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Експерт: „Топлофикация София“ е в технически фалит

Експерт: „Топлофикация София“ е в технически фалит

3 Ноември, 2026 21:39 554 17

  • топлофикация софия-
  • природен газ-
  • булгаргаз-
  • енергетика-
  • светомир николов

Светомир Николов посочи, че задълженията на дружеството тежат и върху „Булгаргаз“, а по-високата цена на газа няма автоматично да промени сметките за парно

Експерт: „Топлофикация София“ е в технически фалит - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

„Топлофикация София“ е в състояние на технически фалит, а задълженията ѝ тежат не само върху дружеството, но и върху „Булгаргаз“. Това заяви енергийният анализатор Светомир Николов от програма „Геоикономика“ на Центъра за изследване на демокрацията в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му финансовият проблем не се изчерпва със задълженията на столичната топлофикация. Според Николов тежестта се прехвърля към доставчика на природен газ, а оттам и към Българския енергиен холдинг.

Поскъпването на газа увеличава разходите на бизнеса

„Топлофикация София“ е най-големият единичен потребител на природен газ в страната. Годишното потребление на природен газ в България е около 2,5 млрд. куб. метра.

Цената на природния газ за ноември е 58,43 евро за мегаватчас без акциз, ДДС и такси, след увеличение от 32,52% спрямо предходния месец. В ценовия микс са включени и количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ.

Николов посочи, че договорът за доставки от Азербайджан е сред причините цената на газа в България да остава по-ниска от тази в Западна Европа. По-високата цена ще се отрази на разходите на компаниите, които използват горивото в производството си.

Сред засегнатите сектори може да бъде и хранителната промишленост. Анализаторът предупреди, че по-високите производствени разходи създават предпоставки за поскъпване на част от хранителните продукти.

Сметките за парно не се променят автоматично

Според Николов увеличението на цената на природния газ няма автоматично да доведе до промяна в сметките на домакинствата за парно и електроенергия. Причината е, че регулираните цени се определят на годишна база, докато цената на газа се утвърждава всеки месец.

„Най-добрата енергия е спестената“, каза Светомир Николов.

Той препоръча на домакинствата, които търсят начин да ограничат разходите си за отопление, да инвестират в енергийна ефективност. Сред посочените мерки са подмяна на дограмата и поставяне на външна или вътрешна изолация.

Източници: nova.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕЕЕЕ

    6 3 Отговор
    Зкривай го тоя Тез. Ние не добиваме газ че, да имаме тец

    Коментиран от #4

    21:42 03.11.2026

  • 2 Това ли е най

    11 2 Отговор
    големия проблем или 33% по скъп газ, 125% по скъп ток за бизнеса, 40 милиона за километър магистрала, национализирани пенсии... честитооо балъциии :Д:Д:Д:Д

    21:44 03.11.2026

  • 3 ПРОГРЕСИВНО

    4 2 Отговор
    И МНОГО РЯЗКО
    Ще ПОСКЪПНЕ ПАРНОТО.

    БЛАГОДАРИМ НА РАДЕВ И ЙОТОВА

    ЗА НОВИТЕ ЦЕНИ НА ГАЗЪТ

    21:44 03.11.2026

  • 4 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЕЕЕ":

    Заглавието е вярно ..... По лошото е че и държавата е във фалит....

    21:46 03.11.2026

  • 5 Нищо. Няма страшно

    4 4 Отговор
    Радевият Боташ ще оправи нещата

    21:46 03.11.2026

  • 6 НепроГресивен

    6 1 Отговор
    Кой натрупа дълговете на Топлофикация, като се почне от Вальо Топлото?
    За 6 месеца ЛЯТО, Радев ви е виновен.
    И забравят, че преди Радев имаше ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, БКП, ДПС.
    Радев ви е виновен, че врабчетата се върнаха в България.
    Забравихте Бойковата Зима,
    януари 2025 400 лв. сметки ток за 50% от българите,
    забравихте 2013 протести ток срещу ГЕРБ, СДС.
    Забравихте КВОТИТЕ и ПВУ на ПП, ДБ и ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ.

    21:50 03.11.2026

  • 7 Откакто съществува

    4 2 Отговор
    е така! По съветски модел управлявана. Трябваше да я стопанисват на концесия, но не! По-важно е да сме соцкоректни!

    21:52 03.11.2026

  • 8 604

    4 0 Отговор
    по провинцията това е отживелица. топлофикация е накичена с частни фирмици към които тя задължава...сещайте се. сега ще им сипнат в купанката и така пак и пак и пак и пак....схема за хрантутене на наши и ваши! закривайте я тая глупост ве алоуууу

    21:52 03.11.2026

  • 9 Соломон

    5 1 Отговор
    Ами да го продават. Всички тецове в страната са частни и печелят. Само софийския е държавен и на загуба

    Коментиран от #11

    21:52 03.11.2026

  • 10 ИНТЕРЕСНО?

    3 1 Отговор
    Топлофикация е ”виновна” , че я има, дори когато нямаме държава. Топлофикация е ”неудобна” защото със съществуването си запушва устата на всички плачльовци които се оправдават за неудачите си с прехода, кризата , некадърни правителства и т.н. Топлофикация е ”гадна” защото не умря като БАЛКАНКАР, КТМ РАДОМИР, БГА БАЛКАН, КРЕМИКОВЦИ, БТК... Не изхвърли стотици специалисти на улицата. Запази въздуха на София чист. Не даде своя принос за увеличаване на раково болните. И т. н. и т. н.

    21:54 03.11.2026

  • 11 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан“, КТМ ”Радомир”, „Балканкар” и много други емблематични предприятия и организации. Държавна „Топлофикация София”, е равносилно на смърт за нея и всички произтичащи от това последствия.

    Коментиран от #13

    21:56 03.11.2026

  • 12 осраински

    2 0 Отговор
    ЩОМГЛАСУВАТ ЗАГЯУРОФ

    21:59 03.11.2026

  • 13 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Като се измъкнала защо тогава пак е във фалит и ще трябва всички да я спасяваме. Включително и тези които не ползват услугите и и не живеят в София

    22:01 03.11.2026

  • 14 Вальо Топлото

    3 0 Отговор
    Топлофикация е в технически фалит от 35 години!
    Комунягите отлагаха спешната операция по премахване на тумора и накрая организЪма умря!

    22:01 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радев, ко става бе

    1 1 Отговор
    Цените растат като гъби след дъжд!
    Как успя да заблудиш 1 500 000 де били?

    22:03 03.11.2026

  • 17 По Радевата тръба Боташ

    2 1 Отговор
    не върви ли газ? Що нема?

    22:05 03.11.2026

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