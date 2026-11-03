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Икономисти очакват сериозни корекции в бюджета
  Тема: Икономика

Икономисти очакват сериозни корекции в бюджета

3 Ноември, 2026 10:16 867 6

  • бюджет-
  • инфлация-
  • дефицит-
  • икономически растеж-
  • цени на горивата

Покачващите се цени, инфлацията и ниският растеж са сред основните рискове пред страната. Експерти посочиха и високите цени на горивата и зависимостта от внос на лекарства

Икономисти очакват сериозни корекции в бюджета - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът вероятно ще има нужда от съществени корекции, а икономическата обстановка в България остава под натиск заради покачващите се цени, високата инфлация и ниския икономически растеж. Това заявиха икономистите Евгений Кънев и Аркади Шарков в ефира на „Здравей, България“ по Нова тв.

„Бюджетът със сигурност ще бъде проблематичен“, коментира Евгений Кънев. Аркади Шарков допълни, че за дефицита се говори още от началото на годината и очаква промени във финансовата рамка.

Инфлация, цени и горива

По думите на Шарков България е изправена пред висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната, съчетана с нисък икономически растеж. Според него това създава допълнителен натиск върху бизнеса, потребителите и пенсионерите.

Кънев посочи високите цени на горивата като друг фактор, който натоварва икономиката. Той не конкретизира какви промени в бюджета би трябвало да бъдат направени, но определи финансовата рамка като предстоящ проблем.

Възможност за инвестиции в лекарственото производство

Шарков заяви, че България има възможност да привлече инвестиции в производството и доставките на лекарства. Според него това би създало по-сигурни вериги за снабдяване за страната и Европа и би намалило зависимостта от доставки от Индия и Китай.

Икономистът предупреди, че задълбочаването на търговските конфликти прави диверсификацията на доставките все по-важна. По думите му инвестициите в лекарствения сектор могат да бъдат част от отговора на този риск.

Бюджетът като политически тест

В разговора беше обсъдена и политическата ситуация след президентските избори. Кънев определи резултата на Андрей Гюров като много добър, но посочи, че все още не е ясно какво ще предприеме той занапред.

Шарков заяви, че Илияна Йотова е получила подкрепа не само от „Прогресивна България“, но и от други политически формации. Според Кънев отношението ѝ към предстоящия бюджет ще бъде важен тест за политическите заявки.

„Предстои да стане ясно дали новоизбраният президент ще изпълни обещанията си да бъде обединител на нацията и да работи за мир“, каза Кънев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тик-Ток

    8 4 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците напълниха шкафчета с кюлчета и пачки и сега цървулите ще връщат милиарди

    Коментиран от #3

    10:20 03.11.2026

  • 2 Стенли

    5 2 Отговор
    Абе с една дума , ще дууАме супата 😮‍💨😕

    10:21 03.11.2026

  • 3 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Това донякъде е така , но не виждаме и това правителство да се опитва да спре големите течове , а борят дефицита с МРЗ , майчинските , пенсионерите ,и дори стигнаха и до ваучарите за храна 😮‍💨😕😡

    10:29 03.11.2026

  • 4 Мимо

    1 1 Отговор
    Има обширен анализ от Сметната палата - от относно двойното покачване на разходите за заплати в публичния сектор и ОСНОВНО в силовите структури - МВР и МО и в съдебната система. Докато там не се пипне и то сериозно - няма какво да се случи. Вдигане на осигурителните прагове, вдигане на данъците за малкия и среден бизнес допълнително убива всякакъв вид дейности които носят някаква придадена стойност на икономиката. А докато вече цели фамилии са зети само и единствено в МВР структурите и техните производни, и продължават да се донаерждат там вече братовчеди и роднини от трето коляно и нагоре - няма какво да чакаме. Бедния народ ще обеднява все повече и ще превива гръб под всякакви данъци и налози, само и само да събере за заплатите на служителите на реда за поредния месец. Ама тая система така неможе да работи до безкрай.

    10:44 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дядо Кънчо

    0 0 Отговор
    "Ако държиш селата - държиш земята."
    След навлизането 1944г. на войските на СССР, по заповед на Юдашвили Сталин бе въведено Крепостното право - изземване на земите на селяните и бе въведен Крепостния Социализъм. Тия селяни който не си даваха земята в колхозите - ТКЗС и да работят там за да изхранват Комунистите, ги избиха в концлагерите заедно с Иновативните Българи и Аристокрация.
    Преди 1944г. селяните си произвеждаха всичко, продаваха си стоките по градовете и нямаше гладни. Днес селата са пусти! Комунистите станаха собственици на ТКЗС.... и народа плаща за всяко свое мяукане, че е все още жив, всякакви вид измислени данъци - даже си купува и вода за пиене по магазините!

    11:03 03.11.2026

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