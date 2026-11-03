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Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват до юли 2027 г
  Тема: Икономика

Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват до юли 2027 г

3 Ноември, 2026 14:00 947 37

  • ток-
  • парно-
  • природен газ-
  • атанас пеканов-
  • компенсации за бизнеса

Вицепремиерът посочи, че газът е поскъпнал с 80% за три месеца, но цената му в България остава под европейската

Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват до юли 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Битовите потребители няма да усетят увеличение на цените на електроенергията и парното до 1 юли 2027 г., заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Той потвърди уверението, дадено от премиера Румен Радев през предходната седмица.

„Няма да има поскъпване за тях нито за тока, нито за парното до 1 юли догодина“, каза Пеканов пред БНТ. По думите му цената на природния газ на европейските борси се е увеличила с 30% през последния месец и с 80% за последните три месеца.

Вицепремиерът посочи, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независим регулаторен орган и решенията ѝ следват пазарните тенденции. Той определи като неправилни призивите към правителството да се намесва пряко в решенията за цената на газа.

Определената в България цена е 58 евро за мегаватчас, докато на европейските борси тя достига 95 евро. Разликата е около 40% в полза на българския пазар, посочи Пеканов.

Компенсации за бизнеса

За бизнеса вече действат две програми за енергоинтензивните предприятия и една обща програма за подкрепа. Министерството на енергетиката ще обсъди с представители на компаниите възможности за подобряване на компенсациите и за по-бързото им изплащане.

Целта е по-високите разходи за електроенергия и газ да не бъдат прехвърлени върху крайните цени на стоките и услугите. „Ако има нужда от оптимизация на мерките, Министерството на енергетиката е отворено към предложенията на бизнеса“, заяви Пеканов.

Той допълни, че разговорите с Европейската комисия по отделни детайли от държавния бюджет продължават. Планът е проектобюджетът да бъде представен в петък.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 замислен

    18 4 Отговор
    От цялата работа "за да не е скъпо на софиянци, топлофикация ще работи на загуба". Сега въпроса е - кой ще плати загубите на топлофикация?

    Коментиран от #28

    14:02 03.11.2026

  • 2 Има - няма

    27 2 Отговор
    Цялата ви работа такава ! Лъжи и само лъжи , и приказките и действията ви !

    Коментиран от #19

    14:03 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хора

    21 0 Отговор
    от вас хората очакваха ток да поевтинее, а не да се повишават цените му от 2027 г.
    За 2026 ги повишихте веднъж цените.
    А пък 2025 януари при Борисов, получихме януари месечни сметки от 400 лв. за ток.
    без бойлери, сушилни, фурни, съдомиялни и прочие.

    14:03 03.11.2026

  • 5 Нищоправец

    18 1 Отговор
    И поради что нищоправен номер 2 в републиката се изказва по теми, до които няма касателство?.. или си е пенкилер - от всичко разбира както и по-голяма част от бандата на фатмака

    14:05 03.11.2026

  • 6 Този е един от шарлатаните,

    16 1 Отговор
    но неговият създател - триморският натовски генерал - отново го взе под покровителство.

    Това несвястно шарлатанче също рекламираше фалиралата еврозона и заедно с другите шарлатани, прасето и тиквата, ни набута в нея.

    Румен Радев се направи, че не е съгласен...

    Коментиран от #25

    14:05 03.11.2026

  • 7 Глупендър,

    19 0 Отговор
    язък, че си образован и млад. Притурка на идиоти!

    14:05 03.11.2026

  • 8 Трол

    15 1 Отговор
    Че то всяка година е така.

    14:05 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българов

    12 0 Отговор
    ИСКУСТВЕНИ НОМЕРА
    А СЛЕД 27 ГОДИНА ?
    КОЙТО Е НА ВЛАСТ ДА МИ МИСЛИ А.
    МИЛИАРДИ ДЪЛГОВЕ.

    14:09 03.11.2026

  • 11 Голям зор

    12 1 Отговор
    После кой ще плаща изгубеното.Безплатен обяд няма.Кой иска да вярва.

    14:10 03.11.2026

  • 12 Бай Петко бренекето

    6 0 Отговор
    Помпа мосберг бренеке

    14:10 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Некои си

    13 0 Отговор
    За какво е КЕВР след като правителството решава кога и какво да увеличи или намали

    Коментиран от #27

    14:12 03.11.2026

  • 15 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    А ПОСЛЕ,ВАС КАКВО ЩЕ ВИ ПРАВИМ?

    14:14 03.11.2026

  • 16 Мнение

    6 1 Отговор
    Защо се опитвате да унищожите втория пенсионен стълб. Намалете администрацията и си намалете заплатата. Тази година си увеличихте заплатите и след това замразихте едва ли не още да си ги увеличите. Искате да си раздавате още бонуси. Това е безумие. Вие не работите и не си изработвате заплатите.

    Коментиран от #26

    14:19 03.11.2026

  • 17 Цанков

    6 0 Отговор
    Пак за "бизнеса " който си е ваш на политиците . А за хората на които единствено доходите останаха по банковия курс от смяната на парите ? Кое по-напред да плаща семейство с деца зимата , политмънки такива ? Не ви интересува щото сте на безплатно цял ден . От колата и в кабинета на топличко . Нямате право да вдигате даже и другата година нищо повече . Стига с тези любими 30-35 % на шефа ви Радев . закрийте и комисиите щом вие ще определяте скъпотията и обирането на остатъка от народ . За какво да плащаме и на тях ? Предостатъчно сте и много тези 240 фамилии от нищоправещи високоплатени олигархи. народ не остана , а вие все толкова и все по-ненаядени и алчни.

    14:22 03.11.2026

  • 18 Това е

    7 0 Отговор
    лъжа. Онези, които се отопляват на газ ще плащат значително по-високи сметки за отопление.

    14:23 03.11.2026

  • 19 Хаха хаха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Има - няма":

    Ти чак сега ли разбра? Но пак избрахте лъжкинята Йотовна, нали!

    14:23 03.11.2026

  • 20 Много

    5 2 Отговор
    скъпо става за хората, които се отопляват на газ. Булгаргаз трябва да сключи директен договор с Газпром за доставка на тръбен газ, по старата формула, пък ако ще Урсула да тропа с крачета. Тук иде реч за оцеляването на хората.

    14:26 03.11.2026

  • 21 "Поклон" до земята ли, какво ли

    4 1 Отговор
    Нали всеки юли се актуализират цените, какви са тези приказки под прогресивния храст.

    14:27 03.11.2026

  • 22 Ти за луди ли ни взимаш?

    3 0 Отговор
    Цената на електроенергията за битови потребители се определя от КЕВР, който е независим орган. Не от правителството.
    Според чл. 30 а на Закона за енергетиката КЕВР определя цената на електроенергията за битови потребители към 01.07 всяка година. Много ясно е, че до тогава няма да я променя и това не е заслуга на правителството.

    14:31 03.11.2026

  • 23 България

    2 2 Отговор
    има тръба за доставка на руски газ от Турски поток. Правителството да задължи Булгаргаз да поднови доставките по тази тръба част по-скоро. Иначе отново шокова инфлация и още по- високи цени по магазините след месец, два както стана през 2021г. Шефовете в ЕС ще разберат. Тук хората вече бедстват.

    14:31 03.11.2026

  • 24 Петканчо претопляш

    5 0 Отговор
    Вчерашната манджа. И затова взимаш заплатка. Гласувахме за Радев получаваме Петканчо.

    14:32 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Отдавнааа

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    в прибалтийските държави, а и в някои други, на хората им се разреши да си изтеглят натрупаните пари в тези пирамиди, наречени Втори стълб, при това "доброволен"! У нас кога? Мен никой не ме е питал, дали искам парите ми десетилетия и без лихва, да ги ползва някоя от пирамидите в БГ!

    Коментиран от #30

    14:34 03.11.2026

  • 27 За да се

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Некои си":

    скубе населението нон-стоп! За какво иначе? Как сме живяли без паразити, като КЕВР, омбудстман и подобни...?

    14:36 03.11.2026

  • 28 Народа!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "замислен":

    Кой друг? Кат оси мълчи и спи - ще го дерат!

    14:38 03.11.2026

  • 29 Комунист

    5 2 Отговор
    И една дума не трябва да се вярва на комунистите. Лицемерна работа -едно говорят, друго правят. Лъжи, лъжи, лъжи. През зимния сезон, ако не ги вдигнат цените, на пролет да чакаме двойни и тройни сметки. Животът за нас, обикновените хора, става все по-труден и по-труден.

    Коментиран от #32

    14:38 03.11.2026

  • 30 Май не познаваш закона

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Отдавнааа":

    Можеш да си изтеглиш личните вноски в ДФПО по всяко време. Само личните!

    Коментиран от #31

    14:48 03.11.2026

  • 31 Ха-ха-ха,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Май не познаваш закона":

    опитах! Но не може!!! Забранено е! Цитирай ми закона, който казва, че можеш! Дори след пенсиониране един приятел не можа! Били са над 19.000 лв - сега еквивалента им в евро! Ако са били под 10.000 лв - можело, май....

    14:53 03.11.2026

  • 32 Комунистите отдавна измреха, бре!

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Комунист":

    Докога ще наричаш западните капиталистически подлоги "комунисти"?

    14:58 03.11.2026

  • 33 Иванчо

    4 0 Отговор
    Тия прогресисти пак ни баламосват. Закона казва, че цените на парното и тока се определят веднъж годишно от първи юли, а не от нова година. Големи лъжци! Като са толкова загрижени защо дигнаха цената на газта (по закон се определя всеки месец).

    15:23 03.11.2026

  • 34 бабка

    4 0 Отговор
    Само лъжете хората. До кога ще ви търпят незнам.

    Коментиран от #37

    15:26 03.11.2026

  • 35 Ех, Пеканчо, пеканчо

    3 0 Отговор
    Вярно, че ти плащат сметките, но посмали малко с лъжите.

    15:27 03.11.2026

  • 36 БЪЛГАРИН

    2 0 Отговор
    А юли ще го вдигнете двойно. Шарлатани!

    15:30 03.11.2026

  • 37 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "бабка":

    Бабке аз знам.Докато пропутиновата клика фалшивицира изборите.

    15:32 03.11.2026

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