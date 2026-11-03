Икономисти очакват сериозни корекции в бюджета

Проектобюджетът вероятно ще има нужда от съществени корекции, а икономическата обстановка в България остава под натиск заради покачващите се цени, високата инфлация и ниския икономически растеж. Това заявиха икономистите Евгений Кънев и Аркади Шарков в ефира на „Здравей, България“ по Нова тв.

„Бюджетът със сигурност ще бъде проблематичен“, коментира Евгений Кънев. Аркади Шарков допълни, че за дефицита се говори още от началото на годината и очаква промени във финансовата рамка.

Инфлация, цени и горива

По думите на Шарков България е изправена пред висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната, съчетана с нисък икономически растеж. Според него това създава допълнителен натиск върху бизнеса, потребителите и пенсионерите.

Кънев посочи високите цени на горивата като друг фактор, който натоварва икономиката. Той не конкретизира какви промени в бюджета би трябвало да бъдат направени, но определи финансовата рамка като предстоящ проблем.

Възможност за инвестиции в лекарственото производство

Шарков заяви, че България има възможност да привлече инвестиции в производството и доставките на лекарства. Според него това би създало по-сигурни вериги за снабдяване за страната и Европа и би намалило зависимостта от доставки от Индия и Китай.

Икономистът предупреди, че задълбочаването на търговските конфликти прави диверсификацията на доставките все по-важна. По думите му инвестициите в лекарствения сектор могат да бъдат част от отговора на този риск.

Бюджетът като политически тест

В разговора беше обсъдена и политическата ситуация след президентските избори. Кънев определи резултата на Андрей Гюров като много добър, но посочи, че все още не е ясно какво ще предприеме той занапред.

Шарков заяви, че Илияна Йотова е получила подкрепа не само от „Прогресивна България“, но и от други политически формации. Според Кънев отношението ѝ към предстоящия бюджет ще бъде важен тест за политическите заявки.

„Предстои да стане ясно дали новоизбраният президент ще изпълни обещанията си да бъде обединител на нацията и да работи за мир“, каза Кънев.