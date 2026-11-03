Икономисти очакват сериозни корекции в бюджета

Проектобюджетът вероятно ще има нужда от съществени корекции, а икономическата обстановка в България остава под натиск заради покачващите се цени, високата инфлация и ниския икономически растеж. Това заявиха икономистите Евгений Кънев и Аркади Шарков в ефира на „Здравей, България“ по Нова тв.
„Бюджетът със сигурност ще бъде проблематичен“, коментира Евгений Кънев. Аркади Шарков допълни, че за дефицита се говори още от началото на годината и очаква промени във финансовата рамка.
Инфлация, цени и горива
По думите на Шарков България е изправена пред висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната, съчетана с нисък икономически растеж. Според него това създава допълнителен натиск върху бизнеса, потребителите и пенсионерите.
Кънев посочи високите цени на горивата като друг фактор, който натоварва икономиката. Той не конкретизира какви промени в бюджета би трябвало да бъдат направени, но определи финансовата рамка като предстоящ проблем.
Възможност за инвестиции в лекарственото производство
Шарков заяви, че България има възможност да привлече инвестиции в производството и доставките на лекарства. Според него това би създало по-сигурни вериги за снабдяване за страната и Европа и би намалило зависимостта от доставки от Индия и Китай.
Икономистът предупреди, че задълбочаването на търговските конфликти прави диверсификацията на доставките все по-важна. По думите му инвестициите в лекарствения сектор могат да бъдат част от отговора на този риск.
Бюджетът като политически тест
В разговора беше обсъдена и политическата ситуация след президентските избори. Кънев определи резултата на Андрей Гюров като много добър, но посочи, че все още не е ясно какво ще предприеме той занапред.
Шарков заяви, че Илияна Йотова е получила подкрепа не само от „Прогресивна България“, но и от други политически формации. Според Кънев отношението ѝ към предстоящия бюджет ще бъде важен тест за политическите заявки.
„Предстои да стане ясно дали новоизбраният президент ще изпълни обещанията си да бъде обединител на нацията и да работи за мир“, каза Кънев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #3
10:20 03.11.2026
2 Стенли
10:21 03.11.2026
3 Стенли
До коментар #1 от "Тик-Ток":Това донякъде е така , но не виждаме и това правителство да се опитва да спре големите течове , а борят дефицита с МРЗ , майчинските , пенсионерите ,и дори стигнаха и до ваучарите за храна 😮💨😕😡
10:29 03.11.2026
4 Мимо
10:44 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дядо Кънчо
След навлизането 1944г. на войските на СССР, по заповед на Юдашвили Сталин бе въведено Крепостното право - изземване на земите на селяните и бе въведен Крепостния Социализъм. Тия селяни който не си даваха земята в колхозите - ТКЗС и да работят там за да изхранват Комунистите, ги избиха в концлагерите заедно с Иновативните Българи и Аристокрация.
Преди 1944г. селяните си произвеждаха всичко, продаваха си стоките по градовете и нямаше гладни. Днес селата са пусти! Комунистите станаха собственици на ТКЗС.... и народа плаща за всяко свое мяукане, че е все още жив, всякакви вид измислени данъци - даже си купува и вода за пиене по магазините!
11:03 03.11.2026