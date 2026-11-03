ИПИ предлага 100 000 по-малко чиновници до 2029 година

Институтът за пазарна икономика предлага съкращаване на 100 000 заети в обществения сектор в рамките на три години и законов таван на публичните разходи от 38 процента от брутния вътрешен продукт. Мерките са част от представения в София „Алтернативен бюджет 2027 – Изход от спиралата на дефицитите“.

ИПИ предупреждава, че без структурни реформи България е изправена пред продължителни бюджетни дефицити, ускорено натрупване на дълг и натиск за повишаване на данъците.

Правило 20/10 за публичния сектор

„Изходът изисква реформи, не нови данъци“, заявяват от Института за пазарна икономика.

Ключово място в предложението заема правилото 20/10. Според него наетите в обществения сектор не трябва да надхвърлят 20 процента от всички работещи, а разходите за техните възнаграждения да бъдат ограничени до 10 процента от БВП.

Планът предвижда и окончателно премахване на автоматичните механизми за увеличаване на заплатите в бюджетната сфера. По разчетите на ИПИ това би свило разходите за персонал с между 1,5 и 2 процента от БВП. В образованието, здравеопазването и съдебната власт се предлага преминаване от автоматично финансиране на щатове и структури към плащане според измерими резултати и отчетност.

ИПИ настоява и за промяна в социалните плащания. Организацията предлага спиране на настоящата програма за лични асистенти, като част от ресурса бъде насочен към услуги за подкрепа на действително нуждаещи се хора.

Различни разчети за дълга

Според анализа на ИПИ правителственият план за 2027 г. предвижда дефицит от 4,3 процента от БВП, въпреки нови приходни мерки за близо 2 милиарда евро. В документа се посочва, че държавният дълг ще достигне 33,3 процента от БВП през 2027 г., а разходите за лихви ще нараснат от 516 милиона евро през 2024 г. до близо 1,8 милиарда евро през 2028 г.

Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите дава по-висока оценка за дълга - 35,5 процента от БВП през 2027 г. Същевременно ведомството също посочва очакван дефицит от 4,3 процента от БВП.

Приватизация и повече средства за общините

Алтернативният бюджет предвижда публично предлагане на дялове в Българския енергиен холдинг, Българската банка за развитие, „Български пощи“, Държавната консолидационна компания и други държавни предприятия. ИПИ предлага и пълна приватизация на „Топлофикация София“.

В инфраструктурата се предвижда привличане на частен капитал в размер на поне 2 процента от БВП годишно. Сред предложенията са концесии за транспортни връзки, железопътни линии и пристанища, с приоритет върху Северна България.

Планът включва и финансова децентрализация. Според ИПИ общините трябва да получават директно 2 процентни пункта от подоходния данък, както и достъп до нов модел за финансиране на местни инвестиции на стойност над 4 милиарда евро.

Източници: dunavmost.com