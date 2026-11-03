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Атанас Зафиров обяви, че би се кандидатирал за лидер на БСП
  Тема: Избори

Атанас Зафиров обяви, че би се кандидатирал за лидер на БСП

3 Ноември, 2026 14:29 1 323 41

  • атанас зафиров-
  • бсп-
  • избори-
  • герб-сдс-
  • българска политика

През ноември 2024 г. той свърза евентуалната си кандидатура с нуждата да бъде запазено постигнатото единство в левицата

Атанас Зафиров обяви, че би се кандидатирал за лидер на БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Атанас Зафиров заяви, че би се кандидатирал за председател на БСП, за да бъде запазен постигнатият в левицата крехък мир. Това каза тогавашният председател на „БСП-Обединена левица“ в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Бих се кандидатирал за председател на БСП, за да не бъде торпилиран крехкият мир, постигнат в левицата“, заяви Зафиров.

Условията за подкрепа на правителство

По думите му ГЕРБ-СДС не е поставяла въпроса за подкрепа за общо правителство. Зафиров определи експертен кабинет с ясна политическа подкрепа като най-успешния модел за управление.

Той посочи, че БСП би подкрепила правителство при стабилна конструкция и съвпадащи приоритети. Според него между БСП и ГЕРБ не са водени преговори за управление, а разговори по конкретни политики.

Сред обсъжданите теми са били спирането на либерализацията на електроенергията за битовите потребители, развитието на ядрената енергетика, предоговарянето на условията по „Зелената сделка“, Бюджет 2025 и запазването на социалните права.

„Много грозна манипулация е тезата, че БСП не може да управлява и винаги излиза от властта с щети“, каза Зафиров.

Позицията за ГЕРБ и парламентарния диалог

Зафиров определи отношенията между БСП и ГЕРБ като силно антагонистични и ги сравни със съперничеството между ЦСКА и „Левски“. Той заяви, че социалистите са категорично против Бойко Борисов да бъде премиер, както и против начело на правителството да застане друга чисто партийна фигура.

Тогава той каза още, че БСП не е обсъждала с други партии поста на председател на Народното събрание, включително кандидатурата на доц. Наталия Киселова. По думите му партията би участвала в смислен разговор с „Продължаваме промяната – Демократична България“, чиито антикорупционни законодателни мерки е подкрепила по принцип.

Как се разви лидерската битка

През февруари 2025 г. 51-вият конгрес на БСП избра Атанас Зафиров за председател на Националния съвет на партията. На балотажа той получи 422 гласа срещу 365 за Борислав Гуцанов.

На 7 февруари 2026 г. Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В изявлението си той заяви, че се гордее с работата си за партията.

В интервюто от ноември 2024 г. Зафиров защити и тезата президентът да има правомощия при съставянето на служебен кабинет. Според него моделът на служното правителство се е превърнал в партийно управление и институционалният баланс трябва да бъде възстановен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явно

    50 0 Отговор
    Че Ши..ши иска да си върне БСП-то.

    14:32 03.11.2026

  • 2 Овчар

    53 1 Отговор
    По сурата ще ги познаете..! Рекламно лице на спални чували..!

    14:32 03.11.2026

  • 3 любопитен кръшкач

    26 1 Отговор
    Да се кандидатира,не ми дреме на онова,отдолу!

    14:32 03.11.2026

  • 4 Какъв

    57 0 Отговор
    Какъв лидер си ти бе, сгробкаджиямръсен?!

    14:33 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кълчи кълки,

    34 0 Отговор
    а от дебело дупе стърчи и се върти тънка шишева опашчица!
    Зарчето какво ще го правите - евтаназия,

    14:33 03.11.2026

  • 7 Сила

    36 0 Отговор
    Пак скараджия , а ....усладиха му се кебапчетата !!!

    14:33 03.11.2026

  • 8 Ха,ха,ха

    34 0 Отговор
    Някои хора толкова се харесват,че даже и си вярват в значителността си. Фритюрници не ни трябват ,вредни са за здравето.

    14:34 03.11.2026

  • 9 Ъхъ вервай си

    41 0 Отговор
    Долу,в низовите организации, направо на ръце ще те носят! Към контейнера.От радост,че ги набута със сглобката в " клуба на богатите"! Егати дебелокожия н,гл ец!

    14:34 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ето затова социалистите избягаха от БСП

    27 1 Отговор
    Останаха 2-3 процента предимно хранилкаджии.

    14:36 03.11.2026

  • 12 Що милиони

    19 0 Отговор
    и врътки направи , свят да ти се завие !

    14:37 03.11.2026

  • 13 Зафирки

    15 1 Отговор
    свирки! Айде у "леву", ама то леву нема!

    14:37 03.11.2026

  • 14 Шишо бакшишо,

    26 0 Отговор
    пак се натиска,ама шансове нула

    14:37 03.11.2026

  • 15 Съвет

    17 0 Отговор
    Трябва Кака Или да те допусне... а пък си бил член на сглобката!!!
    Кой ще те пукне да гризеш пак кокала!??

    14:39 03.11.2026

  • 16 ШЕФА

    30 0 Отговор
    Пак ли ти Бе безделнико и некадърнико,пак ли ти бе Фред,и на кого ще си лидер,на 500 бабички ли ? Жалък смешник.

    14:40 03.11.2026

  • 17 ?????

    14 1 Отговор
    Ха ха.
    Наката го бяхме позабравили.
    На кой ли му е потрябвал пак та се появи из медиите.
    Всъщност след Нинова призоваваща(незнайно кого) да се гласува за Гюрове нормално е да ни напомнят и за наследника и́.

    14:40 03.11.2026

  • 18 Мошеник

    15 0 Отговор
    парекселанс ! Че и на фитнес тръгнал ?!

    14:41 03.11.2026

  • 19 Хмм

    19 0 Отговор
    били антагонистчни отношенията с ГЕРБ, слушаше и изпълняваше каквото наредят Борисов и Пеевски като кученце, натресе ни еврото, хилеше се когато го обвиняваха за слугинското поведение, промениха си гласуването от да на не, когато назарян им показа пръст надолу, измекяри, лошото е, че такива като атанасов и вълков дето говореха като него че няма алтернатива, сега отново без всякакъв срам пак са на предна линия, БСП са продажници, свалиха собственото си правителство, щото Жан не им позволи да разпродават България, Радев да внимава, защото същите тези сега са при него

    14:42 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Танасе

    13 0 Отговор
    И аз бих карала бентли, ама няма да стане. Няма шанс, при тебе същото.

    14:42 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Варна

    19 0 Отговор
    Този тулуп и жалката му партия от предатели,сглобкаджии,крадци и мошеници предизвикват в хората само омерзение и презрение !

    14:44 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 си пън

    14 0 Отговор
    фритюрник,отече в биогориво

    14:47 03.11.2026

  • 26 Ми той беше

    2 12 Отговор
    Най добрия лидер на БСП това е целта.

    14:52 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тоя па

    13 0 Отговор
    Тоя,ти си пример как можеш да фалираш една партия барабар с кака кори и вие само се зглобявахте с боци а който е бил с него все е фалирал.

    14:58 03.11.2026

  • 30 Може да иска да се кандидатира

    9 0 Отговор
    Ама няма кой да го избере.

    15:00 03.11.2026

  • 31 много вожд

    7 1 Отговор
    ,малко червени индианци...

    15:02 03.11.2026

  • 32 Моооля!

    13 0 Отговор
    Този гьосурат е последния ликвидатор на БСП
    и има наглостта да е кандидат за председател!
    Ами то останаха само номенклатурчици предатели и останалите малко възрастни идеалисти.

    15:02 03.11.2026

  • 33 Абе Шрек

    8 0 Отговор
    Че то съществува ли такава партия. Да не си се объркал нещо. И вземи да отслабнеш малко, че я виж на какво си заприличал.

    15:10 03.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха мит ха ни мит

    7 0 Отговор
    Гражданина Зафиров е натиснат от гражданите Шиши и Тиква.

    15:15 03.11.2026

  • 36 Беро

    6 0 Отговор
    Евала на Барни, днес отново си готов за екскурзий и софри! След Мерцедес-а, едно
    ново Бентли, ама джип ще ти ходи и мяза!

    15:18 03.11.2026

  • 37 Ъчко

    4 2 Отговор
    Кой ви плаща, наема, тока, отоплението и
    водата на Позитано? Кога ще се изнасяте?

    15:21 03.11.2026

  • 38 Мнение

    7 0 Отговор
    Този е отвратителен алчник. Нищо не може. Да си ходи

    15:29 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Падам

    0 0 Отговор
    Само някви ДС-та и червени утайки останаха в тая държава ЗАКРИВАЙ

    15:44 03.11.2026

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