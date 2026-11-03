Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват до юли 2027 г

Битовите потребители няма да усетят увеличение на цените на електроенергията и парното до 1 юли 2027 г., заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Той потвърди уверението, дадено от премиера Румен Радев през предходната седмица.

„Няма да има поскъпване за тях нито за тока, нито за парното до 1 юли догодина“, каза Пеканов пред БНТ. По думите му цената на природния газ на европейските борси се е увеличила с 30% през последния месец и с 80% за последните три месеца.

Вицепремиерът посочи, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независим регулаторен орган и решенията ѝ следват пазарните тенденции. Той определи като неправилни призивите към правителството да се намесва пряко в решенията за цената на газа.

Определената в България цена е 58 евро за мегаватчас, докато на европейските борси тя достига 95 евро. Разликата е около 40% в полза на българския пазар, посочи Пеканов.

Компенсации за бизнеса

За бизнеса вече действат две програми за енергоинтензивните предприятия и една обща програма за подкрепа. Министерството на енергетиката ще обсъди с представители на компаниите възможности за подобряване на компенсациите и за по-бързото им изплащане.

Целта е по-високите разходи за електроенергия и газ да не бъдат прехвърлени върху крайните цени на стоките и услугите. „Ако има нужда от оптимизация на мерките, Министерството на енергетиката е отворено към предложенията на бизнеса“, заяви Пеканов.

Той допълни, че разговорите с Европейската комисия по отделни детайли от държавния бюджет продължават. Планът е проектобюджетът да бъде представен в петък.