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Корнелия Нинова: Газът поскъпна убийствено след изборите
  Тема: Икономика

Корнелия Нинова: Газът поскъпна убийствено след изборите

2 Ноември, 2026 20:50 657 31

  • природен газ-
  • корнелия нинова-
  • кевр-
  • булгаргаз-
  • боташ-
  • непокорна българия

КЕВР определи цена от 58,43 евро за мегаватчас със задна дата от 1 ноември. Лидерът на „Непокорна България“ предупреди за удар върху бизнеса и крайните цени

Корнелия Нинова: Газът поскъпна убийствено след изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране увеличи цената на природния газ с 32,52% със задна дата от 1 ноември 2026 г. Новата цена за месеца е 58,43 евро за мегаватчас, без включени такси за достъп и пренос, акциз и данък върху добавената стойност. Решението предизвика остра реакция от лидера на „Непокорна България“ Корнелия Нинова.

„Един ден след изборите се изгавриха с хората. КЕВР току-що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1 ноември 2026 година“, написа Нинова. Тя припомни, че преди вота регулаторът е върнал първоначалното заявление на „Булгаргаз“ за увеличение от 34%, тъй като исканото поскъпване е било определено като прекалено високо.

„34% е високо, а 32,52% не е, така ли?“, попита лидерът на формацията, като обвини институциите, че са скрили от гражданите подготвяното увеличение до приключването на изборите. Твърдението за умишлено забавяне на решението е позиция на Нинова и не е представено като установен факт.

Предупреждение за бизнеса и цените

Според Нинова поскъпването ще засегне най-силно малките и средните предприятия, които използват природен газ в производството си. Тя предупреди, че по-високите разходи могат да доведат до затруднения за някои индустрии и да се прехвърлят върху цените на стоките в магазините.

„Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най-вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда“, заяви Корнелия Нинова.

По думите ѝ към утвърдената цена тепърва ще се начисляват мрежови такси и налози. Нинова критикува и липсата на държавни компенсации за индустриалните потребители, както и на мерки за ограничаване на отражението върху крайните цени.

Връзка с договора с „Боташ“

Корнелия Нинова свърза рязкото поскъпване със задълженията по договора с турската компания „Боташ“. Тя постави въпроса дали потребителите трябва да поемат разходите по споразумението и определи решението на регулатора като „убийствено“.

„Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с „Боташ“? Това е убийствено решение“, заяви Нинова.

В публикуваната позиция не са посочени конкретни параметри на бъдещи компенсации или срокове за въвеждането им. Не е представена и официална реакция на КЕВР, Министерството на енергетиката или „Булгаргаз“ по отправените политически обвинения.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точна е..ето публикацията й

    10 6 Отговор
    Един ден след изборите се изгавриха с хората.

    💥 КЕВР току що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1.11.26г.

    📑 Криха преди изборите какво ни готвят. Върнаха искането на Булгаргаз за 34 % увеличение, защото било високо. Замазваха ни очите. 34% е високо, а 32,52% не е, така ли?

    📤 При това в тази цена не влиза достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най- вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда.
    А думите на министъра на енергетиката " засегнатите от скъпия газ винаги могат да минат на ток" е цинично. Почти като онази крилата фраза " като няма хляб, да ядат пасти."

    📈 За увеличената цена на газа правителството не предвижда и никакви компенсации, никакви - нито за индустрията, нито за цените. Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с Боташ? Това е убийствено решение.

    Цената ще платят тези гласували за Йотова ,проформа за Радев!
    Защото гласувалите за тях според данните на социологическите агенции са лицата с най низшия социален статус граждани ,отхвърлени от обществото.
    22% от населението са общо ,за Йотова и Радев гласуваха 18% от тях!
    Честито

    Коментиран от #22

    20:51 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Очевидно

    9 8 Отговор
    Сглобката е Ра..дев,Баце, Ши.ши,като имат уговорка да се плюят пред овцете,и да са бизнес-съдружници.....правят народа на баламурници,но и резултата от изборите,показва колко е умствения по.тенциал на голям процент от хората.

    Коментиран от #15

    20:53 02.11.2026

  • 4 факт

    9 5 Отговор
    не само е проста но и зла

    20:53 02.11.2026

  • 5 Ко?Не!

    12 6 Отговор
    Коя беше тая и защо е в новините?

    20:53 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дедо Йоцо

    7 5 Отговор
    Гледа, иде ли чорапа с пълна торбица. Айде честито на всички червени баби, новата пенсия от 300 евро. Наиграха ли ви всички. Товааа Комунетааа са най простоооостооо тооо племе на свата.

    20:54 02.11.2026

  • 8 факт

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо тарабата":

    образова ните не са гласували

    20:55 02.11.2026

  • 9 Браво

    8 1 Отговор
    Како

    20:55 02.11.2026

  • 10 Хаха

    10 4 Отговор
    Защо,ма Корно? Ни един патрон за Украйна! Нали ти беше, когато Кирчо идиота прекрати договора!

    20:56 02.11.2026

  • 11 Шокова терапия

    10 3 Отговор
    Народът не разбира от "европейски ориентации" и трябва редовно да му се напомня, какво значат. Ето тези 32,52% са още едно "ура" за тази ориентация.

    20:56 02.11.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    8 4 Отговор
    Нинова, ама ти си била жива ма, усойницо. Мислех , че след снощната победа на Йотова и Радев си пукнала от злоба. Много долна жена излезе. Пак го казвам, като баба ми" Да ми изсъхне ръката с която винаги досега гласувах за теб"

    Коментиран от #29

    20:57 02.11.2026

  • 13 Червена Кукувицо!

    7 7 Отговор
    И двамата негодници на най-високите постове в България са твой грях! Ти ги лансира в политиката! И за благодарност те изритаха от партията,в момента друго твое протеже я обезкървява и пренася в краката на пРезидента на Решетников. А ти ще си харчиш парите в пълно забвение,или ако се сетят за теб,едва ли ще си щастлива от чутото.

    20:57 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Помак

    4 4 Отговор
    ти Корнелия и Бойко .б може би сте по малкото зло , ако е така като казва хиляди работници и работодатели ще изнемогват тази зима...Радев и йотева ни обедниха с 50%

    20:58 02.11.2026

  • 17 От тук нататък

    6 6 Отговор
    почват "подаръците" за народа от Радев и Йотова. Само си вземам чипс и бира и ще гледам сеир.
    Как ще вият на умряло избирателите им.

    20:59 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хмм

    4 3 Отговор
    нинова призова да се гласува за гюров и той се провали

    21:01 02.11.2026

  • 20 Тая подлога

    5 3 Отговор
    унищожи БСП и е на хранилка при кръга капитал, мафията зад ПП и ДБ!

    21:01 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Овчар

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точна е..ето публикацията й":

    Точен е пацула и..

    21:02 02.11.2026

  • 23 Иван

    5 2 Отговор
    Тая когато не е на власт всичко разбира но когато е се прави на ударена ти си никой защо изобщо излизаш по телевизията и изобщо с кой акъл я канят

    21:02 02.11.2026

  • 24 Каменов

    2 3 Отговор
    Няма проблем , важното е санкцийте да продължат и да се самоубиваме ритуално .

    21:03 02.11.2026

  • 25 пенсийката в емемем баби

    1 1 Отговор
    преди изборите 8% ама те минаха... дай да видим колко ще е сега...

    21:05 02.11.2026

  • 26 Лореин

    1 0 Отговор
    Курни, Курни на кой му пука за газа, дизела, бензина, тока за бизнеса... важно е,
    че си имаме президент, та дрънка, Чубака от Космоса!

    21:06 02.11.2026

  • 27 Фактите

    2 0 Отговор
    Днес след анализа на ПП-ДБ се оказва че подкрепа за Гюров от ГЕРБ и ДПС не е получена от избиратели. За сметка на това всички областни кметове на ГЕРБ ,общинската им администрация ,всички служители в общинските фирми ,служителите на областните администрации чийто областни управители са от ПБ , Йотова е получила от областните центрове с кметове от ГЕРБ включително и Пловдив където също печели общо 283 хиляди гласа само от общините контролирани от ГЕРБ. Асен Василев се излъчва на живо с данни

    21:07 02.11.2026

  • 28 Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв- Саддам

    1 0 Отговор
    мунчо боташов афишира че йотова подкрепена от 27 партии и коалиции получила 1 млн.и 90 хил.гласа.
    Да припомним малко факти от близкото ни минало! През декември 1994 г. БСП на Жан Виденов получи 2.2 млн.гласа. Следващата година през септември 1995 г. БСП с манипулации и купуване на гласове спечели и местните избори! Помните ли говорителят на партията им Клара Маринова как показваше с показалец карта на България оцветена цялата в червено?! А на следващата година декември 1996 започнаха протестите срещу тях? Гладни бунтове от същите тези гласували за тях. Помните ли месец януари 1997 г.когато 200 хиляди бяха обградили Народното събрание въоръжени с бухалки ,метални прътове и вериги?! Няма да забравя кадър в който протестиращ хвана милиционерски офицер майор вдигна го и с тялото му строши стъклената врата на главният вход на парламента. Пред сградата бяха дислоцирани около 20 хиляди милиционери и жандармеристи! Протестиращ с мегафон се обърна към тях с призив - " Моля освободете и се оттеглете от периметъра на народното събрание. В противен случай ще бъдете прегазени от стотиците хиляди озверели от гняв и глад Български граждани".
    Протестиращи влязоха с бухалки и прътове в сградата ,а народните представители от БСП се бяха залостили в една от стаите с маси ,бюра ,столове и очаквайки края си пееха " Партизан за бой се стяга". Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов

    21:08 02.11.2026

  • 29 Победа на Йотова?

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    С 20%.?!
    Останалите 80% я ненавиждат

    21:09 02.11.2026

  • 30 Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв- Саддам

    1 0 Отговор
    Протестиращи влязоха с бухалки и прътове в сградата ,а народните представители от БСП се бяха залостили в една от стаите с маси ,бюра ,столове и очаквайки края си пееха " Партизан за бой се стяга". Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов който още не беше встъпил в длъжност ,качил се върху раменете на няколко човека призоваваше за спокойствие с думите "Няма да ви предам никога"
    Така че мунчо КЕШ боташов да си прави изводи защото неговия край може да бъде наистина зловещ.

    21:09 02.11.2026

  • 31 Монкей

    0 0 Отговор
    Корнелия Нинова: Газът поскъпна убийствено след изборите

    Трябва да се чете:

    Газът на Корнелия Нинова, поскъпна убийствено след изборите!

    21:10 02.11.2026

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