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Девет часа изслушват кандидатите за Съдийската колегия
  Тема: Избори

Девет часа изслушват кандидатите за Съдийската колегия

3 Ноември, 2026 19:34 432 1

  • висш съдебен съвет-
  • правна комисия-
  • съдийска колегия-
  • парламентарна квота-
  • светозар георгиев

Десет от 13-те номинирани вече представиха концепциите си пред Правната комисия. Кандидатите критикуваха действащия ВСС и липсата на реакция по скандалите „Нотариуса“ и „Еврото“

Девет часа изслушват кандидатите за Съдийската колегия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десет от общо 13 кандидати за Съдийската колегия на следващия Висш съдебен съвет вече са изслушани от Правната комисия на Народното събрание. Процедурата продължава втори ден, а заседанието е продължило девет часа към публикуването на информацията. Остават изслушванията на още трима номинирани.

Пред депутатите са представили концепциите си съдиите Иван Ранчев от Пловдивския апелативен съд, Калин Баталски, председател на Окръжния съд в Перник, Михаил Малчев от Софийския апелативен съд и Светозар Георгиев от Варна. Ранчев, Баталски и Малчев са номинирани от „Прогресивна България“, а Георгиев – от „Продължаваме промяната“. Изслушани са и адвокатите Петьо Славов и Силвия Цанова.

Кандидатите са критикували кадровата работа на действащия ВСС, чийто мандат е изтекъл, както и липсата на адекватен институционален отговор по случаите „Нотариуса“ и „Еврото“. ГЕРБ и ДПС не са внесли номинации за Съдийската колегия, съобщи БНР.

Въпросите за главния прокурор и подслушването

По време на изслушванията депутатите са питали кандидатите и за избора на главен прокурор. Той ще бъде сред първите задачи на новия ВСС, ако парламентът избере необходимите представители от своята квота. За това са нужни най-малко 160 гласа, а парламентарната квота включва 11 членове – шестима в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия. Гласуването трябва да се проведе до 19 ноември.

Сред обсъжданите теми е и броят на подслушваните магистрати. Светозар Георгиев е разказал, че е бил подслушван месеци наред по сигнал на прокурор, че е поискал пари от Веселин Марешки. След това е бил съден и изцяло оправдан от Върховния касационен съд.

„Всеки 17-и магистрат е подслушван! Какво поражда това – страх в обществото. Има ли нужда от страхливи магистрати?“

По време на заседанието е посочено, че около 1500 магистрати са били подслушвани. Георгиев е определил случилото се с него като безобразие и е поставил въпроса за отражението на подобни практики върху независимостта на магистратите.

Изслушванията на кандидатите за Съдийската колегия продължават, след което предстои разглеждане на номинациите за Прокурорската колегия.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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