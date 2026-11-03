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Бабикян: Илияна Йотова ще се еманципира от Радев
  Тема: Избори

Бабикян: Илияна Йотова ще се еманципира от Радев

3 Ноември, 2026 20:39 1 443 33

  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • арман бабикян-
  • александър симов-
  • президентски избори

Според PR експерта новият президент няма да бъде продължение на политиката на Румен Радев. Александър Симов определи местните избори догодина като ключов тест за БСП

Бабикян: Илияна Йотова ще се еманципира от Радев - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова ще се еманципира от Румен Радев и няма да бъде продължение на неговата политика като президент. Това заяви PR експертът Арман Бабикян в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS, след като Йотова спечели президентските избори.

„Според мен Илияна Йотова ще се еманципира. Това означава, че няма да служи като продължение на Румен Радев и неговата политика, каквато се налагаше да представлява в момента заради изборната кампания“, каза Бабикян.

По думите му по време на кампанията Йотова се е припокрила с тезите на Радев, но това не е било нейното поведение като вицепрезидент. „Тя не беше такава като вицепрезидент. Подозирам, че няма и сега да е такава като президент“, заяви PR експертът.

Симов: БСП е допринесла за изборния резултат

Журналистът Александър Симов определи участието на БСП в изборите като особено трудно, тъй като партията за първи път в историята на прехода е извън парламента.

„БСП влезе в тези избори в много трудна ситуация като извънпарламентарна партия за първи път в своята история на прехода. Мобилизацията на първия тур се дължеше основно на БСП, а смятам, че и на втория тур нашата мобилизация също свърши работа, разбира се, плюс допълнителната мобилизация“, каза Симов.

Той отхвърли тезата, че партията е загубила политическото си значение. „Винаги съм казвал, че който си мисли, че БСП е умряла, тежко се лъже“, заяви журналистът.

Според Симов местните избори догодина ще бъдат най-важният тест за това дали БСП има бъдеще. Той допълни, че партията и „Прогресивна България“ имат общи избиратели, но не са конкуренти в политическия смисъл.

Президентът влиза в нов политически баланс

Изборът на Йотова променя баланса между институциите. „Прогресивна България“ вече има влияние върху изпълнителната и законодателната власт, а след президентския вот към тях се добавя и президентската институция.

В анализа на политическата ситуация беше посочено, че това е едновременно предимство и риск за управляващите. При липсата на партньорска конструкция, която да поема политическата отговорност, кабинетът ще трябва сам да обяснява решенията си и резултатите от тях.

Сред основните предизвикателства бяха откроени поскъпването на живота, нарастващите държавни дългове, цените и дефицитът. Според коментара в предаването първият сериозен тест ще бъде новият бюджет.

Илияна Йотова ще бъде първата жена в българската история, която ще приеме парада на 6 май. Въпросът, който остава, е дали като президент ще запази досегашната линия на кампанията или ще очертае ясно собствен политически профил.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    20 2 Отговор
    Този е доказан телевизионен празноглавец!

    20:42 03.11.2026

  • 2 Мхм

    15 3 Отговор
    А пък герб се еманципираха от пп/дб.

    20:43 03.11.2026

  • 3 Лама Кифла

    16 2 Отговор
    този ли хвъргаши червена боя

    20:43 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изкъпи се че чак тук ухаеш

    14 0 Отговор
    Този за пари прави чудеса

    20:58 03.11.2026

  • 11 Пумпал с пяна

    15 0 Отговор
    Гледах го тоя пУмпал по телевизора. Постоянно истерясваше и говореше върху Симов без да му дава възможност да се изкаже. Тук не показват ,но постоянно ръсеше антикомунистически клишета и лозунги все едно сме 1990/91г. Пяна му излезе.

    20:58 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    9 5 Отговор
    йотова нарече Русия агресор, подкрепи в ООН декларацията за незабавно изтегляне на Русия от Донбас, после се отметна защото знаеше че без Радев е неизбираема, на първия тур беше на косъм, но Гюров направи фатална грешка, прие подкрепата на борисов и пеевски и това го закопа, гласуваха не за йотова а против пеевски и борисов

    Коментиран от #31, #33

    21:00 03.11.2026

  • 14 хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Йотовица":

    Ще сложи тя... стринкя-свинкя.

    Цял живот на държавната/партийната хранилка.

    21:01 03.11.2026

  • 15 И какво ще направи

    4 7 Отговор
    еманципираната секретарка, която обожава по незнайни причини шефа си! Девет години любов ръжда не хваща! Това си е тяхна работа, но висят на гърба на хората и загробват държавата. Рундьо е пътник, а женската рунда ще спихне без него!

    21:01 03.11.2026

  • 16 Ех Тая Пуста Устна !

    9 0 Отговор
    Арменска !

    21:08 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Откачила

    2 1 Отговор
    е от любов, как ще се еманципира! Защитаваше го като дива котка на дебата. Беше гадно!

    21:15 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така е

    5 2 Отговор
    Йотова и Радев са марионетки на олигархията.

    21:18 03.11.2026

  • 22 Опа

    3 2 Отговор
    Илиана Ескобар винаги ще си остане секретарка на Румен Боташ.

    21:18 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Даа

    2 4 Отговор
    От тези избори най-печеливши са ГЕРБ и ДПС. Оставиха ламите и ескобарите да се избият за власт.

    21:21 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 "Без Вас нямаше да се справим

    1 2 Отговор
    господин премиер" каза една еманципирана рунда. Скоро ще й се наложи да се справя без него!

    21:28 03.11.2026

  • 27 С дубъла във властта

    3 2 Отговор
    и тук се дублира вече цензурата ха ха ха, така ми харесва шумкари с IQ 80 стартираха дубълманипулация за стадото ! Лъжата и обещанията са основата на "развития социализъм", балъци и за да не забравяте как се "развиваше" напомнянето ви започна ! "Братчетата на Гаврош" - постановка на българска територия, режисьор Йотовица, сценарист Чорапчо, в главната роля просsтия българин !

    21:28 03.11.2026

  • 28 Язък за червената боя!

    4 0 Отговор
    Върху себе си ли я изля, че те присърбя за йоцата!

    21:31 03.11.2026

  • 29 Хм...

    1 1 Отговор
    Може, но и двамата са на подчинение на митрофанова. Значи няма никакво значение ако единият реши да показва на другия, че е по-велик.

    21:41 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Гюров не можа да спечели доверието на избирателите защото Асен Василев се появи няколко пъти по телевизията да го подкрепи.

    21:46 03.11.2026

  • 32 може, ама надали

    1 1 Отговор
    вкрайна сметка тя дължи избора си на активната агитация и "строяване на редиците" от страна на Радев, обикаляйки страната и най-вече районите с концентрация на военни институции (висши училища, поделения, военни заводи), както и на тролската агитация и активната дейност по сплашване от страна на вътрешния министър в определени райони - дейности с отработена ефективност през годините в армията. Това дори и тя си призна публично,че без него нямало да спечели - така че еманципация би се приела като предателство

    21:47 03.11.2026

  • 33 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Илияна Йотова предупреди Радев: „Сега ще се обърна и към г-н Радев. Няма как да не почувствате, г-н Радев, как трепти във въздуха в тази зала едно огромно доверие, очаквано към Вас. Още днес в тази зала Вие трябва да почувствате и да знаете цената на всеки един глас, който е застанал зад Вас, на всяка една личност. Защото пред себе си имате най-старата партия в България и не само в България, а почти в цяла Европа.Защото тук има достойни хора, които особено през последните години са мачкани, обиждани, гонени само заради това, че са верни на Българската социалистическа партия. И НАЙ-МАЛКОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА СРЕЩУ ТАЗИ ПАРТИЯ НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ПРОСТЕНО.”

    21:59 03.11.2026

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