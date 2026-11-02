Корнелия Нинова: Газът поскъпна убийствено след изборите

Комисията за енергийно и водно регулиране увеличи цената на природния газ с 32,52% със задна дата от 1 ноември 2026 г. Новата цена за месеца е 58,43 евро за мегаватчас, без включени такси за достъп и пренос, акциз и данък върху добавената стойност. Решението предизвика остра реакция от лидера на „Непокорна България“ Корнелия Нинова.

„Един ден след изборите се изгавриха с хората. КЕВР току-що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1 ноември 2026 година“, написа Нинова. Тя припомни, че преди вота регулаторът е върнал първоначалното заявление на „Булгаргаз“ за увеличение от 34%, тъй като исканото поскъпване е било определено като прекалено високо.

„34% е високо, а 32,52% не е, така ли?“, попита лидерът на формацията, като обвини институциите, че са скрили от гражданите подготвяното увеличение до приключването на изборите. Твърдението за умишлено забавяне на решението е позиция на Нинова и не е представено като установен факт.

Предупреждение за бизнеса и цените

Според Нинова поскъпването ще засегне най-силно малките и средните предприятия, които използват природен газ в производството си. Тя предупреди, че по-високите разходи могат да доведат до затруднения за някои индустрии и да се прехвърлят върху цените на стоките в магазините.

„Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най-вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда“, заяви Корнелия Нинова.

По думите ѝ към утвърдената цена тепърва ще се начисляват мрежови такси и налози. Нинова критикува и липсата на държавни компенсации за индустриалните потребители, както и на мерки за ограничаване на отражението върху крайните цени.

Връзка с договора с „Боташ“

Корнелия Нинова свърза рязкото поскъпване със задълженията по договора с турската компания „Боташ“. Тя постави въпроса дали потребителите трябва да поемат разходите по споразумението и определи решението на регулатора като „убийствено“.

„Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с „Боташ“? Това е убийствено решение“, заяви Нинова.

В публикуваната позиция не са посочени конкретни параметри на бъдещи компенсации или срокове за въвеждането им. Не е представена и официална реакция на КЕВР, Министерството на енергетиката или „Булгаргаз“ по отправените политически обвинения.