Съдът назначи експертизи по пет дела за „Баба Алино“

Административният съд – Варна назначи служебни съдебно-технически експертизи по пет дела, свързани със строителството в местността „Баба Алино“ край Варна. Производствата са образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради.

Сградите се намират в местността „Кору Чаир“ в курортен комплекс „Чайка“ и съдържат над 40 апартамента. Делата са част от общо 12 производства, образувани по жалби на двете дружества. В официалната информация на Административния съд – Варна са посочени делата с номера 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2397, 2401, 2402, 2407, 2414 и 2415 за 2026 г.

Експертизите ще изясняват строителството

Експертизите са назначени, за да бъдат изяснени техническите обстоятелства около строежите. По част от делата съдът е изискал и доказателства за строителните книжа, извършваната строителна дейност и периода, в който е осъществено строителството.

„Назначена бе съдебно-техническа експертиза“, посочва Административният съд – Варна в информацията си за едно от производствата.

Назначаването на вещите лица не означава, че съдът вече се е произнесъл по законосъобразността на заповедите за премахване. Споровете по същество продължават, а жалбоподателите настояват административните актове да бъдат отменени.

Следващи заседания през декември

Заседанията по петте дела са отложени за 15 декември 2026 г. от 9:30 часа. Тогава съдът трябва да продължи разглеждането на производствата, след като бъдат изготвени и представени назначените експертизи.

Източници: bntnews.bg, varna-adms.justice.bg