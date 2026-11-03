Провериха два самолета на летище София заради сигнали за бомби

Два пътнически самолета, изпълняващи полети от Бергамо и Дъблин до София, са били проверени на летище София след сигнали за поставени бомби. И двете машини са кацнали успешно и не са били отклонявани към други летища. След приземяването службите за сигурност са извършили пълен оглед на бордовете, но взривни устройства не са открити, съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, цитиран от БТА.

По думите на Пеев при сигнали за заплаха се задействат ръководителите на полети, Военновъздушните сили и останалите компетентни ведомства. Решението на кое летище да се приземи самолетът принадлежи на неговия командир.

„Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи“, заяви Георги Пеев.

Министърът уточни, че първата задача е да бъде осигурено безопасното приземяване, след което на място се извършва щателна проверка. Той посочи, че част от действията и информацията по процедурата са класифицирани, но увери, че в конкретния случай няма реална опасност за гражданите.

Сигналът е стигнал до пилота чрез авиокомпанията

Точният брой на пътниците в двата самолета не е съобщен. Не е уточнено и дали заплахите са били изпратени по електронна поща.

Пеев обясни, че при един от полетите пилотът е получил информация за заплахата по каналите на авиокомпанията. След това е уведомил ръководството на въздушното движение, което е задействало стандартния протокол.

„Този, който първи е получил тази информация, задейства протокол, който е стандартен, действа се по чек лист“, каза министърът. По думите му процедурата се прилага по един и същи начин независимо от броя на хората на борда или от мястото, от което е подаден сигналът.

Сигнали са получени и към институции

И.д. главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов е потвърдил, че през деня са били отправени бомбени заплахи и към различни държавни институции, както и към самолет, свързан с летище София. По случая са били задействани установените процедури за сигурност.