Корнелия Нинова: Оставете парите на хората

Корнелия Нинова призова средствата във втория пенсионен стълб да останат под контрола на хората. Повод за позицията ѝ е обсъжданото прехвърляне на пари от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).
„Моето мнение е да се остави на хората правото да избират. Ако искат да си ги прехвърлят. Ако не искат, да не им бъдат местени насила“, написа Нинова във Facebook.
Тя подчерта, че става дума за средства, натрупани чрез осигурителните вноски на гражданите. „Човекът си ги е изработил, внесъл си е осигуровките и е само негово право как да ги използва“, заяви Нинова.
Финансовото министерство отрече да има такава промяна
Позицията на Нинова беше публикувана на фона на разпространени твърдения, че вноската за втория пенсионен стълб може да бъде намалена от 5% на 2,5%, а освободените средства да бъдат насочени към НОИ.
Министерството на финансите определи тези твърдения като неверни и заяви, че не се подготвя подобна реформа. От ведомството посочиха, че няма планирано пренасочване на част от вноската към НОИ.
Народният представител Костадин Проданов също отрече да се подготвя промяна. „Искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано“, заяви той пред журналисти.
На въпрос дали осигурителните вноски във втория пенсионен стълб ще останат непроменени, Проданов отговори утвърдително.
Така към момента позицията на Нинова е политически призив за запазване на личния избор, докато Министерството на финансите и управляващите отричат да има подготвено прехвърляне на средства или промяна на размера на вноската.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Приватизаторката Нинова
Сврака крадлива на гарваните ядени очи прави.
21:35 03.11.2026
2 А50
21:36 03.11.2026
3 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #10
21:36 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не могат
21:36 03.11.2026
6 Град София
21:37 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЕЕЕЕ
21:40 03.11.2026
9 Бай Араб
21:41 03.11.2026
10 ЕЕЕЕ
До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":60% защото един лев вече е равен на 2.5 Евро
21:41 03.11.2026
11 Како Корни, разкажи за "Техноимпекс"!
Колко процента от приватизацията на "Техноимпекс" ти се паднаха и каква беше сумата?
21:42 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пламен
21:50 03.11.2026
17 Ний ша Ва упрайм
21:51 03.11.2026
18 КОРНЕЛОООО
21:56 03.11.2026
19 Корнелия Нинова
💥 КЕВР току що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1.11.26г.
📑 Криха преди изборите какво ни готвят. Върнаха искането на Булгаргаз за 34 % увеличение, защото било високо. Замазваха ни очите. 34% е високо, а 32,52% не е, така ли?
📤 При това в тази цена не влиза достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най- вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда.
А думите на министъра на енергетиката " засегнатите от скъпия газ винаги могат да минат на ток" е цинично. Почти като онази крилата фраза " като няма хляб, да ядат пасти."
📈 За увеличената цена на газа правителството не предвижда и никакви компенсации, никакви - нито за индустрията, нито за цените. Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с Боташ? Това е убийствено решение.
Цената ще платят тези гласували за Йотова ,проформа за Радев!
Защото гласувалите за тях според данните на социологическите агенции са лицата с най низшия социален статус граждани ,отхвърлени от обществото.
22% от населението са oбщо ,за Йотова и Радев гласуваха 18% от тях!
Честито
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