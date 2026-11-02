Стефан Антонов: Сметната палата обяви, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин

Сметната палата публикува три одитни доклада, чиито резултати създават изцяло нова информационна среда. Те потвърждават, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин. Че водени от управлявалите поитически партии сме си повишавали жизнения стандарт с пари назаем, както и, че проблемите на бюджета са прикривани. Най-често със забавено подаване на информацията, но не само.
Най-насоченият към практичността на днешния ден извод е, че бюджетът за тази година е резултат на инерция по процеси, задължения и права, които са наследени. Той би бил толкова голям без значение кой управлява, ако проблемите спрат да се замитат и пълната картина се покаже на обществото.
Философският, но напълно коректен извод от докладите на Сметната палата потврждават, че последните пет години сме живели като в последните пет години на комунизма. Тотално разминаване между желанията на управляващите да преразпределят и раздават на обществото от една страна и невозможността на икономиката да произведе базата, от която да се преразпределя. Крайният резултат винаги е бил теглене на заеми и приспиване на общественото внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рожби на гълъба...
15:44 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Красимир Петров
Коментиран от #13
15:46 02.11.2026
4 Тая гуша и тея бузи
15:47 02.11.2026
5 А не
15:48 02.11.2026
6 Какво друго да каже
Верваме ти, заместник-фатмако!
15:50 02.11.2026
7 Оплачи се на службогонците служебни
15:52 02.11.2026
8 Радевите почнаха да ни подготвят
Първо обработват общественото мнение.
А ние ядем доматите с колците.
15:59 02.11.2026
9 Че те от Възраждане
Коментиран от #12
16:03 02.11.2026
10 Проверете Университеттите, там е страшно
16:06 02.11.2026
11 Мич
16:07 02.11.2026
12 На са
До коментар #9 от "Че те от Възраждане":Коце те лъже за всичко, свиквай.
Той спестяваше в евро преди еврото.
Театрален гений.
16:07 02.11.2026
13 Всъщност
До коментар #3 от "Красимир Петров":От служебните правителства на Радев. През повечето време.
16:08 02.11.2026
14 нннн
Виц, бе. Виц.
16:09 02.11.2026
15 Така е
16:10 02.11.2026
16 Те Някога !
Да Съставят Бюджет ?
Коментиран от #17
16:13 02.11.2026
17 И Знаят Ли Въобще !
До коментар #16 от "Те Някога !":Как се Съставя БЮДЖЕТ ?
16:14 02.11.2026