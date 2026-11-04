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Съдът назначи експертизи по пет дела за „Баба Алино“
  Тема: Недвижими имоти

Съдът назначи експертизи по пет дела за „Баба Алино“

4 Ноември, 2026 12:50 756 19

  • баба алино-
  • административен съд варна-
  • строителство-
  • варна-
  • съдебни експертизи

Производствата са за 12 многофамилни сгради с над 40 апартамента в местността „Кору Чаир“ край Варна

Съдът назначи експертизи по пет дела за „Баба Алино“ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд – Варна назначи служебни съдебно-технически експертизи по пет дела, свързани със строителството в местността „Баба Алино“ край Варна. Производствата са образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради.

Сградите се намират в местността „Кору Чаир“ в курортен комплекс „Чайка“ и съдържат над 40 апартамента. Делата са част от общо 12 производства, образувани по жалби на двете дружества. В официалната информация на Административния съд – Варна са посочени делата с номера 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2397, 2401, 2402, 2407, 2414 и 2415 за 2026 г.

Експертизите ще изясняват строителството

Експертизите са назначени, за да бъдат изяснени техническите обстоятелства около строежите. По част от делата съдът е изискал и доказателства за строителните книжа, извършваната строителна дейност и периода, в който е осъществено строителството.

„Назначена бе съдебно-техническа експертиза“, посочва Административният съд – Варна в информацията си за едно от производствата.

Назначаването на вещите лица не означава, че съдът вече се е произнесъл по законосъобразността на заповедите за премахване. Споровете по същество продължават, а жалбоподателите настояват административните актове да бъдат отменени.

Следващи заседания през декември

Заседанията по петте дела са отложени за 15 декември 2026 г. от 9:30 часа. Тогава съдът трябва да продължи разглеждането на производствата, след като бъдат изготвени и представени назначените експертизи.

Източници: bntnews.bg, varna-adms.justice.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    15 1 Отговор
    Да влизат фадромите , и всичко да се изрови ,а виновните взели подкупите в затвора !!

    Коментиран от #9, #12

    13:00 04.11.2026

  • 2 Експерт

    14 0 Отговор
    Строено е с подкупи

    13:04 04.11.2026

  • 3 Овчар

    10 1 Отговор
    От 40 години олигархията краде а факти е към олигархията..! Аз разбирам търкането но вие търкате себе си..!

    13:04 04.11.2026

  • 4 въпросче

    1 1 Отговор
    А за Дядовото Алено какво назначиха и решиха?

    13:06 04.11.2026

  • 5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    11 1 Отговор
    Кога събаряме незаконния град???

    13:08 04.11.2026

  • 6 Пламен

    9 0 Отговор
    А еспертиза за пропадналия път ,Златни Пясъци" ?
    Щото дългия му ремонт завърши това лято , а при първия дъжд се свлече.

    13:12 04.11.2026

  • 7 Търновец

    8 2 Отговор
    Да ги събарят, а Зеленски и Украинският парламент да си вземат гражданите.

    13:13 04.11.2026

  • 8 Тик-Ток

    12 1 Отговор
    Стига експертизи ,пращайте багерите и кога най сетне ще арестувате тези негодници които са давали разрешителни за строеж,колко милиона са взели за тези разрешителни

    13:13 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Банкя Алино

    3 0 Отговор
    Банкя Алино

    13:18 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жалба

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "пожелание":

    И азтака мисля,но никога няма да дочакаме.Продължава да се сече и строи.От спирка Панорама до Варна всичко ще бъде застроено.Строежите пълзят към Аладжа манастир.Никой не е всъстояние да ги спре.

    13:24 04.11.2026

  • 13 А къщичката

    5 2 Отговор
    за птици от ДС , изнесли милиарди ?

    13:41 04.11.2026

  • 14 Точен

    5 1 Отговор
    Добре, че бяха общинските съветници от ВЪЗРАЖДАНЕ, че преди една година показаха на Заседание на Общинския съвет във Варна клипове и снимки от Баба Алино, защото властите от ГЕРБ и ПП/ДБ мълчаха като... А и новите от ПБ прехвърлят топката на община Варна, не смеят да тръгнат срещу украинската строителна мафия и украинската посланичка. Всички сгради от 55, с изключение само на една, са абсолютно по всички закони за събаряне. Какво чакат държавната, общинската и съдебната власт? Годо или варварите?

    Коментиран от #18

    13:50 04.11.2026

  • 15 интересно

    2 0 Отговор
    И какво ще доказват тези експертизи, че гората, в която са построени сградите не е гора? Ще доказват, че в гората не могат да се строят жилищни сгради? Какъв изобщо е смисълът от тези експертизи, че не се сещам? Като знам какви са вещите лица като нищо ще се окаже, че сградите напълно законно са построени насред горска територия и без разрешително за строеж. В българския съд се случват чудеса и ние сме виждали много от тях.

    13:52 04.11.2026

  • 16 Олеся Зеленска

    1 1 Отговор
    Българи! Честит ви украински анклав на територията БАлХария
    Само така,българи
    Болгары! Поздравляем украинский анклав на территории Балхарии!
    Вот так, болгары!

    14:00 04.11.2026

  • 17 Ай стига

    0 0 Отговор
    с тая бабка ве !!!

    14:05 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Михал Стоянов

    2 0 Отговор
    ,,Да здравствует наш суд! Самъi справедливий суд в мире !" Познайте от кой филм е това. Почнахме с администравни и адвокатски хитринки и така. ....докато на сегашните собственици не им се родят внучета.Тогава вече всичко ще е забравено и никой няма да помни даже кога е започнало.

    14:08 04.11.2026

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