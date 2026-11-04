Червен код за проливни валежи в три области

Червен код за интензивни валежи е обявен за областите Бургас, Ямбол и Сливен. В източните райони и в отделни планински места ще вали почти през целия ден, като най-значителни количества се очакват преди обяд. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира, че „до края на деня почти навсякъде ще спре да вали“.

Вятърът в Източна България ще бъде умерен и силен от север-североизток. Към края на деня той ще започне да отслабва. Минималните температури ще са между 5 и 11 градуса, а максималните в повечето райони ще достигнат между 8 и 15 градуса. В София се очакват около 5 градуса сутринта и около 8 градуса през деня.

Дъжд и силен вятър по Черноморието

По Черноморието ще остане облачно, а валежите ще продължат. Главно по Южното Черноморие преди обяд дъждът ще бъде временно интензивен и значителен по количество. Вятърът ще духа умерено и силно от север-североизток, а температурите ще бъдат между 12 и 14 градуса.

Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението ще бъде 3-5 бала, което означава неспокойно море и затруднени условия за плаване с малки плавателни съдове.

Сняг по високите части на планините

В планините ще бъде предимно облачно. Валежи почти през целия ден се очакват главно в масивите на Източна България, както и на места в Рила и Пирин. По високите части дъждът ще преминава в сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра – около 0 градуса.

В четвъртък облачността ще се задържи значителна, но валежи се очакват главно в планинските райони на Западна България. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад, а по Черноморието ще остане северен. Температурите ще бъдат между 4 и 9 градуса сутринта и между 9 и 14 градуса през деня.

В петък облачността ще се разкъса, а в много райони ще намалее до предимно слънчево време. През почивните дни слънчево ще бъде в планините и планинските райони, докато в низините и котловините преди обяд ще има мъгли или ниска слоеста облачност. Вятърът ще отслабне още, а в неделя в по-голямата част от страната ще стихне. Сутрешните температури ще се понижат и ще бъдат близки до 0 градуса.

Източници: bntnews.bg