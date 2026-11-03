Експерт: „Топлофикация София“ е в технически фалит

„Топлофикация София“ е в състояние на технически фалит, а задълженията ѝ тежат не само върху дружеството, но и върху „Булгаргаз“. Това заяви енергийният анализатор Светомир Николов от програма „Геоикономика“ на Центъра за изследване на демокрацията в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му финансовият проблем не се изчерпва със задълженията на столичната топлофикация. Според Николов тежестта се прехвърля към доставчика на природен газ, а оттам и към Българския енергиен холдинг.

Поскъпването на газа увеличава разходите на бизнеса

„Топлофикация София“ е най-големият единичен потребител на природен газ в страната. Годишното потребление на природен газ в България е около 2,5 млрд. куб. метра.

Цената на природния газ за ноември е 58,43 евро за мегаватчас без акциз, ДДС и такси, след увеличение от 32,52% спрямо предходния месец. В ценовия микс са включени и количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ.

Николов посочи, че договорът за доставки от Азербайджан е сред причините цената на газа в България да остава по-ниска от тази в Западна Европа. По-високата цена ще се отрази на разходите на компаниите, които използват горивото в производството си.

Сред засегнатите сектори може да бъде и хранителната промишленост. Анализаторът предупреди, че по-високите производствени разходи създават предпоставки за поскъпване на част от хранителните продукти.

Сметките за парно не се променят автоматично

Според Николов увеличението на цената на природния газ няма автоматично да доведе до промяна в сметките на домакинствата за парно и електроенергия. Причината е, че регулираните цени се определят на годишна база, докато цената на газа се утвърждава всеки месец.

„Най-добрата енергия е спестената“, каза Светомир Николов.

Той препоръча на домакинствата, които търсят начин да ограничат разходите си за отопление, да инвестират в енергийна ефективност. Сред посочените мерки са подмяна на дограмата и поставяне на външна или вътрешна изолация.

Източници: nova.bg, dariknews.bg