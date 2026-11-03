Корнелия Нинова: Оставете парите на хората

Корнелия Нинова призова средствата във втория пенсионен стълб да останат под контрола на хората. Повод за позицията ѝ е обсъжданото прехвърляне на пари от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).

„Моето мнение е да се остави на хората правото да избират. Ако искат да си ги прехвърлят. Ако не искат, да не им бъдат местени насила“, написа Нинова във Facebook.

Тя подчерта, че става дума за средства, натрупани чрез осигурителните вноски на гражданите. „Човекът си ги е изработил, внесъл си е осигуровките и е само негово право как да ги използва“, заяви Нинова.

Финансовото министерство отрече да има такава промяна

Позицията на Нинова беше публикувана на фона на разпространени твърдения, че вноската за втория пенсионен стълб може да бъде намалена от 5% на 2,5%, а освободените средства да бъдат насочени към НОИ.

Министерството на финансите определи тези твърдения като неверни и заяви, че не се подготвя подобна реформа. От ведомството посочиха, че няма планирано пренасочване на част от вноската към НОИ.

Народният представител Костадин Проданов също отрече да се подготвя промяна. „Искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано“, заяви той пред журналисти.

На въпрос дали осигурителните вноски във втория пенсионен стълб ще останат непроменени, Проданов отговори утвърдително.

Така към момента позицията на Нинова е политически призив за запазване на личния избор, докато Министерството на финансите и управляващите отричат да има подготвено прехвърляне на средства или промяна на размера на вноската.

Източници: focus-news.net