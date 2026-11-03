Новини
България »
София »
Корнелия Нинова: Оставете парите на хората
  Тема: Икономика

Корнелия Нинова: Оставете парите на хората

3 Ноември, 2026 21:31 679 20

  • корнелия нинова-
  • втори пенсионен стълб-
  • нои-
  • пенсионни фондове-
  • личен избор

Тя настоя гражданите сами да решават дали да прехвърлят средствата си от частните пенсионни фондове към НОИ. Министерството на финансите отрече да се подготвя подобна промяна

Корнелия Нинова: Оставете парите на хората - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корнелия Нинова призова средствата във втория пенсионен стълб да останат под контрола на хората. Повод за позицията ѝ е обсъжданото прехвърляне на пари от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).

„Моето мнение е да се остави на хората правото да избират. Ако искат да си ги прехвърлят. Ако не искат, да не им бъдат местени насила“, написа Нинова във Facebook.

Тя подчерта, че става дума за средства, натрупани чрез осигурителните вноски на гражданите. „Човекът си ги е изработил, внесъл си е осигуровките и е само негово право как да ги използва“, заяви Нинова.

Финансовото министерство отрече да има такава промяна

Позицията на Нинова беше публикувана на фона на разпространени твърдения, че вноската за втория пенсионен стълб може да бъде намалена от 5% на 2,5%, а освободените средства да бъдат насочени към НОИ.

Министерството на финансите определи тези твърдения като неверни и заяви, че не се подготвя подобна реформа. От ведомството посочиха, че няма планирано пренасочване на част от вноската към НОИ.

Народният представител Костадин Проданов също отрече да се подготвя промяна. „Искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано“, заяви той пред журналисти.

На въпрос дали осигурителните вноски във втория пенсионен стълб ще останат непроменени, Проданов отговори утвърдително.

Така към момента позицията на Нинова е политически призив за запазване на личния избор, докато Министерството на финансите и управляващите отричат да има подготвено прехвърляне на средства или промяна на размера на вноската.

Източници: focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Приватизаторката Нинова

    15 3 Отговор
    милее за частните пенсионни фондове.

    Сврака крадлива на гарваните ядени очи прави.

    21:35 03.11.2026

  • 2 А50

    13 2 Отговор
    Корнелия крадлата по-добре да не мисли за парите на хората

    21:36 03.11.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    9 1 Отговор
    шо ДСК не дава лихва , а цените скочиха двойно , и външния ни дълг е с 20% лихва питам аз!? обикн. БГ не може ли да си направи сметка , че спестяванията му са 50 процента окрадени?

    Коментиран от #10

    21:36 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не могат

    7 0 Отговор
    Далаверата трябва да продължава

    21:36 03.11.2026

  • 6 Град София

    10 2 Отговор
    Крадла импексова няма право да говори за пари!

    21:37 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЕЕЕЕ

    7 0 Отговор
    докато има офце, трябва да се стрижат -"Пауло Коелю"

    21:40 03.11.2026

  • 9 Бай Араб

    5 1 Отговор
    Корнела е основоположник на българската трагедия .

    21:41 03.11.2026

  • 10 ЕЕЕЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    60% защото един лев вече е равен на 2.5 Евро

    21:41 03.11.2026

  • 11 Како Корни, разкажи за "Техноимпекс"!

    4 1 Отговор
    Кой продаде недвижимата собственост на "Техноимпекс" в столицата на Зимбабве - Хараре - и кой гушна паричките?

    Колко процента от приватизацията на "Техноимпекс" ти се паднаха и каква беше сумата?

    21:42 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пламен

    4 1 Отговор
    В такава ситуация цяла Гърция щеше да е по улиците.

    21:50 03.11.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    парите не са на хората като ритнеш камбаната те не са наследствени а остават за търгашите. Защо не го кажете?

    21:51 03.11.2026

  • 18 КОРНЕЛОООО

    1 1 Отговор
    ЩО НЕ СЕ СЪБЕРЕТЕ С ЧАЛ ГАРОВ И ДА СИ ЛАЕТЕ В ХОР

    21:56 03.11.2026

  • 19 Корнелия Нинова

    1 0 Отговор
    Един ден след изборите се изгавриха с хората.

    💥 КЕВР току що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1.11.26г.

    📑 Криха преди изборите какво ни готвят. Върнаха искането на Булгаргаз за 34 % увеличение, защото било високо. Замазваха ни очите. 34% е високо, а 32,52% не е, така ли?

    📤 При това в тази цена не влиза достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най- вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда.
    А думите на министъра на енергетиката " засегнатите от скъпия газ винаги могат да минат на ток" е цинично. Почти като онази крилата фраза " като няма хляб, да ядат пасти."

    📈 За увеличената цена на газа правителството не предвижда и никакви компенсации, никакви - нито за индустрията, нито за цените. Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с Боташ? Това е убийствено решение.

    Цената ще платят тези гласували за Йотова ,проформа за Радев!
    Защото гласувалите за тях според данните на социологическите агенции са лицата с най низшия социален статус граждани ,отхвърлени от обществото.
    22% от населението са oбщо ,за Йотова и Радев гласуваха 18% от тях!
    Честито

    22:06 03.11.2026

  • 20 Дупката в бюджета за 6 месеца

    1 0 Отговор
    Управление на мунчо е 5.3 милиарда евро + изтегли 9 милиарда за половин година! Къде отидоха? Населението не видя нищо от тях!

    22:07 03.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове