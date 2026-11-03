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ИПИ предлага 100 000 по-малко чиновници до 2029 година
  Тема: Икономика

ИПИ предлага 100 000 по-малко чиновници до 2029 година

3 Ноември, 2026 16:03 1 296 44

  • алтернативен бюджет-
  • институт за пазарна икономика-
  • бюджетен дефицит-
  • държавен дълг-
  • публични разходи

Алтернативният бюджет предвижда таван на публичните разходи от 38% от БВП и повече частни инвестиции в инфраструктурата

ИПИ предлага 100 000 по-малко чиновници до 2029 година - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Институтът за пазарна икономика предлага съкращаване на 100 000 заети в обществения сектор в рамките на три години и законов таван на публичните разходи от 38 процента от брутния вътрешен продукт. Мерките са част от представения в София „Алтернативен бюджет 2027 – Изход от спиралата на дефицитите“.

ИПИ предупреждава, че без структурни реформи България е изправена пред продължителни бюджетни дефицити, ускорено натрупване на дълг и натиск за повишаване на данъците.

„Изходът изисква реформи, не нови данъци“, заявяват от Института за пазарна икономика.

Правило 20/10 за публичния сектор

Ключово място в предложението заема правилото 20/10. Според него наетите в обществения сектор не трябва да надхвърлят 20 процента от всички работещи, а разходите за техните възнаграждения да бъдат ограничени до 10 процента от БВП.

Планът предвижда и окончателно премахване на автоматичните механизми за увеличаване на заплатите в бюджетната сфера. По разчетите на ИПИ това би свило разходите за персонал с между 1,5 и 2 процента от БВП. В образованието, здравеопазването и съдебната власт се предлага преминаване от автоматично финансиране на щатове и структури към плащане според измерими резултати и отчетност.

ИПИ настоява и за промяна в социалните плащания. Организацията предлага спиране на настоящата програма за лични асистенти, като част от ресурса бъде насочен към услуги за подкрепа на действително нуждаещи се хора.

Различни разчети за дълга

Според анализа на ИПИ правителственият план за 2027 г. предвижда дефицит от 4,3 процента от БВП, въпреки нови приходни мерки за близо 2 милиарда евро. В документа се посочва, че държавният дълг ще достигне 33,3 процента от БВП през 2027 г., а разходите за лихви ще нараснат от 516 милиона евро през 2024 г. до близо 1,8 милиарда евро през 2028 г.

Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите дава по-висока оценка за дълга - 35,5 процента от БВП през 2027 г. Същевременно ведомството също посочва очакван дефицит от 4,3 процента от БВП.

Приватизация и повече средства за общините

Алтернативният бюджет предвижда публично предлагане на дялове в Българския енергиен холдинг, Българската банка за развитие, „Български пощи“, Държавната консолидационна компания и други държавни предприятия. ИПИ предлага и пълна приватизация на „Топлофикация София“.

В инфраструктурата се предвижда привличане на частен капитал в размер на поне 2 процента от БВП годишно. Сред предложенията са концесии за транспортни връзки, железопътни линии и пристанища, с приоритет върху Северна България.

Планът включва и финансова децентрализация. Според ИПИ общините трябва да получават директно 2 процентни пункта от подоходния данък, както и достъп до нов модел за финансиране на местни инвестиции на стойност над 4 милиарда евро.

Източници: dunavmost.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 22 Отговор
    Уважаеми Българи и сънародници!
    В четвъртък 5 ноември е насрочен първият протест от структурите на ПП-ДБ и присъдружни техни организации срещу кабинета на Румен Радев и новоизбрания президент г-жа Илияна Йотова!
    Тяхната цел е да прераснат в некотролируеми улични и кървави метежи!
    Призоваваме всички граждани и симпатизанти на ПБ на мирни прояви, шествия и митинги в защита на парламентарната демокрация и законно избраните премиер и президент на България!
    Ето част от държавниците подписали призива -
    Георги Първанов - президент на Р.България ( 2001- 2011г.)
    Сергей Станишев - Мин.председател Р.България ( 2005 - 2009 г.)
    Красимир Каракачанов - мин.на отбраната ( 2017 - 2021г.)
    Вежди Рашидов - мин.на културата ( 2014 - 2017 г.) и бивш председател на НС
    Румен Петков - мин.на вътрешните работи ( 2005 - 2009 г.) и бивш кмет на Плевен
    Ген.Димитър Иванов - бивш началник отдел ( 6-ти) на ДС и в момента президент Българска федерация хандбал
    И още много други политици и държавници.

    Коментиран от #3, #10, #22

    16:05 03.11.2026

  • 2 Айдееее честито

    11 2 Отговор
    Започна разпродаването на малкото останало на държавата

    16:07 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чантаджия

    11 2 Отговор
    Ще ги уволняват ли или ще ги оставят да си умрат от естествена смърт?

    16:07 03.11.2026

  • 5 Овчар

    9 8 Отговор
    Добре но измамниците не казват какво ще правят хората заменени от технологиите и машините ...? Ще крадът , ще просят или ще отмъщават..! Олигофренията на капитализма се засилва и балона скоро ще се пукне и в България.

    16:09 03.11.2026

  • 6 гражданин

    16 6 Отговор
    Ако това стане , пак за Радев ще гласувам !!

    16:09 03.11.2026

  • 7 Аловашият

    2 0 Отговор
    чип е сбъркан.

    16:10 03.11.2026

  • 8 Страшно е !

    23 2 Отговор
    Чиновници навсякъде и нищо не работят!

    Коментиран от #17

    16:10 03.11.2026

  • 9 Аватар

    8 6 Отговор
    Добре казано, но откъде ще извадите 100 000 работни места за уволнените чиновници? До началото на 2029 година има две години и два месеца.

    16:10 03.11.2026

  • 10 Наблюдател

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Аз мирен протест на комунисти не съм виждал

    16:11 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Колкото по безполезен е държавният

    19 0 Отговор
    чиновник, толкова е по надут и си мисли, че е хванал дедо Господ за шлифера!

    16:12 03.11.2026

  • 13 Национален осигурителен институт

    12 1 Отговор
    Честито 70 милиарда евро външен дълг.

    16:14 03.11.2026

  • 14 До 2029 г., племето вече ще е забравило

    8 1 Отговор
    обещанието!
    Племето помни като маймуните - 3 минути!

    16:14 03.11.2026

  • 15 Ипки-пипки

    17 3 Отговор
    Никому неизвестни "специалисти" предпагат съкращаване на лекари и учители, но не и на милиционери. Най-големият работодател в Бг днес е МВР (милиционери).

    Коментиран от #20

    16:14 03.11.2026

  • 16 И аз.

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Нека защитим новата Российская Республика България, губернатор Йотова и Путин.

    Коментиран от #23

    16:14 03.11.2026

  • 17 То и

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Страшно е !":

    реденето на пасианс е работа недей ги обиждай. После пенсиите са ни малки ти вика.

    16:17 03.11.2026

  • 18 Отивам

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спорт тото пари на мига":

    Да ги пробвам

    16:17 03.11.2026

  • 19 Работник с 41 години трудов стаж

    8 0 Отговор
    Колкото и да се напъвате повече от 1000 евро чиста пара на месечна база няма да вземате.

    16:18 03.11.2026

  • 20 Мхм

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ипки-пипки":

    Институтът за пазарна икономика е НПО, не е държавен. Там са иван костовистите от седмия ден...

    16:20 03.11.2026

  • 21 Толкова ?

    3 0 Отговор
    Лежачи !

    Ли ?

    Има Там ?

    16:20 03.11.2026

  • 22 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Изредените поименно лица дали знаят, да са подписвали подобно нещо???

    16:22 03.11.2026

  • 23 Факт

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "И аз.":

    От 3 милиона работещи 1 милион са в някви служби и само смучат от държавата е как да стане ?

    16:23 03.11.2026

  • 24 комунделите завзеха

    2 5 Отговор
    цялата власт и репресиите започвнаха ганчо русофила е готов и наведен!

    16:25 03.11.2026

  • 25 българина

    9 0 Отговор
    ИПИ като нпо финансирано от сащ, нека проучи какъв процент отделя техния благодетел саш за държавна и местна власт за заплати и изобшо разходи, ще ги улесня 10.5! от държавния бюджет! като вътре не са техните заплати, които се водят задгранична шпионска дейност и са в бюджетите на други трибуквени агенции! За да затвърдя тяхната некомпетентност ще ги уведомя, че България харчи за бюджетна издръжка на държавен местен общински апарат точно толкова!!! НЕКА СЛЕДВАШИЯ ЖУРНАЛИСТ КОЙТО ИМ Вема интервю на тези нещастници да го попита а как е в сащ!

    16:25 03.11.2026

  • 26 От чужбина

    3 0 Отговор
    Не е нужно да се съкращават чиновниците. Просто да бъдат организирани и РЕДОВНО да отработват по 2 дена в седмицата примерно в ремонта на пътища или релси. Нещо както бяха бригадите и съботниците по Тошово време, но сега това да е валидно само за чиновниците на държавни заплати. Това да е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, без да се приспада по това време болнични или отпуски. Т.е за годината имаш да отработиш толкова дни - отработваш ги, задължително.

    16:27 03.11.2026

  • 27 Кукувица Кука

    5 0 Отговор
    Световно неизвестните "експерти" от ИПИ са решили, че могат да изпързалят обществото, като им предложат един куп глупости на квадрат за бюджета на държавата.

    16:32 03.11.2026

  • 28 Тити

    4 6 Отговор
    В Нидерландия на 16 милиона население имат 20 хиляди чиновника а тука има няма 6 милиона население почти 250 хиляди

    Коментиран от #30, #37, #41, #42

    16:33 03.11.2026

  • 29 От чужбина

    7 0 Отговор
    Да се прегледат всички ТЕЛК решения. Да се извикват "болните" и/или ако нямат възможност да посетят определен медицински държавен център, болница, то комисия от минимум 3-ма членове да ги посещава на обявения адрес. Ако лицето не е на адреса да се спира плащането на пенсии. ЗАЩО? Защото твърде много са фалшивите, купените ТЕЛК решения. Половината братовчеди са с такива решения и вземат на готово пари на данъкоплатците. Те обаче вече не са интересни гласоподаватели...

    Коментиран от #33

    16:34 03.11.2026

  • 30 ааа

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тити":

    не е вярно това

    16:36 03.11.2026

  • 31 реално

    5 0 Отговор
    ипи много обичат да се разпореждат с чужди пари и давата либерра стки акъл. Ако могат да поемат 100 000 чиновници в ИПИ, ок. Къде ще работят тези хора, особено ако са над 50-55?!

    16:37 03.11.2026

  • 32 младежа

    6 1 Отговор
    Само да разчистят полицаи и военни и ще се нагласи работата .Масово вземат заплата ТЕЛК и пенсия

    16:37 03.11.2026

  • 33 Коня

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "От чужбина":

    Това дето си го изплескал като коментар е много далече от темата на тази статия.

    16:38 03.11.2026

  • 34 дядо гатю

    3 0 Отговор
    да се почне от мс съкращаване на министерства след това парлавента от 240 та 80 депутати след това разни агенции никому ненужни нпо и надолу пао веригата общините и така нататък

    16:38 03.11.2026

  • 35 де факто

    2 0 Отговор
    Има много ама много безполезни и анонимни агенции и агенцийки, при това общата администрация трябва да една обща за всички, а не насякъде по пет общи дирекции и така до безкрай.

    16:40 03.11.2026

  • 36 Минзухарова

    4 0 Отговор
    За мен все още е загадка защо в България има Институт за Пазарна Икономика / ИПИ / след като в България няма пазарна икономика.

    16:40 03.11.2026

  • 37 истината

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тити":

    В края на 2025 година броят на държавните служители в Нидерландия (Холандия) достига рекордните 160 000 души.
    • Ръст: Броят им се е увеличил с 41% в сравнение с 2018 година.

    16:41 03.11.2026

  • 38 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Забележете, ИПИ излезе с това предложение не към правителството на Киро Лъжецо и Кокорокрадецо или към това на Сапунисания академик, а към правителството на РР.
    Познайте защо!
    😉😂

    16:41 03.11.2026

  • 39 Бибоау

    3 0 Отговор
    Аз предлагам ИПИ ДА СЕ ЗАКРИЕ.

    16:42 03.11.2026

  • 40 Хаха

    2 0 Отговор
    ИПИ предлага пълни глупости, за да усвои милиони грантове!
    Ако изключим държавните предприятия и тези с над 50 процента държавно участие, реализиращи милиарди приходи, като АЕЦ, РВД, Булгаргаз, БЕХ, НЕК и др., то делът на заетите чисто в бюджеттия спрямо чакттия сектор към момента е 14,5 процента, та не знам какво ще "намаляват" до 20 процента!
    По-нисък от нас процент на заетите в публичния сектор имат държави със силно развита индустрия, като Германия около10,5 процента, Нидерландия 11,5 процента, Италия и Австрия над 12 процента. Колкото нас е процента в Чехия и Словакия, а в някои силно бюрократични държави, като Белгия - 18,5, Франция - 19, Гърция 17, а в Дания и Швеция е над 25 процента, но там никой не иска да ги "намалява", само тук се упражняват!

    16:43 03.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тити":

    Не драскай глупости!
    В Нидерландия общият брой на заетите в публичния сектор, включващ министерства, полиция, парламент, общини, армия, съдебна система, социални служби и образование възлиза на 1 580 000 /1,58 млн. / души за 2026 г.
    Справка - гугле и не пиши фантасмагории!

    16:47 03.11.2026

  • 43 Чапай

    1 0 Отговор
    Малко е но все е нещо,това беше на Бойко схемата ..раздута администрация сигурни гласоподаватели.Да се намалят наполовина най добре,че са като във ВиК..един работи 6 го гледат обаче всичките взимат пари...работа нулева.

    17:01 03.11.2026

  • 44 Констатация

    1 0 Отговор
    100,000 чиновника??? У Бг с население Шест милионъ??? По Един Чиновник на всеки 60 души от новороденото до старецъ!!! А, каква е общата численост на Тази Чиновническа Армия у Бг??? А, "кученцата, крокодилчетата и милиционерите"!?

    17:06 03.11.2026

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