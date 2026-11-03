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Мартин Димитров: Национализацията на втория стълб за пенсиите е кражба ВИДЕО
  Тема: Икономика

Мартин Димитров: Национализацията на втория стълб за пенсиите е кражба ВИДЕО

3 Ноември, 2026 16:48, обновена 3 Ноември, 2026 16:56 1 461 57

  • мартин димитров-
  • втори пенсионен стълб-
  • национализация на пенсии-
  • бюджетен дефицит-
  • демократична българия

Депутатът от „Демократична България“ предупреди, че служебното прехвърляне на пенсионни партиди към НОИ би отнело личния избор на осигурените

Мартин Димитров: Национализацията на втория стълб за пенсиите е кражба ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
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Мартин Димитров Мартин Димитров политик

Идеята за национализация на втория пенсионен стълб представлява посегателство върху частните сметки на гражданите, заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в кулоарите на Народното събрание. Изказването му беше направено след заседание на Комисията по бюджет и финанси.

По думите му управляващите търсят начин да използват натрупаните средства в частните пенсионни фондове за запълване на бюджетния дефицит. Димитров определи подобна стъпка като отнемане на лично имущество.

„Идеята за национализация на втория стълб на пенсионното осигуряване е все едно да дойдат у вас и да ви вземат телевизора, за да погасят бюджетния дефицит“, заяви Мартин Димитров.

Спорът е за избора между втория стълб и НОИ

Според депутата всеки осигурен в момента разполага със законов механизъм доброволно да прехвърли партидата си от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт, ако прецени, че това е в негов интерес.

Димитров твърди, че обсъжданата промяна би заменила личното решение със служебно прехвърляне. Той предупреди, че така гражданите ще бъдат лишени от възможността сами да избират къде да се управляват пенсионните им средства.

„Няма да оставим хората да решават да си прехвърлят парите от втория стълб към НОИ. Ние ще го направим служебно, вместо тях“, каза депутатът, представяйки позицията си за намеренията на управляващото мнозинство.

По думите му предложение за връщане на средствата от втория стълб в държавното обществено осигуряване досега е внасяно от „Възраждане“ при обсъждането на бюджета. Димитров заяви, че подобна политика би създала прецедент за ограничаване на частната собственост.

Предупреждение за дефицита и инфлацията

Мартин Димитров настоя вместо да се посягало на пенсионните спестявания, да бъдат намалени разходите и да бъде ограничен бюджетният дефицит. Той предупреди, че финансирането на разходите чрез нови заеми може да увеличи търсенето и да доведе до по-високи цени.

Депутатът заяви, че внесените законопроекти показват намерение дефицитът да не бъде задържан под прага от 3 процента. Според него премахването на изискванията за фискални корекции ще позволи на властта да увеличава разходите, а последиците ще бъдат понесени от гражданите чрез по-висока инфлация.

„Неизбежна е катастрофата по пътя, по който са тръгнали. Въпросът е кога ще се случи“, предупреди Димитров и определи предстоящата зима като изключително тежка.

Той сравни очакваната икономическа обстановка със сценария от управлението на Жан Виденов. Димитров призова управляващото мнозинство да предприеме мерки за овладяване на дефицита и заяви, че бюджетът не трябва да бъде изпускан.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това е същото,

    21 22 Отговор
    което вчера направиха в Русия.
    Абсолютно същото.

    Коментиран от #34

    16:50 03.11.2026

  • 3 Овчар

    26 16 Отговор
    Кога Русия ще ни освободи от еничарите..?

    16:51 03.11.2026

  • 4 Икономоко

    41 8 Отговор
    Втория стълб си е кражба за тия къде внасят.

    Коментиран от #12

    16:52 03.11.2026

  • 5 до кога ще се дава трибуна

    36 17 Отговор
    на хора с отпаднала необходимост

    16:52 03.11.2026

  • 6 въпросителна

    43 11 Отговор
    Мартине , ментора ти Костов като направи преватизацията и продаде неща като БГА Балкан за 150 000 долара , не е ли кражба . Идва времето за разплата, даже вече е тук .

    16:53 03.11.2026

  • 7 Малатин

    45 7 Отговор
    Кражба е самият втори стълб - нагла и огромна.

    16:53 03.11.2026

  • 8 Прогресивно ми е

    17 30 Отговор
    Комунистите винаги опоскват спестяванията на хората. Направо скачаме в 1989г. Кражбите са им генетично заложено още от опоскването НС мандрите. Честито!

    16:54 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ОТВРАТЕН

    24 6 Отговор
    Стига сте пускали миризливи фъшкии , и не ви ли омръзна тази долна и мръсна игра която играете !!!

    16:55 03.11.2026

  • 12 честен ционист

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Икономоко":

    Аз не внасям по ни един от двата.

    16:57 03.11.2026

  • 13 ърл джоунс

    27 9 Отговор
    През 1997 година Костов и компания директно откраднаха спестяванията на хората , обърнаха ги в долари , направиха хипер инфлация и изплатиха на хората купища пари с три нули накрая . Не се обаждай , че не сме простили , няма и да простим . Да вземете да върнете заграбеното на държавата , тутманици

    Коментиран от #26

    16:57 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТОГАВА КАК

    23 5 Отговор
    ЩЕ НАРЕЧЕМ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ТЪМНИЯТ СУБЕКТ ОТ ДРАГАЛЕВЦИ

    Коментиран от #25

    16:57 03.11.2026

  • 16 това джудже

    19 4 Отговор
    няма един ден трудов стаж в реалния свят. Цял живот живее от смукане на кръвта на народа

    16:58 03.11.2026

  • 17 евалата чалгопитеци

    14 3 Отговор
    Как е новото нормално? Свежичко ли ви е още, или вече вони?

    16:58 03.11.2026

  • 18 Цървул

    8 1 Отговор
    Вместо да правите икономия след икономия и да преливате от пусто в празно , стройте заводи и изнасяйте стоки с висока принадена стойност . Да не забравяме и селското стопанство .
    Икономия - само от помощи за други .

    17:01 03.11.2026

  • 19 мартинчо отде дойде нужда

    11 6 Отговор
    за запълване на бюджетния дефицит.?

    от шайката на тиквите ли с общ надути поръчки?
    плямпате много предимно празни локуми а не обяснявате на избралите ви
    що хазната е все празна и 70 милиарда дългове и избралите ви все рекордьори по бедност в ес

    17:01 03.11.2026

  • 20 Предложение!!

    13 5 Отговор
    Вместо задължително да разпределяме осигуровките между два стълба, да увеличим вноската в първия стълб и да получаваме една пенсия от НОИ.

    17:01 03.11.2026

  • 21 Голям смях

    1 4 Отговор
    крайно време е да изпълним изискванията на Ес....50% данък на всеки придобит цент.

    17:01 03.11.2026

  • 22 Мартин яко ни лъже!!пенсионер съм

    16 8 Отговор
    Откровен лъжец си е тоя Мартин. Втория стълб е насилствен и крадлив, лъжлив! Добре е си ги прехвърлих в Ной иначе ех да вземам доста по малко. Единственото хубаво е че се наследява всичко друго е лъжа и измама

    Коментиран от #28, #32

    17:02 03.11.2026

  • 23 Набиха ли ви го

    13 9 Отговор
    Бе офциииии. Айде на ви Чорапи и Йотовици. Всичко дано ви вземат. И жалките пенсийки, дето гласувахте в червено.

    17:03 03.11.2026

  • 24 ПЪЛНИ Глупости

    8 7 Отговор
    Айде зеленочорапниците да тълкуват ,душички недоклепани !Това е само началото .....

    17:04 03.11.2026

  • 25 Пламен

    10 13 Отговор

    До коментар #15 от "ТОГАВА КАК":

    Масаовата ,,приватезация" беше по времето на Жан , а не при Костов.
    Може би си от поколението ,,Жив зян" и не помниш тези времена.

    17:05 03.11.2026

  • 26 Тихо ватнишки примат

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "ърл джоунс":

    • Правителството на Иван Костов (май 1997 – 2001 г.): Парламентарните избори, спечелени от ОДС (начело с Иван Костов), се провеждат през април 1997 г., а неговото правителство встъпва в длъжност през май 1997 г. То е назначено след служебния кабинет на Стефан Софиянски. Основната мярка за спиране на хиперинфлацията и стабилизиране на лева е въвеждането на Валутния борд на 1 юли 1997 г., при който българският лев е фиксиран първо към германската марка (а по-късно към еврото).
    • Деноминацията (1999 г.): Премахването на „трите нули“ от парите (когато 1000 стари лева стават 1 нов лев) се извършва на 5 юли 1999 г. с цел улесняване на плащанията и счетоводството след стабилизирането на икономиката.

    17:06 03.11.2026

  • 27 Гост

    5 0 Отговор
    Че то и сега си е кражба.

    17:07 03.11.2026

  • 28 Точно така

    8 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мартин яко ни лъже!!пенсионер съм":

    Но сега Радев взима по 433 евро от всеки.За десет години той краде 4433 евро,които наследниците няма да получат.(Ако родителят се гътне)

    17:08 03.11.2026

  • 29 Разликата

    15 1 Отговор
    В Германия през 2026 г. задължителната пенсионна осигуровка е 18,6% от брутната заплата.
    За сравнение, в България общата пенсионна вноска е 19,8%, от които 14,8% отиват в НОИ, а 5% – в частен пенсионен фонд .
    Т.е. Германия разчита основно на една държавна пенсия, а допълнителното пенсионно осигуряване е доброволно, а в България моделът е различен – имаме задължителни два пенсионни стълба. Защо??

    Коментиран от #44

    17:08 03.11.2026

  • 30 604

    10 2 Отговор
    Ко ко къв избор..тия играят с парите ни по борси може и на тото! Часни фондове не трябва да има! Изтърбушват ги редовно! Ся ще ги национализират , въстановят и после пак ще ги дадат на свои да ги търбушат, тая схема е ясна от години!

    17:09 03.11.2026

  • 31 ПЪЛНИ Глупости

    7 4 Отговор
    Искали ,не искали отделяли не отделяли, 2 стълб сега зеленочорапната орда ще си закърпи чорапа продънен и то с нашите пари тези дето никой до сега не пипна !

    17:09 03.11.2026

  • 32 Пенсионер си

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Мартин яко ни лъже!!пенсионер съм":

    И тупан

    17:09 03.11.2026

  • 33 хихи

    5 1 Отговор
    Мартине с тази инфлация няма никакъв смисъл от тези фондове и не ми разправяй че инфлацията ще стане 2% а фондовете ще дава 4% доходност...

    17:10 03.11.2026

  • 34 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Това е същото,":

    Остави Русия бе, не е хапка за твоята уста..... Относно заглавието бих казал, че самото съществуване на вторият стълб за пенсии бг територията си е чиста кражба от осигуряващите се и от държавния НОИ.... Но понеже искаме да се изкараме големи европейци въведохме втория стълб, който е видно че не работи и че си е чиста на фиоска пирамида..... Когато населението е бедно най-добре е вноските да бъдат в НОИ..... Когато 60-70% от осигуряващите са над средното ниво на заплащане може доброволно да се осигуряват в допълнителен фонд.....

    17:10 03.11.2026

  • 35 Вторият стълб е КРАЖБА!

    7 1 Отговор
    Задължителен е!!!!!
    Не можеш свободно да решиш дали тези 5% да отиват в частен фонд.
    Плащаш такси. Частните дружества удържат такси за управление и инвестиционна дейност.
    Носиш инвестиционен риск. Доходността не е гарантирана и инфлацията може да намали реалната стойност на натрупаните средства.
    Намалява се държавната пенсия. Участието във втория стълб се отразява на изчислението на пенсията от НОИ.
    Нямаш пълен достъп до парите си. Не можеш просто да изтеглиш цялата сума, когато пожелаеш.

    Коментиран от #40

    17:11 03.11.2026

  • 36 Проблемът е:

    5 1 Отговор
    Според мен най-същественият проблем е ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ характер на втория стълб!

    17:12 03.11.2026

  • 37 Важното е

    5 0 Отговор
    Защо човек да няма право на информиран избор между:
    19,8% в държавната пенсионна система;
    14,8% в НОИ и 5% в частен фонд?
    Това са два различни модела и гражданите заслужават прозрачни сравнения колко пенсия биха получили при всеки от тях.
    Не е достатъчно да ни обещават две пенсии. Важното е какъв ще бъде общият им размер и каква сигурност ще дават.

    17:13 03.11.2026

  • 38 Тези фондове пенсия не дават

    4 1 Отговор
    Крадци са частните фондове, от тях ли дебелееш?

    17:15 03.11.2026

  • 39 Прехвърляне на втория стълб в НОИ

    3 0 Отговор
    Това е право, предвидено в чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване.
    Как става?
    Подавате заявление в НАП.
    Осигуряването ти се променя от универсален пенсионен фонд към държавния фонд „Пенсии“.
    Натрупаните средства се прехвърлят по установения законов ред към държавната система.
    Бъдещите ти пенсионни вноски вече се насочват изцяло към НОИ.

    17:15 03.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мартин Д. Пиявицата в НС

    2 3 Отговор
    Явно, че Пиявицата Мартин лично е засегнат.

    Ще му спрат потока от пари за лобиране в полза на измамниците от частните пенсионни фондове.

    Пенсионер съм и се радвам, че своевременно си прехвърлих мижавите точки, запетайки и стотинки от частния фонд, в който бях, към държавния НОИ и взимам добра пенсия заради това...

    17:16 03.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ехо

    3 2 Отговор
    Днес петроханци се скъсаха да лъжат. Димитров не знае явно какво е приватизация. Единствен по изключение Асен Василев каза истината: има информация че ще се намали вноската в ЧПД- по малък процент

    Коментиран от #57

    17:16 03.11.2026

  • 44 Тези фондове пенсия не дават

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Разликата":

    Сдс-арите си създадоха много хранилки, обиращи народа, тези фондове са капка в морето.

    17:17 03.11.2026

  • 45 Мич

    1 2 Отговор
    Няма такова нещо, това са журналистически партенки. Защо вярвате на това. Същото като с ракията. Оказа се друго.

    17:17 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха мит ха ни мит

    1 2 Отговор
    Лъжливите овчарчета пп ,дб и други д и б.

    17:19 03.11.2026

  • 49 Социализъм

    3 1 Отговор
    Социализмът свършва там където свършат парите на другите. При често свършващите пари в НРБ и източен пенсионен фонд- веднъж в началото на управлението на Живков и втори път в края,при фалираща три пъти държава от 1956 до 1997 е естествено,че няма пенсионен фонд. Така че вторият стълб е форма на защита от държавен фалит. Освен това,тези които плачат, че са във втория здпф,винаги могат да прехвърли средствата си в държавния НОЙ. Не виждам проблем ,защото имат избор...

    17:26 03.11.2026

  • 50 Не виждам никаква разлика

    2 2 Отговор
    Между управлението на Зглобката и новите управляващи само дето след приемането на еврото стана едно зануляваме на спестяванията на българите и всичко всеки ден се влошава.

    17:28 03.11.2026

  • 51 Комунистите

    5 1 Отговор
    Какво друго да правят освен да крадат народа?
    Добре борят олигархията, като я заместват!!

    Коментиран от #54

    17:29 03.11.2026

  • 52 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Абе Малтин ,като събаляхте демократичното плавителство къде ви бяха главите ?

    17:33 03.11.2026

  • 53 А ГЕРБ и Денков, какво направиха

    2 0 Отговор
    Маллтинчо, кога с Денков ще върните източените пари от пенсионната система близо 1 милиард долара.

    Коментиран от #56

    17:33 03.11.2026

  • 54 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Комунистите":

    То заместването е пак борба,как да не е борба,всеки ден убийства и ,, щели да продължат ,, Дойде руско мракобесие . Честито !

    17:35 03.11.2026

  • 55 Пенсия

    1 0 Отговор
    Вижте сега, имате 2 избора:
    1.Отивате в НОИ и си прехвърляте партидата от УПФ в НОИ. Нямате осигуряване в частен фонд.Получавате само държавна пенсия.Ако обаче се споминете преди да се пенсионирате, всичките ви осигуровки към НОИ изгарят,тоест отиват за социали на ромляните,сиреч пиете една студена вода.
    2.Ако си задържите партидата в УПФ,вероятно парите ще са доста стопени,но наследниците ви ще ги получат, да не се товарят с пари за надгробния ви паметник.
    Всеки сам си преценя ще доживее ли до пенсия и колко дълго ще я получава.Въпрос на избор.

    17:37 03.11.2026

  • 56 А ГЕРБ и Дянков, какво направиха

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "А ГЕРБ и Денков, какво направиха":

    Симеон Дянков

    17:37 03.11.2026

  • 57 По-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ехо":

    Петроханец си ти!

    17:38 03.11.2026

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