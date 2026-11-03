Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват до юли 2027 г

Битовите потребители няма да усетят увеличение на цените на електроенергията и парното до 1 юли 2027 г., заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Той потвърди уверението, дадено от премиера Румен Радев през предходната седмица.
„Няма да има поскъпване за тях нито за тока, нито за парното до 1 юли догодина“, каза Пеканов пред БНТ. По думите му цената на природния газ на европейските борси се е увеличила с 30% през последния месец и с 80% за последните три месеца.
Вицепремиерът посочи, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независим регулаторен орган и решенията ѝ следват пазарните тенденции. Той определи като неправилни призивите към правителството да се намесва пряко в решенията за цената на газа.
Определената в България цена е 58 евро за мегаватчас, докато на европейските борси тя достига 95 евро. Разликата е около 40% в полза на българския пазар, посочи Пеканов.
Компенсации за бизнеса
За бизнеса вече действат две програми за енергоинтензивните предприятия и една обща програма за подкрепа. Министерството на енергетиката ще обсъди с представители на компаниите възможности за подобряване на компенсациите и за по-бързото им изплащане.
Целта е по-високите разходи за електроенергия и газ да не бъдат прехвърлени върху крайните цени на стоките и услугите. „Ако има нужда от оптимизация на мерките, Министерството на енергетиката е отворено към предложенията на бизнеса“, заяви Пеканов.
Той допълни, че разговорите с Европейската комисия по отделни детайли от държавния бюджет продължават. Планът е проектобюджетът да бъде представен в петък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 замислен
Коментиран от #28
14:02 03.11.2026
2 Има - няма
Коментиран от #19
14:03 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хора
За 2026 ги повишихте веднъж цените.
А пък 2025 януари при Борисов, получихме януари месечни сметки от 400 лв. за ток.
без бойлери, сушилни, фурни, съдомиялни и прочие.
14:03 03.11.2026
5 Нищоправец
14:05 03.11.2026
6 Този е един от шарлатаните,
Това несвястно шарлатанче също рекламираше фалиралата еврозона и заедно с другите шарлатани, прасето и тиквата, ни набута в нея.
Румен Радев се направи, че не е съгласен...
Коментиран от #25
14:05 03.11.2026
7 Глупендър,
14:05 03.11.2026
8 Трол
14:05 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българов
А СЛЕД 27 ГОДИНА ?
КОЙТО Е НА ВЛАСТ ДА МИ МИСЛИ А.
МИЛИАРДИ ДЪЛГОВЕ.
14:09 03.11.2026
11 Голям зор
14:10 03.11.2026
12 Бай Петко бренекето
14:10 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Некои си
Коментиран от #27
14:12 03.11.2026
15 Боруна Лом
14:14 03.11.2026
16 Мнение
Коментиран от #26
14:19 03.11.2026
17 Цанков
14:22 03.11.2026
18 Това е
14:23 03.11.2026
19 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "Има - няма":Ти чак сега ли разбра? Но пак избрахте лъжкинята Йотовна, нали!
14:23 03.11.2026
20 Много
14:26 03.11.2026
21 "Поклон" до земята ли, какво ли
14:27 03.11.2026
22 Ти за луди ли ни взимаш?
Според чл. 30 а на Закона за енергетиката КЕВР определя цената на електроенергията за битови потребители към 01.07 всяка година. Много ясно е, че до тогава няма да я променя и това не е заслуга на правителството.
14:31 03.11.2026
23 България
14:31 03.11.2026
24 Петканчо претопляш
14:32 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Отдавнааа
До коментар #16 от "Мнение":в прибалтийските държави, а и в някои други, на хората им се разреши да си изтеглят натрупаните пари в тези пирамиди, наречени Втори стълб, при това "доброволен"! У нас кога? Мен никой не ме е питал, дали искам парите ми десетилетия и без лихва, да ги ползва някоя от пирамидите в БГ!
Коментиран от #30
14:34 03.11.2026
27 За да се
До коментар #14 от "Некои си":скубе населението нон-стоп! За какво иначе? Как сме живяли без паразити, като КЕВР, омбудстман и подобни...?
14:36 03.11.2026
28 Народа!
До коментар #1 от "замислен":Кой друг? Кат оси мълчи и спи - ще го дерат!
14:38 03.11.2026
29 Комунист
Коментиран от #32
14:38 03.11.2026
30 Май не познаваш закона
До коментар #26 от "Отдавнааа":Можеш да си изтеглиш личните вноски в ДФПО по всяко време. Само личните!
Коментиран от #31
14:48 03.11.2026
31 Ха-ха-ха,
До коментар #30 от "Май не познаваш закона":опитах! Но не може!!! Забранено е! Цитирай ми закона, който казва, че можеш! Дори след пенсиониране един приятел не можа! Били са над 19.000 лв - сега еквивалента им в евро! Ако са били под 10.000 лв - можело, май....
14:53 03.11.2026
32 Комунистите отдавна измреха, бре!
До коментар #29 от "Комунист":Докога ще наричаш западните капиталистически подлоги "комунисти"?
14:58 03.11.2026
33 Иванчо
15:23 03.11.2026
34 бабка
Коментиран от #37
15:26 03.11.2026
35 Ех, Пеканчо, пеканчо
15:27 03.11.2026
36 БЪЛГАРИН
15:30 03.11.2026
37 БЪЛГАРИН
До коментар #34 от "бабка":Бабке аз знам.Докато пропутиновата клика фалшивицира изборите.
15:32 03.11.2026