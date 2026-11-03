Рилски спортист допусна тежка загуба от Колосос Родос в турнира за Купата на ФИБА

Рилски спортист претърпя поражение с 70:92 при домакинството си на гръцкия Колосос Родос в среща от петия кръг на група C в турнира за Купата на ФИБА при мъжете.

Баскетболистите на Любомир Киров допуснаха твърде много грешки в нападение, като загубиха притежанието на топката 12 пъти. Сериозен проблем за самоковци се оказа и стрелбата от далечно разстояние – те реализираха едва пет от общо 25 опита за три точки.

На почивката гостите имаха аванс от пет точки, но след подновяването на играта направиха решителна серия. В началото на третата четвърт гръцкият състав отбеляза 12 поредни точки, с което до голяма степен сложи край на надеждите на Рилски спортист за обрат.

Най-резултатен за българския тим беше Малик Джонсън с 14 точки и пет асистенции. За победителите Тайлър Стивънсън се отличи с 12 точки и шест борби.

След поражението Рилски спортист остава на последното шесто място във временното класиране с четири загуби. Колосос Родос заема втората позиция с три победи и две поражения.