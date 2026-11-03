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Шишков: Река Дунав трябва да бъде двигател за развитието на регионите и свързаността в Европа

Шишков: Река Дунав трябва да бъде двигател за развитието на регионите и свързаността в Европа

3 Ноември, 2026 14:32 821 23

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  • мррб-
  • дунавска стратегия-
  • река дунав

България поставя акцент върху намаляването на регионалните различия, по-добрата инфраструктура и по-силното сътрудничество между държавите от Дунавския регион

Шишков: Река Дунав трябва да бъде двигател за развитието на регионите и свързаността в Европа - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Река Дунав може да бъде много повече от географска връзка. Тя може да бъде двигател за развитието на цели региони. Все още има значителен потенциал за развитие на транспортната и икономическата инфраструктура, а по-добрата свързаност е особено важна за периферните и граничните райони, малките градове и териториите, които през последните десетилетия губят население, икономическа активност и възможности за развитие.“

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при официалното откриване на 15-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се провежда в София.

Тази година България е председател на Дунавската стратегия като Министерството на регионалното развитие и благоустройството е Секретариат на Националната група за координация на Стратегията.

В изказването си пред участниците във форума министърът подчерта, че успехът на Дунавската стратегия трябва да се усеща в градовете и регионите ни – в по-добрите връзки, новите инвестиции, работните места и възможностите за младите хора. Той акцентира и върху общата отговорност на дунавските държави за опазването и устойчивото управление на реката.

„Затова решенията за използването на водния ресурс трябва да отчитат интересите на всички държави по течението на реката и последиците, които могат да имат върху регионите надолу по течението“, подчерта Шишков. Той беше категоричен, че река Дунав е за всички и отговорността за нейното бъдеще е обща.

Регионалният министър обърна внимание и на необходимостта политиката на сближаване да запази силната си роля в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 г. По думите му тя е от ключово значение за развитието на инфраструктурата, конкурентноспособността на регионите и подкрепата за местните икономики. „Важно е също макрорегионалните стратегии и програмите за териториално сътрудничество, включително Interreg, да продължат да бъдат част от европейските политики и инструменти за инвестиции“, обясни министърът.

„Бъдещият Европейски бюджет трябва да отговаря на нуждите за по-голяма гъвкавост, за да отчита различията и потребностите на регионите“, каза при откриването на форума вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му за Дунавския регион това означава „инвестиции в свързаност, развитие на местните икономики, социални дейности, които да ни тласкат да бъдем по-близо до върха. Означава и създаване на условия хората да виждат перспектива там, където живеят, да имат достъп до качествени работни места, образование, социални услуги, да имат реален избор да останат.“

„Устойчивото развитие и просперитета на Дунавския регион са възможни само там, където гражданите се чувстват защитени“, подчерта министърът на вътрешните работи Иван Демердижев.

Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион тази година е под мотото „Свързани региони, повече сплотеност: по-силен Дунав за всички“. Сред основните приоритети са намаляването на различията в развитието, подобряването на свързаността и създаването на повече възможности за регионите, които все още не използват пълния си потенциал. Специален акцент е поставен и върху връзката между Дунавския и Черноморския регион. Според министър Шишков двете направления се допълват и създават значителни възможности за сътрудничество в транспорта, икономическото развитие, устойчивостта, сигурността и управлението на общите предизвикателства.

„Дунав ни събира. От нас зависи какво ще изградим заедно благодарение на тази връзка“, заяви още архитект Шишков.

В официалното откриване на събитието се включиха и вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева. Към участниците във форума видеообръщения направиха Рафаеле Фитто - изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия за сближаване и реформи и Темис Кристофиду - генерален директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. По време на откриването приветствия отправиха и Чарлина Вичева - генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“ в Европейската комисия, и Юрай Дроба - президент на Братиславския регион и заместник-председател на Европейския комитет на регионите. Гост на форума е и г-жа Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

В рамките на форума, по-рано днес, се проведе среща на министрите, отговарящи за регионалното развитие в Дунавския регион. На нея бяха обсъдени общите приоритети и бъдещото сътрудничество в контекста на новия европейски политически и финансов цикъл.

Министрите се обединиха около Софийската декларация за Дунав, която отразява общата им воля за по-силно териториално сближаване, по-добра свързаност и по-ефективно сътрудничество в интерес на целия регион.

15-ият годишен форум продължава днес и утре с дискусии по теми, касаещи транспортната свързаност, хората и уменията, местните икономики, климатичната устойчивост, сигурността, ролята на градовете и бъдещето на политиката на сближаване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор
    Дунав пресъхна .хи хи хи

    Коментиран от #5

    14:34 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Питане

    14 0 Отговор
    Бедна Българио,
    Докога, празни високопарни приказки, десетки хиляди евра за ненужни сбирщина, от които няма никакви резултати.?
    ТИЯ СРАМ НЯМАТ ЛИ ???

    14:37 03.11.2026

  • 4 Голи

    11 0 Отговор
    приказки , на които никой не кълве !

    14:39 03.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Май не е само заради липсата на дъжд🤔
    Май някой си прибира водите на реката 🤔
    И до Видин достига реплика на Перловска река❗

    14:39 03.11.2026

  • 6 Двойна мешана с уиски

    9 1 Отговор
    Шишков, силата ти е на софрата, не се опитвай с акъл, нямаш го

    14:40 03.11.2026

  • 7 Голяма свързаност

    3 0 Отговор
    Река Дунав влачи отпадъчните води на половината столици на Европа и ги джаска в Черно море. Река Дунав ако отидете до мястото където извира и можете да я прескочите, ще видите че още там е мръсна и не става за пиене(има две кравеферми наблизо които и облагородяват водите). Така че първата и свързаност е да кара на фермите водата в свързаността на реката.

    14:41 03.11.2026

  • 8 Точно така

    1 0 Отговор
    С корабите на Роса Киро..ва и Та..ки.

    14:44 03.11.2026

  • 9 Митьо джибрата

    3 1 Отговор
    Шишкооовв...наздраве колега...

    14:44 03.11.2026

  • 10 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА ВСИЧКО БЕШЕ СУПЕР! ИМАШЕ И КОРАБИ НА ПОДВОДНИ КРИЛЕ ОТ РУСЕ ДО ВИДИН!

    14:45 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    2 0 Отговор
    Глупости!

    14:46 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гърди

    5 1 Отговор
    Бог да ги прости тези български политически неможачи! Оправих пътища, магистрали, Черно море и вече Дунав спрятат!Не се наядахте и накрадахте!

    14:46 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 000

    1 3 Отговор
    Виждате ли наратива на хората на радев - регионите на европа?! Не, уважаеми, радев, борисов - все тая. България е либерален васал, който приветства феделизацията на европа. А това е нищо повече от тотален контрол и робство за биомасата.

    14:48 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 шишка говори свързано

    3 0 Отговор
    Река Дунав трябва да бъде двигател
    ама няма вода и кораби на плават и реакторите едвам успяват

    14:59 03.11.2026

  • 19 Шишкофф

    1 0 Отговор
    До края на следващата година ще е готов проекта за ремонт и възстановяване на река Дунав в сантиметри в участъка от Видин до Русе!

    15:11 03.11.2026

  • 20 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ТОВА Е КЕНЕФА НА ЕС

    15:18 03.11.2026

  • 21 съученик

    2 0 Отговор
    Некадърник архитект.Професията е доходна стига да може да я разбира и работи.
    Такива като него следваха и завършваха само защото деде и тати са били в шумата.
    Сега взема грешни пари от работещите българи като номенклатура.Познавам колеги
    спечелили милиони с фирмите си.

    15:25 03.11.2026

  • 22 Румяна

    3 0 Отговор
    Всичките им приказки са в бъдещо време!
    Кажете нещо и за народа в настоящето!
    На 5, този месец ще ви няма на протеста!

    Коментиран от #23

    15:31 03.11.2026

  • 23 Е как

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Румяна":

    да ти кажат че нищо не могат да направят
    НЕ Е ВРЕМЕ ЗА АМАТЬОРИ

    15:40 03.11.2026

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