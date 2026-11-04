Съдът назначи експертизи по пет дела за „Баба Алино“

Административният съд – Варна назначи служебни съдебно-технически експертизи по пет дела, свързани със строителството в местността „Баба Алино“ край Варна. Производствата са образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради.
Сградите се намират в местността „Кору Чаир“ в курортен комплекс „Чайка“ и съдържат над 40 апартамента. Делата са част от общо 12 производства, образувани по жалби на двете дружества. В официалната информация на Административния съд – Варна са посочени делата с номера 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2397, 2401, 2402, 2407, 2414 и 2415 за 2026 г.
Експертизите ще изясняват строителството
Експертизите са назначени, за да бъдат изяснени техническите обстоятелства около строежите. По част от делата съдът е изискал и доказателства за строителните книжа, извършваната строителна дейност и периода, в който е осъществено строителството.„Назначена бе съдебно-техническа експертиза“, посочва Административният съд – Варна в информацията си за едно от производствата.
Назначаването на вещите лица не означава, че съдът вече се е произнесъл по законосъобразността на заповедите за премахване. Споровете по същество продължават, а жалбоподателите настояват административните актове да бъдат отменени.
Следващи заседания през декември
Заседанията по петте дела са отложени за 15 декември 2026 г. от 9:30 часа. Тогава съдът трябва да продължи разглеждането на производствата, след като бъдат изготвени и представени назначените експертизи.
Източници: bntnews.bg, varna-adms.justice.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пожелание
Коментиран от #9, #12
13:00 04.11.2026
2 Експерт
13:04 04.11.2026
3 Овчар
13:04 04.11.2026
4 въпросче
13:06 04.11.2026
5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
13:08 04.11.2026
6 Пламен
Щото дългия му ремонт завърши това лято , а при първия дъжд се свлече.
13:12 04.11.2026
7 Търновец
13:13 04.11.2026
8 Тик-Ток
13:13 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Банкя Алино
13:18 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Жалба
До коментар #1 от "пожелание":И азтака мисля,но никога няма да дочакаме.Продължава да се сече и строи.От спирка Панорама до Варна всичко ще бъде застроено.Строежите пълзят към Аладжа манастир.Никой не е всъстояние да ги спре.
13:24 04.11.2026
13 А къщичката
13:41 04.11.2026
14 Точен
Коментиран от #18
13:50 04.11.2026
15 интересно
13:52 04.11.2026
16 Олеся Зеленска
Само така,българи
Болгары! Поздравляем украинский анклав на территории Балхарии!
Вот так, болгары!
14:00 04.11.2026
17 Ай стига
14:05 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Михал Стоянов
14:08 04.11.2026