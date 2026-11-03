Атанас Зафиров обяви, че би се кандидатирал за лидер на БСП

Атанас Зафиров заяви, че би се кандидатирал за председател на БСП, за да бъде запазен постигнатият в левицата крехък мир. Това каза тогавашният председател на „БСП-Обединена левица“ в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Бих се кандидатирал за председател на БСП, за да не бъде торпилиран крехкият мир, постигнат в левицата“, заяви Зафиров.

Условията за подкрепа на правителство

По думите му ГЕРБ-СДС не е поставяла въпроса за подкрепа за общо правителство. Зафиров определи експертен кабинет с ясна политическа подкрепа като най-успешния модел за управление.

Той посочи, че БСП би подкрепила правителство при стабилна конструкция и съвпадащи приоритети. Според него между БСП и ГЕРБ не са водени преговори за управление, а разговори по конкретни политики.

Сред обсъжданите теми са били спирането на либерализацията на електроенергията за битовите потребители, развитието на ядрената енергетика, предоговарянето на условията по „Зелената сделка“, Бюджет 2025 и запазването на социалните права.

„Много грозна манипулация е тезата, че БСП не може да управлява и винаги излиза от властта с щети“, каза Зафиров.

Позицията за ГЕРБ и парламентарния диалог

Зафиров определи отношенията между БСП и ГЕРБ като силно антагонистични и ги сравни със съперничеството между ЦСКА и „Левски“. Той заяви, че социалистите са категорично против Бойко Борисов да бъде премиер, както и против начело на правителството да застане друга чисто партийна фигура.

Тогава той каза още, че БСП не е обсъждала с други партии поста на председател на Народното събрание, включително кандидатурата на доц. Наталия Киселова. По думите му партията би участвала в смислен разговор с „Продължаваме промяната – Демократична България“, чиито антикорупционни законодателни мерки е подкрепила по принцип.

Как се разви лидерската битка

През февруари 2025 г. 51-вият конгрес на БСП избра Атанас Зафиров за председател на Националния съвет на партията. На балотажа той получи 422 гласа срещу 365 за Борислав Гуцанов.

На 7 февруари 2026 г. Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В изявлението си той заяви, че се гордее с работата си за партията.

В интервюто от ноември 2024 г. Зафиров защити и тезата президентът да има правомощия при съставянето на служебен кабинет. Според него моделът на служното правителство се е превърнал в партийно управление и институционалният баланс трябва да бъде възстановен.