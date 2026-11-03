Мартин Димитров: Национализацията на втория стълб за пенсиите е кражба ВИДЕО

Идеята за национализация на втория пенсионен стълб представлява посегателство върху частните сметки на гражданите, заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в кулоарите на Народното събрание. Изказването му беше направено след заседание на Комисията по бюджет и финанси.
По думите му управляващите търсят начин да използват натрупаните средства в частните пенсионни фондове за запълване на бюджетния дефицит. Димитров определи подобна стъпка като отнемане на лично имущество.„Идеята за национализация на втория стълб на пенсионното осигуряване е все едно да дойдат у вас и да ви вземат телевизора, за да погасят бюджетния дефицит“, заяви Мартин Димитров.
Спорът е за избора между втория стълб и НОИ
Според депутата всеки осигурен в момента разполага със законов механизъм доброволно да прехвърли партидата си от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт, ако прецени, че това е в негов интерес.
Димитров твърди, че обсъжданата промяна би заменила личното решение със служебно прехвърляне. Той предупреди, че така гражданите ще бъдат лишени от възможността сами да избират къде да се управляват пенсионните им средства.„Няма да оставим хората да решават да си прехвърлят парите от втория стълб към НОИ. Ние ще го направим служебно, вместо тях“, каза депутатът, представяйки позицията си за намеренията на управляващото мнозинство.
По думите му предложение за връщане на средствата от втория стълб в държавното обществено осигуряване досега е внасяно от „Възраждане“ при обсъждането на бюджета. Димитров заяви, че подобна политика би създала прецедент за ограничаване на частната собственост.
Предупреждение за дефицита и инфлацията
Мартин Димитров настоя вместо да се посягало на пенсионните спестявания, да бъдат намалени разходите и да бъде ограничен бюджетният дефицит. Той предупреди, че финансирането на разходите чрез нови заеми може да увеличи търсенето и да доведе до по-високи цени.
Депутатът заяви, че внесените законопроекти показват намерение дефицитът да не бъде задържан под прага от 3 процента. Според него премахването на изискванията за фискални корекции ще позволи на властта да увеличава разходите, а последиците ще бъдат понесени от гражданите чрез по-висока инфлация.„Неизбежна е катастрофата по пътя, по който са тръгнали. Въпросът е кога ще се случи“, предупреди Димитров и определи предстоящата зима като изключително тежка.
Той сравни очакваната икономическа обстановка със сценария от управлението на Жан Виденов. Димитров призова управляващото мнозинство да предприеме мерки за овладяване на дефицита и заяви, че бюджетът не трябва да бъде изпускан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Това е същото,
Абсолютно същото.
Коментиран от #34
16:50 03.11.2026
3 Овчар
16:51 03.11.2026
4 Икономоко
Коментиран от #12
16:52 03.11.2026
5 до кога ще се дава трибуна
16:52 03.11.2026
6 въпросителна
16:53 03.11.2026
7 Малатин
16:53 03.11.2026
8 Прогресивно ми е
16:54 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ОТВРАТЕН
16:55 03.11.2026
12 честен ционист
До коментар #4 от "Икономоко":Аз не внасям по ни един от двата.
16:57 03.11.2026
13 ърл джоунс
Коментиран от #26
16:57 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТОГАВА КАК
Коментиран от #25
16:57 03.11.2026
16 това джудже
16:58 03.11.2026
17 евалата чалгопитеци
16:58 03.11.2026
18 Цървул
Икономия - само от помощи за други .
17:01 03.11.2026
19 мартинчо отде дойде нужда
от шайката на тиквите ли с общ надути поръчки?
плямпате много предимно празни локуми а не обяснявате на избралите ви
що хазната е все празна и 70 милиарда дългове и избралите ви все рекордьори по бедност в ес
17:01 03.11.2026
20 Предложение!!
17:01 03.11.2026
21 Голям смях
17:01 03.11.2026
22 Мартин яко ни лъже!!пенсионер съм
Коментиран от #28, #32
17:02 03.11.2026
23 Набиха ли ви го
17:03 03.11.2026
24 ПЪЛНИ Глупости
17:04 03.11.2026
25 Пламен
До коментар #15 от "ТОГАВА КАК":Масаовата ,,приватезация" беше по времето на Жан , а не при Костов.
Може би си от поколението ,,Жив зян" и не помниш тези времена.
17:05 03.11.2026
26 Тихо ватнишки примат
До коментар #13 от "ърл джоунс":• Правителството на Иван Костов (май 1997 – 2001 г.): Парламентарните избори, спечелени от ОДС (начело с Иван Костов), се провеждат през април 1997 г., а неговото правителство встъпва в длъжност през май 1997 г. То е назначено след служебния кабинет на Стефан Софиянски. Основната мярка за спиране на хиперинфлацията и стабилизиране на лева е въвеждането на Валутния борд на 1 юли 1997 г., при който българският лев е фиксиран първо към германската марка (а по-късно към еврото).
• Деноминацията (1999 г.): Премахването на „трите нули“ от парите (когато 1000 стари лева стават 1 нов лев) се извършва на 5 юли 1999 г. с цел улесняване на плащанията и счетоводството след стабилизирането на икономиката.
17:06 03.11.2026
27 Гост
17:07 03.11.2026
28 Точно така
До коментар #22 от "Мартин яко ни лъже!!пенсионер съм":Но сега Радев взима по 433 евро от всеки.За десет години той краде 4433 евро,които наследниците няма да получат.(Ако родителят се гътне)
17:08 03.11.2026
29 Разликата
За сравнение, в България общата пенсионна вноска е 19,8%, от които 14,8% отиват в НОИ, а 5% – в частен пенсионен фонд .
Т.е. Германия разчита основно на една държавна пенсия, а допълнителното пенсионно осигуряване е доброволно, а в България моделът е различен – имаме задължителни два пенсионни стълба. Защо??
Коментиран от #44
17:08 03.11.2026
30 604
17:09 03.11.2026
31 ПЪЛНИ Глупости
17:09 03.11.2026
32 Пенсионер си
До коментар #22 от "Мартин яко ни лъже!!пенсионер съм":И тупан
17:09 03.11.2026
33 хихи
17:10 03.11.2026
34 Европеец
До коментар #2 от "Това е същото,":Остави Русия бе, не е хапка за твоята уста..... Относно заглавието бих казал, че самото съществуване на вторият стълб за пенсии бг територията си е чиста кражба от осигуряващите се и от държавния НОИ.... Но понеже искаме да се изкараме големи европейци въведохме втория стълб, който е видно че не работи и че си е чиста на фиоска пирамида..... Когато населението е бедно най-добре е вноските да бъдат в НОИ..... Когато 60-70% от осигуряващите са над средното ниво на заплащане може доброволно да се осигуряват в допълнителен фонд.....
17:10 03.11.2026
35 Вторият стълб е КРАЖБА!
Не можеш свободно да решиш дали тези 5% да отиват в частен фонд.
Плащаш такси. Частните дружества удържат такси за управление и инвестиционна дейност.
Носиш инвестиционен риск. Доходността не е гарантирана и инфлацията може да намали реалната стойност на натрупаните средства.
Намалява се държавната пенсия. Участието във втория стълб се отразява на изчислението на пенсията от НОИ.
Нямаш пълен достъп до парите си. Не можеш просто да изтеглиш цялата сума, когато пожелаеш.
Коментиран от #40
17:11 03.11.2026
36 Проблемът е:
17:12 03.11.2026
37 Важното е
19,8% в държавната пенсионна система;
14,8% в НОИ и 5% в частен фонд?
Това са два различни модела и гражданите заслужават прозрачни сравнения колко пенсия биха получили при всеки от тях.
Не е достатъчно да ни обещават две пенсии. Важното е какъв ще бъде общият им размер и каква сигурност ще дават.
17:13 03.11.2026
38 Тези фондове пенсия не дават
17:15 03.11.2026
39 Прехвърляне на втория стълб в НОИ
Как става?
Подавате заявление в НАП.
Осигуряването ти се променя от универсален пенсионен фонд към държавния фонд „Пенсии“.
Натрупаните средства се прехвърлят по установения законов ред към държавната система.
Бъдещите ти пенсионни вноски вече се насочват изцяло към НОИ.
17:15 03.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мартин Д. Пиявицата в НС
Ще му спрат потока от пари за лобиране в полза на измамниците от частните пенсионни фондове.
Пенсионер съм и се радвам, че своевременно си прехвърлих мижавите точки, запетайки и стотинки от частния фонд, в който бях, към държавния НОИ и взимам добра пенсия заради това...
17:16 03.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ехо
Коментиран от #57
17:16 03.11.2026
44 Тези фондове пенсия не дават
До коментар #29 от "Разликата":Сдс-арите си създадоха много хранилки, обиращи народа, тези фондове са капка в морето.
17:17 03.11.2026
45 Мич
17:17 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ха мит ха ни мит
17:19 03.11.2026
49 Социализъм
17:26 03.11.2026
50 Не виждам никаква разлика
17:28 03.11.2026
51 Комунистите
Добре борят олигархията, като я заместват!!
Коментиран от #54
17:29 03.11.2026
52 Бай Араб
17:33 03.11.2026
53 А ГЕРБ и Денков, какво направиха
Коментиран от #56
17:33 03.11.2026
54 Бай Араб
До коментар #51 от "Комунистите":То заместването е пак борба,как да не е борба,всеки ден убийства и ,, щели да продължат ,, Дойде руско мракобесие . Честито !
17:35 03.11.2026
55 Пенсия
1.Отивате в НОИ и си прехвърляте партидата от УПФ в НОИ. Нямате осигуряване в частен фонд.Получавате само държавна пенсия.Ако обаче се споминете преди да се пенсионирате, всичките ви осигуровки към НОИ изгарят,тоест отиват за социали на ромляните,сиреч пиете една студена вода.
2.Ако си задържите партидата в УПФ,вероятно парите ще са доста стопени,но наследниците ви ще ги получат, да не се товарят с пари за надгробния ви паметник.
Всеки сам си преценя ще доживее ли до пенсия и колко дълго ще я получава.Въпрос на избор.
17:37 03.11.2026
56 А ГЕРБ и Дянков, какво направиха
До коментар #53 от "А ГЕРБ и Денков, какво направиха":Симеон Дянков
17:37 03.11.2026
57 По-точно
До коментар #43 от "Ехо":Петроханец си ти!
17:38 03.11.2026