12-ти час продължава изслушването на кандидатите за ВСС

Дванадесети час продължава изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Правната комисия заседава почти в пълен състав, а номинираните за следващата Съдийска колегия представят концепциите си и отговарят на въпроси на депутатите.

Кандидатите са 13 и са издигнати от „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“. Сред тях има действащи и бивши съдии, както и адвокати. В 21:00 часа започна представянето на концепцията на Цвета Рангелова, номинирана от „Възраждане“. Тя е бивш депутат и адвокат.

Рангелова е предпоследна в списъка. След нея пред комисията трябва да говори съдията Цвятко Лазаров, който е лична номинация на депутата от „Прогресивна България“ Румен Миланов. Лазаров е магистратът, свързван с началото на публичното разплитане на мрежата около Мартин Божанов-Нотариуса.

Въпроси за „Нотариуса“ и „Еврото“

В хода на изслушванията депутатите са питали кандидатите за мрежите около Божанов, Петьо Петров-Еврото и Красьо Черничкия. Предишни номинирани са критикували кадровата работа на действащия ВСС с изтекъл мандат и реакцията му по лобистките скандали „Нотариуса“ и „Еврото“.

Сред обсъжданите теми е и изборът на главен прокурор, който ще бъде една от първите задачи пред новия състав, ако кандидатите за парламентарната квота получат необходимата подкрепа от 160 депутати. В предходното изслушване съдията Светозар Георгиев постави въпроса за подслушването на магистрати:

„Всеки 17-и магистрат е подслушван! Какво поражда това – страх в обществото. Има ли нужда от страхливи магистрати?“

В интервю за БНР Надежда Йорданова заяви, че номинациите трябва да бъдат оценявани според професионалните качества, независимостта и липсата на зависимости. „Кой е приемлив и кой не, ще преценим след изслушванията“, каза тя. Йорданова допълни, че подкрепата за членовете на ВСС не бива да се превръща в резултат от партийни договорки.

Следват кандидатите за Прокурорската колегия

След приключването на изслушванията на кандидатите за Съдийската колегия Правната комисия ще премине към номинациите за Прокурорската колегия. Предстои депутатите да изслушат общо осем кандидати в рамките на следващите два дни.

Източници: bnrnews.bg