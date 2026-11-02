Стефан Антонов: Сметната палата обяви, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин

Сметната палата публикува три одитни доклада, чиито резултати създават изцяло нова информационна среда. Те потвърждават, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин. Че водени от управлявалите поитически партии сме си повишавали жизнения стандарт с пари назаем, както и, че проблемите на бюджета са прикривани. Най-често със забавено подаване на информацията, но не само.

Най-насоченият към практичността на днешния ден извод е, че бюджетът за тази година е резултат на инерция по процеси, задължения и права, които са наследени. Той би бил толкова голям без значение кой управлява, ако проблемите спрат да се замитат и пълната картина се покаже на обществото.

Философският, но напълно коректен извод от докладите на Сметната палата потврждават, че последните пет години сме живели като в последните пет години на комунизма. Тотално разминаване между желанията на управляващите да преразпределят и раздават на обществото от една страна и невозможността на икономиката да произведе базата, от която да се преразпределя. Крайният резултат винаги е бил теглене на заеми и приспиване на общественото внимание.