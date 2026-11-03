Бабикян: Илияна Йотова ще се еманципира от Радев

Илияна Йотова ще се еманципира от Румен Радев и няма да бъде продължение на неговата политика като президент. Това заяви PR експертът Арман Бабикян в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS, след като Йотова спечели президентските избори.
„Според мен Илияна Йотова ще се еманципира. Това означава, че няма да служи като продължение на Румен Радев и неговата политика, каквато се налагаше да представлява в момента заради изборната кампания“, каза Бабикян.
По думите му по време на кампанията Йотова се е припокрила с тезите на Радев, но това не е било нейното поведение като вицепрезидент. „Тя не беше такава като вицепрезидент. Подозирам, че няма и сега да е такава като президент“, заяви PR експертът.
Симов: БСП е допринесла за изборния резултат
Журналистът Александър Симов определи участието на БСП в изборите като особено трудно, тъй като партията за първи път в историята на прехода е извън парламента.
„БСП влезе в тези избори в много трудна ситуация като извънпарламентарна партия за първи път в своята история на прехода. Мобилизацията на първия тур се дължеше основно на БСП, а смятам, че и на втория тур нашата мобилизация също свърши работа, разбира се, плюс допълнителната мобилизация“, каза Симов.
Той отхвърли тезата, че партията е загубила политическото си значение. „Винаги съм казвал, че който си мисли, че БСП е умряла, тежко се лъже“, заяви журналистът.
Според Симов местните избори догодина ще бъдат най-важният тест за това дали БСП има бъдеще. Той допълни, че партията и „Прогресивна България“ имат общи избиратели, но не са конкуренти в политическия смисъл.
Президентът влиза в нов политически баланс
Изборът на Йотова променя баланса между институциите. „Прогресивна България“ вече има влияние върху изпълнителната и законодателната власт, а след президентския вот към тях се добавя и президентската институция.
В анализа на политическата ситуация беше посочено, че това е едновременно предимство и риск за управляващите. При липсата на партньорска конструкция, която да поема политическата отговорност, кабинетът ще трябва сам да обяснява решенията си и резултатите от тях.
Сред основните предизвикателства бяха откроени поскъпването на живота, нарастващите държавни дългове, цените и дефицитът. Според коментара в предаването първият сериозен тест ще бъде новият бюджет.
Илияна Йотова ще бъде първата жена в българската история, която ще приеме парада на 6 май. Въпросът, който остава, е дали като президент ще запази досегашната линия на кампанията или ще очертае ясно собствен политически профил.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
20:42 03.11.2026
2 Мхм
20:43 03.11.2026
3 Лама Кифла
20:43 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Изкъпи се че чак тук ухаеш
20:58 03.11.2026
11 Пумпал с пяна
20:58 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хмм
Коментиран от #31, #33
21:00 03.11.2026
14 хаха
До коментар #12 от "Йотовица":Ще сложи тя... стринкя-свинкя.
Цял живот на държавната/партийната хранилка.
21:01 03.11.2026
15 И какво ще направи
21:01 03.11.2026
16 Ех Тая Пуста Устна !
21:08 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Откачила
21:15 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Така е
21:18 03.11.2026
22 Опа
21:18 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Даа
21:21 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 "Без Вас нямаше да се справим
21:28 03.11.2026
27 С дубъла във властта
21:28 03.11.2026
28 Язък за червената боя!
21:31 03.11.2026
29 Хм...
21:41 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 наблюдател
До коментар #13 от "Хмм":Гюров не можа да спечели доверието на избирателите защото Асен Василев се появи няколко пъти по телевизията да го подкрепи.
21:46 03.11.2026
32 може, ама надали
21:47 03.11.2026
33 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #13 от "Хмм":Илияна Йотова предупреди Радев: „Сега ще се обърна и към г-н Радев. Няма как да не почувствате, г-н Радев, как трепти във въздуха в тази зала едно огромно доверие, очаквано към Вас. Още днес в тази зала Вие трябва да почувствате и да знаете цената на всеки един глас, който е застанал зад Вас, на всяка една личност. Защото пред себе си имате най-старата партия в България и не само в България, а почти в цяла Европа.Защото тук има достойни хора, които особено през последните години са мачкани, обиждани, гонени само заради това, че са верни на Българската социалистическа партия. И НАЙ-МАЛКОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА СРЕЩУ ТАЗИ ПАРТИЯ НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ПРОСТЕНО.”
21:59 03.11.2026