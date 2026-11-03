ИПИ предлага 100 000 по-малко чиновници до 2029 година

Институтът за пазарна икономика предлага съкращаване на 100 000 заети в обществения сектор в рамките на три години и законов таван на публичните разходи от 38 процента от брутния вътрешен продукт. Мерките са част от представения в София „Алтернативен бюджет 2027 – Изход от спиралата на дефицитите“.
ИПИ предупреждава, че без структурни реформи България е изправена пред продължителни бюджетни дефицити, ускорено натрупване на дълг и натиск за повишаване на данъците.„Изходът изисква реформи, не нови данъци“, заявяват от Института за пазарна икономика.
Правило 20/10 за публичния сектор
Ключово място в предложението заема правилото 20/10. Според него наетите в обществения сектор не трябва да надхвърлят 20 процента от всички работещи, а разходите за техните възнаграждения да бъдат ограничени до 10 процента от БВП.
Планът предвижда и окончателно премахване на автоматичните механизми за увеличаване на заплатите в бюджетната сфера. По разчетите на ИПИ това би свило разходите за персонал с между 1,5 и 2 процента от БВП. В образованието, здравеопазването и съдебната власт се предлага преминаване от автоматично финансиране на щатове и структури към плащане според измерими резултати и отчетност.
ИПИ настоява и за промяна в социалните плащания. Организацията предлага спиране на настоящата програма за лични асистенти, като част от ресурса бъде насочен към услуги за подкрепа на действително нуждаещи се хора.
Различни разчети за дълга
Според анализа на ИПИ правителственият план за 2027 г. предвижда дефицит от 4,3 процента от БВП, въпреки нови приходни мерки за близо 2 милиарда евро. В документа се посочва, че държавният дълг ще достигне 33,3 процента от БВП през 2027 г., а разходите за лихви ще нараснат от 516 милиона евро през 2024 г. до близо 1,8 милиарда евро през 2028 г.
Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите дава по-висока оценка за дълга - 35,5 процента от БВП през 2027 г. Същевременно ведомството също посочва очакван дефицит от 4,3 процента от БВП.
Приватизация и повече средства за общините
Алтернативният бюджет предвижда публично предлагане на дялове в Българския енергиен холдинг, Българската банка за развитие, „Български пощи“, Държавната консолидационна компания и други държавни предприятия. ИПИ предлага и пълна приватизация на „Топлофикация София“.
В инфраструктурата се предвижда привличане на частен капитал в размер на поне 2 процента от БВП годишно. Сред предложенията са концесии за транспортни връзки, железопътни линии и пристанища, с приоритет върху Северна България.
Планът включва и финансова децентрализация. Според ИПИ общините трябва да получават директно 2 процентни пункта от подоходния данък, както и достъп до нов модел за финансиране на местни инвестиции на стойност над 4 милиарда евро.
Източници: dunavmost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
В четвъртък 5 ноември е насрочен първият протест от структурите на ПП-ДБ и присъдружни техни организации срещу кабинета на Румен Радев и новоизбрания президент г-жа Илияна Йотова!
Тяхната цел е да прераснат в некотролируеми улични и кървави метежи!
Призоваваме всички граждани и симпатизанти на ПБ на мирни прояви, шествия и митинги в защита на парламентарната демокрация и законно избраните премиер и президент на България!
Ето част от държавниците подписали призива -
Георги Първанов - президент на Р.България ( 2001- 2011г.)
Сергей Станишев - Мин.председател Р.България ( 2005 - 2009 г.)
Красимир Каракачанов - мин.на отбраната ( 2017 - 2021г.)
Вежди Рашидов - мин.на културата ( 2014 - 2017 г.) и бивш председател на НС
Румен Петков - мин.на вътрешните работи ( 2005 - 2009 г.) и бивш кмет на Плевен
Ген.Димитър Иванов - бивш началник отдел ( 6-ти) на ДС и в момента президент Българска федерация хандбал
И още много други политици и държавници.
Коментиран от #3, #10, #22
16:05 03.11.2026
2 Айдееее честито
16:07 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чантаджия
16:07 03.11.2026
5 Овчар
16:09 03.11.2026
6 гражданин
16:09 03.11.2026
7 Аловашият
16:10 03.11.2026
8 Страшно е !
Коментиран от #17
16:10 03.11.2026
9 Аватар
16:10 03.11.2026
10 Наблюдател
До коментар #1 от "Пич":Аз мирен протест на комунисти не съм виждал
16:11 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Колкото по безполезен е държавният
16:12 03.11.2026
13 Национален осигурителен институт
16:14 03.11.2026
14 До 2029 г., племето вече ще е забравило
Племето помни като маймуните - 3 минути!
16:14 03.11.2026
15 Ипки-пипки
Коментиран от #20
16:14 03.11.2026
16 И аз.
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Нека защитим новата Российская Республика България, губернатор Йотова и Путин.
Коментиран от #23
16:14 03.11.2026
17 То и
До коментар #8 от "Страшно е !":реденето на пасианс е работа недей ги обиждай. После пенсиите са ни малки ти вика.
16:17 03.11.2026
18 Отивам
До коментар #11 от "Спорт тото пари на мига":Да ги пробвам
16:17 03.11.2026
19 Работник с 41 години трудов стаж
16:18 03.11.2026
20 Мхм
До коментар #15 от "Ипки-пипки":Институтът за пазарна икономика е НПО, не е държавен. Там са иван костовистите от седмия ден...
16:20 03.11.2026
21 Толкова ?
Ли ?
Има Там ?
16:20 03.11.2026
22 От чужбина
До коментар #1 от "Пич":Изредените поименно лица дали знаят, да са подписвали подобно нещо???
16:22 03.11.2026
23 Факт
До коментар #16 от "И аз.":От 3 милиона работещи 1 милион са в някви служби и само смучат от държавата е как да стане ?
16:23 03.11.2026
24 комунделите завзеха
16:25 03.11.2026
25 българина
16:25 03.11.2026
26 От чужбина
16:27 03.11.2026
27 Кукувица Кука
16:32 03.11.2026
28 Тити
Коментиран от #30, #37, #41, #42
16:33 03.11.2026
29 От чужбина
Коментиран от #33
16:34 03.11.2026
30 ааа
До коментар #28 от "Тити":не е вярно това
16:36 03.11.2026
31 реално
16:37 03.11.2026
32 младежа
16:37 03.11.2026
33 Коня
До коментар #29 от "От чужбина":Това дето си го изплескал като коментар е много далече от темата на тази статия.
16:38 03.11.2026
34 дядо гатю
16:38 03.11.2026
35 де факто
16:40 03.11.2026
36 Минзухарова
16:40 03.11.2026
37 истината
До коментар #28 от "Тити":В края на 2025 година броят на държавните служители в Нидерландия (Холандия) достига рекордните 160 000 души.
• Ръст: Броят им се е увеличил с 41% в сравнение с 2018 година.
16:41 03.11.2026
38 Тити на Кака
Познайте защо!
😉😂
16:41 03.11.2026
39 Бибоау
16:42 03.11.2026
40 Хаха
Ако изключим държавните предприятия и тези с над 50 процента държавно участие, реализиращи милиарди приходи, като АЕЦ, РВД, Булгаргаз, БЕХ, НЕК и др., то делът на заетите чисто в бюджеттия спрямо чакттия сектор към момента е 14,5 процента, та не знам какво ще "намаляват" до 20 процента!
По-нисък от нас процент на заетите в публичния сектор имат държави със силно развита индустрия, като Германия около10,5 процента, Нидерландия 11,5 процента, Италия и Австрия над 12 процента. Колкото нас е процента в Чехия и Словакия, а в някои силно бюрократични държави, като Белгия - 18,5, Франция - 19, Гърция 17, а в Дания и Швеция е над 25 процента, но там никой не иска да ги "намалява", само тук се упражняват!
16:43 03.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хаха
До коментар #28 от "Тити":Не драскай глупости!
В Нидерландия общият брой на заетите в публичния сектор, включващ министерства, полиция, парламент, общини, армия, съдебна система, социални служби и образование възлиза на 1 580 000 /1,58 млн. / души за 2026 г.
Справка - гугле и не пиши фантасмагории!
16:47 03.11.2026
43 Чапай
17:01 03.11.2026
44 Констатация
17:06 03.11.2026