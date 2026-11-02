Корнелия Нинова: Газът поскъпна убийствено след изборите

Комисията за енергийно и водно регулиране увеличи цената на природния газ с 32,52% със задна дата от 1 ноември 2026 г. Новата цена за месеца е 58,43 евро за мегаватчас, без включени такси за достъп и пренос, акциз и данък върху добавената стойност. Решението предизвика остра реакция от лидера на „Непокорна България“ Корнелия Нинова.
„Един ден след изборите се изгавриха с хората. КЕВР току-що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1 ноември 2026 година“, написа Нинова. Тя припомни, че преди вота регулаторът е върнал първоначалното заявление на „Булгаргаз“ за увеличение от 34%, тъй като исканото поскъпване е било определено като прекалено високо.
„34% е високо, а 32,52% не е, така ли?“, попита лидерът на формацията, като обвини институциите, че са скрили от гражданите подготвяното увеличение до приключването на изборите. Твърдението за умишлено забавяне на решението е позиция на Нинова и не е представено като установен факт.
Предупреждение за бизнеса и цените
Според Нинова поскъпването ще засегне най-силно малките и средните предприятия, които използват природен газ в производството си. Тя предупреди, че по-високите разходи могат да доведат до затруднения за някои индустрии и да се прехвърлят върху цените на стоките в магазините.„Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най-вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда“, заяви Корнелия Нинова.
По думите ѝ към утвърдената цена тепърва ще се начисляват мрежови такси и налози. Нинова критикува и липсата на държавни компенсации за индустриалните потребители, както и на мерки за ограничаване на отражението върху крайните цени.
Връзка с договора с „Боташ“
Корнелия Нинова свърза рязкото поскъпване със задълженията по договора с турската компания „Боташ“. Тя постави въпроса дали потребителите трябва да поемат разходите по споразумението и определи решението на регулатора като „убийствено“.„Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с „Боташ“? Това е убийствено решение“, заяви Нинова.
В публикуваната позиция не са посочени конкретни параметри на бъдещи компенсации или срокове за въвеждането им. Не е представена и официална реакция на КЕВР, Министерството на енергетиката или „Булгаргаз“ по отправените политически обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точна е..ето публикацията й
💥 КЕВР току що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1.11.26г.
📑 Криха преди изборите какво ни готвят. Върнаха искането на Булгаргаз за 34 % увеличение, защото било високо. Замазваха ни очите. 34% е високо, а 32,52% не е, така ли?
📤 При това в тази цена не влиза достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най- вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда.
А думите на министъра на енергетиката " засегнатите от скъпия газ винаги могат да минат на ток" е цинично. Почти като онази крилата фраза " като няма хляб, да ядат пасти."
📈 За увеличената цена на газа правителството не предвижда и никакви компенсации, никакви - нито за индустрията, нито за цените. Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с Боташ? Това е убийствено решение.
Цената ще платят тези гласували за Йотова ,проформа за Радев!
Защото гласувалите за тях според данните на социологическите агенции са лицата с най низшия социален статус граждани ,отхвърлени от обществото.
22% от населението са общо ,за Йотова и Радев гласуваха 18% от тях!
Честито
Коментиран от #22
20:51 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Очевидно
Коментиран от #15
20:53 02.11.2026
4 факт
20:53 02.11.2026
5 Ко?Не!
20:53 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дедо Йоцо
20:54 02.11.2026
8 факт
До коментар #2 от "Гошо тарабата":образова ните не са гласували
20:55 02.11.2026
9 Браво
20:55 02.11.2026
10 Хаха
20:56 02.11.2026
11 Шокова терапия
20:56 02.11.2026
12 РЕАЛИСТ
Коментиран от #29
20:57 02.11.2026
13 Червена Кукувицо!
20:57 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
16 Помак
20:58 02.11.2026
17 От тук нататък
Как ще вият на умряло избирателите им.
20:59 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хмм
21:01 02.11.2026
20 Тая подлога
21:01 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Овчар
До коментар #1 от "Точна е..ето публикацията й":Точен е пацула и..
21:02 02.11.2026
23 Иван
21:02 02.11.2026
24 Каменов
21:03 02.11.2026
25 пенсийката в емемем баби
21:05 02.11.2026
26 Лореин
че си имаме президент, та дрънка, Чубака от Космоса!
21:06 02.11.2026
27 Фактите
21:07 02.11.2026
28 Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв- Саддам
Да припомним малко факти от близкото ни минало! През декември 1994 г. БСП на Жан Виденов получи 2.2 млн.гласа. Следващата година през септември 1995 г. БСП с манипулации и купуване на гласове спечели и местните избори! Помните ли говорителят на партията им Клара Маринова как показваше с показалец карта на България оцветена цялата в червено?! А на следващата година декември 1996 започнаха протестите срещу тях? Гладни бунтове от същите тези гласували за тях. Помните ли месец януари 1997 г.когато 200 хиляди бяха обградили Народното събрание въоръжени с бухалки ,метални прътове и вериги?! Няма да забравя кадър в който протестиращ хвана милиционерски офицер майор вдигна го и с тялото му строши стъклената врата на главният вход на парламента. Пред сградата бяха дислоцирани около 20 хиляди милиционери и жандармеристи! Протестиращ с мегафон се обърна към тях с призив - " Моля освободете и се оттеглете от периметъра на народното събрание. В противен случай ще бъдете прегазени от стотиците хиляди озверели от гняв и глад Български граждани".
Протестиращи влязоха с бухалки и прътове в сградата ,а народните представители от БСП се бяха залостили в една от стаите с маси ,бюра ,столове и очаквайки края си пееха " Партизан за бой се стяга". Протестиращите обиколиха сградата на народното събрание и излязоха отвън защото се беше появил новоизбрания президент Петър Стоянов
21:08 02.11.2026
29 Победа на Йотова?
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":С 20%.?!
Останалите 80% я ненавиждат
21:09 02.11.2026
30 Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв- Саддам
Така че мунчо КЕШ боташов да си прави изводи защото неговия край може да бъде наистина зловещ.
21:09 02.11.2026
31 Монкей
Трябва да се чете:
Газът на Корнелия Нинова, поскъпна убийствено след изборите!
21:10 02.11.2026