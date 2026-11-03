Експерт: „Топлофикация София“ е в технически фалит

„Топлофикация София“ е в състояние на технически фалит, а задълженията ѝ тежат не само върху дружеството, но и върху „Булгаргаз“. Това заяви енергийният анализатор Светомир Николов от програма „Геоикономика“ на Центъра за изследване на демокрацията в „Интервюто в Новините на NOVA“.
По думите му финансовият проблем не се изчерпва със задълженията на столичната топлофикация. Според Николов тежестта се прехвърля към доставчика на природен газ, а оттам и към Българския енергиен холдинг.
Поскъпването на газа увеличава разходите на бизнеса
„Топлофикация София“ е най-големият единичен потребител на природен газ в страната. Годишното потребление на природен газ в България е около 2,5 млрд. куб. метра.
Цената на природния газ за ноември е 58,43 евро за мегаватчас без акциз, ДДС и такси, след увеличение от 32,52% спрямо предходния месец. В ценовия микс са включени и количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ.
Николов посочи, че договорът за доставки от Азербайджан е сред причините цената на газа в България да остава по-ниска от тази в Западна Европа. По-високата цена ще се отрази на разходите на компаниите, които използват горивото в производството си.
Сред засегнатите сектори може да бъде и хранителната промишленост. Анализаторът предупреди, че по-високите производствени разходи създават предпоставки за поскъпване на част от хранителните продукти.
Сметките за парно не се променят автоматично
Според Николов увеличението на цената на природния газ няма автоматично да доведе до промяна в сметките на домакинствата за парно и електроенергия. Причината е, че регулираните цени се определят на годишна база, докато цената на газа се утвърждава всеки месец.„Най-добрата енергия е спестената“, каза Светомир Николов.
Той препоръча на домакинствата, които търсят начин да ограничат разходите си за отопление, да инвестират в енергийна ефективност. Сред посочените мерки са подмяна на дограмата и поставяне на външна или вътрешна изолация.
Източници: nova.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕЕЕЕ
Коментиран от #4
21:42 03.11.2026
2 Това ли е най
21:44 03.11.2026
3 ПРОГРЕСИВНО
Ще ПОСКЪПНЕ ПАРНОТО.
БЛАГОДАРИМ НА РАДЕВ И ЙОТОВА
ЗА НОВИТЕ ЦЕНИ НА ГАЗЪТ
21:44 03.11.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "ЕЕЕЕ":Заглавието е вярно ..... По лошото е че и държавата е във фалит....
21:46 03.11.2026
5 Нищо. Няма страшно
21:46 03.11.2026
6 НепроГресивен
За 6 месеца ЛЯТО, Радев ви е виновен.
И забравят, че преди Радев имаше ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, БКП, ДПС.
Радев ви е виновен, че врабчетата се върнаха в България.
Забравихте Бойковата Зима,
януари 2025 400 лв. сметки ток за 50% от българите,
забравихте 2013 протести ток срещу ГЕРБ, СДС.
Забравихте КВОТИТЕ и ПВУ на ПП, ДБ и ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ.
21:50 03.11.2026
7 Откакто съществува
21:52 03.11.2026
8 604
21:52 03.11.2026
9 Соломон
Коментиран от #11
21:52 03.11.2026
10 ИНТЕРЕСНО?
21:54 03.11.2026
11 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #9 от "Соломон":До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан“, КТМ ”Радомир”, „Балканкар” и много други емблематични предприятия и организации. Държавна „Топлофикация София”, е равносилно на смърт за нея и всички произтичащи от това последствия.
Коментиран от #13
21:56 03.11.2026
12 осраински
21:59 03.11.2026
13 Соломон
До коментар #11 от "ПРИПОМНЯНЕ":Като се измъкнала защо тогава пак е във фалит и ще трябва всички да я спасяваме. Включително и тези които не ползват услугите и и не живеят в София
22:01 03.11.2026
14 Вальо Топлото
Комунягите отлагаха спешната операция по премахване на тумора и накрая организЪма умря!
22:01 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Радев, ко става бе
Как успя да заблудиш 1 500 000 де били?
22:03 03.11.2026
17 По Радевата тръба Боташ
22:05 03.11.2026