Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
12-ти час продължава изслушването на кандидатите за ВСС
  Тема: Избори

12-ти час продължава изслушването на кандидатите за ВСС

3 Ноември, 2026 21:34 505 6

  • висш съдебен съвет-
  • правна комисия-
  • цвета рангелова-
  • съдийска колегия-
  • съдебна реформа

Правната комисия изслушва 13 номинирани за Съдийската колегия. След Цвета Рангелова остава още един кандидат

12-ти час продължава изслушването на кандидатите за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дванадесети час продължава изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Правната комисия заседава почти в пълен състав, а номинираните за следващата Съдийска колегия представят концепциите си и отговарят на въпроси на депутатите.

Кандидатите са 13 и са издигнати от „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“. Сред тях има действащи и бивши съдии, както и адвокати. В 21:00 часа започна представянето на концепцията на Цвета Рангелова, номинирана от „Възраждане“. Тя е бивш депутат и адвокат.

Рангелова е предпоследна в списъка. След нея пред комисията трябва да говори съдията Цвятко Лазаров, който е лична номинация на депутата от „Прогресивна България“ Румен Миланов. Лазаров е магистратът, свързван с началото на публичното разплитане на мрежата около Мартин Божанов-Нотариуса.

Въпроси за „Нотариуса“ и „Еврото“

В хода на изслушванията депутатите са питали кандидатите за мрежите около Божанов, Петьо Петров-Еврото и Красьо Черничкия. Предишни номинирани са критикували кадровата работа на действащия ВСС с изтекъл мандат и реакцията му по лобистките скандали „Нотариуса“ и „Еврото“.

Сред обсъжданите теми е и изборът на главен прокурор, който ще бъде една от първите задачи пред новия състав, ако кандидатите за парламентарната квота получат необходимата подкрепа от 160 депутати. В предходното изслушване съдията Светозар Георгиев постави въпроса за подслушването на магистрати:

„Всеки 17-и магистрат е подслушван! Какво поражда това – страх в обществото. Има ли нужда от страхливи магистрати?“

В интервю за БНР Надежда Йорданова заяви, че номинациите трябва да бъдат оценявани според професионалните качества, независимостта и липсата на зависимости. „Кой е приемлив и кой не, ще преценим след изслушванията“, каза тя. Йорданова допълни, че подкрепата за членовете на ВСС не бива да се превръща в резултат от партийни договорки.

Следват кандидатите за Прокурорската колегия

След приключването на изслушванията на кандидатите за Съдийската колегия Правната комисия ще премине към номинациите за Прокурорската колегия. Предстои депутатите да изслушат общо осем кандидати в рамките на следващите два дни.

Източници: bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не Човек !

    1 0 Отговор
    А Стомана !

    Какъв Очаквате ?

    Да Е резултата ?

    21:38 03.11.2026

  • 2 666

    1 0 Отговор
    Горките хванаха маисъл от толкова много часове седнали.

    21:51 03.11.2026

  • 3 Рундаци и дондаци с бюджет не бързат,

    2 0 Отговор
    а са се засилили като цифки на асфалт да набутат "свои" във ВСС!

    21:56 03.11.2026

  • 4 Мъчение

    2 0 Отговор
    Не е нормално толкова дълги часове да ги измъчвате , накрая един от зор взе че се самоуби. Те победителите и без това се знаят предварително

    21:56 03.11.2026

  • 5 И накрая

    1 0 Отговор
    Получаваме едно нищо язък за изгубеното време

    22:08 03.11.2026

  • 6 И Тая Паплач !

    1 0 Отговор
    Си Въобразява !

    Че Ще Реши !

    Проблема !

    22:09 03.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове