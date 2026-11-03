Атанас Зафиров обяви, че би се кандидатирал за лидер на БСП

Атанас Зафиров заяви, че би се кандидатирал за председател на БСП, за да бъде запазен постигнатият в левицата крехък мир. Това каза тогавашният председател на „БСП-Обединена левица“ в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.
„Бих се кандидатирал за председател на БСП, за да не бъде торпилиран крехкият мир, постигнат в левицата“, заяви Зафиров.
Условията за подкрепа на правителство
По думите му ГЕРБ-СДС не е поставяла въпроса за подкрепа за общо правителство. Зафиров определи експертен кабинет с ясна политическа подкрепа като най-успешния модел за управление.
Той посочи, че БСП би подкрепила правителство при стабилна конструкция и съвпадащи приоритети. Според него между БСП и ГЕРБ не са водени преговори за управление, а разговори по конкретни политики.
Сред обсъжданите теми са били спирането на либерализацията на електроенергията за битовите потребители, развитието на ядрената енергетика, предоговарянето на условията по „Зелената сделка“, Бюджет 2025 и запазването на социалните права.
„Много грозна манипулация е тезата, че БСП не може да управлява и винаги излиза от властта с щети“, каза Зафиров.
Позицията за ГЕРБ и парламентарния диалог
Зафиров определи отношенията между БСП и ГЕРБ като силно антагонистични и ги сравни със съперничеството между ЦСКА и „Левски“. Той заяви, че социалистите са категорично против Бойко Борисов да бъде премиер, както и против начело на правителството да застане друга чисто партийна фигура.
Тогава той каза още, че БСП не е обсъждала с други партии поста на председател на Народното събрание, включително кандидатурата на доц. Наталия Киселова. По думите му партията би участвала в смислен разговор с „Продължаваме промяната – Демократична България“, чиито антикорупционни законодателни мерки е подкрепила по принцип.
Как се разви лидерската битка
През февруари 2025 г. 51-вият конгрес на БСП избра Атанас Зафиров за председател на Националния съвет на партията. На балотажа той получи 422 гласа срещу 365 за Борислав Гуцанов.
На 7 февруари 2026 г. Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В изявлението си той заяви, че се гордее с работата си за партията.
В интервюто от ноември 2024 г. Зафиров защити и тезата президентът да има правомощия при съставянето на служебен кабинет. Според него моделът на служното правителство се е превърнал в партийно управление и институционалният баланс трябва да бъде възстановен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Явно
14:32 03.11.2026
2 Овчар
14:32 03.11.2026
3 любопитен кръшкач
14:32 03.11.2026
4 Какъв
14:33 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кълчи кълки,
Зарчето какво ще го правите - евтаназия,
14:33 03.11.2026
7 Сила
14:33 03.11.2026
8 Ха,ха,ха
14:34 03.11.2026
9 Ъхъ вервай си
14:34 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ето затова социалистите избягаха от БСП
14:36 03.11.2026
12 Що милиони
14:37 03.11.2026
13 Зафирки
14:37 03.11.2026
14 Шишо бакшишо,
14:37 03.11.2026
15 Съвет
Кой ще те пукне да гризеш пак кокала!??
14:39 03.11.2026
16 ШЕФА
14:40 03.11.2026
17 ?????
Наката го бяхме позабравили.
На кой ли му е потрябвал пак та се появи из медиите.
Всъщност след Нинова призоваваща(незнайно кого) да се гласува за Гюрове нормално е да ни напомнят и за наследника и́.
14:40 03.11.2026
18 Мошеник
14:41 03.11.2026
19 Хмм
14:42 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Танасе
14:42 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Варна
14:44 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 си пън
14:47 03.11.2026
26 Ми той беше
14:52 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тоя па
14:58 03.11.2026
30 Може да иска да се кандидатира
15:00 03.11.2026
31 много вожд
15:02 03.11.2026
32 Моооля!
и има наглостта да е кандидат за председател!
Ами то останаха само номенклатурчици предатели и останалите малко възрастни идеалисти.
15:02 03.11.2026
33 Абе Шрек
15:10 03.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ха мит ха ни мит
15:15 03.11.2026
36 Беро
ново Бентли, ама джип ще ти ходи и мяза!
15:18 03.11.2026
37 Ъчко
водата на Позитано? Кога ще се изнасяте?
15:21 03.11.2026
38 Мнение
15:29 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Падам
15:44 03.11.2026