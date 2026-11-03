Испанската федерация спря турнирите след смъртта на Хесус де Мигел

Испанската футболна федерация спря провеждането на своите състезания до 6 ноември след смъртта на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел. Решението засяга мачовете от Купата на краля и Купата на кралицата, насрочени за 3, 4 и 5 ноември.

„Испанският футбол скърби за загубата на Хесус де Мигел“, заяви федерацията, като изрази съболезнования на семейството му, на Тенерифе и на привържениците на клуба. Новите дати и часовете на отложените срещи ще бъдат обявени допълнително.

Футболистът почина след сблъсък в мач

Де Мигел почина на 3 ноември на 30-годишна възраст, след като ден по-рано пострада по време на мача между Тенерифе и Андора от второто ниво на испанския футбол. Сблъсъкът с вратаря на Андора Хесус Овоно е станал в края на срещата на стадион „Елиодоро Родригес Лопес“ в Санта Крус де Тенерифе.

На играча е оказана медицинска помощ на терена, след което той е откаран в болница „Нуестра Сеньора де ла Канделария“. Асошиейтед прес съобщи, че според клуба футболистът е получил сърдечен арест след удара. Испанската обществена телевизия RTVE посочи, че смъртта е настъпила в болницата, където де Мигел е бил настанен в интензивно отделение.

Полицията проверява обстоятелствата

Звеното за убийства на Националната полиция е започнало разследване на смъртта, която вече е под съдебен надзор, съобщи RTVE. На този етап няма официално заключение за причината за инцидента и не са обявени данни за повдигнати обвинения.

В знак на почит УЕФА обяви минута мълчание преди всички свои мачове през седмицата. Мярката обхваща срещите от европейските клубни турнири, насрочени за вторник, сряда и четвъртък. „Европейската футболна общност скърби за загубата на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел“, заяви европейската централа.