Мартин Димитров: Национализацията на втория стълб за пенсиите е кражба ВИДЕО

Идеята за национализация на втория пенсионен стълб представлява посегателство върху частните сметки на гражданите, заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в кулоарите на Народното събрание. Изказването му беше направено след заседание на Комисията по бюджет и финанси.

По думите му управляващите търсят начин да използват натрупаните средства в частните пенсионни фондове за запълване на бюджетния дефицит. Димитров определи подобна стъпка като отнемане на лично имущество.

Спорът е за избора между втория стълб и НОИ

„Идеята за национализация на втория стълб на пенсионното осигуряване е все едно да дойдат у вас и да ви вземат телевизора, за да погасят бюджетния дефицит“, заяви Мартин Димитров.

Според депутата всеки осигурен в момента разполага със законов механизъм доброволно да прехвърли партидата си от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт, ако прецени, че това е в негов интерес.

Димитров твърди, че обсъжданата промяна би заменила личното решение със служебно прехвърляне. Той предупреди, че така гражданите ще бъдат лишени от възможността сами да избират къде да се управляват пенсионните им средства.

„Няма да оставим хората да решават да си прехвърлят парите от втория стълб към НОИ. Ние ще го направим служебно, вместо тях“, каза депутатът, представяйки позицията си за намеренията на управляващото мнозинство.

По думите му предложение за връщане на средствата от втория стълб в държавното обществено осигуряване досега е внасяно от „Възраждане“ при обсъждането на бюджета. Димитров заяви, че подобна политика би създала прецедент за ограничаване на частната собственост.

Предупреждение за дефицита и инфлацията

Мартин Димитров настоя вместо да се посягало на пенсионните спестявания, да бъдат намалени разходите и да бъде ограничен бюджетният дефицит. Той предупреди, че финансирането на разходите чрез нови заеми може да увеличи търсенето и да доведе до по-високи цени.

Депутатът заяви, че внесените законопроекти показват намерение дефицитът да не бъде задържан под прага от 3 процента. Според него премахването на изискванията за фискални корекции ще позволи на властта да увеличава разходите, а последиците ще бъдат понесени от гражданите чрез по-висока инфлация.

„Неизбежна е катастрофата по пътя, по който са тръгнали. Въпросът е кога ще се случи“, предупреди Димитров и определи предстоящата зима като изключително тежка.

Той сравни очакваната икономическа обстановка със сценария от управлението на Жан Виденов. Димитров призова управляващото мнозинство да предприеме мерки за овладяване на дефицита и заяви, че бюджетът не трябва да бъде изпускан.