметната палата обяви, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин

Стефан Антонов: Сметната палата обяви, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин

2 Ноември, 2026 15:41 903 17

  • сметна палата-
  • стефан антонов-
  • бюджет-
  • бюджетни дефицити-
  • корупция

Най-насоченият към практичността на днешния ден извод е, че бюджетът за тази година е резултат на инерция по процеси, задължения и права, които са наследени

Стефан Антонов: Сметната палата обяви, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин - 1
Снимка: БГНЕС
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Стефан Антонов Стефан Антонов финансов и политически коментатор

Сметната палата публикува три одитни доклада, чиито резултати създават изцяло нова информационна среда. Те потвърждават, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин. Че водени от управлявалите поитически партии сме си повишавали жизнения стандарт с пари назаем, както и, че проблемите на бюджета са прикривани. Най-често със забавено подаване на информацията, но не само.

Най-насоченият към практичността на днешния ден извод е, че бюджетът за тази година е резултат на инерция по процеси, задължения и права, които са наследени. Той би бил толкова голям без значение кой управлява, ако проблемите спрат да се замитат и пълната картина се покаже на обществото.

Философският, но напълно коректен извод от докладите на Сметната палата потврждават, че последните пет години сме живели като в последните пет години на комунизма. Тотално разминаване между желанията на управляващите да преразпределят и раздават на обществото от една страна и невозможността на икономиката да произведе базата, от която да се преразпределя. Крайният резултат винаги е бил теглене на заеми и приспиване на общественото внимание.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рожби на гълъба...

    6 6 Отговор
    Май все на проскубания гълъб са тия бюджети.

    15:44 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    12 3 Отговор
    А сметната палата се управляваше от сглобката

    Коментиран от #13

    15:46 02.11.2026

  • 4 Тая гуша и тея бузи

    4 3 Отговор
    Не са резултат от разделно хранене а от зърнена диета квото са видели очите тва е погълнато в шкембето и така до припадък всеки път🤣🤣🤣🤣

    15:47 02.11.2026

  • 5 А не

    4 1 Отговор
    Не мога да повярвам

    15:48 02.11.2026

  • 6 Какво друго да каже

    7 7 Отговор
    Радевата сметна палата?
    Верваме ти, заместник-фатмако!

    15:50 02.11.2026

  • 7 Оплачи се на службогонците служебни

    4 4 Отговор
    Гълъбчетата, Копринените буби, Калинки и вся остальная ...

    15:52 02.11.2026

  • 8 Радевите почнаха да ни подготвят

    4 7 Отговор
    Приготвят ни, преди да ни сервират калпавия си бюджет. По стар съветски обичай три дена разни комисии и лакейници ще се изреждат да втълпяват колко зле е било доскоро. След това чак ще ни тръснат бюджета си.
    Първо обработват общественото мнение.
    А ние ядем доматите с колците.

    15:59 02.11.2026

  • 9 Че те от Възраждане

    6 1 Отговор
    Не подадоха ли то до европейския съд жалба точно в същия смисъл? Че данните в бюджета са неистински. Точно преди въвеждането на еврото.

    Коментиран от #12

    16:03 02.11.2026

  • 10 Проверете Университеттите, там е страшно

    3 0 Отговор
    Харчат се пари, така както и през комунизЪма не са се харчили!

    16:06 02.11.2026

  • 11 Мич

    3 0 Отговор
    Чак сега ли имахте смелостта да кажете. Страх ви беше от сглобката.

    16:07 02.11.2026

  • 12 На са

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Че те от Възраждане":

    Коце те лъже за всичко, свиквай.
    Той спестяваше в евро преди еврото.
    Театрален гений.

    16:07 02.11.2026

  • 13 Всъщност

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    От служебните правителства на Радев. През повечето време.

    16:08 02.11.2026

  • 14 нннн

    2 0 Отговор
    Виновни има ли? Ще ги съдят ли? Ще лежат ли?

    Виц, бе. Виц.

    16:09 02.11.2026

  • 15 Така е

    4 0 Отговор
    Раздаваха се огромни незаслужени заплати на държавната администрация. особено шапкарската

    16:10 02.11.2026

  • 16 Те Някога !

    2 0 Отговор
    Можели Ли Са ?

    Да Съставят Бюджет ?

    Коментиран от #17

    16:13 02.11.2026

  • 17 И Знаят Ли Въобще !

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Те Някога !":

    Как се Съставя БЮДЖЕТ ?

    16:14 02.11.2026

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