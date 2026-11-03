Шишков: Река Дунав трябва да бъде двигател за развитието на регионите и свързаността в Европа

„Река Дунав може да бъде много повече от географска връзка. Тя може да бъде двигател за развитието на цели региони. Все още има значителен потенциал за развитие на транспортната и икономическата инфраструктура, а по-добрата свързаност е особено важна за периферните и граничните райони, малките градове и териториите, които през последните десетилетия губят население, икономическа активност и възможности за развитие.“

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при официалното откриване на 15-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се провежда в София.

Тази година България е председател на Дунавската стратегия като Министерството на регионалното развитие и благоустройството е Секретариат на Националната група за координация на Стратегията.

В изказването си пред участниците във форума министърът подчерта, че успехът на Дунавската стратегия трябва да се усеща в градовете и регионите ни – в по-добрите връзки, новите инвестиции, работните места и възможностите за младите хора. Той акцентира и върху общата отговорност на дунавските държави за опазването и устойчивото управление на реката.

„Затова решенията за използването на водния ресурс трябва да отчитат интересите на всички държави по течението на реката и последиците, които могат да имат върху регионите надолу по течението“, подчерта Шишков. Той беше категоричен, че река Дунав е за всички и отговорността за нейното бъдеще е обща.

Регионалният министър обърна внимание и на необходимостта политиката на сближаване да запази силната си роля в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 г. По думите му тя е от ключово значение за развитието на инфраструктурата, конкурентноспособността на регионите и подкрепата за местните икономики. „Важно е също макрорегионалните стратегии и програмите за териториално сътрудничество, включително Interreg, да продължат да бъдат част от европейските политики и инструменти за инвестиции“, обясни министърът.

„Бъдещият Европейски бюджет трябва да отговаря на нуждите за по-голяма гъвкавост, за да отчита различията и потребностите на регионите“, каза при откриването на форума вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му за Дунавския регион това означава „инвестиции в свързаност, развитие на местните икономики, социални дейности, които да ни тласкат да бъдем по-близо до върха. Означава и създаване на условия хората да виждат перспектива там, където живеят, да имат достъп до качествени работни места, образование, социални услуги, да имат реален избор да останат.“

„Устойчивото развитие и просперитета на Дунавския регион са възможни само там, където гражданите се чувстват защитени“, подчерта министърът на вътрешните работи Иван Демердижев.

Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион тази година е под мотото „Свързани региони, повече сплотеност: по-силен Дунав за всички“. Сред основните приоритети са намаляването на различията в развитието, подобряването на свързаността и създаването на повече възможности за регионите, които все още не използват пълния си потенциал. Специален акцент е поставен и върху връзката между Дунавския и Черноморския регион. Според министър Шишков двете направления се допълват и създават значителни възможности за сътрудничество в транспорта, икономическото развитие, устойчивостта, сигурността и управлението на общите предизвикателства.

„Дунав ни събира. От нас зависи какво ще изградим заедно благодарение на тази връзка“, заяви още архитект Шишков.

В официалното откриване на събитието се включиха и вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева. Към участниците във форума видеообръщения направиха Рафаеле Фитто - изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия за сближаване и реформи и Темис Кристофиду - генерален директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. По време на откриването приветствия отправиха и Чарлина Вичева - генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“ в Европейската комисия, и Юрай Дроба - президент на Братиславския регион и заместник-председател на Европейския комитет на регионите. Гост на форума е и г-жа Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

В рамките на форума, по-рано днес, се проведе среща на министрите, отговарящи за регионалното развитие в Дунавския регион. На нея бяха обсъдени общите приоритети и бъдещото сътрудничество в контекста на новия европейски политически и финансов цикъл.

Министрите се обединиха около Софийската декларация за Дунав, която отразява общата им воля за по-силно териториално сближаване, по-добра свързаност и по-ефективно сътрудничество в интерес на целия регион.

15-ият годишен форум продължава днес и утре с дискусии по теми, касаещи транспортната свързаност, хората и уменията, местните икономики, климатичната устойчивост, сигурността, ролята на градовете и бъдещето на политиката на сближаване.