Бабикян: Илияна Йотова ще се еманципира от Радев

Илияна Йотова ще се еманципира от Румен Радев и няма да бъде продължение на неговата политика като президент. Това заяви PR експертът Арман Бабикян в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS, след като Йотова спечели президентските избори.

„Според мен Илияна Йотова ще се еманципира. Това означава, че няма да служи като продължение на Румен Радев и неговата политика, каквато се налагаше да представлява в момента заради изборната кампания“, каза Бабикян.

По думите му по време на кампанията Йотова се е припокрила с тезите на Радев, но това не е било нейното поведение като вицепрезидент. „Тя не беше такава като вицепрезидент. Подозирам, че няма и сега да е такава като президент“, заяви PR експертът.

Симов: БСП е допринесла за изборния резултат

Журналистът Александър Симов определи участието на БСП в изборите като особено трудно, тъй като партията за първи път в историята на прехода е извън парламента.

„БСП влезе в тези избори в много трудна ситуация като извънпарламентарна партия за първи път в своята история на прехода. Мобилизацията на първия тур се дължеше основно на БСП, а смятам, че и на втория тур нашата мобилизация също свърши работа, разбира се, плюс допълнителната мобилизация“, каза Симов.

Той отхвърли тезата, че партията е загубила политическото си значение. „Винаги съм казвал, че който си мисли, че БСП е умряла, тежко се лъже“, заяви журналистът.

Според Симов местните избори догодина ще бъдат най-важният тест за това дали БСП има бъдеще. Той допълни, че партията и „Прогресивна България“ имат общи избиратели, но не са конкуренти в политическия смисъл.

Президентът влиза в нов политически баланс

Изборът на Йотова променя баланса между институциите. „Прогресивна България“ вече има влияние върху изпълнителната и законодателната власт, а след президентския вот към тях се добавя и президентската институция.

В анализа на политическата ситуация беше посочено, че това е едновременно предимство и риск за управляващите. При липсата на партньорска конструкция, която да поема политическата отговорност, кабинетът ще трябва сам да обяснява решенията си и резултатите от тях.

Сред основните предизвикателства бяха откроени поскъпването на живота, нарастващите държавни дългове, цените и дефицитът. Според коментара в предаването първият сериозен тест ще бъде новият бюджет.

Илияна Йотова ще бъде първата жена в българската история, която ще приеме парада на 6 май. Въпросът, който остава, е дали като президент ще запази досегашната линия на кампанията или ще очертае ясно собствен политически профил.

Източници: nova.bg